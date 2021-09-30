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КриптоПро СКЗИ CSP


30.09.2021 Очередное обновление Astra Linux Common Edition: актуальное ядро и новые возможности 2
23.07.2021 «Ростелеком» согласовал техническое задание на разработку криптографического модуля «КриптоSDK» 1
15.07.2021 «Криптопро CSP» совместим с РЕД ОС 4
14.07.2021 «КриптоПро CSP 5.0 R2» для ОС «Аврора» сертифицирован ФСБ 1
07.07.2021 Совместимый с ОС Astra Linux криптопровайдер «КриптоПро CSP» 5.0 R2 сертифицирован ФСБ России 2
19.05.2021 Поставить ПК на Linux в МВД вызвался только «Аквариус» 1
14.05.2021 Выпущен «Единый клиент JaCarta» версии 2.13.1 2
22.04.2021 Baikal-M: какую экосистему успел собрать вокруг себя первый российский ARM-процессор 1
16.03.2021 МФЦ Липецкой области переходит на Astra Linux 1
11.03.2021 Банкам дали возможность подключиться к ЕБС через облака: как это повлияет на проект по сбору биометрии 1
17.12.2020 «Ред софт» и НТЦ «Альфа-Проект» подтвердили совместимость продуктов 1
11.11.2020 «Мой офис» ускорился в 8 раз, обзавелся российской криптографией и получил еще более сотни обновлений 1
03.11.2020 Медицинское системы «РТ МИС» совместимы с решениями «Рутокен» 1
26.10.2020 «Актив» представляет решения для мобильной электронной подписи: смарт-карты Рутокен ЭЦП 3.0 NFC 1
02.10.2020 Подтверждена совместимость программного комплекса «Застава-клиент» с продуктами Jacarta 1
25.09.2020 Пенсионный фонд начинает переходить на российские ALT и Astra Linux 1
22.09.2020 Подтверждена совместимость СДУ «Приоритет» и ОС Astra Linux 1
14.09.2020 Медицинская система «Барс.Здравоохранение-МИС» совместима с ОС Astra Linux 1
22.07.2020 Подтверждена совместимость продуктов «КРИПТО-ПРО» и РЕД ОС 2
13.07.2020 Могучие интеграторы схлестнулись за право поставлять российские ПК в сельские больницы. Цена рухнула в 1,5 раза 1
22.05.2020 «Цифровые технологии» и «Ред софт» протестировали новые версии продуктов 1
15.05.2020 Вышло крупное обновление ОС Astra Linux Common Edition 1
30.03.2020 В Astra Linux включен новый сервис электронной подписи 1
18.02.2020 Продукты «Рутокен» обеспечивают двухфакторную аутентификацию в защищенном планшете «ОКБ САПР» 1
24.01.2020 «Код безопасности» выпустил новую версию СКЗИ «Континент-АП» 1
05.12.2019 Подтверждена совместимость ПО «КриптоАРМ стандарт плюс» с электронными ключами JaCarta 1
10.09.2019 Операционные системы НТЦ ИТ РОСА и продукты КриптоПро официально совместимы 2
13.08.2019 Подтверждена совместимость электронных ключей Jacarta с ПО Distate 2
09.08.2019 «Аладдин Р.Д.» и «Такснет» протестировали свои продукты на совместимость 1
24.07.2019 Подтверждена совместимость ОС «Альт 8 СП» с «КриптоАРМ ГОСТ» и «Самсон» 1
05.07.2019 «Аладдин Р.Д.» и «Крипто-про» подтвердили совместимость JaCarta и «КриптоПро CSP» 4
20.06.2019 Подтверждена совместимость электронных ключей JaCarta и системы Docsvision 1
10.04.2019 ОС Astra Linux для процессоров «Эльбрус» сертифицирована ФСБ и МО РФ 1
24.01.2019 Astralinux получила совместимость с «Криптопро» на процессорах «Эльбрус» и Байкал» 1
11.09.2018 Сбербанк предложил бизнесу дистанционный выпуск электронных подписей для онлайн-торгов 1
31.07.2018 Российские компании представили защищенный программно-аппаратный комплекс 1
06.06.2018 «КриптоПро» и «Ред Софт» объявили о совместимости своих продуктов 1
26.03.2018 JaCarta Management System 3.3 прошла инспекционный контроль во ФСТЭК России 1
16.02.2018 Портал закупок Москвы пропагандирует софт Microsoft и Google в ущерб свободному ПО 1
26.12.2017 «Аладдин Р.Д.» представила новую версию «Единый Клиент JaCarta» 2.11 1

Публикаций - 96, упоминаний - 125

КриптоПро СКЗИ CSP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 422 22
Microsoft Corporation 11077 9
Крипто-ПРО 200 9
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 9
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 4
Ред Софт - Red Soft 246 3
Digital Design - Диджитал Дизайн 371 2
Базальт СПО 206 2
Apple Inc - Эппл Рус 7701 2
Микротест 177 1
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 44 1
DiState - ДиСтэйт 6 1
Blink 28 1
РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 11 1
CompanyMedia 111 1
Элвис-Плюс 69 1
INPAS - ИНПАС 107 1
МегаФон Уральский филиал 27 1
Сигнал-КОМ 22 1
Google LLC 7148 1
Edelweiss - Эдельвейс 29 1
Альфа-Проект НТЦ 2 1
MultiSoft Systems - Мультисофт системз 3 1
Такснет - Taxnet 4 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
ITBox - АйТиБокс 2 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 86 1
Intel Corporation 4175 1
IBM 3539 1
Softline - Софтлайн 1474 1
AMD - Advanced Micro Devices 1670 1
Новые облачные технологии (НОТ) 227 1
Infotecs - ИнфоТеКС 249 1
Барс груп 402 1
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 1
ОКБ САПР 25 1
Docsvision - ДоксВижн 773 1
Восход ФГБУ НИИ 365 1
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
Почта России ПАО 1572 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
Бином 16 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 2
Верховный суд Российской Федерации - Судебный департамент 15 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 29 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 77 1
Президент Российской Федерации 1439 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 13
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 10
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 70 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 7
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 232 5
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 69 4
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 4
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 4
Flash 474 3
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 74 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 2
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 61 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1210 2
Drag&Drop - Drag’n’Drop - Drag-and-drop - Способ оперирования элементами интерфейса в интерфейсах пользователя 19 1
ARMv7 - Архитектура процессора 40 1
ISO/IEC 23360 LSB - Linux Standard Base - стандарт дистрибутивов Linux 1 1
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 41 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
S/MIME - Secure / Multipurpose Internet Mail Extensions - Стандарт для шифрования и подписи в электронной почте с помощью открытого ключа 15 1
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 63 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 212 1
OpenSSL - Криптографическая библиотека с открытым исходным кодом 49 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
СЗИ - Средства защиты информации 140 1
Тонкий клиент - Thin client 107 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 180 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1094 1
ARM64 - Архитектура процессора 1018 1
Linux OS 4257 17
Microsoft Windows 10 6635 14
Aladdin JaCarta 147 12
Aladdin JaCarta ГОСТ 88 12
Aladdin JaCarta PKI 74 12
Apple iOS 5742 9
Microsoft Windows 7 1662 9
Aladdin JaCarta LT 23 8
Java - Язык программирования 1176 8
Aladdin JaCarta PRO 21 7
Microsoft Windows 853 6
Apple macOS 925 5
Microsoft Windows 8 1228 5
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 5
Aladdin JaCarta SE - JaCarta-2 SE 30 5
Ред ОС 239 5
Aladdin eToken Management System 71 5
Chromium - Браузер 166 4
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 4
Aladdin Secret Disk 33 4
Infotecs - ViPNet CSP 24 4
Google Android 10751 4
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 62 3
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 3
Цифровые технологии (Trusted) - КриптоАРМ ГОСТ 3 2
Актив - Рутокен Lite 18 2
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 31 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 433 2
Microsoft Windows Server 2008 210 2
Apple macOS X 901 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 2
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1170 2
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 193 1
R-Style Softlab - InterBank 94 1
Актив - Рутокен S 20 1
Microsoft Windows Server 2016 42 1
СКЗИ Форос 2.Базис 1 1
Microsoft Windows Server 2003 144 1
Мылицын Роман 79 5
Валяева Елизавета 72 2
Рустамов Рустам 169 2
Кишковский Эдуард 10 2
Анфимов Павел 16 2
Смирнов Алексей 142 1
Ахмеров Тимур 73 1
Сизоненко Григорий 26 1
Зуйков Александр 1 1
Сидоров Александр 10 1
Луцик Павел 7 1
Бугрецов Антон 5 1
Дербенков Сергей 5 1
Рязанова Юлия 11 1
Попов Анатолий 98 1
Коган Алексей 2 1
Тупицын Александр 8 1
Александров Сергей 7 1
Гришанова Ирина 25 1
Путин Владимир 1824 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 4
Россия - Орёл 214 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 2
Россия - Смоленск 234 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 1
Россия - Свердловская область 806 1
Африка 1489 1
Бразилия - Федеративная Республика 1125 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 1
Казахстан - Республика 2629 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 1
Беларусь - Белоруссия 2088 1
Франция - Французская Республика 2122 1
Украина 3365 1
Камерун - Республика 25 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 9
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Госзаказчик - Государственный заказчик 4 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 21 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
CNews Analytics 1988 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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