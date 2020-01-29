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Системы управления совещаниями и заседаниями




Публикаций - 60, упоминаний - 64

Системы управления совещаниями и заседаниями упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Directum - Директум 804 49
Docsvision - ДоксВижн 943 9
5006 6
Tanais - Танаис 15 3
МайТэк - Major Technologies Group - MT Group 44 2
Компьютер НПО 68 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1199 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 478 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 127 1
Юниксофт 18 1
Техинфоком 3 1
ТИК НПП 1 1
Протек - Фармацевтическая компания 42 2
ВНИПИгаздобыча 9 1
Гипрогазцентр 16 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания 28 1
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 77 1
ВТБ Страхование 54 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 20 1
Челябинвестбанк 22 1
Арбат Отель Менеджмент 1 1
Эталон ГК - ЛенСпецСМУ - Etalon Group 10 1
Макфа - Makfa 5 1
РМК - Русская медная компания 4 1
Семейный доктор 6 1
КБЭР - Банк Казани 14 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1945 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 804 1
Правительство Астраханской области 7 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1914 45
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 683 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 201 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2110 2
НИР - Научно-исследовательская работа 172 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1486 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12222 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 684 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12105 1
Apple iPad 3534 4
Directum СЭД 73 3
Microsoft SharePoint Products and Technologies 903 3
Компьютер НПО - КАС Бизнес Люкс - Комплексная автоматизированная система управления 46 2
Обращения граждан 39 2
СКБ Контур - Контур.Диадок 147 2
Microsoft Outlook 1208 2
Google Android 11622 2
Microsoft Windows 8 1277 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 967 1
Microsoft Exchange 947 1
ЭОС Дело СЭД 760 1
Directum Ario 14 1
Directum - DirectumRX 65 1
ЭОС Дело-web 145 1
Directum Solo 33 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 474 1
Microsoft Access 51 1
ЭОС EOS for SharePoint 112 1
ЭОС iEOS 21 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5801 1
Андреев Владимир 80 2
Марковский Роман 16 1
Смирнов Александр 49 1
Дорошенко Екатерина 1 1
Шакиров Руслан 2 1
Ромин Вадим 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 82082 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26565 8
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1014 3
Россия - ЮФО - Астраханская область 476 3
Россия - СФО - Новосибирск 2905 3
Беларусь - Белоруссия 3189 2
Беларусь - Минск 533 2
Россия - ПФО - Казань 1880 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1982 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 725 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 989 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 484 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 189 1
Литва - Литовская Республика 501 1
Казахстан - Алматы 457 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 557 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Петрозаводск 229 1
Молдавия - Республика Молдова 643 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 72 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 267 1
Грузия - Тбилиси 72 1
Латвия - Латвийская Республика 649 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 104 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк 251 1
Александрия 29 1
Беларусь - Полоцк 9 1
Россия - Южный Урал 105 1
Россия - ПФО - Татарстан - Зеленодольск 12 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Бердск 13 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 85 1
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 153 1
ПМР - Тирасполь 15 1
Украина 5501 1
Казахстан - Республика 4116 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 858 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 463 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11513 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 803 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1724 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 173 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5014 4
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 50 3
ТИК - Территориальные избирательные комиссии 20 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3620 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 174 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 28 1
ВКТУ - Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1166658, в очереди разбора - 1048929.
Создано именных указателей - 53985.
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