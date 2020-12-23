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Diebold Nixdorf
Wincor Nixdorf
Винкор Никсдорф


23.12.2020 В Diebold Nixdorf назначен управляющий директор банковского дивизиона 1
30.07.2020 Хакеры грабят банкоматы с помощью Raspberry PI 2
02.07.2020 США запретили Intel продавать чипы крупнейшему китайскому производителю суперкомпьютеров 1
27.02.2020 Сеть «Быстроном» запустила систему самообслуживания в двух магазинах 1
28.11.2019 «Гиппо» запустил первые кассы самообслуживания в Белоруссии 1
14.11.2018 Positive Technologies: большинство банкоматов можно взломать за минуты 1
01.08.2017 Машины для голосования в США работают на старой Windows и взламываются за 90 минут 4
28.07.2017 Из-за пассивности производителя банкоматов хакеры опубликовали инструкцию по их очистке от денег 3
20.03.2017 «Почта Банк» закупает устройства самообслуживания Diebold Nixdorf с функцией ресайклинг 2
16.01.2017 Кассовое ПО «Юниверс: UNIPOS 8» для POS-систем приведено в соответствие с 54-ФЗ 1
22.11.2016 Diebold Nixdorf осуществил пилотную инсталляцию SCO в гипермаркетах «Лента» 3
22.11.2016 Банкоматы России под хакерской атакой 3
08.11.2016 Diebold Nixdorf выполнит пилотную инсталляцию касс самообслуживания для «Ленты» 1
27.10.2016 «ЛАН АТМсервис» представила решения для обеспечения безопасности банковских устройств самообслуживания 2
13.09.2016 «Ланит» зарегистрировал ряд собственных решений в Едином реестре отечественного ПО 2
08.08.2016 Maykor-BTE стала основным поставщиком техподдержки УС для банка «Открытие» 2
14.06.2016 Кассовая программа «Юниверс: UniPOS 8» для POS-систем получила поддержку ЕГАИС 1
11.11.2015 Ремонтный центр Maykor-BTE расширил компетенции 2
12.05.2015 Среднерусский банк Сбербанка передал банкоматы на аутсорсинг в «ЛАН АТМсервис» 2
06.04.2015 «ЛАН АТМсервис» принял на комплексное техническое обслуживание более 70% банкоматов и терминалов Поволжского «Сбербанка» 2
25.03.2015 «Байкальский банк Сбербанка» передал банкоматы на обслуживание «ЛАН АТМсервис» 1
30.01.2015 «Тинькофф Банк» использует систему IRIS для защиты платежных каналов от мошенничества 2
26.01.2015 «ЛАН АТМсервис» продолжит обслуживать банкоматы «Московского банка Сбербанка» 2
13.03.2014 Diebold предоставит «Альфа-Банку» ПО и услуги для банкоматов 4
05.03.2014 Qiwi выбрал IRIS 5 для защиты от мошенников 1
04.02.2014 Кассовая программа «Юниверс: UniPOS 8» для POS-систем обслуживает подарочные сертификаты 1
23.01.2014 Глава SAP СНГ уволился 1
12.11.2013 IKEA доверила Wincor Nixdorf установку ИТ-решений во всех расчетно-кассовых узлах своей торговой сети 9
29.10.2013 Wincor Nixdorf представил аппаратные и программные решения для банковского самообслуживания 4
23.10.2013 Кассовая программа «Юниверс: UniPOS 8» для POS-систем интегрирована с системами видеонаблюдения «Линия» от «ДевЛайн» 1
06.06.2013 Diebold и Hendz договорились о партнерстве в области дистрибуции и сервисного обслуживания банкоматов 7
30.04.2013 «Юниверс» выпустил POS-систему на базе HP ElitePad и UniPOS 1
12.03.2013 «ЦФТ-Устройство самообслуживания» и SafenSoft TPSecure протестированы на совместимость 2
07.03.2013 Кассовая программа «Юниверс: UniPOS 8» для POS-систем протестирована на планшетных компьютерах 1
06.02.2013 Хакеры атаковали американскую сеть быстрого питания 1
31.01.2013 Maykor продолжает агрессивно покупать 1
19.01.2013 SAP объявил имя нового директора в России и СНГ 1
04.12.2012 ИБ-решение SafenSoft TPSecure 3.7 протестировано на совместимость с банкоматами Diebold 2
23.11.2012 «Юниверс» представила облачную версию кассовой программы «Юниверс: UniPOS 8» 1
15.11.2012 Symantec и Wincor Nixdorf предлагают защиту для систем банковского самообслуживания 1

Публикаций - 107, упоминаний - 266

Diebold Nixdorf упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

NCR - National Cash Register 100 12
Microsoft Corporation 11095 8
Ланит ГК 1157 6
Ланит ЛАН АТМсервис 32 6
SAP SE 3215 4
SEC Consult Services 930 3
DORS 14 3
INPAS - ИНПАС 107 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 2
Lenovo Group 1637 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 1213 2
HP Inc. 2914 2
3748 2
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 82 2
Acer Group 1363 2
Maykor-BTE 16 2
Intel Corporation 4180 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 2
China Mobile 186 1
Marvel - Марвел-Дистрибуция 32 1
THATIC - Tianjin Haiguang Advanced Technology Investment Co. Ltd 3 1
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 57 1
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур 59 1
Hikvision - Хиквижн 30 1
Rainbow Security 56 1
Tencent 93 1
NVision Group - Энвижн Груп 545 1
Sugon Information Industry 13 1
SAP CIS - САП СНГ 754 1
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 54 1
ИВС - Информационно-вычислительные системы 15 1
VK - Mail.ru Group 2483 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 1
Rambler Group - Рамблер ГК 485 1
IOActive 11 1
Alibaba Group 298 1
Pirit - Пирит 9 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 1
БелКристаллСервис 1 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 4
Лента - Сеть розничной торговли 189 2
Быстроном 3 1
Почта России ПАО 1574 1
Почта Банк 289 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
eBay Inc 531 1
Sequoia Capital 81 1
Сбербанк Московский банк 68 1
Транснефть 159 1
Сбербанк Среднерусский банк 18 1
Сбербанк Байкальский банк 5 1
Сбербанк Поволжский банк 11 1
Barnes & Noble 52 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
Правительство РФ 2205 1
Пентагон - Министерство обороны США 278 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 1
ВС КНР - Народно-освободительная армия Китая 3 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 651 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 32 1
SLM - Software Lifecycle Management - Управление жизненным циклом программного обеспечения 20 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
PDF417 - Portable Data File - Переносимый файл данных - двумерный штрихкод 13 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
OpenSSL - Криптографическая библиотека с открытым исходным кодом 49 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 1
Microsoft Windows 10 6645 4
CSI Set Retail SCO 7 2
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 117 1
Aladdin JaCarta 147 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 1
Ланит LanDocs 41 1
Norbit Business Trade - NBT 5 1
Microsoft Windows XP 890 1
Baidu 179 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 977 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Никитин Максим 21 2
Шилак Ксения 28 2
Мякишева Марина 84 2
Мельникова Анастасия 166 1
Иванов Александр 71 1
Килюшева Екатерина 4 1
Рейдер Дмитрий 1 1
Бабин Ярослав 3 1
Волков Дмитрий 39 1
Грибов Владимир 25 1
Мохначева Елена 7 1
Макешин Анатолий 16 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Левашов Александр 88 1
Кузьменко Валерия 58 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 44
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 5
Украина 3372 5
Европа 3759 4
Россия - СФО - Новосибирск 1969 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 4
Германия - Федеративная Республика 3643 3
Япония 2788 3
Восточная Европа 1679 3
Россия - ПФО - Казань 1518 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 2
Беларусь - Белоруссия 2090 2
Россия - Иркутская область 545 1
Европа Западная 614 1
Россия - Забайкальский край 356 1
Россия - Республика Бурятия 284 1
Молдавия - Республика Молдова 429 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Специальный административный район Гонконг 550 1
США - Калифорния 974 1
Казахстан - Республика 2632 1
Россия - ПФО - Самара 1289 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 1
Грузия 691 1
Беларусь - Минск 327 1
Армения - Республика 688 1
Польша - Республика 829 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 1
Китай - Тайвань 591 1
Россия - Волгоградская область 399 1
Россия - Самарская область 562 1
Испания - Королевство 1255 1
Россия - Ульяновская область 349 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
ТСП - Торгово-сервисные предприятия 15 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
Русский язык 983 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 1
Wikipedia - Википедия 277 1
Thomson Reuters - Рейтер 1735 1
Tom’s Hardware 86 1
Global Times 12 1
CNews Analytics 1990 4
IDC - International Data Corporation 2720 1
Fortune Global 500 161 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762218, в очереди разбора - 665907.
Создано именных указателей - 46354.
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