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Y2K Проблема 2000 года Кризис третьего тысячелетия



16.06.2017 Трамп прекратил терроризировать чиновников «проблемой 2000 года»

Белый дом устал от надуманной проблемы Спустя 17 лет работы по предотвращению так называемой «проблемы 2000 года» правительство США перестало ей заниматься. Как сообщает Bloomberg, в мину
05.01.2000 Акции Oracle растут на оптимизме, связанным с ожиданием роста продаж после удачного разрешения проблемы 2000 г

Котировки Oracle Corp., лидера в производстве ПО для баз данных, выросли на 12% на ожиданиях роста продаж ПО после удачного разрешения проблемы 2000 г. Акции выросли на 4 13/16 до уровня $116 7/8, потолок зафиксирован на утренних торгах на уровне 125 3/16. Banc of America повысил рейтинг Oracle до "покупка". Аналитики ожидают,
05.01.2000 Пентагон перестарался в мрачности прогнозов по поводу "проблемы 2000"

Второе официальное лицо Пентагона, заместитель Секретаря по Обороне США Джон Хэмр (John Hamre) заявило, что американская разведка перестаралась в мрачности прогнозов по поводу "проблемы 2000" в таких странах, как Китай, Россия, Украина, Египет, Индия, Индонезия. Хэмр заявил, что некоторые страны пошли на полумеры в решении проблемы, например, путем перехода с 1999 в 1
28.12.1999 В четверг Белый Дом США начнет круглосуточное отслеживание "проблемы 2000"

В четверг, 30 декабря, Белый Дом США начнет круглосуточный мониторинг "проблемы 2000", собирая данные о возможных проблемах в 180 странах и 50 штатах США. Центр про
28.12.1999 Индийские производители ПО пожинают плоды решения проблемы 2000

Ещё до удачного разрешения проблемы 2000 г. многие индйские производители ПО, в частности Infosys Technologies Ltd. и Satyam Computer Services Ltd., привлекли внимание заказчиков в области электронной коммерции. Приблизи
23.12.1999 Окончательное решение Проблемы 2000 в ОАО "Владимирэнерго" произойдет лишь осенью будущего года

Окончательное решение Проблемы 2000 в ОАО "Владимирэнерго" произойдет лишь осенью будущего года, сообщили РБК в эне
23.12.1999 Патентное бюро США пересматривает сомнительный патент на решение "проблемы 2000" "windowing"

Бюро регистрации патентов и торговых марок в США решило пересмотреть противоречивый патент на популярный способ решения "проблемы 2000". Бюро предстоит пересмотреть вопрос о том, является ли идея по решению проблемы оригинальной и неочевидной. Производитель самолетов McDonnell Duglas получил патент на программное
21.12.1999 Белый Дом сообщает о мероприятиях по мониторингу проблемы 2000 года

остью Совета по проблеме 2000 г. и его ближайшими мероприятиями можно ознакомиться на его сайте www.y2k.gov.
06.12.1999 Акции IBM растут на уверенности в решении проблемы 2000-го года

тале 2000 г. снизятся из-за того, что её кленты откладывают приобретение техники из-за нерешённости проблемы 2000. После этого сообщения акции компании упали 21/10/99. Сейчас аналитики BOFA нас
30.11.1999 Орбитальная станция "Мир" не пострадает от проблемы 2000 года

Как сообщили официальные лица российской космонавтики, станция "Мир", находящаяся на околоземной орбите, не пострадает от "проблемы 2000", несмотря на 13-летний возраст. Станция должна быть удалена с орбиты в 2000 году, после того как последний экипаж покинет этот 140-тонный корабль. Несмотря на массу всяческих неп
09.11.1999 Банковская система России будет отключена 30 декабря из-за "проблемы 2000"

о, что, так как система будет полностью отключена, платежи, не оформленные вовремя, будут просто потеряны. Причиной отключения послужило недостаточное финансирование на предмет устранения трудностей "проблемы 2000".
28.10.1999 Для тысяч студентов зимние каникулы в США затянутся из-за "проблемы 2000"

л учреждения образования приложить все усилия для устранения проблемы до ее возникновения. Решение "проблемы 2000" для школ и вузов недешево - Лос Анжелес потратил на него $44.3 млн, Нью-Йорк -
20.10.1999 PeopleSoft уже пострадала от "проблемы 2000"

аж ПО для менеджмента, объявила о том, что прибыль упала до 2 центов на акцию против 17 центов на акцию в прошлом году. Руководство компании объясняет это тем, что продажи ПО резко сократились из-за "проблемы 2000" - люди просто боятся покупать ПО в преддверии Нового Года. Программные пакеты PeopleSoft разработаны для менеджмента, инвестиционного контроля и контроля за персоналом.
14.10.1999 Россия может переключить некоторые опасные автоматические производства на ручное управление из-за "проблемы 2000"

о Россия также сократит число авиарейсов 31 декабря. Замминистра Путей Сообщения Виктор Семенов заявил, что установлено оборудование, которое воспрепятствует появлению каких-либо неприятностей из-за "проблемы 2000" в апаратуре управления железнодорожными перевозками и диспетчерских пунктах, а также в компьютерной системе продажи билетов.
08.10.1999 На конференции 2000 назвали сумму финансирования федеральных структур для решения "Проблемы 2000"

роблеме 2000 года, в России планируется потратить 2 млрд. рублей и взять заем в $50 млн. на решение проблемы 2000 года в федеральных структурах. Также было отмечено, что Гостелеком планирует пр
28.09.1999 На сайтах известных производителей ПО Вы можете найти бесплатные программы для предупреждения нежелательных последствий "проблемы 2000"

На сайте Microsoft можно обнаружить целый путеводитель по последствиям "проблемы 2000". Там же доступна для загрузки программа PCA , которая анализирует продукты Microsoft, установленные на вашем компьютере и сообщает о возможных неприятностях и уведомляет о доступ
27.09.1999 Самолеты Аэрофлота не подвержены риску "проблемы 2000"

рых также присутствуют в парке Аэрофлота, недавно заявили, что их машины также не подвержены риску "проблемы 2000". Аэрофлот начал работать над "проблемой 2000" несколько ранее и уже потратил о
20.09.1999 Две крупнейшие авиакомпании Канады отменили свои рейсы на Новый Год из-за "проблемы 2000"

т период времени. Две крупнейшие авиакомпании Канады отменили большинство своих рейсов из-за риска "проблемы 2000". Официальные лица обеих компаний заявляют, что отмена новогодних рейсов незнач
17.09.1999 Страны "большой семерки" помогут странам третьего мира в преодолении последствий "проблемы 2000"

" объединяются в предложении краткосрочных кредитов странам третьего мира в ликвидации последствий "проблемы 2000". Официальные лица рассматривают всевозможные неприятности, которые могут повли
24.08.1999 Компьютерные эксперты предупреждают о возможном сбое Excel из-за проблемы 2000

при наступлении 2000 года. Новая дыра не обнаруживается стандартными средствами проверки на наличие проблемы 2000 в вашем ПО. Вся проблема состоит в том, что версии Excel, которые имеют функцию
18.08.1999 Российское решение "проблемы 2000-го года".

Компания ЭЛСТ, поставщик компьютерного и офисного оборудования, для решения "проблемы 2000-го года", представила набор тестов и корректирующую плату, которые созданны специалистами оборонного комплекса России. Набор тестов, размешенных на дискете, позволяет одновременно
30.07.1999 Некоторые программисты, занятые решением проблемы 2000, вставлят "жучки"

Американские специалисты, занимающиеся компьютерной безопасностью на государственном уровне предупреждают о том, что программисты, которые занимаются ликвидацией проблемы 2000, возможно, устанавливают специальные коды в программное обеспечение. Таким образом, после 2000 года они получат доступ к секретной информации или смогут дезорганизовать деятельнос
16.07.1999 Профессиональные участники рынка ценных бумаг обязаны отчитаться о ходе работ по решению проблемы 2000 года

те сказано, что вышеназванные "профессиональные" игроки на рынке ценных бумаг обязаны до 25 июля текущего года проинформировать своих клиентов и участников торгов о проделанной ими работе по решению "проблемы 2000".
17.05.1999 "Парус" анонсировала семинары и практические занятия по решению "проблемы 2000 года"

анонсировала серию семинаров и практических занятий по методическим принципам комплексного решения "проблемы 2000 года" на предприятиях всех форм собственности. Занятия должны будут проводиться
26.11.1998 Для решения "проблемы 2000 года" может быть создана Правительственная комиссия

тет Госдумы по информационной политике и связи провел парламентские слушания по теме: "Компьютерная проблема 2000 года и функционирование информационных систем". Были приняты рекомендации, в ко

Публикаций - 243, упоминаний - 332

Y2K упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23830 16
HP Compaq Computer Corp 1918 7
IBM - International Business Machines Corp 9277 6
Oracle Corporation 6415 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4350 3
7333 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 807 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1762 3
HP - Hewlett-Packard 3622 3
Yahoo! 3693 3
Apple Inc 11440 3
Amazon Inc - Amazon.com 2851 3
Компьюлинк УСП 145 2
Компьюлинк ГК - Compulink 418 2
Cisco Systems 4946 2
Dell Technologies - Dell Computer 2025 2
HP Inc. 5592 2
Intel Corporation 11784 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1917 2
Google LLC 11184 2
АйТи 1317 2
HP 3Com 677 2
SEGA 391 2
Netscape Communications Corporation 420 2
AOL Inc 1590 2
Trend Micro 584 2
AT&T Inc 1664 2
Stins Coman - Стинс Коман 99 1
Cable & Wireless - C&W 231 1
Парус Корпорация 537 1
ASoft - АСофт 10 1
Интеллект-сервис 36 1
Capgemini Consulting 118 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1553 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1139 1
Lenovo Motorola 3506 1
Ergodata - Эргодата 45 1
Corel Corporation 335 1
HCL Lotus Software - HCL Lotus Development 108 1
TerraLink - ТерраЛинк 267 1
eBay Inc 1605 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1926 3
Россети Ленэнерго 2410 3
НРБанк АКБ - Национальный резервный банк 19 2
7-Eleven - SEI - Seven-Eleven 22 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 455 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 428 2
Открытие ФК - Банк Открытие 2847 1
Donaldson, Lufkin & Jenrette (DLJ) 19 1
Donaldson 13 1
101Hotels.com 715 1
First Call 239 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6352 1
DuPont - Дюпон 100 1
Airbus Group - Airbus Industries 221 1
Boeing 990 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 730 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 287 1
American Airlines 83 1
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 66 1
TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 114 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 259 1
Bank of America - Банк Америки 260 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 1
Резонанс НПП 349 1
Газпром ПАО 1193 1
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго 42 1
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 634 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1361 3
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 47 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18586 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 2005 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1088 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 511 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 486 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2925 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4708 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3121 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 175 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1235 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1264 1
World Bank Group - Всемирный банк 300 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 409 1
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 32 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 390 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 72 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 201 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 590 1
Правительства Эстонии - Vabariigi Valitsus - Riigikogu - Парламент Эстонии (Рийгикогу) - Государственное собрание Эстонской Республики - органы государственной власти 17 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 211 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 989 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3100 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 690 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3120 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3942 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2824 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 712 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1087 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5407 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2616 3
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 24 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15348 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56043 7
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11633 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21274 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26739 7
PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5076 7
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7076 7
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11905 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9573 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10353 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41537 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22764 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27057 4
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 2874 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5438 4
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2103 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13814 3
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 773 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 5960 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12987 3
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Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3156 3
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 595 3
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4559 3
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MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3882 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот 2738 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5555 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19610 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4095 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3437 2
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Apple iPod 1532 2
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43495 9
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1395 8
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 5840 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21464 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7016 4
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1531 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5149 3
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Энергетика - Energy - Energetically 4585 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6669 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5327 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15802 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5693 3
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1359 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1523 2
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Know how - Ноу-хау - Секрет производства 647 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25249 2
Водород - Hydrogenium - химический элемент 960 2
Шахматы - Chess 223 2
Долли (овца) - Овечка Долли - Dolly - первое клонированное млекопитающее животное путём пересадки ядра соматической клетки в цитоплазму яйцеклетки 19 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5367 2
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 600 2
Ботаника - Растения - Plantae 930 2
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 554 2
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1193 2
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4170 2
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