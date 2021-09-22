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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Мосэнергосбыт АО
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 77, упоминаний - 111
Мосэнергосбыт АО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Зайцев Андрей 39 3
|Строгалин Алексей 3 2
|Кузнецов Александр 75 2
|Стрельцов Геннадий 2 2
|Крысина Ольга 109 2
|Kaplan Andreas Marcus - Каплан Андреас 1 1
|Владимиров Олег 1 1
|Романов Дмитрий 53 1
|Черноус Дмитрий 1 1
|Зиненок Дмитрий 3 1
|Марина Анна 1 1
|Головин Леонид 25 1
|Heinlein Michael - Хенлейн Майкл 1 1
|Yulish Joshua - Юлиш Джошуа 4 1
|Мельников Алмаз 3 1
|Рева Андрей 9 1
|Мельников Руслан 13 1
|Садовский Алексей 10 1
|Усевич Мария 5 1
|Солонин Александр 10 1
|Локтионов Александр 1 1
|Строкович Антон 45 1
|Ипатов Вадим 80 1
|Валиуллин Адель 8 1
|Дырмовский Дмитрий 76 1
|Цыбульников Вячеслав 35 1
|Бартунов Олег 32 1
|Гусев Дмитрий 48 1
|Попов Сергей 72 1
|Каштанов Дмитрий 27 1
|Сирота Юрий 38 1
|Соколовский Александр 36 1
|Пермяков Артем 6 1
|Варов Константин 24 1
|Аршавский Анджей 27 1
|Бикташев Ильдар 10 1
|Трофименко Владимир 7 1
|Голицын Лев 9 1
|Новиков Павел 67 1
|Левашов Александр 88 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763819, в очереди разбора - 667506.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763819, в очереди разбора - 667506.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru