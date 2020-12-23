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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Diebold Nixdorf
Wincor Nixdorf
Винкор Никсдорф
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 107, упоминаний - 266
Diebold Nixdorf упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никитин Максим 21 2
|Шилак Ксения 28 2
|Мякишева Марина 84 2
|Мельникова Анастасия 166 1
|Иванов Александр 71 1
|Килюшева Екатерина 4 1
|Рейдер Дмитрий 1 1
|Бабин Ярослав 3 1
|Волков Дмитрий 39 1
|Грибов Владимир 25 1
|Мохначева Елена 7 1
|Макешин Анатолий 16 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
|Левашов Александр 88 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Wikipedia - Википедия 277 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1735 1
|Tom’s Hardware 86 1
|Global Times 12 1
|CNews Analytics 1990 4
|IDC - International Data Corporation 2720 1
|Fortune Global 500 161 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762218, в очереди разбора - 665907.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762218, в очереди разбора - 665907.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru