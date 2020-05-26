Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 64391
ИКТ 5815
Организации 3877
Ведомства 1383
Ассоциации 448
Технологии 2280
Системы 13796
Персоны 23442
География 1137
Статьи 760
Пресса 661
ИАА 466
НИИ, ВУЗы и библиотеки 859
Мероприятия 688

Сбер
Сбербанк АСТ SberB2B
Сбербанк Автоматизированная система торгов
Электронная торговая площадка

Сбер - Сбербанк АСТ SberB2B - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка


26.05.2020 «Сбербанк-АСТ» запустила сервис удаленного проведения собраний кредиторов
06.06.2019 «Сбербанк-АСТ» разместит закупки ключевого инфраструктурного проекта страны
12.07.2018 «Сбербанк-АСТ» запустил новый онлайн-сервис Sberb2b
12.12.2014 «Сбербанк-АСТ» и SAP намерены радикально сократить время проведения закупок
11.12.2014 SAP, «Сбербанк-АСТ» и «Норбит» создадут онлайн-сервис для электронных закупок в России
03.06.2014 Как создать виртуальный ЦОД на базе решений HP для торговой площадки
04.10.2012 «Сбербанк-АСТ» и «Гарант» представили систему электронного документооборота
03.07.2009 «Норбит» разработал площадку Сбербанк-АСТ для электронных торгов

Публикаций - 67, упоминаний - 88

Сбер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 109 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7840 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6248 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7536 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8555 8
Фабрикант ЭТП - Fabrikant - межотраслевая торговая система 41 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2245 6
АСТ - AST - Advanced System Technologies 56 5
Мотив - Екатеринбург-2000 129 4
Ланит - Норбит - Norbit 266 4
Центел - Центральный телеграф 365 4
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 19 3
Таттелеком 155 3
SAP SE 4370 3
Вайнах Телеком 42 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 488 2
Ростелеком - Связьинвест 1657 2
SAP CIS - САП СНГ 811 2
Amazon Inc - Amazon.com 2534 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 563 2
Ростех - Ростехнологии 2364 2
5018 2
iTeco - Ай-Теко 892 1
B2B-Center - Центр развития экономики 142 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 479 1
Intel Corporation 10797 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 656 1
Сервионика - Servionica 165 1
Acer Group 2187 1
HP Inc. 5106 1
Крипто-ПРО 270 1
СКБ Контур 446 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1517 1
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1603 1
Oracle Siebel 314 1
Cellebrite 16 1
ДЦОА - Данные Центр обработки и автоматизации 7 1
Сервионика - ТрастИнфо 72 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 208 1
ЛАН-проект 10 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4882 17
РТС-тендер - Электронная торговая площадка 42 6
ПСБ - Промсвязьбанк 636 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 475 2
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 40 2
Мария Ра - торговая сеть 19 2
РТС - Фондовая биржа 326 2
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 33 2
JLL - Jones Lang LaSalle 12 2
Первый ООО 3 2
eBay Inc 1566 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 106 2
CBRE Group 5 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 98 2
Cushman & Wakefield 4 2
Knight Frank 11 2
Qiwi 799 2
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 50 2
Гранит 13 1
Юника-инвест 3 1
Трансаэро - авиакомпания 56 1
UniCredit - ЮниКредит Банк 176 1
Веста 36 1
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 17 1
Сбер - Сбербанк Уральский территориальный банк 18 1
ТЭК-торг 39 1
O1 Properties 5 1
ESW Capital 5 1
УЭК - Универсальная электронная карта 554 1
PPF Real Estate Russia - Comcity - Офисный парк 14 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 92 1
Банк Зенит 192 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 273 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 873 1
Норникель - Норильский никель 258 1
Газпром ПАО 777 1
Альфа-Банк 1328 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 881 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1621 1
Сбер - Сбербанк Лизинг 27 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2048 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7435 12
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2058 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1778 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1992 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1920 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1194 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 827 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1668 3
Правительство РФ 2961 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1144 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2355 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 430 2
ЦОКР ФКУ - Центр по обеспечению деятельности Казначейства России 3 2
Правительство Москвы 907 2
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2387 2
Федеральное казначейство России 898 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2042 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1195 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1137 1
ГВСУ СК РФ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 3 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 58 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 48 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
Администрация Президента РФ 391 1
Верховный суд Российской Федерации 348 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 182 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2786 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 483 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 388 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 598 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 473 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 380 1
МВД РФ Управление К 48 1
Счётная палата РФ 556 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 940 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 163 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 558 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 3
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 107 2
РосКомСвобода - Общественная организация 82 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 43 1
РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 15 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1580 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4691 5
ЭТП - Электронная торговая площадка 108 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12396 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2487 3
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 70 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2590 2
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 74 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1654 2
InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 208 1
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 124 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 677 1
Проверка контрагентов 74 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 942 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 311 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 775 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 824 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2043 1
SMA - Service Manager Automation - Service Management Automation - Решение для автоматизации сервисных подразделений 22 1
S/MIME - Secure / Multipurpose Internet Mail Extensions - Стандарт для шифрования и подписи в электронной почте с помощью открытого ключа 23 1
ASIC - Application Specific Integrated Circuit - интегральные микросхемы специального назначения 86 1
ГОСТ 28147-89 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования 71 1
ИТ-аутсорсинг 863 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 270 1
Jailbreak - Джейлбрейк - получение админских прав 33 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 814 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 78 1
MAC-адрес - Media Access Control - Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 142 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1120 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4027 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 550 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 723 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2270 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 240 1
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 105 1
IMSI - International Mobile Subscriber Identity - Международный идентификатор мобильного абонента - Индивидуальный номер абонента - TMSI - Идентификация временного мобильного абонента 35 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 506 1
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 264 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 360 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 772 1
Сбер - Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 179 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 283 3
Сбер - E-invoicing ЭДО 67 2
SAP Ariba 272 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 728 2
Apple iOS 6249 2
Сбер - Сбербанк Моя торговля 9 1
HPE BladeSystem 48 1
Microsoft Dynamics 239 1
Google Play - Google Store - Android Market 2642 1
Microsoft Exchange Server 352 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 135 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 526 1
Microsoft Windows Embedded 127 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 906 1
Сбер - Сбербанк Пульс рынка - онлайн-сервис 6 1
1С:Бухгалтерия 474 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 20 1
Эвотор Онлайн-касса 7 1
Сбер - Сбербанк Лизинг E-Leasing 4 1
Cellebrite UFED 4PC Ultimate 6 1
Сбер - Сбербанк Моя бухгалтерия онлайн 5 1
Сбер - Сбербанк Моя команда 8 1
Сбер - Сбербанк Бизнес Аналитика 7 1
Rakuten Viber Cloud 1 1
ЦЭКИ ИС УПК - Информационная система управления проектами и контрактами 2 1
ЕАИСТ Москвы - Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы 10 1
MagiCube - специализированные программно-аппаратные комплексы 5 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 58 1
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 318 1
Apple - App Store 2360 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 586 1
Microsoft Office 365 799 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 115 1
КриптоПро СКЗИ CSP 124 1
Terrasoft Creatio - bpm’online 80 1
Google Android 11570 1
Оксиджен Софтвер - Мобильный криминалист 6 1
Rakuten Viber 465 1
Microsoft Office 3004 1
Андреев Николай 12 8
Емельянов Антон 59 5
Буяджи Павел 17 4
Габестро Сергей 28 3
Шуленков Петр 3 3
Урнышев Роман 17 3
Колбин Евгений 53 2
Орехов Вячеслав 47 2
Медведев Дмитрий 1591 2
Мельничук Дмитрий 3 2
Ракишин Александр 2 2
Черногоров Андрей 63 2
Артемьев Игорь 89 2
Осеевский Михаил 253 2
Попов Анатолий 97 2
Рейман Леонид 1002 2
Ведев Дмитрий 19 1
Матвеев Сергей 6 1
Хохлов Сергей 8 1
Щепилов Евгений 36 1
Носков Константин 207 1
Малинин Юрий 6 1
Маслов Юрий 10 1
Солонин Сергей 84 1
Морозова Анастасия 34 1
Наумов Дмитрий 9 1
Конявский Валерий 8 1
Шадаев Максут 425 1
Лишенков Владимир 12 1
Яцеленко Николай 13 1
Чуйченко Константин 4 1
Коренев Алексей 5 1
Воробьев Александр 24 1
Новиков Федор 3 1
Кашутин Андрей 6 1
Иудин Виктор 6 1
Обаляева Юлия 7 1
Сагайдак Светлана 7 1
Баранов Никита 13 1
Михайлов Владимир 30 1
Россия - Российская федерация - РФ 84177 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 27016 19
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1990 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11642 7
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 859 6
Россия - ЮФО - Севастополь 457 6
Россия - ПФО - Самарская область 781 6
Россия - СКФО - Дагестан Республика 342 6
Россия - ДФО - Бурятия Республика 386 5
Россия - ЮФО - Республика Крым 679 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1081 4
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 174 4
Россия - СКФО - Ставропольский край 587 4
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 864 4
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 329 4
Россия - УФО - Курганская область 353 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1778 3
Россия - ПФО - Оренбургская область 410 3
Россия - УФО - Свердловская область 1035 3
Россия - ДФО - Забайкальский край 399 3
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 544 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1077 3
Россия - ДФО - Амурская область 483 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3889 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12038 2
Россия - УФО - Тюменская область 753 2
Россия - УФО - Челябинская область 853 2
Россия - ЦФО - Смоленская область 299 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1225 2
Россия - СФО - Республика Алтай 886 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 993 2
Россия - СФО - Новосибирск 2935 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 517 2
Россия - СЗФО - Мурманская область 477 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 591 2
Россия - ЮФО - Астраханская область 481 2
Россия - ЦФО - Курская область 420 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 799 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 651 2
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 230 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 156 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 628 3
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 126 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1821 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 75 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1507 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2247 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 307 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 518 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 324 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4268 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 217 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 168 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 128 1
Информационное общество - Государственная программа 354 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 276 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 375 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 182 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 105 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 708 8
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 556 1
Ведомости 277 1
Коммерсантъ - Издательский дом 799 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 544 1
Российская газета 219 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2699 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 905 1
Future Workplace 4 1
НГУЭУ - Новосибирский государственный университет экономики и управления 4 2
МАМИ - Московский государственный машиностроительный университет 2 1
ТГУ - Томский государственный университет 85 1
МВОКУ - МосВОКУ (МВВКУ) - Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета РСФСР 1 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 23 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени С. М. Кирова 26 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 354 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1421 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 741 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Что делать, если вас шантажируют в Сети, и как этого избежать

Лучшие фотоаппараты 2021 года: выбор ZOOM

Выбираем защищенный внешний жесткий диск: 8 лучших моделей

Показать еще

Наука

В нанопроводной транзистор встроили память для суперкомпьютеров будущего

Ликбез RnD.CNews: 5 вещей, которые нужно знать о нанотехнологиях

Вселенная сама может нарушать законы физики
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022