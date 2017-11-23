Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Новард Управляющая компания
Novard
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Публикаций - 67, упоминаний - 72
Новард Управляющая компания упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Левиков Антон 68 44
|Шевченко Владимир 135 25
|Асратян Петр 35 20
|Четвернин Алексей 651 16
|Натрусов Артем 121 16
|Садовенко Илья 60 15
|Коротнев Константин 31 15
|Чекель Павел 15 13
|Муравлев Александр 15 13
|Потёмкин Роман 20 12
|Подкопаев Олег 24 12
|Базалей Наталья 14 12
|Халяпин Сергей 77 12
|Гуральников Сергей 161 12
|Патрин Максим 31 12
|Хрусталев Александр 31 12
|Леушев Андрей 63 12
|Скородумов Олег 17 12
|Леоничев Алексей 14 12
|Михалев Павел 20 12
|Шестаков Александр 35 12
|Грибанов Юрий 24 12
|Пиляр Елена 21 12
|Свердлов Михаил 29 12
|Мухин Максим 18 12
|Дегтярев Алексей 54 12
|Тищенко Юрий 14 12
|Сафронов Юрий 61 12
|Кравченко Денис 24 12
|Прохоров Фёдор 78 12
|Фридман Илья 41 11
|Староверов Денис 14 10
|Разгуляев Валерий 18 10
|Разумовский Дмитрий 70 10
|Гаттаров Руслан 117 10
|Козлов Михаил 153 9
|Плешков Алексей 42 9
|Кравченко Константин 65 9
|Рахтеенко Владимир 31 9
|Лысенко Эдуард 209 9
|CNews Analytics 1991 6
|IDC - International Data Corporation 2724 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
|Fortune Global 500 162 1
|Nielsen Holdings 79 1
|Финансовый университет при Правительстве РФ 89 7
|Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 5
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766071, в очереди разбора - 669758.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766071, в очереди разбора - 669758.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru