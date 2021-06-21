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Компьюлинк УСП


21.06.2021 Вышедший из-под ареста основатель «Компьюлинка» продал компанию 5
23.06.2020 Суперподрядчик ФНС смог сбежать из всероссийского «черного списка» интеграторов 9
26.03.2020 Прекращено уголовное дело против главы «Компьюлинка» 2
19.03.2020 «Компьюлинк» проиграл многомиллионный процесс из-за проекта для «Роскосмоса» 1
06.03.2020 «Компьюлинк» объявили «недобросовестным поставщиком» из-за удивительного проекта 1
08.11.2019 Российское ПО для чиновников будут испытывать в НИИ «Восход» 1
01.11.2019 Автоматизированное рабочее место чиновника разработают за 170 миллионов 1
21.08.2017 «Компьюлинк» победил «Инлайн груп» и «Ай-теко» в секретном мегатендере «Транснефти» 1
27.07.2017 Российская нефтяная монополия засекретила техдокументацию в 2-миллиардном ИТ-тендере 1
17.08.2016 ВЭБ избавился от доли в «Компьюлинке» 2
02.06.2016 6 млрд «Ростелекома» на DWDM-оборудование достались «Инлайну», «Т8», «Булату» и «Дионе» 1
19.05.2016 «Компьюлинк» выиграл еще один многомиллиардный контракт на создание ЦОДов ФНС 1
06.04.2016 Крупнейшие госкомпании и госведомства России закупили Oracle на 3,4 млрд рублей 1
28.03.2016 На конкурсе «Ростелекома» российский разработчик сбил цену на 2,6 млрд 1
10.03.2016 Российский реестр малого и среднего бизнеса построит за полмиллиарда «Компьютел» 1
27.11.2015 На серверный мегатендер Сбербанка подалось 13 участников 1
02.02.2015 ВТБ закупает программное обеспечение Microsoft на 1,25 млрд рублей 2
27.11.2014 «Компьюлинк» создал систему резервного копирования для «Редуктор-ПМ» 1
29.01.2014 «ИБС Экспертиза» получила контракт стоимостью 167 млн руб. на модернизацию и сопровождение ГАС «Управление» 2
30.12.2013 «УСП Компьюлинк» займется созданием системы автоматизации административно-хозяйственной деятельности для ФСС за 318,25 млн руб. 2
21.11.2013 «Росдормониторинг» отдал контракт на разработку системы мониторинга состояния автомобильных дорог «ИБС Экспертизе» 1
07.11.2013 «Технопрогресс» выиграл открытый аукцион ФНС на поставку рабочих станций 1
20.09.2013 «Налог-Сервис» ФНС России определил поставщика промышленных систем печати и конвертовальных систем 1
20.09.2013 ФНС выбрала ИТ-подрядчика для модернизации машины баз данных аналитического сегмента АИС «Налог-3» 1
05.04.2011 «УСП Компьюлинк» создал современную систему телефонной связи для банка ВТБ 5
05.03.2010 Ведомство, ответственное за внедрение СПО в школах, ликвидируется 1
19.02.2010 Государство наказало IBS 1
17.02.2010 «Информационный центр персонифицированного учета» выбрал поставщика услуг по техобслуживанию печатного оборудования 1
18.01.2010 Услуги по сопровождению ПО для Минфина РФ: итоги конкурса 3
15.12.2009 У IBS попросили миллион: милиционеры уверены, что нужно делиться. ВИДЕО 1
27.08.2009 «КомпьюЛинк» и Naumen открыли новый центр управления обслуживанием операторов связи 2
25.08.2009 «Росатом» внедрил АИС закупок товаров и услуг 3
15.06.2009 За 17 млн руб. вместо СПО школы получили неработающий брак 1
28.05.2009 Школьный интернет не справился с обновлениями ПО 1
27.05.2009 «УСП КомпьюЛинк» автоматизирует оборотное водоснабжение для «Газпромнефть-ОНПЗ» 6
23.04.2009 Oracle покупает Sun. Что будет с рынком? 1
06.04.2009 ПО в школах: бесплатные обновления за 97 млн руб 2
19.03.2009 «УСП КомпьюЛинк» прошла аудит СМК по СТО Газпром 9001-2006 1
13.03.2009 «УСП КомпьюЛинк» построил участок магистральной сети «Синтерры» в приграничной зоне 5
16.02.2009 «Газпром нефть» строит единую службу каталога и почтовую систему на базе технологий Microsoft 6

Публикаций - 68, упоминаний - 140

Компьюлинк УСП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Компьюлинк ГК - Compulink 211 9
Microsoft Corporation 11127 7
Синтерра - Synterra 567 3
Крок 1221 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 3
Coriant 12 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
ОРГРЭС ИЦ - Инженерный центр 3 2
iTeco - Ай-Теко 718 2
Астерос - Asteros 531 2
Nvidia Corp 2030 2
Verysell Проекты - Verysell Project 42 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Merlion - Мерлион 275 1
АйТи 752 1
IBM 3551 1
Ланит Treolan - Треолан 95 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 1
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 139 1
ИБС экспертиза 43 1
Luxoft - Люксофт 233 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
Симбиотел 12 1
Восход ФГБУ НИИ 366 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 6
Вода Крыма ГУП РК 4 3
Транснефть 159 3
Газпромбанк - ГПБ 693 2
ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 2 2
Регионспецстрой 2 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 48 2
Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 17 1
Роскосмосбанк АО 1 1
Газпром ПАО 524 1
Аэрофлот 493 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 27 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Связь-банк 79 1
ВТБ24 583 1
ВТБ Банк Москвы 372 1
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 5
Тверской районный суд города Москвы 15 3
Управление Федеральной антимонопольной службы по республике Крым 4 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 2
ФСО РФ - Спецсвязь - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 21 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 81 2
Федеральное казначейство России 766 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 19 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
Правительство РФ 2207 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 219 2
ТАРМ - Концепция Типового Автоматизированного Рабочего Места 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 1
Тонкий клиент - Thin client 107 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
ФНС РФ ЦОД 22 5
Intel x86 - Архитектура процессора 993 2
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 2
Nvidia GeForce GTX 2073 2
Java - Язык программирования 1178 2
Cisco 10GBASE-SR SFP 2 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Симбиотел - EZTalk 10 1
Microsoft SQL Server 797 1
IBM Power Systems - Серия серверов 130 1
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 301 1
IBM Cognos BI 143 1
Лящ Михаил 33 3
Зенкин Денис 104 2
Урсу Юрий 2 1
Данилюк Юрий 2 1
Энфиаджян Рубен 21 1
Карачинский Анатолий 74 1
Мацоцкий Сергей 150 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
Дмитриев Кирилл 93 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 4
Украина 3378 4
Россия - Севастополь 420 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 3
Россия - Нижегородская область 741 3
Россия - Феодосия 12 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 2
Россия - Республика Крым 626 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 1
Европа 3774 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Япония 2802 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 1
Казахстан - Республика 2641 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Россия - Волгоградская область 399 1
Россия - Кемеровская область 469 1
Россия - Пенза 255 1
Россия - Белгород 245 1
Россия - Ульяновск 296 1
Россия - Пермь 741 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 5
РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 21 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 3
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Forbes - Форбс 442 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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