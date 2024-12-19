ИКС Yadro Vegman Сервер
ИКС и организации, системы, технологии, персоны:
|АФТ - Ассоциация Финтех 164 2
|RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 43 1
|Бакулин Александр 11 4
|Усманов Алишер 301 3
|Черепенников Антон 83 2
|Икоев Артем 15 2
|Козак Николай 161 2
|Урусов Виктор 127 2
|Путин Владимир 3171 2
|Карнаух Павел 7 2
|Моргун Олег 8 2
|Смирнов Павел 45 1
|Абакумов Евгений 205 1
|Варников Роман 8 1
|Платонов Сергей 13 1
|Варламов Николай 5 1
|Юдин Сергей 3 1
|Капустян Антон 1 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Натрусов Артем 284 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Паршин Максим 316 1
|Бадалов Андрей 65 1
|Ушаков Анатолий 41 1
|Шпак Василий 223 1
|Шумилин Александр 8 1
|Агапкин Алексей 39 1
|Мацыгин Юрий 42 1
|Соловьев Сергей 70 1
|Костин Сергей 36 1
|Барсуков Сергей 31 1
|Казарин Станислав 175 1
|Смирнова Татьяна 33 1
|Носенко Артем 30 1
|Врацкий Андрей 135 1
|Тутаев Михаил 47 1
|Касаев Сергей 27 1
|Романов Кирилл 31 1
|Лазарев Илья 27 1
|Матвиенко Нина 28 1
|Барилкин Виктор 29 1
|Гваришвили Владимир 26 1
|FT - Financial Times 1220 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
|Wikipedia - Википедия 502 1
|IDC - International Data Corporation 4910 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 2
|ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.