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Мамба
Mamba
Служба знакомств


10.06.2021 Исследование: обороты платежей сайтов знакомств выросли в 86 раз в преддверии летнего сезона 1
25.03.2021 Граждан России перестанут пускать в соцсети без паспорта. Роскомнадзор уже запустил процедуру 1
04.03.2021 Mamba инвестирует $1,3 млн в феминистское приложение Swant в Испании 4
25.11.2020 F3 привлекла $3,9 млн инвестиций от сервиса знакомств Mamba и Adfirst VC 1
06.04.2020 Власти попросили «Яндекс» и Mail.ru ухудшить качество онлайн-видео 1
18.02.2020 Казахстанский миллионер Кенес Ракишев — в интервью CNews: Инвесторам интересен не российский интернет, а российские технологии 1
12.02.2020 «Мамба» научилась знакомить людей по тегам 7
17.01.2020 «Мамба» инвестирует в турецкий рынок онлайн-знакомств более $1 млн в 2020 году 4
18.12.2019 App Annie: российский бренд знакомств Mamba захватывает израильский рынок 2
09.11.2019 Россияне продали Badoo за $3 миллиарда 1
25.04.2018 Mail.ru неудачно познакомилась с «Мамбой» 1
05.04.2017 «Лаборатория Касперского»: кибервымогатели переключились с обычных пользователей на банки и бизнес 1
07.09.2016 «Одноклассники» запускают социальные платежи 1
16.06.2015 «Юнистрим» отменила комиссию за оплату сервисов целого ряда онлайн-ресурсов 1
29.01.2015 Названы самые доходные и самые популярные мобильные приложения в России 1
27.05.2013 Wamba и ChronoPay запустили новый платежный сервис 3
24.01.2013 «Мамба» продала проект «Мон Амур» 5
03.08.2012 «Мамба» обвинила агрегатор коротких номеров в потакании мошенникам 8
30.07.2012 «Мамба» выпустила приложение для Windows Phone 5
25.05.2012 «Мамба» выпустила приложение для поиска ИТ-специалистов в Facebook 2
19.04.2012 «Финам» объединит свои ИТ-проекты в новом фонде Finam Global 1
15.02.2012 «Финам» прокредитует ИТ-компании на особых условиях 1
27.04.2011 Пополнить «QIWI Кошелек» в Казахстане теперь можно через терминалы ОСМП 1
22.02.2011 Аудитория тулбара «Мамбы» превысила 500 тыс. человек 2
22.02.2011 «МегаФон» запустил бесплатные SMS-уведомления из социальных сетей 1
08.02.2011 Пополнять баланс в «Мамбе» можно со счета мобильного телефона 3
08.02.2011 «Билайн» запускает бесплатный сервис для пользователей сети «Мамба» 2
25.01.2011 В Рунете запустили сервис поиска невест и женихов 3
21.12.2010 За знакомства в Рунете чаще всего платят люди в возрасте от 35 до 50 лет 1
20.08.2010 Служба знакомств «Мамба» обновила приложение для iPhone 2
18.08.2010 Mail.Ru запустил новый интерфейс почты 1
13.08.2010 «Скай Линк» открыл безлимитный доступ к «Мамбе» 2
02.08.2010 Mail.Ru разработала новый интерфейс своей почты 1
01.07.2010 «Мамба» и Goldbach Interactive запустили новый формат баннеров 2
22.06.2010 «Мамба» запустила свой тулбар 3
01.06.2010 Аудитория мобильной «Мамбы» выросла на 50% 2
25.05.2010 Социальные сети посещают 52% рунетчиков 1
18.05.2010 «Мамба» поменяла дизайн своего сайта 3
02.03.2010 «Мамба»: выручка в 2009 г. составила 664 млн руб. 5
11.02.2010 RuTube и Mamba запустили проект «Видеознакомства» 2

Публикаций - 70, упоминаний - 141

Мамба упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2484 8
Yandex - Яндекс 4101 3
Rambler Group - Рамблер ГК 485 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Google LLC 7158 2
Apple Inc - Эппл Рус 7713 2
Digital Provider - TOT Money - агрегатор мобильного контента 12 1
SpyLOG 17 1
Dr.Web - Доктор Веб 977 1
MagicLab 2 1
Snap Inc 24 1
Дремучий лес - хостинг-провайдер 21 1
Match Group 7 1
General Robotics 1 1
Qiwi - ОСМП Казахстан 1 1
I-Free 69 1
Navitel - Навител Навигатор 253 1
Microsoft Corporation 11110 1
Sirin Labs 8 1
App Annie 73 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 492 1
HTC Corporation 1193 1
Telegram Group 702 1
Intel Corporation 4186 1
Facebook 3766 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 1
Samsung Electronics 5686 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 8
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 2
Sequoia Capital 81 1
QazaqGeography - Казахское Географическое Общество 2 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 1
Fincraft Resources - SAT & Company 9 1
Bitfury Capital 1 1
Fastlane Ventures 13 1
TOT Payments - Unifiyed Payments 21 1
КазТрансГаз 2 1
КазМунайГаз 7 1
Uber 257 1
Singulariteam 3 1
Юнистрим - Unistream 167 1
БТА Банк - Туран Алем 13 1
Blackstone Group 13 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 1
Net Element - NETE 49 1
BP - British Petroleum 48 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
Gett 60 1
Uber Technologies 258 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 1
Президент Российской Федерации 1440 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство внутренних дел Республики Казахстана - МВД РК 4 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 116 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3065 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 81 1
IAC - Infrastructure as Code - IaaC - Infrastructure-as-a-Сode - Инфраструктура, как код 21 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 104 1
VK - Mail.ru Одноклассники 858 4
Java - Язык программирования 1178 3
Tinder 24 3
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 209 3
Badoo - Социальная сеть 32 3
Google Android 10751 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Snapchat 89 2
Infowatch Taigaphone (Тайгафон) 9 1
Threema - Мессенджер 12 1
Sirin Labs Finney - блокчейн-смартфон 6 1
PayOnline - электронная платёжная система 51 1
TriPlay 4 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 1
Bumble - Американская социальная сеть 2 1
Ask.fm - Сеть вопросов и ответов 3 1
Mobli - социальная сеть 5 1
Rovio Mobile - Angry Birds 98 1
Apple iPhone 3 383 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 1
WhatsApp Messenger 654 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Microsoft Windows 10 6652 1
XRP Ripple - Криптовалютная платформа для платёжных систем 26 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 1
WeChat - Мессенджер 96 1
Telegram Gram - Криптовалюта 32 1
TON - The Open Network - Telegram Open Network 29 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
Apple - App Store 2198 1
Apple iOS 5742 1
ByteDance TikTok 95 1
Google YouTube - Видеохостинг 1723 1
Бойцов Петр 4 3
Андреев Андрей 7 2
Кочетков Владислав 137 2
Бронецкий Андрей 12 2
Путин Владимир 1826 1
Шадаев Максут 384 1
Кулин Филипп 39 1
Ракишев Кенес 30 1
Гришин Дмитрий 148 1
Крутой Игорь 12 1
Зои Майк 7 1
Борисов Виталий 2 1
Herd Whitney Wolfe - Херд Уитни Вольф 1 1
Кичиков Марат 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 3
Украина 3374 3
Израиль 722 3
Казахстан - Республика 2637 2
Турция - Турецкая республика 952 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 2
Франция - Французская Республика 2130 2
США - Нью-Джерси 59 1
Россия - Петропавловск-Камчатский 142 1
Казахстан - Алматы 264 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 1
Восточная Европа 1682 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 1
Германия - Федеративная Республика 3648 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Латинская Америка 725 1
Испания - Королевство 1256 1
Великобритания - Лондон 823 1
Италия - Итальянская Республика 1392 1
США - Нью-Йорк 1096 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 595 1
Индия - Республика 2175 1
Беларусь - Белоруссия 2093 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1429 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 332 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 13 1
Русский язык 985 1
Forbes - Форбс 442 1
The Wall Street Journal 709 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Прайм - Агентство экономической информации 528 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
Roem.ru - Роем.ру 32 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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