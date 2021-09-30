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ИПС РАН
Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук


30.09.2021 В России готовится строительство линейки суперкомпьютеров на «Эльбрусах» до 100 петафлопс 1
18.03.2021 Забракована экспертиза по делу «Т-платформ». Компании и ее арестованному главе грозят серьезные проблемы 1
11.12.2020 У полковника МВД, арестованного по делу «Т-платформ», конфисковали квартиры в Москве и яхты 1
18.06.2020 МВД требует от «Т-платформ» заменить 9 тыс. «некондиционных» ПК на «Байкалах» 1
03.03.2020 Россияне выпустили СХД на процессорах «Эльбрус» и отечественном Linux 1
19.02.2020 Российские производители технологий для СХД объединились в консорциум 1
03.12.2018 Российские силовики купили свыше 100 отечественных «аквариумных» суперкомпьютеров 1
23.11.2018 В России создан «уникальный мобильный суперкомпьютер». Что в нем особенного? 1
25.03.2013 Почему Россия не спешит внедрять "зеленые" ИТ 1
05.07.2012 Разработчик процессоров «Эльбрус» готовит мега-проект по суперЭВМ 1
02.07.2012 «Роснано» инвестировала 1,2 млрд в «народный» дизайн-центр микроэлектроники 1
30.09.2011 Директор ИПС РАН прокомментировал решения общего собрания Национальной суперкомпьютерной технологической платформы 5
30.09.2011 Российская суперкомпьютерная "коалиция" объединилась в одну техплатформу 7
30.06.2011 Ученые vs. «Т-Платформы»: Кому достанется суперкомпьютерная программа на 4 млрд рублей? 2
24.06.2011 «Газпром» думает о создании одного из мощнейших суперкомпьютеров на планете 2
16.05.2011 Российские суперкомпьютеры на водяном охлаждении появятся в 2013 г. 2
06.04.2011 Суперкомпьютерная платформа России утверждена Путиным. Подробности 7
25.03.2011 В России будут производить суперкомпьютерные компоненты для Европы 1
18.03.2011 Россия и Евросоюз сделают суперкомпьютеры быстрее и эффективнее 2
09.03.2011 Запущен самый мощный суперкомпьютер России 1
28.02.2011 МГУ обвинили в «рейдерском захвате» суперкомпьютерной платформы 7
25.02.2011 «Открытые технологии» занялись суперкомпьютерами 1
21.02.2011 Россияне решили создать процессор для экзафлопсного суперкомпьютера 1
09.02.2011 Сергей Абрамов: России нужна национальная суперкомпьютерная техплатформа 5
27.01.2011 Суперкомпьютеры: Россиянин вошел в десятку самых влиятельных специалистов мира 2
02.12.2010 Новую суперкомпьютерную программу России и Белоруссии оценили в 3 млрд рублей 8
24.11.2010 CNews FORUM 2010: сегодня ИТ уходят в облака, а завтра станут частью ЖКХ 1
01.11.2010 МГУ заказал «дешевый» суперкомпьютер почти на петафлопс 1
06.10.2010 Арбитражный суд отменил решение ФАС России в отношении создателей суперкомпьютеров «СКИФ-Аврора» 2
04.10.2010 Русские вслед за IBM решили охлаждать суперкомпьютеры горячей водой 4
14.04.2010 Суперкомпьютеры оказались вне закона 11
14.04.2010 ФАС признала создателей суперкомпьютеров «Скиф» нарушившими закон о конкуренции 2
16.12.2009 Разработчики суперкомпьютеров в России начали войну. Артиллерия – чиновники 1
16.12.2009 ФАС: создатели суперкомпьютеров СКИФ нарушили закон о конкуренции 1
04.03.2009 На русских суперкомпьютерах хотят заработать $500 млн 1
11.04.2008 Во Владимирском госуниверситете начал работать суперкомпьютер 1
27.03.2008 Объявлен новый список самых мощных компьютеров СНГ 1
16.02.2007 Суперкомпьютеры: Россия скоро в TOP10? 1
16.02.2007 В ТГУ построен первый в России суперкомпьютерный центр мирового уровня 2

Публикаций - 39, упоминаний - 93

ИПС РАН упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Т-Платформы 274 19
Intel Corporation 4221 14
IBM 3575 9
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 5
HP Inc. 2956 3
Nvidia Corp 2047 3
Microsoft Corporation 11226 2
Cray 51 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 2
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 271 2
МСЦ РАН - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 53 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Элемент ГК - Elementec 49 2
Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 44 2
Базальт СПО 206 2
Норси-Транс (НТ) 49 2
Kyocera Document Solutions Russia - KDRU 12 1
Google LLC 7198 1
DEAC - Digitalas Ekonomikas Attistibas Cenreg 40 1
Integrics - Интегрикс 2 1
Открытые технологии 212 1
Kyocera Document Solutions 25 1
Т-Нано - Нанотехнологический центр 32 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 319 1
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 129 1
Ростех Росэлектроника Вега - Концерн радиостроения 122 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 353 1
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 232 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 1
Directum - Директум 649 1
Kyocera 95 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 557 1
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 71 1
LG Electronics 1886 1
Facebook 3768 1
Apple Inc - Эппл Рус 7750 1
Yandex - Яндекс 4106 1
Twitter 2204 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Tesla Motors 241 2
РусГидро ПАО 129 1
Почта России ПАО 1580 1
Газпром ПАО 525 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 1
Volvo Cars 155 1
Уралкалий ПАО 62 1
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 1
Национальный банк Траст 96 1
Мегаполисресурс ГК 4 1
Союзнефтегазсервис НПО - СНГС Научно-Производственное Объединение 12 1
Молния НПО - Научно-производственное объединение 3 1
Ferronordic - Ферронордик машины 5 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1374 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 3
Ростех Росэлектроника НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 26 3
Арбитражный суд города Москвы 340 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 30 2
Счётная палата РФ 462 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 350 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Арбитражный апелляционный суд № 9 46 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Роснано 456 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 7 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 12
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 81 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 209 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 773 2
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 318 1
DDR - Double data rate 1080 1
RDBMS - Relational Database Management System - Реляционная СУБД 11 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 224 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 1
DOCSIS - Data Over Cable Service Interface Specifications - Стандарты передачи данных по сетям кабельного телевидения по коаксиальному (телевизионному) кабелю 53 1
ИТ-аутсорсинг 674 1
Microsoft WWF - Windows Workflow Foundation 20 1
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом 99 1
Workflow - Поток работ 58 1
FPGA - Field-programmable gate array - Программируемая логическая матрица 39 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 267 1
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 120 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 627 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1639 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1269 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 1
НИР - Научно-исследовательская работа 115 1
Single precision - Число одинарной точности - FP32 - Операции с одинарной точностью 21 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 7
Nvidia GeForce GTX 2090 3
МЦСТ - Эльбрус-16С 19 3
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 3
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 2
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 508 2
Aerodisk АИСТ 14 2
Aerodisk Восток СХД 17 2
Aerodisk vAIR 15 2
Intel x86 - Архитектура процессора 995 2
Linux OS 4288 2
Ломоносов-2 Суперкомпьютер 22 1
Nvidia Tesla GPU 117 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 832 1
OpenCL - Open Computing Language - Фреймворк для написания компьютерных программ 59 1
МЦСТ R - Микропроцессоры архитектуры SPARC 16 1
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 1
МЦСТ - Эльбрус-32С - Процессор-21 СРВ 8 1
Kyocera ECOSYS 21 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 997 1
IBM WebSphere 80 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 332 1
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 478 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Microsoft Windows 10 6691 1
Apple iOS 5742 1
Google Android 10752 1
Apache Tomcat - Веб-сервер и контейнер сервлетов 64 1
Google YouTube - Видеохостинг 1742 1
Норси-Транс Яхонт-УВМ Э 10 1
Aerodisk Engine - Гибридная СХД 21 1
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 84 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 1
Абрамов Сергей 56 25
Опанасенко Всеволод 101 6
Шмелев Алексей 20 3
Александров Александр 18 3
Бетелин Владимир 6 2
Володкович Вячеслав 30 2
Путин Владимир 1831 2
Медведев Вячеслав 16 1
Висящев Андрей 52 1
Меденцев Константин 3 1
Горшенин Максим 15 1
Мацюк Владимир 3 1
Орлов Антон 2 1
Мацкевич Дмитрий 19 1
Горбачев Олег 4 1
Гусев Сергей 22 1
Белик Сергей 15 1
Шабанов Борис 6 1
Назаров Алексей 69 1
Ухлинов Леонид 48 1
Шестаков Александр 35 1
Аветисян Арутюн 13 1
Катрич Алексей 39 1
Широких Алексей 70 1
Макаров Станислав 111 1
Демидов Михаил 132 1
Алифанов Кирилл 56 1
Евдокимов Андрей 54 1
Александрова Александра 8 1
Чичковский Александр 2 1
Коваленко Максим 1 1
Лопатин Юрий 1 1
Хребтовский Иван 1 1
Клюев Леонид 3 1
Евтушенко Олег 125 1
Касперский Евгений 220 1
Митрофанов Андрей 8 1
Бегтин Иван 48 1
Новодворский Алексей 95 1
Дырмовский Дмитрий 76 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 27
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 5
Германия - Федеративная Республика 3693 5
Беларусь - Белоруссия 2104 4
Россия - Саров 92 3
Россия - Челябинск 781 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 2
Франция - Французская Республика 2150 2
Европа 3798 2
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Россия - Псковская область 312 1
Португалия - Португальская Республика 319 1
Россия - Ярославская область 333 1
Австрия - Австрийская Республика 531 1
Швейцария - Цюрих 106 1
Испания - Королевство 1262 1
Португалия - Лиссабон 13 1
Россия - Нижегородская область 747 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 1
Италия - Итальянская Республика 1409 1
Россия - Красноярск 855 1
Польша - Республика 834 1
Швеция - Королевство 767 1
Ирландия - Республика 368 1
Южная Корея - Республика 1470 1
Япония 2827 1
Россия - Севастополь 420 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 153 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 837 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2880 1
Русский язык 1004 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
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Gartner 2200 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 658 13
РАН - Российская академия наук 317 5
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 62 5
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 28 3
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 51 2
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 47 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 135 1
ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 5 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 9 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха 8 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 96 1
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