Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Южный Урал
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 89, упоминаний - 137
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ВТБ24 583 3
|Парк Победы - Парк культуры и отдыха 24 3
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 2
|MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
|Транснефть 159 1
|Ледяев Максим 14 14
|Сергеев Михаил 31 8
|Нурмухометов Артур 12 6
|Козлов Александр 54 5
|Белейчев Александр 8 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Дубровский Борис 12 2
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Кузнецов Александр 75 2
|Татаренко Алексей 1 1
|Путин Владимир 1826 1
|Антонов Андрей 16 1
|Белимов Александр 14 1
|Заев Андрей 1 1
|Закиров Артур 1 1
|Гаттаров Руслан 117 1
|Текслер Алексей 18 1
|Касперская Наталья 197 1
|Гуцол Оксана 1 1
|Гусев Сергей 22 1
|Каплунов Павел 27 1
|Бунина Елена 27 1
|Глазков Александр 57 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764115, в очереди разбора - 667802.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764115, в очереди разбора - 667802.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru