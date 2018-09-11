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Abbyy Lingvo Abbyy Lingvo Intranet Server Abbyy Lingvo Live

Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live


11.09.2018 К началу учебного года: скидка 35% на программы Abbyy
03.08.2016 В Abbyy Lingvo Live появились карточки для изучения языков
26.04.2016 Abbyy Lingvo Live теперь предлагает мгновенный перевод текстов
29.03.2016 Словари Collins бесплатно доступны на Abbyy Lingvo Live
16.07.2015 Приложение Abbyy Lingvо для iOS и Android стало бесплатным
04.03.2015 Abbyy выпустила Lingvo Live для Android
25.11.2014 Abbyy превращает свой знаменитый продукт Lingvo в социальную сеть
07.10.2014 Сотрудники «Тойота Мотор» пользуются программными продуктами Abbyy Lingvo
26.08.2014 Вышла новая версия электронного словаря Abbyy Lingvo x6
25.06.2014 За разработку словаря Abbyy Lingvo теперь отвечает основатель стартапа ITmozg
05.06.2014 Abbyy создала «живой» переводчик для Android
02.06.2014 Abbyy Lingvo установлен на новой модели ридера Onyx Boox
23.04.2014 Сотрудники Pfizer переводят со словарями Abbyy Lingvo
06.12.2013 Вышел новый Abbyy Lingvo для iOS с «плоским» интерфейсом
19.09.2013 Abbyy Language Services выпустила облачное решение по управлению корпоративной терминологией
16.07.2013 «Abbyy Lingvo x5 Яндекс-версия» поможет легко переводить и говорить на 9 языках
05.03.2013 Сотрудники концерна BASF используют словари ABBYY Lingvo x5
31.01.2013 Словари Abbyy помогают в переводе сотрудникам «Новартис Консьюмер Хелс»
27.12.2012 Abbyy Lingvo для iOS позволит понять меню на английском языке
24.12.2012 ABBYY Lingvo выпустила бесплатное приложение для Windows 8
19.12.2012 Вышел Abbyy Lingvo для Windows 8
10.12.2012 Abbyy выпустила «Abbyy Lingvo x5 Русский язык Словари XXI века»
29.11.2012 Приложение ABBYY Lingvo 3.0 стало доступно для планшетных устройств на базе Android
13.11.2012 «Фольксваген Груп Рус» перешел на новую версию Abbyy Lingvo
10.10.2012 «ЮниКредит Банк» приобрел лицензии Abbyy Lingvo x5
02.10.2012 «Никомед» использует словари ABBYY Lingvo
26.09.2012 Вышел словарь Abbyy Lingvo 3.0 для iOS
24.09.2012 Словари Abbyy Lingvo появились в ридерах Onyx Boox
03.08.2012 Вышла новая версия мобильного словаря ABBYY Lingvo Dictionaries 2.5 для Android
27.07.2012 Мобильный словарь ABBYY Lingvo вышел для Windows Phone
21.12.2011 Приложение ABBYY Lingvo Dictionaries вышло на Android
17.10.2011 R2-D2: Началось бета-тестирование ABBYY Lingvo Dictionaries для Android
10.10.2011 ABBYY и «1С» выпустили ABBYY Lingvo x5 «Английский язык для начинающих»
23.06.2011 Вышла новая версия электронного словаря Abbyy Lingvo Dictionaries 2.0 для Apple iOS
02.06.2011 Вышла новая версия многофункционального словаря ABBYY Lingvo x5
26.05.2011 «Райффайзенбанк» внедрил ABBYY Lingvo Intranet Server
17.12.2010 ABBYY разработала новую версию ABBYY Lingvo для изучения английского языка в школах
09.11.2010 Вышел ABBYY Lingvo для iPhone и iPod touch
03.11.2010 Абоненты «МегаФона» смогут приобрести мобильные словари ABBYY Lingvo по специальной цене
22.10.2010 Словари ABBYY Lingvo стал доступны пользователям Mail.Ru

Публикаций - 174, упоминаний - 293

Abbyy Lingvo упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1110 146
Microsoft Corporation 22497 22
Yandex - Яндекс 5015 12
Seiko Epson Corporation 864 11
Samsung Electronics 9333 10
Xerox 1091 10
UMAX Technologies 56 8
6072 8
Mustek Systems 78 8
PocketBook International 82 8
1С-Битрикс - Bitrix 443 8
Microtek 50 8
Promt - Промт 266 8
1С-ИжТиСи 5461 8
Apple Inc 10683 7
Meta Platforms - Facebook 4267 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 6
Google LLC 10352 5
ONYX International 87 5
Siemens AG - Siemens Group 2311 5
Технологии Распознавания 455 5
Dr.Web - Доктор Веб 1186 4
Программный продукт ГК 3960 4
HTC Corporation 1428 3
Fujitsu 1898 3
Softline - Софтлайн 1870 3
Adobe Systems 1443 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 3
Corel Corporation 331 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 3
МакЦентр - MacCentre 124 3
Dell EMC 4736 3
VK - Mail.ru Group 3057 3
Intel Corporation 11262 3
Paragon Software Group - PSG 326 3
SAP SE 4595 3
IBM - International Business Machines Corp 8941 2
Oracle Corporation 6035 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 2
AOL Inc 1525 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 4
Евросеть 1393 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 2
Цифроград 171 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 185 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 93 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 2
Связной ГК 1190 2
Альфа-Банк 1476 2
Транснефть 232 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 269 2
BASF 43 1
РОСНО СК 171 1
Трансаэро - авиакомпания 56 1
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 189 1
Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 31 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 399 1
АК имени С.В. Ильюшина - Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина - российское проектно-конструкторское бюро 15 1
Никомед 9 1
Открытие ФК - Номос-банк 100 1
Сбер - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - Тройка Венчурз 4 1
Строительный двор 7 1
Rakuten Shopping - Buy.com 78 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 63 1
Bookmate 22 1
InStat 9 1
Lexus 61 1
Hilti - Хилти Дистрибьюшн 10 1
Лидер УК 16 1
Barnes & Noble 119 1
Газпром - Востокгазпром 9 1
Allianz - Страховая компания 30 1
Самолёт ГК 216 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 1
eBay Inc 1576 1
РВК - Российская венчурная компания 530 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 1
Лукойл Информ 87 1
Qiwi 878 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 2
Правительство РФ 8292 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 2
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 13 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 216 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 1
Президент Российской Федерации 3770 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 1
МВД РФ Управление К 94 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 182 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 72 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
Единая Россия - Политическая партия 246 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 16
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 15
E-ink - electronic ink - E-Ink Carta - "Электронные чернила" - EDP - Electronic Paper Display - электронная бумага 298 10
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 8
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) 277 8
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 6
Google Android смартфоны 793 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 6
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3403 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 5
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 5
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 5
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 4600 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 4
Gadget - Гаджет - Девайс - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 4104 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 3
Мобильное приложение - Mobile app 4966 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 3
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1399 3
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 3
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 4203 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 3
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1181 3
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1812 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1235 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 2
EPUB - Electronic Publication 131 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 2
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система - Компьютерная техника 5871 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 2
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 252 2
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 268 2
Abbyy FineReader 214 46
Apple iOS 6422 24
Google Android 11959 21
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1593 14
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2201 12
Microsoft Office 3247 12
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 12
Apple - App Store 2437 11
Microsoft Windows 10 11713 11
Google Play - Google Store - Android Market 2732 10
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 250 8
Nokia Symbian OS 1388 8
Abbyy BCR - Abbyy Business Card Reader 35 8
Apple iPad 3663 7
Microsoft Office Word 627 6
Abbyy FlexiCapture 138 6
Abbyy PDF Transformer 21 5
ONYX BOOX - серия букридеров - электронная книга 78 5
Dropbox - Файловый хостинг 436 4
Apple iPod Touch 721 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1228 4
Oracle Java - язык программирования 2554 3
Apple Mac - Apple Macintosh 2668 3
Microsoft Windows XP 2291 3
Linux OS 7669 3
Microsoft Edge - браузер 1891 3
Microsoft Office Excel 818 3
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1323 3
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 828 3
Paragon SlovoEd - СловоЕд 67 3
Abbyy Compreno 20 3
Google Talk - Google Chat 158 3
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 105 3
Abbyy Screenshot Reader 4 3
Apple Safari - Браузер 743 3
Abbyy FineScanner 13 3
Apple iPod 1369 3
Microsoft Windows Phone OS 1546 2
Apple macOS X - Rhapsody 1495 2
Opera Browser - Браузер 923 2
Кумпель Артем 16 13
Рылов Александр 12 9
Липич Григорий 65 8
Ян Давид 57 7
Андреев Сергей 59 7
Солнцева Екатерина 36 6
Пахчанян Арам 17 5
Медведев Дмитрий 1604 3
Амалицкая Маргарита 3 3
Смольников Иван 12 2
Терещенко Вадим 7 2
Фенёв Сергей 12 2
Нуралиев Борис 244 2
Абрамов Олег 5 1
Милица Евгений 5 1
Лавринова Анна 13 1
Cameron James - Кэмерон Джеймс 26 1
Заварзин Андрей 9 1
Канделаки Тина 10 1
Савина Настасья 7 1
Мещанкин Михаил 7 1
Гуляев Юрий 8 1
Андреев Александр 25 1
Москалев Александр 3 1
Писковский Виктор 1 1
Швыдкой Михаил 9 1
Федорович Юлия 11 1
Надененко Константин 4 1
Демидов Михаил 132 1
Хуснояров Фарит 6 1
Туркот Александр 36 1
Пружинин Александр 4 1
Васильева Екатерина 17 1
Соколов Андрей 15 1
Шибаев Александр 17 1
Исаакян Константин 6 1
Кукаркин Кирилл 6 1
Правдивый Владимир 10 1
Сапкин Алексей 1 1
Мордашов Алексей 36 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 90
Германия - Федеративная Республика 8903 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 29
Украина 6212 24
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 20
Франция - Французская Республика 5665 20
США - Калифорния 3381 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 14
Испания - Королевство 2917 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 14
Германия - Бавария - Мюнхен 424 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 13
Украина - Киев 916 13
Италия - Итальянская Республика 3310 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 10
Европа 12319 8
Япония 10069 6
Австрия - Австрийская Республика 1020 5
Австралия - Австралийский Союз 2791 5
Америка Северная 2650 4
Таджикистан - Республика 726 4
Беларусь - Белоруссия 3525 4
Китай - Тайвань 2115 4
Португалия - Португальская Республика 788 4
Швеция - Королевство 2072 3
Греция - Греческая Республика 744 3
Южная Корея - Республика 4394 3
Россия - СФО - Новосибирск 3269 3
Казахстан - Республика 4467 3
Китай - Шанхай 621 2
Чехия - Чешская Республика 1053 2
Индонезия - Республика 789 2
Саудовская Аравия - Королевство 492 2
Америка Латинская 1413 2
Грузия 1064 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1276 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 892 2
Америка 2011 2
Армения - Республика 1112 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 30
Английский язык 764 21
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 19
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 4
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 361 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 2
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 60 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 813 2
Образование в России 460 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 1
Денежные переводы 775 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица 28 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 74 1
Физика - область естествознания 889 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча 258 1
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 22 1
Пиратство - Авторское право 592 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 323 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 1000 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 1
Wikipedia - Википедия 413 4
Forbes - Форбс 591 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
TAdviser - Центр выбора технологий 243 1
Ведомости 375 1
CNews - ZOOM.CNews 1609 1
Cosmopolitan 24 1
Компьютерра 38 1
CNews - Soft.CNews 30 1
Roem.ru - Роем.ру 40 1
IDC - International Data Corporation 4671 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 3
Gartner - Гартнер 3301 1
Forrester Research 810 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 1
Медиалогия 48 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 4
РАН - Российская академия наук 1397 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 100 1
СПб ГУАП - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 30 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 43 1
Docflow 123 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 1
CeBIT 454 1
Чёрная пятница (распродажи) 89 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 159 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1185297, в очереди разбора - 960428.
Создано именных указателей - 78738.
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