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Голосовой ассистент Алиса научилась будить людей музыкой

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

«Яндекс» объявил о том, что в умных колонках с Алисой появился музыкальный будильник. Теперь можно каждое утро просыпаться под любимые песни. А если сразу проснуться не получится, Алиса отложит будильник на несколько минут.

Завести его легко — достаточно сказать: «Алиса, разбуди меня завтра в 7 утра песней «Невеста» группы «Мумий Тролль»». Можно выбрать конкретный трек, плейлист, радио или что-нибудь другое — например энергичную музыку, которая помогает настроиться на рабочий день.

Менять мелодию будильника тоже несложно, для этого не обязательно заново его настраивать. К примеру, услышав хорошую песню, можно сразу же поставить её на будильник: «Алиса, хочу проснуться под эту песню». Если хочется досмотреть сон и подольше поваляться, можно попросить Алису немного подождать: «Алиса, ещё 5 минуточек». Точное время говорить не обязательно, подойдёт и просто «Дай поспать» — Алиса не обидится, и попробует ещё раз разбудить человека через 10 минут.

Новая возможность работает на «Яндекс.Станции» и «Станции Мини», а также в умных колонках Irbis A, DEXP Smartbox и Elari SmartBeat.

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