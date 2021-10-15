Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Glowbyte Consulting
ГлоуБайт Консалтинг
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 61, упоминаний - 140
Glowbyte Consulting упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
|ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 1
|IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 23 1
|Воронин Станислав 5 4
|Лисицин Евгений 13 4
|Нугманов Андрей 7 4
|Кондратов Андрей 3 3
|Павлунин Станислав 13 3
|Цуканов Максим 6 2
|Гаманюк Павел 2 2
|Селезнев Игорь 3 2
|Некрасова Татьяна 3 2
|Тверитинов Евгений 3 2
|Калюкина Александра 2 2
|Земсков Борис 2 1
|Томилов Александр 1 1
|Тулубьев Павел 10 1
|Чуричев Александр 2 1
|Фридман Александр 4 1
|Давыдова Дарья 2 1
|Кудич Алексей 1 1
|Valdes Emilio - Вальдес Эмилио 2 1
|Коняев Алексей 4 1
|Журавлева Анастасия 3 1
|Штельмах Артем 1 1
|Щавелев Алексей 1 1
|Бренес Мария 1 1
|Иванов Евгений 33 1
|Сократов Кирилл 1 1
|Зотов Сергей 1 1
|Ишханян Артур 1 1
|Джанибекова Диана 1 1
|Шебалков Михаил 6 1
|Кудрявцева Юлия 5 1
|Сачков Илья 105 1
|Соколов Александр 22 1
|Дзвинко Роман 9 1
|Дмитриев Алексей 23 1
|Комов Владимир 8 1
|Шурыгин Андрей 5 1
|Ванин Степан 5 1
|Мартьянов Алексей 2 1
|Пузырев Максим 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766842, в очереди разбора - 670527.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766842, в очереди разбора - 670527.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru