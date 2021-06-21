Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Компьюлинк УСП
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Публикаций - 68, упоминаний - 140
Компьюлинк УСП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Компьюлинк ГК - Compulink 211 9
|Microsoft Corporation 11127 7
|Синтерра - Synterra 567 3
|Крок 1221 3
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 3
|Coriant 12 2
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
|ОРГРЭС ИЦ - Инженерный центр 3 2
|iTeco - Ай-Теко 718 2
|Астерос - Asteros 531 2
|Nvidia Corp 2030 2
|Verysell Проекты - Verysell Project 42 1
|Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
|Merlion - Мерлион 275 1
|АйТи 752 1
|IBM 3551 1
|Ланит Treolan - Треолан 95 1
|Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 1
|Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 139 1
|ИБС экспертиза 43 1
|Luxoft - Люксофт 233 1
|IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
|Симбиотел 12 1
|Восход ФГБУ НИИ 366 1
|Лящ Михаил 33 3
|Зенкин Денис 104 2
|Урсу Юрий 2 1
|Данилюк Юрий 2 1
|Энфиаджян Рубен 21 1
|Карачинский Анатолий 74 1
|Мацоцкий Сергей 150 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
|Дмитриев Кирилл 93 1
|Forbes - Форбс 442 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765754, в очереди разбора - 669440.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765754, в очереди разбора - 669440.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru