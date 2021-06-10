Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Мамба
Mamba
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Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 70, упоминаний - 141
Мамба упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|VK - Mail.ru Group 2484 8
|Yandex - Яндекс 4101 3
|Rambler Group - Рамблер ГК 485 2
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 2
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 2
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
|Google LLC 7158 2
|Apple Inc - Эппл Рус 7713 2
|Digital Provider - TOT Money - агрегатор мобильного контента 12 1
|SpyLOG 17 1
|Dr.Web - Доктор Веб 977 1
|MagicLab 2 1
|Snap Inc 24 1
|Дремучий лес - хостинг-провайдер 21 1
|Match Group 7 1
|General Robotics 1 1
|Qiwi - ОСМП Казахстан 1 1
|I-Free 69 1
|Navitel - Навител Навигатор 253 1
|Microsoft Corporation 11110 1
|Sirin Labs 8 1
|App Annie 73 1
|2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 1
|Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 492 1
|HTC Corporation 1193 1
|Telegram Group 702 1
|Intel Corporation 4186 1
|Facebook 3766 1
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 1
|Samsung Electronics 5686 1
|Бойцов Петр 4 3
|Андреев Андрей 7 2
|Кочетков Владислав 137 2
|Бронецкий Андрей 12 2
|Путин Владимир 1826 1
|Шадаев Максут 384 1
|Кулин Филипп 39 1
|Ракишев Кенес 30 1
|Гришин Дмитрий 148 1
|Крутой Игорь 12 1
|Зои Майк 7 1
|Борисов Виталий 2 1
|Herd Whitney Wolfe - Херд Уитни Вольф 1 1
|Кичиков Марат 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763746, в очереди разбора - 667433.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763746, в очереди разбора - 667433.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru