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НТЦ ИТ Роса ROSA Virtualization

НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization

ROSA Virtualization – это платформа виртуализации серверов и рабочих мест. Используется как в корпоративной, так и в ИТ-инфраструктуре государственных органов. ROSA Virtualization служит альтернативой VMware vSphere, Microsoft Hyper-V и другим системам управления виртуализацией. Встроенные средства миграции позволяют перейти с популярных аналогов за считанные часы. Обладает сертификатом соответствия ФСТЭК России № 4610 по 4-му уровню доверия к средствам защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий.

 


14.10.2024 ROSA Virtualization 3.0 получила сертификат ФСТЭК

Компания НТЦ ИТ РОСА, российский разработчик системного и инфраструктурного программного обеспечения, сообщает, что новая версия платформы виртуализации ROSA Virtualization 3.0 прошла сертификацию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Этот сертификат подтверждает, что платформа соответствует всем необходимым требова
11.10.2024 «РОСА Хром» и ROSA Virtualization включены в перечень ПО отраслевого центра по импортозамещению в транспортной отрасли

омендованного для использования в транспортной отрасли в рамках программ импортозамещения. Теперь в него включены продукты компании НТЦ ИТ РОСА: операционная система РОСА Хром и система виртуализации ROSA Virtualization. Этот перечень играет ключевую роль в обеспечении технологической независимости транспортной отрасли от иностранного программного обеспечения и соответствует требованиям про
03.09.2024 Подтверждена совместимость RuBackup и ROSA Virtualization 2.1

Компания «РуБэкап» (входит в «Группу Астра») и АО «НТЦ ИТ РОСА» объявляют о завершении тестирования на совместимость своих программных продуктов RuBackup и ROSA Virtualization версии 2.1 и подписании сертификата совместимости. В ходе испытаний, проведенных специалистами обеих компаний, была подтверждена корректность и надежность работы решений в с
19.07.2024 «Инферит» (ГК Softline) и компания РОСА подтвердили совместимость продуктов ОС «МСВСфера Сервер» 9 и ROSA Virtualization

пециализирующееся на разработке и развитии российских операционных систем на базе ядра Linux, и НТЦ ИТ РОСА обеспечили совместимость операционной системы «МСВСфера Сервер» 9 и платформы виртуализации ROSA Virtualization. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА. «Инферит», российский вендор оборудования и ПО для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности, и компания РОСА, разра
16.07.2024 «Смарт-Софт» и «Роса» подтвердили совместимость системы виртуализации Rosa Virtualization и NGFW Traffic Inspector Next Generation

«Роса», разработчик системного программного обеспечения, и «Смарт-Софт», разработчик продуктов комплексной защиты от киберугроз, сообщили о завершении тестирования совместимости системы виртуализации Rosa Virtualization и межсетевого экрана следующего поколения Traffic Inspector Next Generation. Испытания на совместимость прошли сертифицированные ФСТЭК России версии продуктов: Rosa Virtu
09.07.2024 «Инферит» (ГК Softline) и компания РОСА подтвердили совместимость продуктов ОС «МСВСфера Сервер» 9 и ROSA Virtualization

пециализирующееся на разработке и развитии российских операционных систем на базе ядра Linux, и НТЦ ИТ РОСА обеспечили совместимость операционной системы «МСВСфера Сервер» 9 и платформы виртуализации ROSA Virtualization. Пользователи ОС «МСВСфера» смогут создавать виртуальную инфраструктуру на базе отечественных решений, соответствующую требованиям регуляторов. Это способствует реализации с
16.05.2024 Подтверждена совместимость системы виртуализации Rosa Virtualization 2.1 с программными комплексами UDV ITM и UDV DataPK industrial Kit 2.1

Подтверждена совместимость системы виртуализации Rosa Virtualization 2.1, созданной НТЦ ИТ «Роса», с программными комплексами UDV ITM и UDV DataPK Industrial Kit 2.1, разработанными компанией «СайберЛимфа», входящей в группу компаний UDV Grou
07.03.2024 РОСА представила платформу виртуализации ROSA Virtualization 3.0

НТЦ ИТ РОСА, российский разработчик системного и инфраструктурного программного обеспечения, представил новую версию платформы виртуализации – ROSA Virtualization 3.0. Новая версия предлагает улучшенные функции и возможности, оптимизируя управление и использование виртуальных машин. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА. RO
19.02.2024 Подтверждена совместимость HostVM VDI 3.5 и Rosa Virtualization 2.1

воих решений в области виртуализации, построения инфраструктуры виртуальных рабочих столов (VDI) и организации терминального доступа. Теперь платформа HostVM VDI совместима с платформой виртуализации Rosa Virtualization версии 2.1. Платформа HostVM VDI предоставляет набор функций и инструментов для создания, управления и масштабирования виртуальной инфраструктуры с минимальными затратами. H
13.02.2024 ViPNet TLS Gateway VA совместим с платформой виртуализации ROSA Virtualization

Компании РОСА и ИнфоТеКС провели тестирование и подтвердили корректную работу высокопроизводительного TLS-криптошлюза ViPNet TLS Gateway VA на платформе виртуализации ROSA Virtualization. Об этом CNews сообщили представители РОСА. Установленная совместимость имеет большое значение для предприятий, которые стремятся повысить свою безопасность и оптимально исп
25.12.2023 Успешно завершены совместные испытания программного комплекса MIND и ROSA Virtualization

Компании НТЦ ИТ РОСА и MIND Software провели совместное тестирование миграции на платформу виртуализации ROSA Virtualization. Программный комплекс MIND корректно осуществляет миграцию виртуальных серверов из различных гипервизоров в платформу ROSA Virtualization. Об этом CNews сообщили пред
01.12.2023 Платформа виртуализации ROSA Virtualization обновила сертификат ФСТЭК России к средствам виртуализации по четвертому классу

Компания НТЦ ИТ РОСА успешно прошла комплекс испытаний в системе сертификации ФСТЭК России и обновила выданный ранее сертификат на платформу виртуализации ROSA Virtualization версии 2.1. Согласно новым «Требованиям по безопасности информации к средствам виртуализации», утвержденным приказом ФСТЭК России № 187 и вступившим в силу 27 октября 2022 г
07.11.2023 Российская платформа виртуализации ROSA Virtualization получила белорусский сертификат в сфере защиты информации

Программные продукты российского разработчика системного и инфраструктурного софта НТЦ ИТ РОСА начали покорять рынок Белоруссии. Платформа виртуализации ROSA Virtualization 2.1 получила сертификат Оперативно-аналитического центра (ОАЦ) при Президенте Белоруссии. Теперь клиенты смогут использовать российскую платформу в информационных системах,

26.10.2023 Подтверждена совместимость серверного оборудования серии QSRV с платформой виртуализации ROSA Virtualization

Компания Qtech и НТЦ ИТ РОСА завершили испытания совместимости серверных платформ серии QSRV с платформой виртуализации ROSA Virtualization. Испытания подтвердили стабильное взаимодействие двух ключевых компонентов в сфере информационных технологий. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА. В рамках тест
Как перейти на отечественную платформу виртуализации и сократить издержки?

воду ИТ-инфраструктуры российских компаний с VMware и Hyper-V на отечественные платформы — для объектов критической инфраструктуры эта трансформация должна завершиться уже к январю 2025 году. Решение ROSA Virtualization закрывает потребности государства и бизнеса без потери в возможностях платформы виртуализации при одновременном сокращении издержек. 09.08.2023 Текст: Павел Лебедев Виртуали
08.12.2022 Подтверждена совместимость устройств «Рутокен ЭЦП 3.0» с ОС «РОСА «ХРОМ» 12 и ROSA Virtualization 2.1

«Актив» и «НТЦ ИТ РОСА» проверили корректность совместной работы операционной системы «РОСА «ХРОМ» 12 и системы виртуализации ROSA Virtualization 2.1 с USB-токенами и смарт-картами новой флагманской линейки «Рутокен ЭЦП 3.0». По итогам испытаний стороны подписали сертификат совместимости. «РОСА «ХРОМ» – операционная с
07.11.2022 ROSA Virtualization получила сертификат соответствия ФСТЭК

Компания «НТЦ ИТ РОСА» объявила о завершении сертификационных испытаний платформы виртуализации ROSA Virtualization (версия 2.1) на соответствие 4 уровню доверия к средствам защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий. Программный продукт получил серти
22.06.2021 Система управления виртуализацией ROSA Virtualization доступна на серверах Softline

РОСА и подразделение Softline computers (ГК Softline) подписали соглашение о технологическом сотрудничестве, в рамках которого провели тестирование на совместимость системы управления виртуализацией ROSA Virtualization и серверов серии Softline SL0002**. Сертификация решений позволяет поставлять заказчикам компьютеры Softline computers собственной сборки с предустановленной платформой R
01.02.2021 «Депо компьютерс» представила линейку ПАК на базе семейства отечественных ОС РОСА

x Desktop, ROSA Enterprise Desktop и серверов Depo Storm с системой управления средой виртуализации ROSA Virtualization. Полная совместимость отечественных операционных систем, разработанных ро
07.07.2020 НТЦ ИТ «РОСА» представил ROSA Virtualization 2.0

НТЦ ИТ «РОСА» представил новую версию отечественной платформы управления средой виртуализации ROSA Virtualization 2.0, которая предназначена для управления программными гипервизорами KVM и виртуальными машинами в облачной инфраструктуре. Технологии управления виртуальными машинами, испо

Публикаций - 80, упоминаний - 82

НТЦ ИТ Роса и организации, системы, технологии, персоны:

НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 318 59
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1882 9
Broadcom - VMware 2360 8
Хост ГК - HostVM 47 6
Microsoft Corporation 24630 4
Код Безопасности 616 4
АйТи 1365 4
Intel Corporation 12197 4
Softline - Софтлайн 2814 4
8218 3
БАРС Груп 545 3
Smart-Soft - Смарт-Софт 58 3
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 187 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3220 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 2
Citrix Systems 812 2
Schneider Electric 575 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 421 2
Schneider Electric Secure Power 65 2
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 400 2
Google LLC 11780 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8746 2
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 187 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 2
Базальт СПО - BaseALT 656 2
Qtech - Кьютэк 171 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 2
Pingwin Software - Пингвин софтвер 70 2
Ред Софт - Red Soft 703 2
AMD - Advanced Micro Devices 4231 2
Ruteq - Рутек 28 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 2
SharxDC - Шаркс ДЦ - Шаркс ДатаЦентр 17 2
АйТи Бастион - IT Bastion 100 2
Inform GmbH 46 2
Nvidia Corp 3490 2
BSTelecom - Бизнес система телеком - БСТ 23 2
Softline - Инферит - Инферит ОС 53 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 2
SAP SE 5279 1
РЖД - Российские железные дороги 1904 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7308 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 1
Ингосстрах СПАО 421 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
Ренессанс Страхование 160 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 46 1
Нанолек - биофармацевтическая компания 13 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 24 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 21 1
Почта России ПАО 2113 1
Столичные аптеки 11 1
Ак Барс Банк 272 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 1
Roche Holding - Холдинг Рош 23 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 85 1
Технопарк-Мордовия 16 1
Лаборатория ПО - Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 49 1
Скайсофт Виктори 4 1
Альтернатива Капитал 14 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
ЗиО-Подольск - Подольский машиностроительный завод 10 1
РусГидро - Магаданэнерго - Колымаэнерго - Колымский каскад ГЭС - Колымская ГЭС - Колымская гидроэлектростанция имени Ю. И. Фриштера - Усть-Среднеканская ГЭС имени А.Ф. Дьякова 21 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 965 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 120 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4087 57
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11637 19
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2805 6
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 106 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5914 3
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 112 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3137 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4963 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2993 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1375 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 186 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 1
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования 36 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 96 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 173 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 94 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 43 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2739 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5439 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 98 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6090 73
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25354 60
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66026 56
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29696 49
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19311 44
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11057 22
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11618 22
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27406 21
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24136 19
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2650 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21145 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50456 14
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1431 14
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10971 14
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3782 14
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7380 9
Repository - Репозиторий 854 9
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10085 9
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2532 9
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20801 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7563 8
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 535 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9381 7
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Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 877 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16140 7
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1180 7
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 297 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13936 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9282 6
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4218 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5780 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3823 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9186 5
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3728 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11358 5
НТЦ ИТ Роса - Хром 118 36
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 177 32
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 104 31
Linux OS 9948 25
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 71 23
НТЦ ИТ Роса - Барий - Linux 36 22
НТЦ ИТ Роса - Фреш - Rosa Fresh 39 19
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 15
Broadcom - VMware vSphere 554 14
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 63 11
Microsoft Windows 15663 7
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 108 6
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 920 5
Intel x86 - архитектура процессора 1856 5
Red Hat oVirt 41 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1557 5
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 250 4
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 484 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 919 4
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 323 4
НТЦ ИТ Роса - Dynamic Directory 12 4
Новые облачные технологии - МойОфис 779 3
Smart-Soft - Traffic Inspector Next Generation 57 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1326 3
Киберпротект - Кибер Бэкап 97 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 528 3
НТЦ ИТ Роса - РОСА ЦУ - РОСА центр управления 10 3
Хост ГК - HostVM VDI - платформа виртуализации 20 3
НТЦ ИТ Роса - РОСА Менеджер ресурсов 4 3
Apple macOS 2061 2
БАРС BarsUP.Net - БАРС BarsUP.AI - БАРС BarsUP.Anypoint Gateway 18 2
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 44 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 686 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 117 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2272 2
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 2
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - VeiL VDI 58 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4442 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер Виртуализации - Альт Виртуализация 36 2
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 940 2
Карпицкий Олег 70 19
Кадомский Вячеслав 46 16
Васильев Владислав 58 5
Рейман Леонид 1049 4
Васильева Влада 5 3
Карапузов Алексей 20 2
Баранов Дмитрий 24 2
Трофимова Людмила 50 1
Каюмов Шамиль 53 1
Прохорова Алла 65 1
Чаркин Евгений 296 1
Дьяченко Валерий 95 1
Халматов Максим 64 1
Антонова Алла 2 1
Урьяс Вадим 98 1
Клепиков Алексей 117 1
Сотин Денис 205 1
Слышкин Василий 129 1
Егоров Владимир 82 1
Нестеров Алексей 143 1
Соловьев Алексей 88 1
Белокрылов Александр 27 1
Мискевич Евгений 49 1
Генкина Екатерина 43 1
Рубин Адар 47 1
Картавый Эдуард 2 1
Халяпин Сергей 82 1
Ибрагимов Рустем 21 1
Васильев Кирилл 16 1
Тыров Илья 24 1
Ишмамедов Константин 5 1
Фишер Андрей 74 1
Образцов Алексей 12 1
Кузнецов Александр 123 1
Лебедев Георгий 54 1
Кальмуцкий Олег 8 1
Коростелев Павел 30 1
Карелин Павел 6 1
Деев Алексей 7 1
Рыжий Алексей 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 144302 75
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43179 4
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3946 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3108 4
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Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 23 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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