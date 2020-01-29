Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Системы управления совещаниями и заседаниями
Публикаций - 60, упоминаний - 64
Системы управления совещаниями и заседаниями упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Directum - Директум 804 49
|Docsvision - ДоксВижн 943 9
|1С 5006 6
|Tanais - Танаис 15 3
|МайТэк - Major Technologies Group - MT Group 44 2
|Компьютер НПО 68 2
|ЭОС - Электронные офисные системы 1199 1
|Digital Design - Диджитал Дизайн 478 1
|ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 127 1
|Юниксофт 18 1
|Техинфоком 3 1
|ТИК НПП 1 1
|Андреев Владимир 80 2
|Марковский Роман 16 1
|Смирнов Александр 49 1
|Дорошенко Екатерина 1 1
|Шакиров Руслан 2 1
|Ромин Вадим 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1166658, в очереди разбора - 1048929.
Создано именных указателей - 53985.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1166658, в очереди разбора - 1048929.
Создано именных указателей - 53985.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru