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Glowbyte Consulting
ГлоуБайт Консалтинг


15.10.2021 Банк «Санкт-Петербург» и Glowbyte провели совместный анализ процесса открытия счетов с использованием технологии Process mining 2
21.06.2021 Российский рынок решений для анализа данных продолжил расти, несмотря на пандемию 2
22.04.2021 «Перекрёсток» и GlowByte завершили проект по аналитике впечатлений посетителей в магазине 1
19.04.2021 GlowByte и Visiology подписали соглашение о партнерстве 4
15.04.2021 Exasol и Glowbyte объявили о партнерстве 1
16.03.2021 Glowbyte и Factory5 договорились о партнерстве в области внедрения аналитических решений для промышленности 4
16.02.2021 Росбанк совместно с GlowByte и SAS автоматизировал процессы ПОД/ФТ 1
08.02.2021 Банк «Траст» внедрил BI-систему Glowbyte 1
11.12.2020 «Глоубайт» помог «Тинькофф» внедрить решение SAS AML для соблюдения FATCA и CRS 4
24.11.2020 Аптечная сеть «36,6» автоматизирует процессы целевого маркетинга на базе экспертизы GlowByte и решения SAS 4
27.10.2020 Банк «Открытие» внедрил систему бизнес-планирования и аллокации расходов 1
23.10.2020 «Ренессанс жизнь» запустила систему PRM на платформе SalesForce с помощью GlowByte 2
09.10.2020 Как ИИ помог российскому банку в 2 раза повысить вторичные продажи кредитных продуктов 2
02.10.2020 Банк «Санкт-Петербург» совместно с GlowByte и SAS внедрил кредитный конвейер 5
27.05.2020 CNews выпустил рейтинг поставщиков средств аналитики. Его показатели побили рекорды прошлых лет 2
26.05.2020 Рынок аналитики растет и становится все более разнообразным 1
26.05.2020 Российский рынок решений для анализа данных меняет лидеров 5
17.10.2019 «Перекресток» автоматизировал маркетинговые коммуникации 2
24.09.2019 Исследование CNews: Российский рынок аналитики данных продолжает уверенно расти 3
12.09.2019 Лидеры рынка аналитики продолжают уверенно расти 3
07.08.2019 Сбербанк выбрал семь компаний для Java-разработки в сверхажиотажном тендере на 750 миллионов 2
09.07.2019 «Почта банк» «первым в России» запустил подтверждение операций с помощью селфи 1
05.07.2019 «Почта банк» отразил более 17 тысяч различных кибератак 1
04.07.2019 «Почта банк» внедрил кросс-канальную антифрод-платформу SAS 2
27.06.2019 Банк «Восточный» внедрил платформу интерактивного маркетинга в режиме реального времени 3
26.06.2019 Банк «Уралсиб» совместно с Glowbyte внедрил новую маркетинговую платформу 1
08.04.2019 Газпромбанк выстроил процессы RTO на технологиях SAS 1
15.02.2019 В России заработал киберсоветник по инвестициям на ПО IBM 1
19.11.2018 X5 применила технологии машинного обучения в маркетинге 1
03.10.2018 GlowByte внедрила комплекс инструментов клиентской аналитики в рамках программы лояльности «Выручай-карта» для сети «Пятерочка» 3
02.10.2018 Банк «Санкт-Петербург» внедрил SAS 1
26.09.2018 Страховой Дом ВСК выстраивает процессы целевого маркетинга с помощью SAS 2
25.09.2018 «Банк СОЮЗ» внедрил модуль управления стратегиями от компании SAS 4
03.07.2018 CNews составил рейтинг крупнейших поставщиков решений для аналитики данных 2
02.07.2018 Рынок аналитики данных в России вырос на четверть 3
13.06.2018 Росевробанк внедрил «кредитный конвейер» на базе SAP CRM и SAS RTDM 3
12.01.2018 Банк «Санкт-Петербург» реализует концепцию «один клиент – один сегмент» с помощью SAS 3
06.07.2017 CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков BI-решений 1
03.07.2017 «ЭР-Телеком» управляет финансовым планированием c помощью IBM Cognos TM1 1
30.06.2017 Рейтинг BI 2017: лидер сменился, надолго ли? 1

Публикаций - 61, упоминаний - 140

Glowbyte Consulting упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAS Institute 597 15
Крок 1221 8
IBM 3554 7
Прогноз 197 5
SAS Institute Russia - САС институт Россия 133 5
Softline - Софтлайн 1475 5
Форсайт - ранее ITG Consulting 63 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
Polymatica - Полиматика 41 3
SAP SE 3218 3
Корус Консалтинг ГК 808 3
iTeco - Ай-Теко 720 3
Лига Цифровой Экономики 30 2
Teradata 166 2
BI Partner - БиАй Партнер 33 2
Alibaba Cloud 26 2
Columbus - Колумбус 125 2
Saprun - Сапран групп 38 2
Локотех Ctrl2Go 16 2
Tableau Software 42 2
Neoflex - Неофлекс 141 2
Salesforce.com 273 2
Qlever Solutions - Клевер Солюшнс 4 1
Sapiens solutions - Сапиенс 6 1
Астерос - Asteros 531 1
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 1
Premium IT solution - Премиум ИТ солюшен 2 1
Optima - Оптима 50 1
INNO Consulting - ИННО Консалтинг 2 1
Kribrum - Крибрум 16 1
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 25 1
Intervale - Интервейл 45 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 13 1
IFellow - АйФэлл 7 1
АТК Консультационная группа 15 1
Айкумен ИБС - Айкумен Информационные бизнес-системы - IQMen Business Intelligence 9 1
Microsoft Corporation 11143 1
Философия.ИТ 13 1
Merlion - Мерлион 275 1
АСАП Консалтинг - ASAP Consulting 14 1
Почта Банк 289 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 3
ВТБ24 583 3
X5 Group - Пятерочка 559 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
X5 Group 599 2
Банк Санкт-Петербург 120 2
Союз Банк 18 1
36,6 - аптечная сеть 9 1
Ренессанс Жизнь - страховая компания 22 1
БКС Премьер 2 1
РосЕвроБанк 38 1
БКС Брокер 9 1
БКС - Финансовая группа - БКС банк 41 1
OTP Group - ОТП Банк 125 1
Восточный Банк 108 1
Открытие ФК 538 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Почта России ПАО 1577 1
X5 Group - Перекресток 204 1
Уралсиб Банк 390 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 1
IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 23 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1223 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 3
RTM - Release To Manufacturing - Выпуск в производство 36 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 2
Advanced Analytics - Продвинутая аналитика 12 1
Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 13 1
RTO - Real-Time Offering - Маркетинг в режиме реального времени 1 1
Next Best Offer - Выбор оптимального предложения для клиента 9 1
FOD - Fingerprint-On Display - Биометрический сканер отпечатка пальца, встроенный в дисплей 10 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 160 1
Machine augmented intelligence - Intelligence amplification - Cognitive augmentation - Усиление машинного интеллекта - Augmented analytics - Дополненная аналитика 5 1
PRM - Partner Relationship Management - Система повышения эффективности процессов взаимодействия с партнерами в области продаж и маркетинга 14 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 62 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов 29 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 28 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
SAS RTDM - SAS Real-Time Decision Manager 24 6
SAS MA - SAS Marketing Automation 16 5
Prognoz Platform 74 2
SAS Visual Analytics 13 2
SAS Event Stream Processing 8 2
SAS Visual Statistics 4 2
SAS AML - SAS Anti-Money Laundering 6 2
SAS Enterprise Miner 6 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 1
БКС Премьер - FinTube 1 1
IBM Planning Analytics 6 1
CSBI WF Core 1 1
Крок Большие данные 1 1
IBM Cognos BI 143 1
SAS Campaign Management 5 1
SAS CS - SAS Credit Scoring for Banking 1 1
SAS MO - SAS Marketing Optimization 3 1
SAS Customer Intelligence 360 9 1
Java - Язык программирования 1179 1
Oracle Certified - Oracle Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 7 1
VisionLabs Luna Platform - СКУД 44 1
Oracle Siebel CRM 166 1
Statista 81 1
Microsoft Outlook 650 1
Воронин Станислав 5 4
Лисицин Евгений 13 4
Нугманов Андрей 7 4
Кондратов Андрей 3 3
Павлунин Станислав 13 3
Цуканов Максим 6 2
Гаманюк Павел 2 2
Селезнев Игорь 3 2
Некрасова Татьяна 3 2
Тверитинов Евгений 3 2
Калюкина Александра 2 2
Земсков Борис 2 1
Томилов Александр 1 1
Тулубьев Павел 10 1
Чуричев Александр 2 1
Фридман Александр 4 1
Давыдова Дарья 2 1
Кудич Алексей 1 1
Valdes Emilio - Вальдес Эмилио 2 1
Коняев Алексей 4 1
Журавлева Анастасия 3 1
Штельмах Артем 1 1
Щавелев Алексей 1 1
Бренес Мария 1 1
Иванов Евгений 33 1
Сократов Кирилл 1 1
Зотов Сергей 1 1
Ишханян Артур 1 1
Джанибекова Диана 1 1
Шебалков Михаил 6 1
Кудрявцева Юлия 5 1
Сачков Илья 105 1
Соколов Александр 22 1
Дзвинко Роман 9 1
Дмитриев Алексей 23 1
Комов Владимир 8 1
Шурыгин Андрей 5 1
Ванин Степан 5 1
Мартьянов Алексей 2 1
Пузырев Максим 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 28
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 5
Северная Америка 1414 3
Азия - Азиатский регион 1525 2
Европа Центральная 106 2
Европа 3781 2
Россия - Краснодар 1040 1
Европа Юго-Восточная 37 1
Камбоджа - Королевство 88 1
Россия - Иркутск 471 1
Россия - ПФО - Казань 1521 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 1
Россия - ПФО - Самара 1301 1
Россия - Красноярск 853 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 761 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 454 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act - Закон о налоговой отчётности по зарубежным счетам 7 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
ВВП - Валовой внутренний продукт 11 1
CNews Analytics 1991 11
Gartner 2196 2
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 6 2
IDC - International Data Corporation 2728 1
Markets&Markets Research 78 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
Strategy Analytics 176 1
Gartner Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms 2 1
Grand View Research 11 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 115 1
Академгородок Новосибирск 29 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766842, в очереди разбора - 670527.
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