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Будильник Alarm clock



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20.10.2022 Лучшие умные метеостанции: хиты продаж 1
13.07.2022 Россияне выпустили дешевый антикризисный смартфон с большим экраном и емким аккумулятором. Цена 1
24.01.2022 Открыты продажи SberBox Time — первой умной медиаколонки от «Сбера» 1
06.08.2021 Нужны ли маленькие умные колонки 1
24.01.2021 Какие гаджеты могут заменить обычный будильник? 1
12.11.2020 Никита Чугунов, ВТБ: Банк нужен только для быстрых финансовых операций. Чем он незаметнее — тем лучше 1
10.11.2020 Что могут умные лампы и светильники? 1
20.05.2020 Основатель apphud.com о первом заработке, большом проекте и свободе 1
08.11.2019 Голосовой ассистент Алиса научилась будить людей музыкой 1
09.10.2019 Mi Band 3 и Mi Band 4: сравниваем фитнес-браслеты Xiaomi 1
16.04.2018 Хиты продаж: фитнес-трекеры 1
05.02.2018 Huawei начала продажи нового смартфона P smart в России. Цена 1
05.01.2018 Лучшие детские умные часы. Выбор ZOOM 1
28.12.2017 Garmin представила новый трекер активности vívofit 4 1
01.12.2017 Мобильное приложение под iOS поможет найти лекарства в аптеках Москвы и области 1
27.07.2017 «Медицина для Вас» представила Android-приложение для аптечного поиска 1
25.07.2017 В России начали продавать дешевый цельнометаллический смартфон Huawei. Фото 1
20.07.2017 Huawei представила спортивный браслет Honor Band 3. Цена 1
16.05.2017 Обзор стереофонической микросистемы Pioneer X-HM76: современное японское качество 1
03.05.2017 Обзор датчика для сауны Ea2 SR111 и домашней метеостанции Ea2 EN209 1
11.04.2017 C цветомузыкой повсюду 1
10.03.2017 Google признала неустранимый аппаратный брак во флагманских смартфонах Pixel 1
07.03.2017 «Умные» женские подарки: рекомендация ZOOM 1
02.03.2017 Alcatel A5 LED - светомузыка в кармане 1
27.02.2017 Будильник в «Яндекс.Транспорте» не даст пропустить нужную остановку 1
28.12.2016 Смарт-динамик Amazon привлекут в качестве «свидетеля» убийства 1
19.10.2016 Месяц с iOS 10. Плюсы и минусы новой мобильной системы Apple 1
19.09.2016 Лучшие фитнес-трекеры. Выбор ZOOM 1
16.09.2016 Обзор смартфона Huawei Google Nexus 6P и фитнес-браслета Honor Band B0 1
01.09.2016 Samsung Gear S3 метят в премиум-класс 1
28.04.2016 Руководство по выбору фитнес-браслета 1
18.12.2015 Обзор новых проекционных часов-метеостанций Oregon Scientific BAR368P, BAR369P и RM338P 1
01.12.2015 Смарт-часы Garmin vivoactive: На земле, на воде и в воздухе 1
19.11.2015 Зарядит в любом положении 1
22.09.2015 Новая watchOS 2 откроет для Apple Watch новые горизонты использования 1
27.08.2015 Пять главных компромиссов при переходе с iOS на Android 1
24.08.2015 Sony SmartBand 2 оценит здоровье и наладит сон 1
05.08.2015 Смарт-часы Dot делают мир светлее 1
02.06.2015 The Light Phone - телефон и ничего лишнего 1

Публикаций - 170, упоминаний - 170

Будильник упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5585 19
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1819 1
Аккумулятор электрический - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8445 62
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4703 10
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2395 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1338 2
Россия - РФ - Российская федерация 122289 74
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50101 18
Германия - Федеративная Республика 11998 9
Россия - ЦФО - Ивановская область 436 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 4627 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7581 2
Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3559 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10625 1
Почта - Услуги почтовой связи - Почтовые услуги 1184 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1214655, в очереди разбора - 888283.
Создано именных указателей - 108217.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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