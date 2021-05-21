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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Pony Express
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 55, упоминаний - 73
Pony Express упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Аликошвили Георгий 11 9
|Теличева Наталья 125 6
|Лыжин Дмитрий 8 5
|Калиновский Богдан 8 4
|Буйлов Юрий 13 4
|Бобылев Максим 7 4
|Савенко Вера 10 4
|Бодров Юрий 4 4
|Четвернин Алексей 651 4
|Арсентьев Илья 14 4
|Ланько Егор 6 4
|Поляков Сергей 60 3
|Клепиков Алексей 77 3
|Седов Анатолий 6 3
|Халматов Максим 45 3
|Малафеев Алексей 9 3
|Чаркин Евгений 182 3
|Дрейгер Павел 15 2
|Андрианов Павел 31 2
|Сапунов Михаил 9 2
|Определенов Владимир 19 2
|Тихонравов Андрей 13 2
|Кереже Дмитрий 9 2
|Ямщиков Владимир 32 2
|Тетерина Элла 13 2
|Мирошниченко Алексей 9 2
|Лазаренко Дмитрий 16 2
|Главчев Владимир 17 2
|Панферов Алексей 22 2
|Муравьев Владимир 29 2
|Михалев Евгений 40 2
|Урьяс Вадим 76 2
|Ягнятинский Евгений 32 2
|Дьяченко Валерий 66 2
|Холкин Дмитрий 15 2
|Зырянов Илья 17 2
|Самедов Тимур 19 2
|Петров Михаил 88 2
|Шеховцов Юрий 33 2
|Суровец Дмитрий 44 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2216 4
|Wikipedia - Википедия 278 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767209, в очереди разбора - 670894.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767209, в очереди разбора - 670894.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru