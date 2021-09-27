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Россия
Южный Урал


27.09.2021 Министерство образования и науки Южного Урала и «Ростелеком» обеспечат школы региона современной ИТ-инфраструктурой 3
20.09.2021 «Ростелеком» на Южном Урале завершил крупнейшую оптическую стройку на западном и южном берегах озера Увильды 1
18.08.2021 «Ростелеком» установил облачное видеонаблюдение на площадках отдыха в Челябинске 1
11.08.2021 «Ростелеком» подключил к облачному видеонаблюдению более 300 магазинов сети «Юничел» 1
08.07.2021 «Ростелеком» организует мобильную связь стандарта 4G в малых населенных пунктах Южного Урала 2
05.07.2021 Промышленный системный интегратор «Консом групп» увеличил объем данных в облаке МТС 1
28.06.2021 «Ростелеком» установил первые умные опоры в столице Южного Урала 2
31.05.2021 Челябинский контакт-центр «Ростелекома» готов принимать до 2000 звонков в день в рамках поддержки ЕГЭ 1
22.04.2021 «Ростелеком» оборудовал интеллектуальными светильниками Металлургический район в Челябинске 2
17.02.2021 «Ростелеком» представил системное цифровое решение для сельхозпредприятий Челябинской области 1
08.02.2021 «Ростелеком» в Челябинской области обеспечил работу виртуального автоинформатора по вопросам COVID-19 3
02.02.2021 «ЭР-Телеком» создаст «умный город» в Башкортостане 2
27.01.2021 «Ростелеком» приступил к модернизации уличного освещения в Челябинске 1
22.09.2020 «Ростелеком» установил на Урале 40 тысяч умных фонарей 1
03.08.2020 «Ростелеком» подготовил телеком-инфраструктуру Челябинской области к аномальному августу 1
21.07.2020 Челябинская область и «Яндекс» приступили к реализации соглашения о сотрудничестве в IT-сфере 1
16.07.2020 «Ростелеком» стал лидером российского рынка услуг ЦОД в 2019 году по версии CNews 1
02.06.2020 «Ростелеком» в Челябинской области расширяет систему оповещения населения 1
29.05.2020 «1С-Рарус» автоматизировал финансовое планирование в уральской сети аптек 1
05.09.2019 «Яндекс» начал набор в «Яндекс.Лицей» 1
08.02.2019 «Ростелеком» подключил к интернету больницы Челябинской области 1
30.08.2018 «Ростелеком» продемонстрировал первые результаты проекта «умный город» в Сатке 2
09.11.2017 «Мегафон» представил «умные» знаки для безопасности на дорогах 1
09.11.2017 «Мегафон» представил «умные» знаки для безопасности на дорогах 1
29.05.2017 «БелАЗы» Светлинского горно-обогатительного карьера научились «общаться» по мобильной сети 1
24.03.2017 «Почта России» устанавливает системы электронных очередей в отделениях Южного Урала 1
11.01.2017 «Билайн» запустил сеть LTE в Магнитогорске 2
29.12.2016 «Билайн» запустил сеть LTE в Магнитогорске 2
21.12.2016 «Мегафон» проводит мобильный интернет в уральскую глубинку 1
05.10.2016 МТС: «Машины» Южного Урала перешли на LTE-A 3
03.10.2016 «Мегафон» обеспечил «Уральские кабельные сети - Озерск» защитой от DDoS-атак 1
16.08.2016 «Ростелеком» в Челябинской области создает крупнейшую на Урале систему оповещения населения 1
16.08.2016 «ТрансТелеКом» обеспечил телефонной связью банк ВТБ24 в Челябинске 2
28.07.2016 Сотрудники компании «Транснефть Нефтяные Насосы» в Челябинске получили служебную связь от «Мегафона» 1
20.07.2016 В Челябинской области ведется работа по размещению регионального представительства инновационного центра «Сколково» 1
20.07.2016 «Транстелеком» предоставил цифровые каналы связи ВТБ24 в Челябинской и Курганской областях 2
14.07.2016 «Мегафон» обеспечит бесперебойную телефонную связь для «Фортум» 1
14.07.2016 4 тыс. ТБ за полгода скачали абоненты ТТК на Южном Урале 1
08.07.2016 «Мегафон» запустил LTE-Advanced во всех районах Челябинска 1
17.06.2016 ТТК фиксирует двукратный рост интереса к интернет-тарифам с максимальной скоростью доступа в регионах Южного Урала 2

Публикаций - 89, упоминаний - 137

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1508 29
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 24
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 5
Yandex - Яндекс 4101 3
3753 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Samsung Electronics 5686 2
Apple Inc - Эппл Рус 7713 2
DataLine - ДатаЛайн 30 1
Microsoft Corporation 11110 1
Google LLC 7158 1
Ростелеком Урал - макрорегиональный филиал 13 1
Ростелеком ММТС-9 - Московская междугородная телефонная станция №9 41 1
МегаФон Уральский филиал 27 1
ВТБ24 583 3
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 24 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Транснефть 159 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 2
Президент Российской Федерации 1440 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 6
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2451 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 632 3
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 394 2
3G - Стандарт мобильной связи 3742 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 193 1
Умный свет - Умное освещение - Управляемый системы контроля освещения 16 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3065 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 150 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 1
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
PACS - Picture Archiving and Communication System - Системы передачи и архивации DICOM изображений 45 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 1
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 82 1
Oracle Exalogic Elastic Cloud 51 4
VK - Mail.ru Одноклассники 858 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Яндекс.Лицей 17 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Apple iPad mini 375 1
Google Android 10751 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 1
Apple iPhone 5 710 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 1
Dr.Web Enterprise Security Suite 118 1
РАСЦО - региональная автоматизированная система централизованного оповещения 11 1
DataLine OST ЦОД 22 1
МТС Автосекретарь 35 1
МегаФон SIM-карты 6 1
МТС 3G-сеть 86 1
МТС Коммуникатор 20 1
КСЭОН - Комплексная система экстренного оповещения населения 10 1
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 1
Ледяев Максим 14 14
Сергеев Михаил 31 8
Нурмухометов Артур 12 6
Козлов Александр 54 5
Белейчев Александр 8 3
Никифоров Николай 1126 3
Дубровский Борис 12 2
Медведев Дмитрий 1434 2
Кузнецов Александр 75 2
Татаренко Алексей 1 1
Путин Владимир 1826 1
Антонов Андрей 16 1
Белимов Александр 14 1
Заев Андрей 1 1
Закиров Артур 1 1
Гаттаров Руслан 117 1
Текслер Алексей 18 1
Касперская Наталья 197 1
Гуцол Оксана 1 1
Гусев Сергей 22 1
Каплунов Павел 27 1
Бунина Елена 27 1
Глазков Александр 57 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 24
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 20
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 64 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 9
Россия - Челябинская область 659 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 5
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 634 3
Россия - Магнитогорск 150 2
Россия - Железнодорожный 33 2
Россия - СФО - Новосибирск 1971 2
Украина 3374 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Россия - ПФО - Самара 1291 1
Европа 3766 1
Россия - Челябинская область - Снежинск 15 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 1
Россия - ПФО - Казань 1519 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 1
Россия - Южноуральск 1 1
Россия - Верхнеуральск 1 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Миасс 19 1
Россия - Качканар 5 1
Россия - Копейск 15 1
Россия - Башкортостан - Стерлитамак 25 1
Россия - Салават 18 1
Россия - Удомля 41 1
Казахстан - Республика 2637 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Россия - Свердловская область 806 1
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 675 1
Россия - Челябинск 773 1
Россия - Липецкая область 292 1
Россия - Тверская область 248 1
Россия - Курганская область 261 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 1
Северный полярный круг 25 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 453 1
ЧС - Чрезвычайная ситуация 63 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 1
CNews Analytics 1991 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764115, в очереди разбора - 667802.
Создано именных указателей - 46354.
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