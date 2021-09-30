Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
КриптоПро СКЗИ CSP
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 96, упоминаний - 125
КриптоПро СКЗИ CSP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
|Почта России ПАО 1572 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
|Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
|Бином 16 1
|Мылицын Роман 79 5
|Валяева Елизавета 72 2
|Рустамов Рустам 169 2
|Кишковский Эдуард 10 2
|Анфимов Павел 16 2
|Смирнов Алексей 142 1
|Ахмеров Тимур 73 1
|Сизоненко Григорий 26 1
|Зуйков Александр 1 1
|Сидоров Александр 10 1
|Луцик Павел 7 1
|Бугрецов Антон 5 1
|Дербенков Сергей 5 1
|Рязанова Юлия 11 1
|Попов Анатолий 98 1
|Коган Алексей 2 1
|Тупицын Александр 8 1
|Александров Сергей 7 1
|Гришанова Ирина 25 1
|Путин Владимир 1824 1
|CNews Analytics 1988 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761294, в очереди разбора - 664984.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761294, в очереди разбора - 664984.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru