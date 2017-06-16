Y2K Проблема 2000 года Кризис третьего тысячелетия

Трамп прекратил терроризировать чиновников «проблемой 2000 года» Белый дом устал от надуманной проблемы Спустя 17 лет работы по предотвращению так называемой «проблемы 2000 года» правительство США перестало ей заниматься. Как сообщает Bloomberg, в мину

Акции Oracle растут на оптимизме, связанным с ожиданием роста продаж после удачного разрешения проблемы 2000 г Котировки Oracle Corp., лидера в производстве ПО для баз данных, выросли на 12% на ожиданиях роста продаж ПО после удачного разрешения проблемы 2000 г. Акции выросли на 4 13/16 до уровня $116 7/8, потолок зафиксирован на утренних торгах на уровне 125 3/16. Banc of America повысил рейтинг Oracle до "покупка". Аналитики ожидают,

Пентагон перестарался в мрачности прогнозов по поводу "проблемы 2000" Второе официальное лицо Пентагона, заместитель Секретаря по Обороне США Джон Хэмр (John Hamre) заявило, что американская разведка перестаралась в мрачности прогнозов по поводу "проблемы 2000" в таких странах, как Китай, Россия, Украина, Египет, Индия, Индонезия. Хэмр заявил, что некоторые страны пошли на полумеры в решении проблемы, например, путем перехода с 1999 в 1

В четверг Белый Дом США начнет круглосуточное отслеживание "проблемы 2000" В четверг, 30 декабря, Белый Дом США начнет круглосуточный мониторинг "проблемы 2000", собирая данные о возможных проблемах в 180 странах и 50 штатах США. Центр про

Индийские производители ПО пожинают плоды решения проблемы 2000 Ещё до удачного разрешения проблемы 2000 г. многие индйские производители ПО, в частности Infosys Technologies Ltd. и Satyam Computer Services Ltd., привлекли внимание заказчиков в области электронной коммерции. Приблизи

Окончательное решение Проблемы 2000 в ОАО "Владимирэнерго" произойдет лишь осенью будущего года Окончательное решение Проблемы 2000 в ОАО "Владимирэнерго" произойдет лишь осенью будущего года, сообщили РБК в эне

Патентное бюро США пересматривает сомнительный патент на решение "проблемы 2000" "windowing" Бюро регистрации патентов и торговых марок в США решило пересмотреть противоречивый патент на популярный способ решения "проблемы 2000". Бюро предстоит пересмотреть вопрос о том, является ли идея по решению проблемы оригинальной и неочевидной. Производитель самолетов McDonnell Duglas получил патент на программное

Белый Дом сообщает о мероприятиях по мониторингу проблемы 2000 года остью Совета по проблеме 2000 г. и его ближайшими мероприятиями можно ознакомиться на его сайте www.y2k.gov.

Акции IBM растут на уверенности в решении проблемы 2000-го года тале 2000 г. снизятся из-за того, что её кленты откладывают приобретение техники из-за нерешённости проблемы 2000. После этого сообщения акции компании упали 21/10/99. Сейчас аналитики BOFA нас

Орбитальная станция "Мир" не пострадает от проблемы 2000 года Как сообщили официальные лица российской космонавтики, станция "Мир", находящаяся на околоземной орбите, не пострадает от "проблемы 2000", несмотря на 13-летний возраст. Станция должна быть удалена с орбиты в 2000 году, после того как последний экипаж покинет этот 140-тонный корабль. Несмотря на массу всяческих неп

Банковская система России будет отключена 30 декабря из-за "проблемы 2000" о, что, так как система будет полностью отключена, платежи, не оформленные вовремя, будут просто потеряны. Причиной отключения послужило недостаточное финансирование на предмет устранения трудностей "проблемы 2000".

Для тысяч студентов зимние каникулы в США затянутся из-за "проблемы 2000" л учреждения образования приложить все усилия для устранения проблемы до ее возникновения. Решение "проблемы 2000" для школ и вузов недешево - Лос Анжелес потратил на него $44.3 млн, Нью-Йорк -

PeopleSoft уже пострадала от "проблемы 2000" аж ПО для менеджмента, объявила о том, что прибыль упала до 2 центов на акцию против 17 центов на акцию в прошлом году. Руководство компании объясняет это тем, что продажи ПО резко сократились из-за "проблемы 2000" - люди просто боятся покупать ПО в преддверии Нового Года. Программные пакеты PeopleSoft разработаны для менеджмента, инвестиционного контроля и контроля за персоналом.

Россия может переключить некоторые опасные автоматические производства на ручное управление из-за "проблемы 2000" о Россия также сократит число авиарейсов 31 декабря. Замминистра Путей Сообщения Виктор Семенов заявил, что установлено оборудование, которое воспрепятствует появлению каких-либо неприятностей из-за "проблемы 2000" в апаратуре управления железнодорожными перевозками и диспетчерских пунктах, а также в компьютерной системе продажи билетов.

На конференции 2000 назвали сумму финансирования федеральных структур для решения "Проблемы 2000" роблеме 2000 года, в России планируется потратить 2 млрд. рублей и взять заем в $50 млн. на решение проблемы 2000 года в федеральных структурах. Также было отмечено, что Гостелеком планирует пр

На сайтах известных производителей ПО Вы можете найти бесплатные программы для предупреждения нежелательных последствий "проблемы 2000" На сайте Microsoft можно обнаружить целый путеводитель по последствиям "проблемы 2000". Там же доступна для загрузки программа PCA , которая анализирует продукты Microsoft, установленные на вашем компьютере и сообщает о возможных неприятностях и уведомляет о доступ

Самолеты Аэрофлота не подвержены риску "проблемы 2000" рых также присутствуют в парке Аэрофлота, недавно заявили, что их машины также не подвержены риску "проблемы 2000". Аэрофлот начал работать над "проблемой 2000" несколько ранее и уже потратил о

Две крупнейшие авиакомпании Канады отменили свои рейсы на Новый Год из-за "проблемы 2000" т период времени. Две крупнейшие авиакомпании Канады отменили большинство своих рейсов из-за риска "проблемы 2000". Официальные лица обеих компаний заявляют, что отмена новогодних рейсов незнач

Страны "большой семерки" помогут странам третьего мира в преодолении последствий "проблемы 2000" " объединяются в предложении краткосрочных кредитов странам третьего мира в ликвидации последствий "проблемы 2000". Официальные лица рассматривают всевозможные неприятности, которые могут повли

Компьютерные эксперты предупреждают о возможном сбое Excel из-за проблемы 2000 при наступлении 2000 года. Новая дыра не обнаруживается стандартными средствами проверки на наличие проблемы 2000 в вашем ПО. Вся проблема состоит в том, что версии Excel, которые имеют функцию

Российское решение "проблемы 2000-го года". Компания ЭЛСТ, поставщик компьютерного и офисного оборудования, для решения "проблемы 2000-го года", представила набор тестов и корректирующую плату, которые созданны специалистами оборонного комплекса России. Набор тестов, размешенных на дискете, позволяет одновременно

Некоторые программисты, занятые решением проблемы 2000, вставлят "жучки" Американские специалисты, занимающиеся компьютерной безопасностью на государственном уровне предупреждают о том, что программисты, которые занимаются ликвидацией проблемы 2000, возможно, устанавливают специальные коды в программное обеспечение. Таким образом, после 2000 года они получат доступ к секретной информации или смогут дезорганизовать деятельнос

Профессиональные участники рынка ценных бумаг обязаны отчитаться о ходе работ по решению проблемы 2000 года те сказано, что вышеназванные "профессиональные" игроки на рынке ценных бумаг обязаны до 25 июля текущего года проинформировать своих клиентов и участников торгов о проделанной ими работе по решению "проблемы 2000".

"Парус" анонсировала семинары и практические занятия по решению "проблемы 2000 года" анонсировала серию семинаров и практических занятий по методическим принципам комплексного решения "проблемы 2000 года" на предприятиях всех форм собственности. Занятия должны будут проводиться