Content AI Abbyy Lingvo Abbyy Lingvo Intranet Server Abbyy Lingvo Live
|11.09.2018
|
К началу учебного года: скидка 35% на программы Abbyy
yy, включая Abbyy FineReader 14, Abbyy PDF Transformer+, Abbyy Business Card Reader и словари Abbyy Lingvo. Abbyy FineRader 14 Standard обойдется в 4544 руб. вместо 6990 руб. (-35%). Abbyy PDF
|03.08.2016
|
В Abbyy Lingvo Live появились карточки для изучения языков
В приложениях Abbyy Lingvo Live для iOS и Android доступны новые возможности для тех, кто хочет расширить свой сл
|26.04.2016
|
Abbyy Lingvo Live теперь предлагает мгновенный перевод текстов
Пользователям мобильных приложений Abbyy Lingvo Live для iOS и Android теперь доступен мгновенный перевод текстов. Таким образом
|29.03.2016
|
Словари Collins бесплатно доступны на Abbyy Lingvo Live
Abbyy Lingvo Live бесплатно предоставил своим пользователям словари Collins. Соответствующее лиценз
|16.07.2015
|
Приложение Abbyy Lingvо для iOS и Android стало бесплатным
ельно можно купить 200 профессиональных и тематических словарей от мировых издательств. Всего Abbyy Lingvo для iOS и Android позволяет переводить слова и устойчивые выражения на 20 языках. Функ
|04.03.2015
|
Abbyy выпустила Lingvo Live для Android
Компания Abbyy выпустила мобильное приложение Lingvo Live для Android, которое обеспечивает удобный доступ к одноименному социальному серви
|25.11.2014
|
Abbyy превращает свой знаменитый продукт Lingvo в социальную сеть
Компания Abbyy полностью пересмотрела концепцию своего продукта Lingvo, презентовав и запустив бета-версию социальной сети LingvoLive. Сервис адресован переводчикам и пользователям, нуждающимся в переводе, и расположен по адресу lingvolive.ru. Lingvo
|07.10.2014
|
Сотрудники «Тойота Мотор» пользуются программными продуктами Abbyy Lingvo
Электронные словари Abbyy Lingvo установлены на компьютерах сотрудников компании «Тойота Мотор» в Москве. Об этом CNews
|26.08.2014
|
Вышла новая версия электронного словаря Abbyy Lingvo x6
Вышла новая версия программы для перевода и изучения иностранных языков компании Abbyy — Lingvo x6. По оценкам производителя, продукт загружается при запуске в 5 раз быстрее своей пр
|25.06.2014
|
За разработку словаря Abbyy Lingvo теперь отвечает основатель стартапа ITmozg
Вновь созданный в Abbyy объединенный департамент Lingvo и мобильных продуктов возглавил только что принятый на работу в компанию Артем Кумпель, известный как основатель стартапа ITmozg. Новый департамент будет отвечать за разработку, продвиже
|05.06.2014
|
Abbyy создала «живой» переводчик для Android
Российская компания Abbyy обновила мобильное приложение «Словари Abbyy Lingvo» для Android-устройств, добавив в него перевод слов и фраз с помощью функций фото- и «
|05.06.2014
|
Lingvo Dictionaries для Android обзавелся интерактивными функциями фото- и live-перевода
Компания Abbyy обновила словарное приложение Lingvo Dictionaries для Android-устройств. Теперь получить перевод слов и устойчивых фраз можно в одно касание — с помощью интерактивных функций фото- и live-перевода. Об этом CNews сообщили в
|02.06.2014
|
Abbyy Lingvo установлен на новой модели ридера Onyx Boox
Словари Abbyy Lingvo установлены на Onyx Boox i63ML Newton — устройстве для чтения электронных книг с экран
|23.04.2014
|
Сотрудники Pfizer переводят со словарями Abbyy Lingvo
Словари Abbyy Lingvo установлены в фармацевтической компании Pfizer, и в настоящее время с ними работает бо
|06.12.2013
|
Вышел новый Abbyy Lingvo для iOS с «плоским» интерфейсом
Компания Abbyy обновила приложение Abbyy Lingvo для iOS — универсальную коллекцию словарей для перевода и заучивания иностранных слов
|19.09.2013
|
Abbyy Language Services выпустила облачное решение по управлению корпоративной терминологией
vices сообщила о выходе бета-версии корпоративного онлайн-решения по управлению терминологией Abbyy Lingvo.Pro. Продукт создан с учетом специфики процессов перевода в российских компаниях. Abby
|16.07.2013
|
«Abbyy Lingvo x5 Яндекс-версия» поможет легко переводить и говорить на 9 языках
Компании Abbyy и «Яндекс» объявляют о выходе специальной Яндекс-версии программы Abbyy Lingvo х5. Пользователи словаря смогут в течение 6 месяцев после установки бесплатно работать
|05.03.2013
|
Сотрудники концерна BASF используют словари ABBYY Lingvo x5
области лингвистики, распознавания документов и ввода данных, сообщила об установке программы Abbyy Lingvo x5 в офисах концерна BASF в России и СНГ. BASF имеет шесть интегрированных производств
|31.01.2013
|
Словари Abbyy помогают в переводе сотрудникам «Новартис Консьюмер Хелс»
нгвистики, распознавания документов и ввода данных, сообщил об установке электронных словарей Abbyy Lingvo x5 в компании «Новартис Консьюмер Хелс», предлагающей современные решения для сферы зд
|27.12.2012
|
Abbyy Lingvo для iOS позволит понять меню на английском языке
Компания Abbyy объявила о выходе новой версии Abbyy Lingvo 3.1 для iOS – универсального мобильного словарного приложения для быстрого перевода сл
|24.12.2012
|
ABBYY Lingvo выпустила бесплатное приложение для Windows 8
Компания ABBYY объявила о выходе ABBYY Lingvo для Windows 8, бесплатного приложения для быстрого и точного перевода слов и фраз. Про
|19.12.2012
|
Вышел Abbyy Lingvo для Windows 8
Компания Abbyy объявила о выпуске Abbyy Lingvo для Windows 8 — бесплатного приложения для быстрого и точного перевода слов и фраз. Пр
|10.12.2012
|
Abbyy выпустила «Abbyy Lingvo x5 Русский язык Словари XXI века»
гвистики, распознавания документов и ввода данных, сообщила о выпуске новой версии программы «Abbyy Lingvo x5 Русский язык Словари XXI века». В ее составе — 6 актуальных словарей и 150 тыс. сло
|29.11.2012
|
Приложение ABBYY Lingvo 3.0 стало доступно для планшетных устройств на базе Android
Компания ABBYY объявила о выходе ABBYY Lingvo 3.0 для Android, универсального мобильного приложения для перевода слов и устойчивых ф
|13.11.2012
|
«Фольксваген Груп Рус» перешел на новую версию Abbyy Lingvo
ия Abbyy сообщила о продолжении многолетнего сотрудничества с «Фольксваген Груп Рус». Словари Abbyy Lingvo с 2007 г. установлены в организации на всех рабочих местах — как на стационарных ПК, т
|10.10.2012
|
«ЮниКредит Банк» приобрел лицензии Abbyy Lingvo x5
дит Банк», российский банк с иностранным участием, сообщили об установке электронного словаря Abbyy Lingvo x5 «Девять языков» на все компьютеризированные рабочие места московского офиса банка.
|02.10.2012
|
«Никомед» использует словари ABBYY Lingvo
Компания ABBYY сообщила об установке ABBYY Lingvo в компании «Никомед» в составе «Такеда». Теперь электронные словари ABBYY доступны сот
|26.09.2012
|
Вышел словарь Abbyy Lingvo 3.0 для iOS
Компания Abbyy объявила о выходе Abbyy Lingvo 3.0 для iOS, мобильного приложения для перевода слов и устойчивых фраз. По просьбам по
|24.09.2012
|
Словари Abbyy Lingvo появились в ридерах Onyx Boox
оренности, на всех новых моделях Onyx Boox появятся англо-русский и русско-английский словари Abbyy Lingvo, которые помогут пользователям эффективнее использовать их устройства. «Мы внимательно
|03.08.2012
|
Вышла новая версия мобильного словаря ABBYY Lingvo Dictionaries 2.5 для Android
Компания ABBYY объявила о выходе новой версии ABBYY Lingvo Dictionaries 2.5 для Android – универсального мобильного приложения для быстрого и точ
|27.07.2012
|
Мобильный словарь ABBYY Lingvo вышел для Windows Phone
Компания ABBYY при поддержке Microsoft и Nokia объявила о выходе ABBYY Lingvo для Windows Phone. Это универсальный продукт с онлайн-доступом к множеству качественны
|21.12.2011
|
Приложение ABBYY Lingvo Dictionaries вышло на Android
лингвистики, распознавания документов и ввода данных, объявила о выходе мобильного приложения ABBYY Lingvo Dictionaries для Android. ABBYY Lingvo представляет собой универсальное приложе
|17.10.2011
|
R2-D2: Началось бета-тестирование ABBYY Lingvo Dictionaries для Android
Компания ABBYY Lingvo, как и было обещано ранее, начала тестирование бета-версии словарей Lingvo для
|10.10.2011
|
ABBYY и «1С» выпустили ABBYY Lingvo x5 «Английский язык для начинающих»
Компания ABBYY и фирма «1С» объявили о выпуске ABBYY Lingvo x5 «Английский язык для начинающих» издания «1С:Дистрибьюция» – специальной верс
|23.06.2011
|
Вышла новая версия электронного словаря Abbyy Lingvo Dictionaries 2.0 для Apple iOS
распознавания документов и ввода данных, объявила о выходе новой версии электронного словаря Abbyy Lingvo Dictionaries 2.0 для операционной системы Apple iOS. В версии 2.0 к возможности ввода
|02.06.2011
|
Вышла новая версия многофункционального словаря ABBYY Lingvo x5
вщик услуг в области лингвистики, распознавания документов и ввода данных, объявила о выпуске ABBYY Lingvo x5 – новой версии словаря с особыми функциональными возможностями и расширенным контен
|26.05.2011
|
«Райффайзенбанк» внедрил ABBYY Lingvo Intranet Server
Компания ABBYY сообщила о внедрении серверного решения ABBYY Lingvo Intranet Server в «Райффайзенбанке», которое позволяет сотрудникам всех филиалов банка
|17.12.2010
|
ABBYY разработала новую версию ABBYY Lingvo для изучения английского языка в школах
ние» объявили о совместном проекте. Диски со специально созданной версией популярного словаря ABBYY Lingvo для школьников поставляются с учебниками издательства по линиям УМК (учебно-методическ
|09.11.2010
|
Вышел ABBYY Lingvo для iPhone и iPod touch
Компания ABBYY объявила о выходе Lingvo для мобильных устройств на базе iOS. Приложение позволяет получить доступ к 99 словаря
|03.11.2010
|
Абоненты «МегаФона» смогут приобрести мобильные словари ABBYY Lingvo по специальной цене
х которой до 29 ноября 2010 г. абоненты сотового оператора могут приобрести мобильные словари ABBYY Lingvo для английского языка (с одним направлением перевода) за 300 руб. При нахождении в дом
Content AI замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:
|Кумпель Артем 26 13
|Рылов Александр 13 10
|Ян Давид 64 10
|Андреев Сергей 63 9
|Липич Григорий 65 8
|Солнцева Екатерина 47 6
|Терещенко Вадим 13 5
|Пахчанян Арам 17 5
|Нуралиев Борис 277 4
|Медведев Дмитрий 1638 3
|Амалицкая Маргарита 31 3
|Фенёв Сергей 12 2
|Мартынов Олег 2 2
|Смольников Иван 12 2
|Анисимович Константин 4 2
|Большаков Артур 3 2
|Дергачева Светлана 15 2
|Бочарова Елена 12 2
|Петухов Илья 5 2
|Терещенко Денис 73 2
|Мухин Василий 7 2
|Сажин Олег 4 2
|Деревянко Константин 4 1
|Чемезов Сергей 139 1
|Карачинский Анатолий 94 1
|Мартынов Владислав 113 1
|Мордашов Алексей 47 1
|Мартиросян Самвел 16 1
|Лебедев Георгий 50 1
|Беляев Дмитрий 27 1
|Волож Аркадий 235 1
|Арлазаров Владимир 191 1
|Рязанцев Ян 29 1
|Корюкин Юрий 29 1
|Черномордиков Михаил 20 1
|Калин Сергей 30 1
|Гольдштейн Константин 8 1
|Шалманов Сергей 201 1
|Алкснис Виктор 68 1
|Рейман Леонид 1037 1
|Wikipedia - Википедия 447 4
|TAdviser - Центр выбора технологий 329 3
|Ведомости 690 3
|CNews - ZOOM.CNews 1801 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11062 2
|Forbes - Форбс 678 1
|Cosmopolitan 25 1
|Компьютерра 41 1
|CNews - Soft.CNews 30 1
|Roem.ru - Роем.ру 47 1
|Популярная механика 7 1
|CNews TV 747 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1253667, в очереди разбора - 827924.
Создано именных указателей - 130337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.