Content AI Abbyy Lingvo Abbyy Lingvo Intranet Server Abbyy Lingvo Live

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Abbyy выпустила Lingvo Live для Android Компания Abbyy выпустила мобильное приложение Lingvo Live для Android, которое обеспечивает удобный доступ к одноименному социальному серви

Abbyy превращает свой знаменитый продукт Lingvo в социальную сеть Компания Abbyy полностью пересмотрела концепцию своего продукта Lingvo, презентовав и запустив бета-версию социальной сети LingvoLive. Сервис адресован переводчикам и пользователям, нуждающимся в переводе, и расположен по адресу lingvolive.ru. Lingvo

Сотрудники «Тойота Мотор» пользуются программными продуктами Abbyy Lingvo Электронные словари Abbyy Lingvo установлены на компьютерах сотрудников компании «Тойота Мотор» в Москве. Об этом CNews

Вышла новая версия электронного словаря Abbyy Lingvo x6 Вышла новая версия программы для перевода и изучения иностранных языков компании Abbyy — Lingvo x6. По оценкам производителя, продукт загружается при запуске в 5 раз быстрее своей пр

За разработку словаря Abbyy Lingvo теперь отвечает основатель стартапа ITmozg Вновь созданный в Abbyy объединенный департамент Lingvo и мобильных продуктов возглавил только что принятый на работу в компанию Артем Кумпель, известный как основатель стартапа ITmozg. Новый департамент будет отвечать за разработку, продвиже

Abbyy создала «живой» переводчик для Android Российская компания Abbyy обновила мобильное приложение «Словари Abbyy Lingvo» для Android-устройств, добавив в него перевод слов и фраз с помощью функций фото- и «

Lingvo Dictionaries для Android обзавелся интерактивными функциями фото- и live-перевода Компания Abbyy обновила словарное приложение Lingvo Dictionaries для Android-устройств. Теперь получить перевод слов и устойчивых фраз можно в одно касание — с помощью интерактивных функций фото- и live-перевода. Об этом CNews сообщили в

Abbyy Lingvo установлен на новой модели ридера Onyx Boox Словари Abbyy Lingvo установлены на Onyx Boox i63ML Newton — устройстве для чтения электронных книг с экран

Сотрудники Pfizer переводят со словарями Abbyy Lingvo Словари Abbyy Lingvo установлены в фармацевтической компании Pfizer, и в настоящее время с ними работает бо

Вышел новый Abbyy Lingvo для iOS с «плоским» интерфейсом Компания Abbyy обновила приложение Abbyy Lingvo для iOS — универсальную коллекцию словарей для перевода и заучивания иностранных слов

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