Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Южный полюс
Публикаций - 59, упоминаний - 70
Южный полюс упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ракишев Кенес 30 1
|Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2213 1
|ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4909 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1132290, в очереди разбора - 1022823.
Создано именных указателей - 50277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1132290, в очереди разбора - 1022823.
Создано именных указателей - 50277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru