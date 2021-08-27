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Южный полюс



27.08.21 Что скрыто под обратной стороной Луны? 1
26.08.19 HPE сконструирует суперкомпьютер для NASA 1
02.06.15 Система Omnicomm испытана Русским географическим обществом в Арктике 1
16.10.14 Игорь Крутой избавился от своего российско-американского платежного бизнеса 1
23.12.13 Велопробег по вечным льдам 1
08.08.12 Выручка «Обит» за первое полугодие 2012 г. составила 522 млн руб. 1
17.07.12 Google опубликовала новые панорамные снимки Антарктики 1
21.05.12 ЦОД на Южном полюсе набирает администраторов Unix 2
06.11.09 Гейзеры Энцелада: новые данные 1
09.10.09 Луна и NASA: эпохальный таран завершился 1
10.09.09 Копировальный аппарат заработал на Юпитере 1
25.08.09 Норвежские ВМС: начаты поиски самолета Амундсена 1
27.07.09 Юпитер: абсурд продолжается 1
20.07.09 На Юпитере обнаружена тёмная аномалия 1
18.12.08 Фантом "воды на Луне": новое обсуждение 1
27.11.08 Энцелад: теория теплых водоемов подтверждается 1
25.11.08 Зонд Chandrayaan-1: первые снимки Луны 1
17.11.08 Ударный модуль индийского зонда достиг Луны 1
13.08.08 Планета гейзеров: первые снимки высокого разрешения 1
11.08.08 "Кассини" промчится сквозь гейзеры Энцелада 1
24.06.08 Ученые близки к разгадке секрета "оловянной чумы" 1
07.06.08 Найдены жилища древних обитателей Антарктиды 1
21.04.08 Китай создаст в Антарктиде высотную научно-исследовательскую станцию 1
26.03.08 От ледяного континента откололся гигантский айсберг 1
28.02.08 Получена высокоточная модель рельефа Луны вблизи Южного полюса 1
14.01.08 Китайские альпинисты-исследователи покоряют Антарктиду 1
24.12.07 Прошло испытание прототипа частного лунного зонда 1
12.12.07 Проект "Грааль": гравитационная загадка Луны 1
16.10.07 Китай создаст в Антарктиде станцию астрономических исследований 1
11.10.07 Гейзеры на Энцеладе локализованы 1
25.09.07 Южный полюс Нептуна оказался необычно горячим 1
04.09.07 В ноябре начнется строительство первой экологически чистой полярной станции 1
03.09.07 Китай откроет станцию в районе Южного полюса к 2009 году 1
09.06.07 Антарктическая хижина Роберта Скотта находится под угрозой 1
06.04.07 Подтверждается наличие теплых водоемов на Энцеладе 1
14.02.07 R-Keeper установили в «Боулинг-Сити» 2
22.01.07 Легендарный покоритель Джомолунгмы отправился в последнее путешествие 4
17.08.06 На Марсе обнаружены гейзеры 1
17.08.06 На Марсе обнаружены гейзеры 1
18.04.06 Снимки Венеры напомнили о пророчествах Меркатора 2

Публикаций - 59, упоминаний - 70

Южный полюс упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Марс ФГУП НПО 723 3
Галактика - Корпорация 636 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 444 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7431 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8438 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6162 1
SEC Consult Services 1267 1
Iridium - Иридиум - Оператор спутниковой телефонной связи 174 1
ОБИТ 44 1
Omnicomm - Омникомм 153 1
Neti - Нэти 18 1
Google LLC 9328 1
TOT Money - агрегатор мобильного контента 35 1
TOT Payments - Unifiyed Payments 21 1
Меркури - Mercury 62 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 2457 6
Пентагон - Министерство обороны США 1164 2
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 561 1
NASA Cassini - Кассини - автоматическая межпланетная станция 212 8
Linux OS 7125 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 131 1
UCS R-Keeper 48 1
SpaceX 97 1
HPE SGI 1 1
NASA Aitken - суперкомпьютер 2 1
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 107 1
Ракишев Кенес 30 1
Земля - планета Солнечной системы 5114 24
Антарктида 180 14
Луна 900 8
Сатурн - Энцелада (спутник) 69 6
Марс - "красная" планета Солнечной системы 748 4
Россия - Российская федерация - РФ 80604 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11425 2
Солнечная система 1420 1
Арктика 276 1
Великобритания - Лондон 1783 1
Новая Зеландия 548 1
Чили - Республика 372 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11268 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1625 1
США - Аризона 354 1
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 97 1
Казахстан - Республика 4066 1
Венера - планета Солнечной системы 113 1
США - Висконсин 67 1
Юпитер - планета Солнечной системы 341 1
Солнце - звезда Солнечной системы 291 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26303 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2213 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4909 1
CNews RND - R&D.CNews 1791 6
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 814 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 9758 2
SpaceDaily - Space Daily 186 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1702 1
Wikipedia - Википедия 392 1
New Scientist 1439 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 110 2
NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 36 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1132290, в очереди разбора - 1022823.
Создано именных указателей - 50277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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