Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сбер
Сбербанк АСТ SberB2B
Сбербанк Автоматизированная система торгов
Электронная торговая площадка
Публикаций - 67, упоминаний - 88
Сбер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Андреев Николай 12 8
|Емельянов Антон 59 5
|Буяджи Павел 17 4
|Габестро Сергей 28 3
|Шуленков Петр 3 3
|Урнышев Роман 17 3
|Колбин Евгений 53 2
|Орехов Вячеслав 47 2
|Медведев Дмитрий 1591 2
|Мельничук Дмитрий 3 2
|Ракишин Александр 2 2
|Черногоров Андрей 63 2
|Артемьев Игорь 89 2
|Осеевский Михаил 253 2
|Попов Анатолий 97 2
|Рейман Леонид 1002 2
|Ведев Дмитрий 19 1
|Матвеев Сергей 6 1
|Хохлов Сергей 8 1
|Щепилов Евгений 36 1
|Носков Константин 207 1
|Малинин Юрий 6 1
|Маслов Юрий 10 1
|Солонин Сергей 84 1
|Морозова Анастасия 34 1
|Наумов Дмитрий 9 1
|Конявский Валерий 8 1
|Шадаев Максут 425 1
|Лишенков Владимир 12 1
|Яцеленко Николай 13 1
|Чуйченко Константин 4 1
|Коренев Алексей 5 1
|Воробьев Александр 24 1
|Новиков Федор 3 1
|Кашутин Андрей 6 1
|Иудин Виктор 6 1
|Обаляева Юлия 7 1
|Сагайдак Светлана 7 1
|Баранов Никита 13 1
|Михайлов Владимир 30 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 708 8
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 556 1
|Ведомости 277 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 799 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 544 1
|Российская газета 219 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2699 4
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 905 1
|Future Workplace 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru