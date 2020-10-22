Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МегаФон Синтерра Медиа Телеком-центр
Публикаций - 102, упоминаний - 126
МегаФон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Крылов Валерий 15 13
|Слизень Виталий 241 11
|Брюквин Юрий 280 11
|Рейман Леонид 1009 4
|Солодухин Константин 114 4
|Усманов Алишер 273 3
|Васильев Евгений 110 3
|Кусков Денис 212 3
|Морошкин Александр 118 3
|Amersi Mohamed - Амерси Мохамед 6 2
|Громов Ростислав 12 2
|Солдатенков Сергей 156 2
|Цейтлин Александр 13 2
|Путин Владимир 2531 2
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 54 2
|Кучерук Павел 15 2
|Гришанова Ирина 26 2
|Медведев Дмитрий 1602 2
|Ермаков Валерий 83 2
|Киселев Константин 8 2
|Гуркин Дмитрий 8 2
|Ананьев Дмитрий 69 2
|Менькова Татьяна 62 1
|Hedelius Patricia - Хеделиус Патриция 3 1
|Овчинников Борис 128 1
|Улесов Денис 2 1
|Василеьв Евгений 1 1
|Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 21 1
|Алымов Сергей 23 1
|Бельская Яна 9 1
|Ершова Элеонора 64 1
|Кравчук Илья 16 1
|Веремеенко Сергей 9 1
|Анкилов Константин 96 1
|Андреева Екатерина 45 1
|Жданов Сергей 8 1
|Голенков Александр 4 1
|Ульянкин Сергей 5 1
|Мирон Станислав 5 1
|Березовский Борис 19 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3372 5
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 4
|Gartner 3300 1
|Forrester Research 810 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180281, в очереди разбора - 975838.
Создано именных указателей - 73981.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1180281, в очереди разбора - 975838.
Создано именных указателей - 73981.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru