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Мосэнергосбыт АО


22.09.2021 Мосэнергосбыт и Rubetek заключили соглашение о сотрудничестве 1
01.06.2021 Детище Чубайса получит сотни миллиардов за счет новых технологий 1
17.12.2020 Портал госуслуг Московской области запустил сервис оплаты услуг ЖКХ 1
09.06.2020 Группа ЦРТ признана одной из крупнейших и быстрорастущих ИТ-компаний России по версии CNews 1
14.05.2020 Сбербанк обеспечил жителям столичного региона возможность дистанционной оплаты услуг ЖКХ 1
28.04.2020 Минпромторг отобрал пять решений Naumen для организации удаленной работы предприятий промышленности 1
09.04.2020 ИИ-платформа Naumen Erudite вошла в реестр отечественного ПО 1
20.12.2019 «Почта Mail.ru» запустила платформу для оплаты услуг в интернете 1
04.12.2019 МКБ обновил свое мобильное приложение 1
11.10.2019 МГТС и «Мосэнергосбыт» протестировали интеллектуальный учет электроэнергии 2
02.09.2019 Naumen внедрил голосового робота в контактный центр «Новосибирскэнергосбыта» 1
02.09.2019 «Билайн» реализовал пилот умного учета электроэнергии на базе NB-IoT 3
17.04.2019 Naumen поделится опытом роботизации клиентского сервиса 2
27.02.2019 Как и кому помогает искусственный интеллект 1
29.01.2019 Промсвязьбанк внедряет виртуального ассистента на базе Naumen Erudite 1
10.08.2018 Московский Кредитный банк обновил мобильный банк для физических лиц 1
16.05.2018 «Убийца Oracle» подешевел для российских разработчиков в 13000 раз 1
09.02.2018 На уход Oracle из российской нефтянки конкурирующие СУБД ответили парадом скидок 1
07.02.2018 Топ-менеджера IBM наняли продвигать СУБД-«убийцу Oracle» 1
08.12.2017 Naumen оптимизировала управление рабочей нагрузкой контакт-центра «Мосэнергосбыта» 1
23.10.2017 Naumen представила новую версию ПО для управления нагрузкой контакт-центра 2
21.07.2017 Банк «Россия» будет информировать о балансе счета с помощью Naumen Contact Center 1
15.06.2017 Платформа Naumen Contact Center в третий раз попала в магический квадрант Gartner 1
08.06.2017 «Томскэнергосбыт» автоматизировал сбор платежей с помощью Naumen Contact Center 1
08.06.2017 Naumen Contact Center обеспечивает «Томскэнергосбыту» сбор платежей за электроэнергию 1
25.05.2017 «Интер РАО»: И в разработке, и во внедрении отечественных ИТ помогут нестандартные ходы 1
20.03.2017 На рынке контакт-центров время перемен 1
20.03.2017 Что такое омниканальный контакт-центр 1
09.11.2016 ВТБ расширил функционал мобильного банка 1
12.10.2016 Уплатить штрафы ГИБДД в банкоматах ВТБ теперь можно по QR-коду 1
10.05.2016 На московском портале госуслуг обновлен сервис для оплаты электроэнергии 1
06.04.2016 Крупнейшие госкомпании и госведомства России закупили Oracle на 3,4 млрд рублей 2
27.08.2015 Из-за скачков курса доллара в России зафиксировали цену на «убийцу Oracle» 1
17.08.2015 «Яндекс.Деньги» покажут москвичам задолженность по электроэнергии 2
13.08.2015 Круглый стол CNews. «Контакт-центры 2015: направления развития» 1
22.07.2015 PayQR поможет оплачивать квитанции ЖКХ и ГИБДД с помощью телефона без комиссий 1
30.06.2015 «Мосводоканал» подвел итоги годовой работы с корпоративной СЭД 1
27.04.2015 Максут Шадаев: Век наката бюджетных денег в ИТ заканчивается 1
25.03.2015 Оплатить услуги в офисах МосгорБТИ возможно с помощью пластиковых карт любого банка 1
21.01.2015 Круглый стол CNews. «Контакт-центры 2015: направления развития» 1

Публикаций - 77, упоминаний - 111

Мосэнергосбыт АО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 5
Naumen - Наумен 342 5
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 4
Microsoft Corporation 11110 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 3
Cisco Systems 2044 3
TmaxSoft 44 3
Oracle Corporation 3355 3
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 2
SAP SE 3216 2
Крок 1221 2
Аплана Преферентум 8 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 1
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 19 1
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 24 1
Infosys 54 1
SAP CIS - САП СНГ 755 1
Genesys Interactive Intelligence 4 1
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур 59 1
Lenovo Group 1638 1
Software AG & IDS Scheer 109 1
Астерос - Asteros 531 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Парус 203 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
Mankiewicz 7 1
Аплана Бизнес решения 9 1
Robin - Робин 15 1
ICL Services 51 1
Directum - Директум 646 1
Аплана Группа компаний 102 1
Abbyy 796 1
Yandex - Яндекс 4101 1
iTeco - Ай-Теко 718 1
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 1
Diasoft - Диасофт 354 1
IBM 3546 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 1
Почта России ПАО 1574 6
OTP Group - ОТП Банк 125 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 5
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 16 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 4
ПСБ - Промсвязьбанк 613 4
МКБ - Московский кредитный банк 268 4
Интер РАО ПАО 158 3
ВТБ24 583 3
РСХБ - Россельхозбанк 183 3
Hyundai Motor 145 3
НСПК - Национальная система платежных карт 257 3
Газпромбанк - ГПБ 693 3
Альфа-Банк 1126 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Русский стандарт Банк 302 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Транснефть 159 2
ВТБ Банк Москвы 372 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Омск РТС - Омские распределительные тепловые сети 2 2
Новосибирскэнергосбыт 5 2
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 2
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Связь-банк 78 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
СОГАЗ Страховая Группа 49 1
КМЗ - Копейский машиностроительный завод 2 1
Мострансавто 59 1
Газпром межрегионгаз 30 1
РусславБанк - РСБ 147 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
Газпром ПАО 523 1
Открытие ФК 538 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Россети ПАО 168 1
Роснефть НК 367 1
Совкомбанк ПАО 147 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 4
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 47 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 3
ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 6 3
МособлЕИРЦ 7 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 2
МосгорБТИ ГБУ - Московское городское бюро технической инвентаризации 12 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Федеральное казначейство России 766 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 2 1
Ассоциация специалистов по стратегическому управлению 1 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
ISO 18295 - Customer contact centres (CCC) - Международный стандарт в области клиентского сервиса 2 1
LSTM - Long short-term memory - Долгая краткосрочная память 4 1
Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - STT - S2T - Speech-to-text - Технология преобразования речи в текст 24 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
АСКУЭ - Автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии 28 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1258 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 1
Омниканальность - Omni channel 42 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 82 1
NLP - Natural Language Processing - Обработка естественного языка 28 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 373 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 63 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
LTE-M - LTE-MTC - Machine Type Communication - Технология систем связи широкополосного радиодоступа 4го поколения 21 1
ISV - Independent Software Vendors - Независимые поставщики ПО 60 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 67 1
Google Android 10751 5
Apple iOS 5742 5
Naumen Erudite 12 4
TmaxSoft Tibero 40 4
TmaxSoft JEUS 10 3
SQL - Язык программирования 434 2
OpenText Documentum 191 1
Kaspersky Enterprise Space Security 42 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
Java - Язык программирования 1178 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 100 1
ФИАС - Федеральная информационная адресная система 35 1
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 1
Oracle СУБД 32 1
Naumen WFM - Naumen Workforce Management 13 1
Аплана Преферентум - Preferentum - Платформа анализа неструктурированной информации 3 1
Naumen Inventory 4 1
Naumen Omni-Channel 7 1
ФИТ PayQR платежный сервис 7 1
БПЦ Банковские Технологии SmartVista 68 1
TmaxSoft OpenFrame 8 1
Visa Electron 49 1
SAP for Utilities - SAP IS-U - SAP Industry-Specific Solution for the Utilities Industry - SAP Cloud for Utilities 9 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности 17 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
VK - Mail.Ru Почта 164 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 1
Diasoft Database Adapter 12 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 174 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
Naumen Service Desk 103 1
Naumen Contact Center 71 1
Microsoft Windows 853 1
Amazon Alexa 138 1
Diasoft FA# 53 1
Стрелка - Транспортная карта 113 1
Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 92 1
Зайцев Андрей 39 3
Строгалин Алексей 3 2
Кузнецов Александр 75 2
Стрельцов Геннадий 2 2
Крысина Ольга 109 2
Kaplan Andreas Marcus - Каплан Андреас 1 1
Владимиров Олег 1 1
Романов Дмитрий 53 1
Черноус Дмитрий 1 1
Зиненок Дмитрий 3 1
Марина Анна 1 1
Головин Леонид 25 1
Heinlein Michael - Хенлейн Майкл 1 1
Yulish Joshua - Юлиш Джошуа 4 1
Мельников Алмаз 3 1
Рева Андрей 9 1
Мельников Руслан 13 1
Садовский Алексей 10 1
Усевич Мария 5 1
Солонин Александр 10 1
Локтионов Александр 1 1
Строкович Антон 45 1
Ипатов Вадим 80 1
Валиуллин Адель 8 1
Дырмовский Дмитрий 76 1
Цыбульников Вячеслав 35 1
Бартунов Олег 32 1
Гусев Дмитрий 48 1
Попов Сергей 72 1
Каштанов Дмитрий 27 1
Сирота Юрий 38 1
Соколовский Александр 36 1
Пермяков Артем 6 1
Варов Константин 24 1
Аршавский Анджей 27 1
Бикташев Ильдар 10 1
Трофименко Владимир 7 1
Голицын Лев 9 1
Новиков Павел 67 1
Левашов Александр 88 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 24
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 4
Бразилия - Федеративная Республика 1128 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 3
Беларусь - Белоруссия 2093 3
Сингапур - Республика 808 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 583 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Европа 3766 1
Украина 3374 1
Германия - Федеративная Республика 3648 1
Россия - ПФО - Казань 1519 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 1
Казахстан - Республика 2637 1
Россия - Кемеровская область 468 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Россия - Омск 628 1
Москва - Марьино - Умный квартал 10 1
Россия - Красногорск 106 1
Москва - Марьино 30 1
Латинская Америка 725 1
Ближний Восток 1475 1
Индия - Республика 2175 1
Южная Корея - Республика 1463 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 453 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 2
Федеральный закон 522-ФЗ - О развитии систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации 3 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 39 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
U.S. Bankruptcy Code - Кодекс США о банкротстве 8 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 13 2
Docflow 58 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
ECCCSA - European Contact Centre and Customer Service Awards 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763819, в очереди разбора - 667506.
Создано именных указателей - 46354.
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