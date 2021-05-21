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Pony Express


21.05.2021 Власти накажут «Почту России» за завышение цен на посылки. Реакция экспертов 1
08.12.2020 Речевая аналитика VS Robotics усовершенствует клиентский сервис Pony Express 1
25.11.2020 Банки рассказали о главных открытиях 2020 года 1
21.10.2020 Pony Express внедрил отечественную систему анализа рентабельности на платформе Optimacros 1
19.08.2020 Pony Express запускает чат-бота в Telegram 1
03.08.2020 ФРИИ увеличил свою долю в финтех-компании PimPay до 15% 1
15.04.2020 Годовой оборот «Ситилинка» превысил 100 млрд рублей 1
10.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
04.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
30.01.2020 Конференция CNews «Облака для бизнеса: будущее за новыми сервисами» состоится 13 февраля 1
27.01.2020 Сергей Емельченков, замглавы «Почты России» в интервью CNews: Мы сейчас на распутье — что делать в области ЦОДов 1
13.12.2019 ГК «СиДиСи» расширила «мобилизацию» курьеров Pony Express 1
30.01.2019 Конференция CNews «Облака 2019: бурный рост в цифровую эпоху» пройдет 14 февраля 2
23.01.2019 Конференция CNews «Облака 2019: бурный рост в цифровую эпоху» пройдет 14 февраля 2
12.09.2018 «Почта России» и ВТБ создали национального логистического гиганта для электронной торговли 1
04.07.2018 «Корус консалтинг» автоматизирует управление продажами в «Траско» с помощью Microsoft Dynamics 365 1
05.04.2018 Круглый стол CNews «Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры 2018» 1
27.03.2018 Конференция CNews «Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры 2018» 1
20.03.2018 Конференция CNews «Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры 2018» 1
05.03.2018 Конференция CNews «Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры 2018» 1
06.10.2017 Облака ищут выход из хаоса 2
13.09.2017 Ключевые персоны ИТ в ритейле: Новые лица на CNews Forum 2017 1
23.08.2017 Конференция CNews: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2017» 1
14.08.2017 Конференция CNews: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2017» 1
27.04.2017 На рынок выходит российское решение для управления питанием в ЦОДах 1
17.04.2017 Pony Express автоматизировал систему документооборота на базе DocTrix Platform 1
06.03.2017 Конференция CNews: «ИТ-решения на транспорте и в логистике» 1
27.02.2017 Облачные технологии: время идет, вопросов меньше не становится 1
17.02.2017 RB Partners закрыла сделку по привлечению инвестиций в российского разработчика промышленных дронов 1
26.01.2017 Конференция CNews. «Рынок облаков в России» 1
30.12.2016 Почему бизнес стал больше доверять облакам 1
28.12.2016 Его величество бизнес-процесс: как цифровая эпоха меняет предпринимательство 1
26.12.2016 Будущее наступило: как интернет вещей меняет бизнес 1
23.12.2016 Меняйся, или умри: как развивать бизнес в цифровую эпоху 2
21.12.2016 Достучаться до клиента: как меняется роль покупателя в цифровом мире 1
30.11.2016 «Корус Консалтинг» внедрил Microsoft Dynamics CRM в компании «Рускон» 1
28.07.2016 «Корус Консалтинг» автоматизирует управление продажами в компании «Рускон» с помощью Microsoft Dynamics CRM 1
20.06.2016 Новый тренд: продвинутая аналитика и демократизация данных 1
16.06.2016 ИТ-зависимость: какую роль играют данные в современном бизнесе 1
30.05.2016 Кадровый вопрос: как и сколько зарабатывают на данных 1

Публикаций - 55, упоминаний - 73

Pony Express упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11143 17
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 7
VK - Mail.ru Group 2485 5
SAP SE 3218 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 3
Amazon Inc - Amazon.com 1473 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 3
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
IBM 3554 2
Telegram Group 702 2
Сбербанк Технологии - СберТех 203 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 2
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 2
3770 2
VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 11 2
SUSE 168 2
Alibaba Group 298 2
Axelot - Акселот 84 2
Trend Micro 344 1
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 1
Pegasystems 29 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 112 1
Terrasoft - Террасофт 140 1
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 53 1
Tet - Lattelecom - Латтелеком 25 1
Программный продукт ГК 92 1
Realme 79 1
Dynatrace 46 1
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 21 1
Google LLC 7168 1
Microsoft Business Solutions Division - MBS 76 1
GAFA - GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 12 1
PIM Solutions - PimPay - ПИМ - Помощь Интернет-Магазинам 8 1
АБК - АктивБизнесКонсалт - АктивБизнесКоллекшн 8 1
TOT Systems - ТОТ Системс 2 1
Raxel Telematics 5 1
Oracle Corporation 3360 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
Альфа-Банк 1127 10
АльфаСтрахование СГ 208 7
X5 Group 599 5
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 53 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 4
CarPrice - Карпрайс 31 4
Mary Kay - Мэри Кэй 82 4
X5 Group - Пятерочка 559 4
Открытие ФК 538 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 53 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1283 4
Новард Управляющая компания - Novard 67 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Совкомбанк ПАО 147 3
Почта Банк 289 3
Почта России ПАО 1577 3
PickPoint - Сеть постаматов 34 3
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 2
Алроса АК 81 2
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 2
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 2
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 2
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания 23 2
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 2
ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 30 2
Boxberry - российская служба доставки 20 2
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 2
ТрансКонтейнер 25 2
Procter&Gamble - P&G 94 2
Уралкалий ПАО 62 2
ММК-Информсервис 20 2
Казахмыс - Kazakhmys 24 2
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 2
ВРК-1 - Вагонная ремонтная компания - 1 6 2
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 2
Аэрофлот 493 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 2
Счётная палата РФ 461 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 7
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 5
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1223 4
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 68 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 3
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 3
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
TTM - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 74 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
NoSQL - not only SQL СУБД 92 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов 29 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 72 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 242 1
APM - Application Performance Management - Управление производительностью приложений - Системы мониторинга приложений 20 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 1
3D-печать 135 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 111 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 157 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3721 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 1
Microsoft Azure 1171 8
Microsoft Office 365 769 6
Microsoft Dynamics CRM 390 4
Microsoft SQL Server 798 4
Google Android 10751 2
Microsoft Office 1948 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Zotzon 2 2
Microsoft SharePoint Server 103 1
Korus Dadata 8 1
Biglion - Биглион 53 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 14 1
Alibaba Tmail 6 1
СиДиСи Оптимум Смарт Курьер 1 1
Google AMP - Google Accelerated Mobile Pages 1 1
SAP Ariba 71 1
FlexSoft - FXL Платформа 28 1
Совкомбанк Халва 9 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 27 1
RCNTEC RCS - Resilient Cloud Storage - Полибайт 10 1
RCNTEC Auth.AS - Сервис двухфакторной аутентификации 12 1
General Electric Predix - IIoT-платформа 7 1
Microsoft Cortana Intelligence Suite 9 1
VK - Mail.ru Social CRM 7 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Java - Язык программирования 1179 1
ГЭПС - Государственная электронная почтовая система 3 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5142 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud 43 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 1
SAP SuccessFactors 110 1
Microsoft Dynamics 365 92 1
C++ - Язык программирования 284 1
HPE GreenLake 41 1
SAP Sales Cloud - SAP Hybris Cloud for Customer 17 1
Аликошвили Георгий 11 9
Теличева Наталья 125 6
Лыжин Дмитрий 8 5
Калиновский Богдан 8 4
Буйлов Юрий 13 4
Бобылев Максим 7 4
Савенко Вера 10 4
Бодров Юрий 4 4
Четвернин Алексей 651 4
Арсентьев Илья 14 4
Ланько Егор 6 4
Поляков Сергей 60 3
Клепиков Алексей 77 3
Седов Анатолий 6 3
Халматов Максим 45 3
Малафеев Алексей 9 3
Чаркин Евгений 182 3
Дрейгер Павел 15 2
Андрианов Павел 31 2
Сапунов Михаил 9 2
Определенов Владимир 19 2
Тихонравов Андрей 13 2
Кереже Дмитрий 9 2
Ямщиков Владимир 32 2
Тетерина Элла 13 2
Мирошниченко Алексей 9 2
Лазаренко Дмитрий 16 2
Главчев Владимир 17 2
Панферов Алексей 22 2
Муравьев Владимир 29 2
Михалев Евгений 40 2
Урьяс Вадим 76 2
Ягнятинский Евгений 32 2
Дьяченко Валерий 66 2
Холкин Дмитрий 15 2
Зырянов Илья 17 2
Самедов Тимур 19 2
Петров Михаил 88 2
Шеховцов Юрий 33 2
Суровец Дмитрий 44 2
Россия - Российская федерация - РФ 57617 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 3
Казахстан - Республика 2646 3
Украина 3389 3
Беларусь - Белоруссия 2096 3
Восточная Европа 1688 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 2
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 2
Прибалтика - Балтия 594 2
Россия - Владивосток 866 2
Америка 465 1
Россия - Амурская область 321 1
Россия - Иркутская область 548 1
Россия - Хабаровск 624 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Грузия 693 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1115 1
Россия - Тверь 328 1
Европа 3781 1
Германия - Федеративная Республика 3664 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 1
Япония 2808 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 1
Россия - ПФО - Казань 1521 1
Россия - СФО - Новосибирск 1977 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 22
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 8
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 454 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 55 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2216 4
Wikipedia - Википедия 278 1
Gartner 2196 3
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 9
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
CNews AWARDS 292 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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