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МегаФон Синтерра Медиа Телеком-центр



22.10.2020 «Ростелеком» покупает федерального оператора медиауслуг «Синтерра медиа»
11.12.2013 «МТТ Групп» завершила сделку по приобретению «Синтерра Медиа»
19.07.2013 «Мегафон» не доплатил за «Синтерру». Экс-гендиректор не получил "большой бонус"
06.06.2012 «Синтерра Медиа» обеспечит телетрансляции Чемпионата Европы по футболу для крупнейших российских телеканалов
07.04.2011 «Синтерра Медиа» обеспечила доставку в Россию сигнала телеканала Fox Life HD
31.01.2011 «РуСат» предоставил вещателям возможность получения телепрограмм из центра формирования медиапотоков «Синтерра Медиа»
27.01.2011 «Синтерра Медиа» расширяет возможности вещания через платформу «Орион Экспресс»
15.11.2010 «Синтерра Медиа» и Национальная ассоциация телерадиовещателей организуют «Объединенный банк видеоконтента»
07.10.2010 «Синтерра Медиа» начала оказывать услуги по доставке программ региональных телеканалов для вещания через спутник
31.08.2010 «Синтерра Медиа» организовала подачу мультиплекса HD-каналов для региональных операторов
11.06.2010 «Синтерра Медиа» обеспечит доставку ТВ-сигналов с Чемпионата мира по футболу для российских телеканалов
12.02.2010 «Синтерра Медиа» обеспечит доставку ТВ-сигналов с Олимпиады в Ванкувере для российских телеканалов
23.12.2009 «Мегафон» не решился купить «Синтерру»
13.11.2009 «Синтерра Медиа» и Lattelecom наладят обмен видео-контентом между Россией и Латвией
25.09.2009 «Синтерра» увеличила долю в венчурном проекте «Синтерра Медиа» до 60%
29.07.2009 «Мегафон» покупает «Синтерру»: власти согласны
15.06.2009 «Синтерра Медиа» обеспечивает телетрансляции с саммитов ШОС и БРИК в Екатеринбурге
28.05.2009 "Питерские" убедили "Мегафон" купить "Синтерру"
12.05.2009 «Синтерра Медиа» обеспечивает телевизионные трансляции с «Евровидения–2009»
06.03.2009 «Синтерра Медиа» помогла ТВ-2 организовать канал передачи видео-трафика
15.01.2009 «Синтерра Медиа» обеспечит доставку ТВ-каналов в комплекс «Федерация»
07.08.2008 «Синтерра Медиа» обеспечит доставку ТВ-сигналов с Олимпиады в Пекине
29.08.2000 "Телеком-Центр" проводит прямую интернет-трансляцию телеканалов ОРТ, РТР, ТВЦ, НТВ и "Культура"
02.11.1999 Компания "Телеком-Центр" совместно с компанией "Неоком-Р" объявляет о начале предоставления услуг по подключению к Интернет по радиоканалам.

Публикаций - 102, упоминаний - 126

МегаФон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Синтерра - Synterra 785 72
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6447 24
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8397 21
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 754 20
МегаФон ПетерСтар 325 12
Ростелеком - РТКомм.РУ 342 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8742 11
Рустелеком ТК 256 11
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 304 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7672 9
Ростелеком - Связьинвест 1698 8
Питерская группа связистов 232 8
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 332 7
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы. 1279 7
Microsoft Corporation 22441 7
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 881 6
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 735 5
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1292 5
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 143 4
АФК Система ПАО 1629 4
Триколор - Национальная спутниковая компания 260 4
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 183 4
Элтел Нетворкс 56 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1491 4
Таттелеком 156 4
Telia Company - TeliaSonera 800 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2339 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1868 3
СМАРТС Компания 513 3
МТТ Старт Телеком 65 3
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 247 3
Globecast 8 3
Telstra Corporation Limited 191 3
MX 1 3 3
VK - Mail.ru Group 3039 3
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant - Эквант 561 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 651 2
Глобус-телеком 190 2
Telefonica - Telefónica España 501 2
Tet - Lattelecom - Латтелеком 30 2
ПромСвязьКапитал 75 11
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино 113 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 359 4
ETV - Emergent Telecom Ventures 33 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2093 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5161 3
Альфа-Групп 608 3
МегаФон - Синтерра - Synterra Cyprus 12 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 911 2
IPOC 121 2
LV Finance Group - ЛВ Финанс 63 2
ETH - Eventis Telecom Holdings 88 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 543 2
Лукойл Информ 83 2
АФК Система - Система-Инвенчур - венчурный фонд 31 1
Газпром ГПМ Central Partnership - Централ Партнершип 31 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 147 1
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 69 1
Alternativa Capital 2 1
Commerzbank AG - Коммерцбанк 46 1
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 25 1
Sony Pictures Entertainment 134 1
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 108 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 284 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 248 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 309 1
РТС - Фондовая биржа 350 1
Marshall Capital Partners 68 1
Альфа-Банк 1461 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 636 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 59 1
ГПБ - Газпромбанк 837 1
Почта России ПАО 1849 1
РЖД - Российские железные дороги 1451 1
Walt Disney Company 556 1
DST Global 172 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 768 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 279 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 155 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7940 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1890 7
Президент Российской Федерации 3591 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2457 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1462 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2205 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 12180 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 574 2
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 50 1
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 76 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 28 1
ФАДМ Росмолодежь - Федеральное агентство по делам молодежи 45 1
Правительство РФ 7979 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 498 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 104 1
Ростех - Рособоронэкспорт 107 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 292 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 129 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 643 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 343 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1311 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 270 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2327 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2052 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3231 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 147 1
Кабинет министров Киргизской Республики - ГКИТиС КР - Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики - Госкомсвязи Киргизии - Госагентство связи Киргизии 10 1
Правительство Москвы 1613 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 570 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1228 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 419 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2508 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2275 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 24 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 19 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1442 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 5545 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 43103 8
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 2137 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2358 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 1753 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 3852 4
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 3155 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1123 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1934 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 7718 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1965 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 1038 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1533 3
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 196 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10481 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 18596 3
B2O - Business-to-Operator - Система аналитической отчетности по данным межоператорских расчетов 27 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 792 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 1058 2
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу 347 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 655 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 8274 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 2435 2
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5197 2
Enterprise portal - Корпоративный портал - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 286 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 260 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5408 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5001 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1388 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 746 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5244 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9150 2
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure 141 1
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1554 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6409 1
UDP - User Datagram Protocol 119 1
ЦОД - Резервный дата-центр 56 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1138 1
SDI - Software Defined Infrastructure - Программно-определяемая инфраструктура - SDH - Software Defined Hardware 53 1
Microsoft Mediaroom 15 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 461 3
МегаФон - Синтерра WiMAX 16 2
МТТ YouMagic Softphone 38 2
МТТ VoiceBox - Голосовой бот 16 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2610 1
Cisco DPT - Cisco Dynamic Packet Transport 1 1
HPE BladeSystem Matrix 81 1
МЭШ - Московская электронная школа 36 1
Intelsat - телекоммуникационные спутники 104 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1207 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Социальный мониторинг 6 1
Inoventica invGUARD 25 1
Sign.Me - онлайн-сервис ЭЦП 2 1
SAP Sybase 280 1
MTT Telecom API 5 1
Groupon - Групон - скидочный сервис 197 1
Microsoft Skype 1935 1
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 75 1
Infor ERP LN 178 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 930 1
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 530 1
Яндекс.Диск 142 1
Ростелеком-Солар - Solar webProxy Шлюз веб-безопасности 12 1
Ростелеком-Солар - Solar appScreener 44 1
Ростелеком Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр 130 1
Ростелеком-Солар - Solar Dozor - DLP-система 64 1
Intel Core - Семейство процессоров 1488 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 807 1
Крылов Валерий 15 13
Слизень Виталий 241 11
Брюквин Юрий 280 11
Рейман Леонид 1009 4
Солодухин Константин 114 4
Усманов Алишер 273 3
Васильев Евгений 110 3
Кусков Денис 212 3
Морошкин Александр 118 3
Amersi Mohamed - Амерси Мохамед 6 2
Громов Ростислав 12 2
Солдатенков Сергей 156 2
Цейтлин Александр 13 2
Путин Владимир 2531 2
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 54 2
Кучерук Павел 15 2
Гришанова Ирина 26 2
Медведев Дмитрий 1602 2
Ермаков Валерий 83 2
Киселев Константин 8 2
Гуркин Дмитрий 8 2
Ананьев Дмитрий 69 2
Менькова Татьяна 62 1
Hedelius Patricia - Хеделиус Патриция 3 1
Овчинников Борис 128 1
Улесов Денис 2 1
Василеьв Евгений 1 1
Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 21 1
Алымов Сергей 23 1
Бельская Яна 9 1
Ершова Элеонора 64 1
Кравчук Илья 16 1
Веремеенко Сергей 9 1
Анкилов Константин 96 1
Андреева Екатерина 45 1
Жданов Сергей 8 1
Голенков Александр 4 1
Ульянкин Сергей 5 1
Мирон Станислав 5 1
Березовский Борис 19 1
Россия - Российская федерация - РФ 107160 62
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33534 32
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12325 11
Россия - СФО - Новосибирск 3253 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12476 9
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2165 8
Европа 11738 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45583 7
Россия - УФО - Екатеринбург 3038 7
Россия - СФО - Томская область - Томск 705 6
Россия - Сибирь 1535 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13537 5
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 455 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5384 4
Таджикистан - Республика 724 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2023 4
Германия - Федеративная Республика 8730 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2157 3
Россия - ПФО - Казань 2049 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2112 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2861 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1333 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1555 3
Казахстан - Республика 4445 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1421 3
Финляндия - Финляндская Республика 1761 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 826 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 962 3
Швеция - Королевство 2039 3
Великобритания - Лондон 2027 3
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 358 3
Грузия 1056 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11640 2
Армения - Республика 1098 2
Украина 6143 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 362 2
Нидерланды 2180 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 947 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13345 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 851 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1836 12
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1269 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3914 5
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 606 3
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 420 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11456 2
Образование в России 422 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 16350 2
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 21 1
Инженер - Радиоинженер - Инженер электронной техники 504 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 471 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 592 1
СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 9 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 570 1
Всероссийская перепись населения 67 1
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 67 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 946 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 350 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3997 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 350 15
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 265 8
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 314 7
EBU - European Broadcasting Union - Европейский вещательный союз 15 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10437 5
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 325 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 728 3
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 114 3
Eurovision 4 3
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 73 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 549 2
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 62 2
ComNews - Медиа-бизнес 88 1
Рен ТВ - телеканал 57 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 263 1
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 121 1
РИА Новости 764 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3372 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 4
Gartner 3300 1
Forrester Research 810 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 172 3
ТПУ - Томский политехнический университет 106 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 55 1
ТГУ - Томский государственный университет 91 1
ТУСУР - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 30 1
МТЖДТ имени А.А. Андреева - Московский колледж железнодорожного транспорта имени Андреева 1 1
Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 601 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 359 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 564 1
Effie Awards 3 1
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