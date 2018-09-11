Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Abbyy Lingvo Abbyy Lingvo Intranet Server Abbyy Lingvo Live
Публикаций - 174, упоминаний - 293
Abbyy Lingvo упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кумпель Артем 16 13
|Рылов Александр 12 9
|Липич Григорий 65 8
|Ян Давид 57 7
|Андреев Сергей 59 7
|Солнцева Екатерина 36 6
|Пахчанян Арам 17 5
|Медведев Дмитрий 1604 3
|Амалицкая Маргарита 3 3
|Смольников Иван 12 2
|Терещенко Вадим 7 2
|Фенёв Сергей 12 2
|Нуралиев Борис 244 2
|Абрамов Олег 5 1
|Милица Евгений 5 1
|Лавринова Анна 13 1
|Cameron James - Кэмерон Джеймс 26 1
|Заварзин Андрей 9 1
|Канделаки Тина 10 1
|Савина Настасья 7 1
|Мещанкин Михаил 7 1
|Гуляев Юрий 8 1
|Андреев Александр 25 1
|Москалев Александр 3 1
|Писковский Виктор 1 1
|Швыдкой Михаил 9 1
|Федорович Юлия 11 1
|Надененко Константин 4 1
|Демидов Михаил 132 1
|Хуснояров Фарит 6 1
|Туркот Александр 36 1
|Пружинин Александр 4 1
|Васильева Екатерина 17 1
|Соколов Андрей 15 1
|Шибаев Александр 17 1
|Исаакян Константин 6 1
|Кукаркин Кирилл 6 1
|Правдивый Владимир 10 1
|Сапкин Алексей 1 1
|Мордашов Алексей 36 1
|Wikipedia - Википедия 413 4
|Forbes - Форбс 591 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 243 1
|Ведомости 375 1
|CNews - ZOOM.CNews 1609 1
|Cosmopolitan 24 1
|Компьютерра 38 1
|CNews - Soft.CNews 30 1
|Roem.ru - Роем.ру 40 1
|IDC - International Data Corporation 4671 4
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 3
|Gartner - Гартнер 3301 1
|Forrester Research 810 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 1
|Медиалогия 48 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1185297, в очереди разбора - 960428.
Создано именных указателей - 78738.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1185297, в очереди разбора - 960428.
Создано именных указателей - 78738.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru