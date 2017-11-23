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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Новард Управляющая компания
Novard


23.11.2017 Большие данные в рознице: как не потерять ценную информацию 1
18.09.2017 Оптимизация ИТ-затрат: как сэкономить, не снижая уровень сервиса 1
13.09.2017 Ключевые персоны ИТ в ритейле: Новые лица на CNews Forum 2017 2
30.08.2017 Конференция CNews: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2017» 1
23.08.2017 Конференция CNews: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2017» 1
14.08.2017 Конференция CNews: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2017» 1
01.08.2017 Конференция CNews: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2017» 7 сентября 2017 г. в Москве 1
11.07.2017 Конференция CNews: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2017» 1
02.03.2017 ИТ-стратегия 2017: отрасль накануне больших перемен 2
07.02.2017 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2017: новые тренды» 1
30.01.2017 Конференция CNews. «ИТ-стратегия 2017: новые тренды» 1
10.01.2017 Конференция CNews. «ИТ-стратегия 2017: новые тренды» 1
05.12.2016 Конференция CNews. «ИТ-стратегия 2017: новые тренды» 1
16.08.2016 Конференция CNews. «BPM 2016: как добиться эффекта от использования» 1
16.05.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1
26.04.2016 ИТ-стратегия должна учитывать не кризис, а новую реальность 1
21.04.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1
06.04.2016 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2016: курс на повышение эффективности бизнеса» 1
29.03.2016 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2016: курс на повышение эффективности бизнеса» 1
04.02.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1
01.02.2016 Конференция CNews: Как ИТ-подразделению выжить в эпоху кризиса 1
20.01.2016 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2016: курс на повышение эффективности бизнеса» 1
26.11.2015 Российский ритейл: ИТ превращается в ключевой актив 2
10.11.2015 CNews FORUM совсем скоро! Успей зарегистрироваться 1
02.11.2015 Гостей CNews FORUM 2015 будет встречать огромный человекоподобный робот. Видео. Регистрация 1
29.10.2015 Николай Елистратов из ПФР, Сергей Гуральников из Казначейства, Елена Бойко из Минздрава выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
27.10.2015 Главы Microsoft Россия, IBM Россия, «Техносерв» и IBS выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
20.10.2015 CNews FORUM: Будущее ИТ в России под вопросом 1
12.10.2015 Руководители ИТ-компаний выступят на CNews Forum 2015 1
05.10.2015 Руководители Казначейства, Татарстана, Санкт-Петербурга, «Башнефти», «Сколково», «Ростелекома», IBS выступят на CNews FORUM 1
29.09.2015 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте. Регистрация продолжается 1
21.09.2015 Газпромбанк, VISA, «Эльдорадо», МОЭСК расскажут, как выстроить информационную безопасность 1
10.09.2015 CNews FORUM 2015: Мобильный рынок в России обсудят банкиры, страховщики и разработчики 1
03.09.2015 ИТ-директора российских банков обсудят, как выжить в новых условиях 1
26.08.2015 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
27.04.2015 Конференция CNews. «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2015: как выйти из кризиса» 1
23.03.2015 ИКТ в ритейле: конец ценовой конкуренции, расцвет сервисов 2
13.03.2015 ИКТ в ритейле: фокус на управлении персоналом и снижение издержек 1
26.02.2015 Конференция CNews «ИКТ в ритейле 2015» 1
18.02.2015 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2015» 1

Публикаций - 67, упоминаний - 72

Новард Управляющая компания упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ABB Group - Asea Brown Boveri 227 18
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 13
Citrix Systems 571 13
Webmoney 330 12
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 12
Cinimex - Синимекс 160 11
Microsoft Corporation 11127 10
Instabank - Инстабанк 12 9
Custis 73 9
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 8
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 8
Polycom - Поликом Раша 301 8
Консист Бизнес Групп 58 8
Сбербанк Технологии - СберТех 203 8
Ланит ГК 1159 8
CleverDATA 54 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 7
Инфокомпас 14 7
Inventive Retail Group 63 7
НИТ - Национальные информационные технологии 31 7
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 6
IBM 3551 6
3761 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 6
ICL Services 51 6
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 6
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 1218 5
Samsung Electronics 5702 4
Biocad - Биокад 38 4
SAP SE 3216 3
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 3
Google LLC 7161 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1510 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 3
Amazon Inc - Amazon.com 1472 2
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 20
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 19
Спортмастер 116 18
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 16
ВТБ Банк Москвы 372 14
Пробизнесбанк АКБ 109 14
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 13
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 13
ПСБ - Промсвязьбанк 613 13
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 13
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 13
Visa International 1346 12
Национальный банк Траст 96 12
Уралсиб Банк 390 12
МДМ Банк 150 12
Бинбанк 184 12
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 12
Yves Rocher - Ив Роше 29 10
Mary Kay - Мэри Кэй 82 10
Газпром нефть 382 10
Газпромбанк - ГПБ 693 10
X5 Group 599 9
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 9
ВкусВилл 48 9
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 9
Башнефть ПАО АНК 90 9
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 9
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 53 8
Bayer AG - Байер 37 8
Сетелем Банк 25 8
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 8
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 8
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 8
АльфаСтрахование СГ 208 8
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 8
Л’Этуаль - Торговая сеть 49 8
X5 Group - Пятерочка 559 7
РЖД - Российские железные дороги 1081 7
Обувь России 27 6
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 9
Федеральное казначейство России 766 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 8
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 6
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 3
ГАУ Госинформ Республики Мордовия 5 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 2
Счётная палата РФ 460 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 26
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 19
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 12
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 4
Умные платформы 499 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 3
Big Data - Большие данные 1136 3
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
DevOps - Development и Operations 297 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 218 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 685 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 198 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
OpenStack 347 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 180 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 8
Google Android 10751 4
1С:ERP Управление предприятием 203 2
Apple iOS 5742 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 459 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
Microsoft Office 1946 1
Microsoft Office 365 769 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 183 1
1С:CRM 32 1
NEC Display OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 25 1
WhatsApp Messenger 654 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Omnitracker 53 1
Левиков Антон 68 44
Шевченко Владимир 135 25
Асратян Петр 35 20
Четвернин Алексей 651 16
Натрусов Артем 121 16
Садовенко Илья 60 15
Коротнев Константин 31 15
Чекель Павел 15 13
Муравлев Александр 15 13
Потёмкин Роман 20 12
Подкопаев Олег 24 12
Базалей Наталья 14 12
Халяпин Сергей 77 12
Гуральников Сергей 161 12
Патрин Максим 31 12
Хрусталев Александр 31 12
Леушев Андрей 63 12
Скородумов Олег 17 12
Леоничев Алексей 14 12
Михалев Павел 20 12
Шестаков Александр 35 12
Грибанов Юрий 24 12
Пиляр Елена 21 12
Свердлов Михаил 29 12
Мухин Максим 18 12
Дегтярев Алексей 54 12
Тищенко Юрий 14 12
Сафронов Юрий 61 12
Кравченко Денис 24 12
Прохоров Фёдор 78 12
Фридман Илья 41 11
Староверов Денис 14 10
Разгуляев Валерий 18 10
Разумовский Дмитрий 70 10
Гаттаров Руслан 117 10
Козлов Михаил 153 9
Плешков Алексей 42 9
Кравченко Константин 65 9
Рахтеенко Владимир 31 9
Лысенко Эдуард 209 9
Россия - Российская федерация - РФ 57544 33
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 15
Россия - Челябинская область 659 10
Россия - Калужская область 574 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 8
Казахстан - Республика 2641 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 7
Россия - Ростовская область 864 6
Восточная Европа 1682 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 5
Черкизон - Черкизовский рынок 61 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 3
Европа 3774 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 2
Германия - Федеративная Республика 3657 2
Франция - Французская Республика 2136 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 2
Россия - Тюменская область 584 2
Россия - Республика Коми 417 1
Россия - Ижевск 308 1
Россия - Ярославская область 333 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Сахалинская область 435 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
Россия - Омск 630 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 1
Япония 2802 1
Россия - ПФО - Казань 1520 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 53
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 15
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 15
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 13
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 12
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 301 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 19
CNews Analytics 1991 6
IDC - International Data Corporation 2724 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
Fortune Global 500 162 1
Nielsen Holdings 79 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 7
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 24
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 15
CNews AWARDS 291 14
CNews APPWards 36 12
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 116 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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