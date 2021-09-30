Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ИПС РАН
Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 39, упоминаний - 93
ИПС РАН упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Абрамов Сергей 56 25
|Опанасенко Всеволод 101 6
|Шмелев Алексей 20 3
|Александров Александр 18 3
|Бетелин Владимир 6 2
|Володкович Вячеслав 30 2
|Путин Владимир 1831 2
|Медведев Вячеслав 16 1
|Висящев Андрей 52 1
|Меденцев Константин 3 1
|Горшенин Максим 15 1
|Мацюк Владимир 3 1
|Орлов Антон 2 1
|Мацкевич Дмитрий 19 1
|Горбачев Олег 4 1
|Гусев Сергей 22 1
|Белик Сергей 15 1
|Шабанов Борис 6 1
|Назаров Алексей 69 1
|Ухлинов Леонид 48 1
|Шестаков Александр 35 1
|Аветисян Арутюн 13 1
|Катрич Алексей 39 1
|Широких Алексей 70 1
|Макаров Станислав 111 1
|Демидов Михаил 132 1
|Алифанов Кирилл 56 1
|Евдокимов Андрей 54 1
|Александрова Александра 8 1
|Чичковский Александр 2 1
|Коваленко Максим 1 1
|Лопатин Юрий 1 1
|Хребтовский Иван 1 1
|Клюев Леонид 3 1
|Евтушенко Олег 125 1
|Касперский Евгений 220 1
|Митрофанов Андрей 8 1
|Бегтин Иван 48 1
|Новодворский Алексей 95 1
|Дырмовский Дмитрий 76 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|CRN 12 1
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 3
|CNews Analytics 1992 1
|Gartner 2200 1
|CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771042, в очереди разбора - 674724.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771042, в очереди разбора - 674724.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru