Khronos Group OpenGL Язык программирования
|09.04.2010
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Видеокарты ATI Radeon, ATI FirePro и ATI FireGL оснащены поддержкой OpenGL 4.0 и 3.3
Компания AMD объявила а широкой поддержке недавно опубликованных обновлений спецификаций OpenGL для Windows 7, Windows Vista, Windows XP и Linux в избранных видеокартах ATI Radeon, ATI FirePro и ATI FireGL. Теперь OpenGL 4.0 поддерживается видеокартами семейств ATI Radeon HD
|29.03.2010
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AMD переходит на OpenGL 4.0
Компания AMD выпустила предварительную версию видеодрайвера Catalyst с поддержкой технологии OpenGL 4.0. Новый видеодрайвер ATI Catalyst реализует поддержку стандарта OpenGL 3.3 для адаптеров серии Radeon HD 2000 и выше, а также для профессиональных карт FireGL и FirePro. Кроме
|31.07.2003
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Khronos Group ратифицировала OpenGL ES 1.0
Сообщество разработчиков Khronos Group, занимающееся разработкой графической платформы для встраиваемых систем, официально объявило о ратификации открытого стандарта OpenGL ES 1.0, предназначеного для разработки 2D- и 3D-графики для мобильных устройств. В Khronos Group вошли такие компании, как STMicroelectronics, ARM, TI, ATI Technologies и др. Использован
|31.07.2003
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Khronos Group ратифицировала OpenGL ES 1.0
Сообщество разработчиков Khronos Group, занимающееся разработкой графической платформы для встраиваемых систем, официально объявило о ратификации открытого стандарта OpenGL ES 1.0, предназначеного для разработки 2D- и 3D-графики для мобильных устройств. В Khronos Group вошли такие компании, как STMicroelectronics, ARM, TI, ATI Technologies и др. Использован
|20.10.2000
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Fujitsu Siemens Computers выпустила мобильную рабочую станцию Celsius Mobile 2 с поддержкой трехмерной графики OpenGL
Новая модель Celsius Mobile 2 производства компании Fujitsu Siemens Computers объединяет трехмерную графику OpenGL, средства безопасного доступа на основе использования смарт-карт и процессор Mobile Pentium III с тактовой частотой 750 МГц, что позволяет сформировать мобильную рабочую станцию. Celsius
|25.02.2000
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S3 и Технологический университет Дрездена продемонстрировали трехмерный OpenGL монитор
оспринимаются человеком как объёмное изображение. Для генерирования изображения используется два графических ускорителя S3 Diamond Fire GL1. Система работает на платформе Windows и поддерживает любое OpenGL приложение.
|27.01.2000
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SGI раскрыла исходный код OpenGL Sample Implementation
Компания SGI анонсировала раскрытие исходных кодов OpenGL Sample Implementation, используемого в настоящее время большинством производителей в качестве основы при создании 3D-ускорителей. Этот шаг предвещает появление большого числа OpenGL
|17.11.1999
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SGI выпускает OpenGL Vizserver
Компания SGI анонсировала OpenGL Vizserver, новое решение, которое позволит снабдить настольные компьютеры возможностями визуализации. При использовании этого пакета совместно с рабочей станцией Silicon Graphics Onyx2 в
|02.07.1999
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Intel и SGI будут работать над оптимизацией OpenGL для рабочих станций
Компании SGI, Intel и Workstation Leadership Forum фирмы Intel планируют вести совместную работу по оптимизации OpenGL API для графических рабочих станций на базе архитектуры Intel.
|17.05.1999
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Apple предложила ПО OpenGL для Macintosh
Корпорация Apple Computer объявила на ежегодной всемирной конференции разработчиков в Сан-Хосе, Калифорния, о начале поставок ПО OpenGL для Macintosh. Оно является новой версией интерфейса программных приложений SGI (API) и графических библиотек для 3D и поддерживает такие функции визуализации, как рендеринг, мапинг текс
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