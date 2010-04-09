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Khronos Group OpenGL Язык программирования

Khronos Group - OpenGL - Язык программирования


09.04.2010 Видеокарты ATI Radeon, ATI FirePro и ATI FireGL оснащены поддержкой OpenGL 4.0 и 3.3

Компания AMD объявила а широкой поддержке недавно опубликованных обновлений спецификаций OpenGL для Windows 7, Windows Vista, Windows XP и Linux в избранных видеокартах ATI Radeon, ATI FirePro и ATI FireGL. Теперь OpenGL 4.0 поддерживается видеокартами семейств ATI Radeon HD
29.03.2010 AMD переходит на OpenGL 4.0

Компания AMD выпустила предварительную версию видеодрайвера Catalyst с поддержкой технологии OpenGL 4.0. Новый видеодрайвер ATI Catalyst реализует поддержку стандарта OpenGL 3.3 для адаптеров серии Radeon HD 2000 и выше, а также для профессиональных карт FireGL и FirePro. Кроме

31.07.2003 Khronos Group ратифицировала OpenGL ES 1.0

Сообщество разработчиков Khronos Group, занимающееся разработкой графической платформы для встраиваемых систем, официально объявило о ратификации открытого стандарта OpenGL ES 1.0, предназначеного для разработки 2D- и 3D-графики для мобильных устройств. В Khronos Group вошли такие компании, как STMicroelectronics, ARM, TI, ATI Technologies и др. Использован
31.07.2003 Khronos Group ратифицировала OpenGL ES 1.0

Сообщество разработчиков Khronos Group, занимающееся разработкой графической платформы для встраиваемых систем, официально объявило о ратификации открытого стандарта OpenGL ES 1.0, предназначеного для разработки 2D- и 3D-графики для мобильных устройств. В Khronos Group вошли такие компании, как STMicroelectronics, ARM, TI, ATI Technologies и др. Использован
20.10.2000 Fujitsu Siemens Computers выпустила мобильную рабочую станцию Celsius Mobile 2 с поддержкой трехмерной графики OpenGL

Новая модель Celsius Mobile 2 производства компании Fujitsu Siemens Computers объединяет трехмерную графику OpenGL, средства безопасного доступа на основе использования смарт-карт и процессор Mobile Pentium III с тактовой частотой 750 МГц, что позволяет сформировать мобильную рабочую станцию. Celsius
25.02.2000 S3 и Технологический университет Дрездена продемонстрировали трехмерный OpenGL монитор

оспринимаются человеком как объёмное изображение. Для генерирования изображения используется два графических ускорителя S3 Diamond Fire GL1. Система работает на платформе Windows и поддерживает любое OpenGL приложение.
27.01.2000 SGI раскрыла исходный код OpenGL Sample Implementation

Компания SGI анонсировала раскрытие исходных кодов OpenGL Sample Implementation, используемого в настоящее время большинством производителей в качестве основы при создании 3D-ускорителей. Этот шаг предвещает появление большого числа OpenGL

17.11.1999 SGI выпускает OpenGL Vizserver

Компания SGI анонсировала OpenGL Vizserver, новое решение, которое позволит снабдить настольные компьютеры возможностями визуализации. При использовании этого пакета совместно с рабочей станцией Silicon Graphics Onyx2 в
02.07.1999 Intel и SGI будут работать над оптимизацией OpenGL для рабочих станций

Компании SGI, Intel и Workstation Leadership Forum фирмы Intel планируют вести совместную работу по оптимизации OpenGL API для графических рабочих станций на базе архитектуры Intel.
17.05.1999 Apple предложила ПО OpenGL для Macintosh

Корпорация Apple Computer объявила на ежегодной всемирной конференции разработчиков в Сан-Хосе, Калифорния, о начале поставок ПО OpenGL для Macintosh. Оно является новой версией интерфейса программных приложений SGI (API) и графических библиотек для 3D и поддерживает такие функции визуализации, как рендеринг, мапинг текс

Публикаций - 233, упоминаний - 233

Khronos Group и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 3330 72
Intel Corporation 11940 52
AMD - Advanced Micro Devices 4036 36
AMD Graphics Product Group - ATI 932 28
Microsoft Corporation 24154 24
Apple Inc 11710 22
Google LLC 11447 21
HP Inc. 5633 15
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Khronos Group 8 6
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1569 6
HP - Hewlett-Packard 3616 6
LG Electronics 3579 6
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IBM - International Business Machines Corp 9357 6
Escher Technologies 7 6
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 509 6
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 357 6
Amazon Inc - Amazon.com 2921 6
Zoom Int - Zoom Video Communications 1386 6
Lenovo Group 2243 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5646 5
HP Compaq Computer Corp 1916 5
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Sony Pictures Entertainment 140 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 138 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 456 1
Ferrari NV 157 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 312 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 55 1
Цезарь Сателлит 39 1
Lionsgate Entertainment Corporation 24 1
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Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 185 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 464 1
Volvo Cars 252 1
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PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 201 1
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Hyundai Motor Company 356 1
Jaguar Cars 122 1
Открытие ФК - Банк Открытие 526 1
LinkedIn 616 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 423 1
Lockheed Martin 752 1
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