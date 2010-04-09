Khronos Group - OpenGL - Язык программирования

Видеокарты ATI Radeon, ATI FirePro и ATI FireGL оснащены поддержкой OpenGL 4.0 и 3.3 Компания AMD объявила а широкой поддержке недавно опубликованных обновлений спецификаций OpenGL для Windows 7, Windows Vista, Windows XP и Linux в избранных видеокартах ATI Radeon, ATI FirePro и ATI FireGL. Теперь OpenGL 4.0 поддерживается видеокартами семейств ATI Radeon HD

AMD переходит на OpenGL 4.0 Компания AMD выпустила предварительную версию видеодрайвера Catalyst с поддержкой технологии OpenGL 4.0. Новый видеодрайвер ATI Catalyst реализует поддержку стандарта OpenGL 3.3 для адаптеров серии Radeon HD 2000 и выше, а также для профессиональных карт FireGL и FirePro. Кроме

Khronos Group ратифицировала OpenGL ES 1.0 Сообщество разработчиков Khronos Group, занимающееся разработкой графической платформы для встраиваемых систем, официально объявило о ратификации открытого стандарта OpenGL ES 1.0, предназначеного для разработки 2D- и 3D-графики для мобильных устройств. В Khronos Group вошли такие компании, как STMicroelectronics, ARM, TI, ATI Technologies и др. Использован

Khronos Group ратифицировала OpenGL ES 1.0 Сообщество разработчиков Khronos Group, занимающееся разработкой графической платформы для встраиваемых систем, официально объявило о ратификации открытого стандарта OpenGL ES 1.0, предназначеного для разработки 2D- и 3D-графики для мобильных устройств. В Khronos Group вошли такие компании, как STMicroelectronics, ARM, TI, ATI Technologies и др. Использован

Fujitsu Siemens Computers выпустила мобильную рабочую станцию Celsius Mobile 2 с поддержкой трехмерной графики OpenGL Новая модель Celsius Mobile 2 производства компании Fujitsu Siemens Computers объединяет трехмерную графику OpenGL, средства безопасного доступа на основе использования смарт-карт и процессор Mobile Pentium III с тактовой частотой 750 МГц, что позволяет сформировать мобильную рабочую станцию. Celsius

S3 и Технологический университет Дрездена продемонстрировали трехмерный OpenGL монитор оспринимаются человеком как объёмное изображение. Для генерирования изображения используется два графических ускорителя S3 Diamond Fire GL1. Система работает на платформе Windows и поддерживает любое OpenGL приложение.

SGI раскрыла исходный код OpenGL Sample Implementation Компания SGI анонсировала раскрытие исходных кодов OpenGL Sample Implementation, используемого в настоящее время большинством производителей в качестве основы при создании 3D-ускорителей. Этот шаг предвещает появление большого числа OpenGL

SGI выпускает OpenGL Vizserver Компания SGI анонсировала OpenGL Vizserver, новое решение, которое позволит снабдить настольные компьютеры возможностями визуализации. При использовании этого пакета совместно с рабочей станцией Silicon Graphics Onyx2 в

Intel и SGI будут работать над оптимизацией OpenGL для рабочих станций Компании SGI, Intel и Workstation Leadership Forum фирмы Intel планируют вести совместную работу по оптимизации OpenGL API для графических рабочих станций на базе архитектуры Intel.