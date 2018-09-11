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Content AI Abbyy Lingvo Abbyy Lingvo Intranet Server Abbyy Lingvo Live

Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live


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yy, включая Abbyy FineReader 14, Abbyy PDF Transformer+, Abbyy Business Card Reader и словари Abbyy Lingvo. Abbyy FineRader 14 Standard обойдется в 4544 руб. вместо 6990 руб. (-35%). Abbyy PDF

03.08.2016 В Abbyy Lingvo Live появились карточки для изучения языков

В приложениях Abbyy Lingvo Live для iOS и Android доступны новые возможности для тех, кто хочет расширить свой сл
26.04.2016 Abbyy Lingvo Live теперь предлагает мгновенный перевод текстов

Пользователям мобильных приложений Abbyy Lingvo Live для iOS и Android теперь доступен мгновенный перевод текстов. Таким образом
29.03.2016 Словари Collins бесплатно доступны на Abbyy Lingvo Live

Abbyy Lingvo Live бесплатно предоставил своим пользователям словари Collins. Соответствующее лиценз
16.07.2015 Приложение Abbyy Lingvо для iOS и Android стало бесплатным

ельно можно купить 200 профессиональных и тематических словарей от мировых издательств. Всего Abbyy Lingvo для iOS и Android позволяет переводить слова и устойчивые выражения на 20 языках. Функ
04.03.2015 Abbyy выпустила Lingvo Live для Android

Компания Abbyy выпустила мобильное приложение Lingvo Live для Android, которое обеспечивает удобный доступ к одноименному социальному серви
25.11.2014 Abbyy превращает свой знаменитый продукт Lingvo в социальную сеть

Компания Abbyy полностью пересмотрела концепцию своего продукта Lingvo, презентовав и запустив бета-версию социальной сети LingvoLive. Сервис адресован переводчикам и пользователям, нуждающимся в переводе, и расположен по адресу lingvolive.ru. Lingvo
07.10.2014 Сотрудники «Тойота Мотор» пользуются программными продуктами Abbyy Lingvo

Электронные словари Abbyy Lingvo установлены на компьютерах сотрудников компании «Тойота Мотор» в Москве. Об этом CNews
26.08.2014 Вышла новая версия электронного словаря Abbyy Lingvo x6

Вышла новая версия программы для перевода и изучения иностранных языков компании Abbyy — Lingvo x6. По оценкам производителя, продукт загружается при запуске в 5 раз быстрее своей пр
25.06.2014 За разработку словаря Abbyy Lingvo теперь отвечает основатель стартапа ITmozg

Вновь созданный в Abbyy объединенный департамент Lingvo и мобильных продуктов возглавил только что принятый на работу в компанию Артем Кумпель, известный как основатель стартапа ITmozg. Новый департамент будет отвечать за разработку, продвиже
05.06.2014 Abbyy создала «живой» переводчик для Android

Российская компания Abbyy обновила мобильное приложение «Словари Abbyy Lingvo» для Android-устройств, добавив в него перевод слов и фраз с помощью функций фото- и «
05.06.2014 Lingvo Dictionaries для Android обзавелся интерактивными функциями фото- и live-перевода

Компания Abbyy обновила словарное приложение Lingvo Dictionaries для Android-устройств. Теперь получить перевод слов и устойчивых фраз можно в одно касание — с помощью интерактивных функций фото- и live-перевода. Об этом CNews сообщили в

02.06.2014 Abbyy Lingvo установлен на новой модели ридера Onyx Boox

Словари Abbyy Lingvo установлены на Onyx Boox i63ML Newton — устройстве для чтения электронных книг с экран
23.04.2014 Сотрудники Pfizer переводят со словарями Abbyy Lingvo

Словари Abbyy Lingvo установлены в фармацевтической компании Pfizer, и в настоящее время с ними работает бо
06.12.2013 Вышел новый Abbyy Lingvo для iOS с «плоским» интерфейсом

Компания Abbyy обновила приложение Abbyy Lingvo для iOS — универсальную коллекцию словарей для перевода и заучивания иностранных слов

19.09.2013 Abbyy Language Services выпустила облачное решение по управлению корпоративной терминологией

vices сообщила о выходе бета-версии корпоративного онлайн-решения по управлению терминологией Abbyy Lingvo.Pro. Продукт создан с учетом специфики процессов перевода в российских компаниях. Abby
16.07.2013 «Abbyy Lingvo x5 Яндекс-версия» поможет легко переводить и говорить на 9 языках

Компании Abbyy и «Яндекс» объявляют о выходе специальной Яндекс-версии программы Abbyy Lingvo х5. Пользователи словаря смогут в течение 6 месяцев после установки бесплатно работать
05.03.2013 Сотрудники концерна BASF используют словари ABBYY Lingvo x5

области лингвистики, распознавания документов и ввода данных, сообщила об установке программы Abbyy Lingvo x5 в офисах концерна BASF в России и СНГ. BASF имеет шесть интегрированных производств
31.01.2013 Словари Abbyy помогают в переводе сотрудникам «Новартис Консьюмер Хелс»

нгвистики, распознавания документов и ввода данных, сообщил об установке электронных словарей Abbyy Lingvo x5 в компании «Новартис Консьюмер Хелс», предлагающей современные решения для сферы зд
27.12.2012 Abbyy Lingvo для iOS позволит понять меню на английском языке

Компания Abbyy объявила о выходе новой версии Abbyy Lingvo 3.1 для iOS – универсального мобильного словарного приложения для быстрого перевода сл
24.12.2012 ABBYY Lingvo выпустила бесплатное приложение для Windows 8

Компания ABBYY объявила о выходе ABBYY Lingvo для Windows 8, бесплатного приложения для быстрого и точного перевода слов и фраз. Про
19.12.2012 Вышел Abbyy Lingvo для Windows 8

Компания Abbyy объявила о выпуске Abbyy Lingvo для Windows 8 — бесплатного приложения для быстрого и точного перевода слов и фраз. Пр
10.12.2012 Abbyy выпустила «Abbyy Lingvo x5 Русский язык Словари XXI века»

гвистики, распознавания документов и ввода данных, сообщила о выпуске новой версии программы «Abbyy Lingvo x5 Русский язык Словари XXI века». В ее составе — 6 актуальных словарей и 150 тыс. сло
29.11.2012 Приложение ABBYY Lingvo 3.0 стало доступно для планшетных устройств на базе Android

Компания ABBYY объявила о выходе ABBYY Lingvo 3.0 для Android, универсального мобильного приложения для перевода слов и устойчивых ф
13.11.2012 «Фольксваген Груп Рус» перешел на новую версию Abbyy Lingvo

ия Abbyy сообщила о продолжении многолетнего сотрудничества с «Фольксваген Груп Рус». Словари Abbyy Lingvo с 2007 г. установлены в организации на всех рабочих местах — как на стационарных ПК, т
10.10.2012 «ЮниКредит Банк» приобрел лицензии Abbyy Lingvo x5

дит Банк», российский банк с иностранным участием, сообщили об установке электронного словаря Abbyy Lingvo x5 «Девять языков» на все компьютеризированные рабочие места московского офиса банка.

02.10.2012 «Никомед» использует словари ABBYY Lingvo

Компания ABBYY сообщила об установке ABBYY Lingvo в компании «Никомед» в составе «Такеда». Теперь электронные словари ABBYY доступны сот
26.09.2012 Вышел словарь Abbyy Lingvo 3.0 для iOS

Компания Abbyy объявила о выходе Abbyy Lingvo 3.0 для iOS, мобильного приложения для перевода слов и устойчивых фраз. По просьбам по
24.09.2012 Словари Abbyy Lingvo появились в ридерах Onyx Boox

оренности, на всех новых моделях Onyx Boox появятся англо-русский и русско-английский словари Abbyy Lingvo, которые помогут пользователям эффективнее использовать их устройства. «Мы внимательно
03.08.2012 Вышла новая версия мобильного словаря ABBYY Lingvo Dictionaries 2.5 для Android

Компания ABBYY объявила о выходе новой версии ABBYY Lingvo Dictionaries 2.5 для Android – универсального мобильного приложения для быстрого и точ
27.07.2012 Мобильный словарь ABBYY Lingvo вышел для Windows Phone

Компания ABBYY при поддержке Microsoft и Nokia объявила о выходе ABBYY Lingvo для Windows Phone. Это универсальный продукт с онлайн-доступом к множеству качественны
21.12.2011 Приложение ABBYY Lingvo Dictionaries вышло на Android

лингвистики, распознавания документов и ввода данных, объявила о выходе мобильного приложения ABBYY Lingvo Dictionaries для Android. ABBYY Lingvo представляет собой универсальное приложе
17.10.2011 R2-D2: Началось бета-тестирование ABBYY Lingvo Dictionaries для Android

Компания ABBYY Lingvo, как и было обещано ранее, начала тестирование бета-версии словарей Lingvo для

10.10.2011 ABBYY и «1С» выпустили ABBYY Lingvo x5 «Английский язык для начинающих»

Компания ABBYY и фирма «1С» объявили о выпуске ABBYY Lingvo x5 «Английский язык для начинающих» издания «1С:Дистрибьюция» – специальной верс
23.06.2011 Вышла новая версия электронного словаря Abbyy Lingvo Dictionaries 2.0 для Apple iOS

распознавания документов и ввода данных, объявила о выходе новой версии электронного словаря Abbyy Lingvo Dictionaries 2.0 для операционной системы Apple iOS. В версии 2.0 к возможности ввода

02.06.2011 Вышла новая версия многофункционального словаря ABBYY Lingvo x5

вщик услуг в области лингвистики, распознавания документов и ввода данных, объявила о выпуске ABBYY Lingvo x5 – новой версии словаря с особыми функциональными возможностями и расширенным контен
26.05.2011 «Райффайзенбанк» внедрил ABBYY Lingvo Intranet Server

Компания ABBYY сообщила о внедрении серверного решения ABBYY Lingvo Intranet Server в «Райффайзенбанке», которое позволяет сотрудникам всех филиалов банка
17.12.2010 ABBYY разработала новую версию ABBYY Lingvo для изучения английского языка в школах

ние» объявили о совместном проекте. Диски со специально созданной версией популярного словаря ABBYY Lingvo для школьников поставляются с учебниками издательства по линиям УМК (учебно-методическ
09.11.2010 Вышел ABBYY Lingvo для iPhone и iPod touch

Компания ABBYY объявила о выходе Lingvo для мобильных устройств на базе iOS. Приложение позволяет получить доступ к 99 словаря
03.11.2010 Абоненты «МегаФона» смогут приобрести мобильные словари ABBYY Lingvo по специальной цене

х которой до 29 ноября 2010 г. абоненты сотового оператора могут приобрести мобильные словари ABBYY Lingvo для английского языка (с одним направлением перевода) за 300 руб. При нахождении в дом

Публикаций - 184, упоминаний - 292

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Шалманов Сергей 201 1
Алкснис Виктор 68 1
Рейман Леонид 1037 1
Россия - РФ - Российская федерация 129514 103
Германия - Федеративная Республика 12324 53
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40502 34
Франция - Французская Республика 7652 34
Украина 7423 29
Италия - Итальянская Республика 4263 27
Испания - Королевство 3635 26
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13136 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50954 18
Европа 21590 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13544 16
США - Калифорния 4686 15
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13897 15
Германия - Бавария - Мюнхен 469 14
Украина - Киев 1115 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15724 12
Япония 13069 10
Южная Корея - Республика 6392 8
Китай - Тайвань 3855 6
Россия - СФО - Новосибирск 3895 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3461 6
Турция - Турецкая республика 2167 6
Австрия - Австрийская Республика 1283 5
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Беларусь - Белоруссия 4793 4
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DACH - немецкоязычные страны - D (Германия, Deutschland), A (Австрия (лат. Austria) и CH (Швейцария, лат. Confoederatio Helvetica) 50 4
Казахстан - Республика 5173 4
Кипр - Республика 506 4
Америка Северная 3134 4
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 70 3
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