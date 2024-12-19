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ИКС Yadro Vegman Сервер



19.12.2024 Евразийская экономическая комиссия переходит на оборудование Yadro 1
29.11.2024 «ИТ-дочка» российского энергогиганта потратит 142 миллиона на серверы Yadro и «Аквариус» 1
09.07.2024 Yadro обновила софт для управления ИТ-инфраструктурой 1
28.05.2024 «Киберпротект», Yadro и Orion soft подписали соглашение о стратегическом партнерстве 1
24.05.2024 Российские вендоры представили доверенную импортонезависимую ИТ-инфраструктуру 2.0 1
21.05.2024 Росбанк внедряет серверное оборудование Yadro 2
06.05.2024 Геологический фонд, ведущий учет всем полезным ископаемым России, покупает сервер и СХД компании Yadro 2
24.04.2024 Компания Netwell стала дистрибьютором решений Yadro – крупнейшего российского разработчика вычислительной техники 1
15.03.2024 Москва закупает серверы Yadro для своей медицинской системы ЕМИАС 1
22.02.2024 В технологической песочнице АФТ прошло тестирование микросервисной АБС «АРТ-Финтех» на серверных мощностях Yadro 1
05.02.2024 На площадке АФТ ВСК провела испытания решения для обучения нейросетей и ML-моделей на оборудовании Yadro 1
29.11.2023 ИТ-инфраструктура Федеральной таможни переезжает из Москвы 1
09.11.2023 ВТБ создал серверный комплекс для работы виртуальных машин в облаке на базе платформы VTB.Cloud 1
07.11.2022 DCLogic и Yadro заключили партнерское соглашение 1
11.07.2022 Российских тюремщиков заставили заплатить 211 миллионов за «слишком хорошие» для них отечественные серверы 2
28.04.2022 Российский разработчик «железа» смог увеличить выручку в 2021 г. на 26% 2
01.02.2022 «Дом.рф» увеличил мощности ЦОДов за счет внедрения серверов Yadro 3
27.01.2022 Гигантский госпроизводитель «железа» под «закон Яровой» из-за медлительности лишился крупных контрактов с ФСИН 1
23.11.2021 Разработчик российского «железа» строит под Москвой огромное собственное производство 1
03.09.2021 Российский разработчик «железа» наращивает штат в полтора раза. Открыты сотни вакансий 1
26.07.2021 Подтверждена совместимость облачной платформы ECP VeiL с серверами и СХД YADRO 2
19.07.2021 Подтверждена совместимость «Ред ОС» с серверами Yadro Vegman 3
16.07.2021 Какой должна быть идеальная СХД 1
28.06.2021 Росатом внедряет отечественное серверное оборудование YADRO 1
19.03.2020 Выручка компании YADRO по итогам 2019 года составила 18 млрд рублей 1

Публикаций - 25, упоминаний - 34

ИКС и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 24
ИКС 318 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 4
ИКС - Yadro Fab Malakhovka 3 3
Ростелеком 9701 3
ИКС - Yadro Fab Dubna - Ядро фаб Дубна 22 3
Syntacore 27 2
Ростех - Автоматика Концерн 1639 2
SAS Institute 971 2
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 302 2
МегаФон 8805 2
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 2
Ростех - Автоматика Концерн - НацТех - Национальные Технологии 55 2
USM Telecom - ЮэСэМ Телеком 39 2
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
Microsoft Corporation 24625 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 1
Broadcom - VMware 2359 1
HP - Hewlett-Packard 3623 1
Synology Inc - SLMP PTE 138 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 1
UIPath 101 1
Ред Софт - Red Soft 701 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 72 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 1
Газинформсервис - ГИС 272 1
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 1
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 43 1
HPE Scality 10 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 421 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 391 1
Минюст РФ - ФСИН РФ ФГУП ЦИТОС - Центр информационно-технического обеспечения и связи  - ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи  19 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 170 1
DCLogic - ДиСиЛоджик 36 1
notAnotherOne - Технологическая Сингулярность - Speechmate - Девайсы Пятого Поколения 5 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 3
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 197 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Фаберлик - Faberlic 93 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 1
Транснефть 299 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Русский стандарт Банк 441 1
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 150 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 1
Ингосстрах СПАО 421 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 1
АльфаСтрахование СГ 320 1
Совкомбанк ПАО 256 1
Ак Барс Банк 272 1
Абсолют Банк 230 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 107 1
Платежный Центр РНКО 53 1
Кредит Европа банк 66 1
Капитал Лайф 14 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 295 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 429 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
Минприроды РФ - Роснедра - Федеральное агентство по недропользованию - Роскомнедра 37 1
Архивный фонд РФ - Росгеолфонд ФГБУ - Российский федеральный геологический фонд - Территориальный фонд геологической информации 17 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 2
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 43 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 24
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 14
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CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 5
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 3
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HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4247 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 3
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 2
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 2
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HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1005 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 562 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1133 2
Оповещение и уведомление - Notification 4608 2
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms - Облачные платфор 504 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 2
СХД - All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 206 1
ARM64 - Архитектура процессора 535 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 655 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 684 1
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 60 15
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 6
Linux OS 9937 5
Intel x86 - архитектура процессора 1856 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 5
ИКС - Yadro Vesnin - сервер 17 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 3
Microsoft Windows 15657 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 379 2
ИКС - Yadro - Kornfeld 3 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 1
Brocade SAN Fabric 7 1
HPE Primera - Система хранения данных (СХД) 13 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Enterprise Cloud Platform Veil - ECP Veil 41 1
InterSystems Cache 132 1
HPE 3PAR 102 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 118 1
HPE Store More Guarantee 3 1
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 37 1
IBM Public Cloud 26 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
HPE Nimble Storage - HPE Nimble Cloud Volumes - HPE NimbleOS 30 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 178 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - VeiL VDI 58 1
ИКС - Yadro - Kvadra OS - Kvadra-T 36 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 211 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 198 1
Ростех - Автоматика Концерн - НацТех - Купол СХД 15 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 1
МВД РФ - ГИБДД - ЕАИС ТО - ЕАИСТО - Единая автоматизированная информационная система технического осмотра транспортных средств 22 1
ФТС РФ ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД 89 1
ВТБ - VTB.Cloud 9 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 235 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 48 1
Red Hat RPM - Package Manager 159 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 184 1
Бакулин Александр 11 4
Усманов Алишер 301 3
Черепенников Антон 83 2
Икоев Артем 15 2
Козак Николай 161 2
Урусов Виктор 127 2
Путин Владимир 3171 2
Карнаух Павел 7 2
Моргун Олег 8 2
Смирнов Павел 45 1
Абакумов Евгений 205 1
Варников Роман 8 1
Платонов Сергей 13 1
Варламов Николай 5 1
Юдин Сергей 3 1
Капустян Антон 1 1
Шадаев Максут 1008 1
Натрусов Артем 284 1
Чаркин Евгений 296 1
Паршин Максим 316 1
Бадалов Андрей 65 1
Ушаков Анатолий 41 1
Шпак Василий 223 1
Шумилин Александр 8 1
Агапкин Алексей 39 1
Мацыгин Юрий 42 1
Соловьев Сергей 70 1
Костин Сергей 36 1
Барсуков Сергей 31 1
Казарин Станислав 175 1
Смирнова Татьяна 33 1
Носенко Артем 30 1
Врацкий Андрей 135 1
Тутаев Михаил 47 1
Касаев Сергей 27 1
Романов Кирилл 31 1
Лазарев Илья 27 1
Матвиенко Нина 28 1
Барилкин Виктор 29 1
Гваришвили Владимир 26 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 5
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 411 2
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Малаховка 7 2
Беларусь - Минск 631 2
Китай - Тайвань 3984 1
Финляндия - Финляндская Республика 3604 1
Япония 13282 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 701 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 620 1
Куба - Республика 362 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 8
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 2
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 244 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 2
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 652 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 225 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 223 1
Федеральный закон 35-ФЗ - О противодействии терроризму 24 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 347 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1381 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 1
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