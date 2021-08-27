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Антарктида
Южный полюс



27.08.2021 Что скрыто под обратной стороной Луны? 1
26.08.2019 HPE сконструирует суперкомпьютер для NASA 1
21.08.2018 Существование льда на Луне подтверждено 1
02.06.2015 Система Omnicomm испытана Русским географическим обществом в Арктике 1
16.10.2014 Игорь Крутой избавился от своего российско-американского платежного бизнеса 1
23.12.2013 Велопробег по вечным льдам 1
23.09.2013 В океане обнаружили новую опасность для биосферы 1
30.01.2013 "Супертигр" НАСА больше месяца провисел в стратосфере 1
26.12.2012 В Антарктиду пришла "жара" 1
19.10.2012 На Титане обнаружили "горячую булку" 1
08.08.2012 Выручка «Обит» за первое полугодие 2012 г. составила 522 млн руб. 1
03.08.2012 В Антарктиде были пальмы и баобабы 1
17.07.2012 Google опубликовала новые панорамные снимки Антарктики 1
21.05.2012 ЦОД на Южном полюсе набирает администраторов Unix 4
27.04.2012 Теория происхождения космических лучей потерпела крах 1
25.04.2011 Залежи сухого льда на Марсе меняют его атмосферу 1
21.04.2011 Жизнь может дремать под поверхностью Марса миллионы лет 1
11.03.2011 Северный магнитный полюс быстро перемещается в Россию 1
11.03.2011 Энцелад оказался намного горячее, чем думали 1
22.02.2011 В лунной воде обнаружили натрий 1
28.07.2010 Асимметрия Вселенной: проблема усугубляется 1
17.06.2010 Аномалии Юпитера объяснениям пока не поддаются 1
24.03.2010 Энцелад запорошило снегом 1
24.02.2010 Показана изменчивость гейзеров Энцелада 2
06.11.2009 Гейзеры Энцелада: новые данные 1
09.10.2009 Луна и NASA: эпохальный таран завершился 1
10.09.2009 Копировальный аппарат заработал на Юпитере 1
25.08.2009 Норвежские ВМС: начаты поиски самолета Амундсена 1
27.07.2009 Юпитер: абсурд продолжается 1
20.07.2009 На Юпитере обнаружена тёмная аномалия 1
18.12.2008 Фантом "воды на Луне": новое обсуждение 1
27.11.2008 Энцелад: теория теплых водоемов подтверждается 1
25.11.2008 Зонд Chandrayaan-1: первые снимки Луны 1
17.11.2008 Ударный модуль индийского зонда достиг Луны 1
13.08.2008 Планета гейзеров: первые снимки высокого разрешения 1
11.08.2008 "Кассини" промчится сквозь гейзеры Энцелада 2
24.06.2008 Ученые близки к разгадке секрета "оловянной чумы" 1
07.06.2008 Найдены жилища древних обитателей Антарктиды 1
21.04.2008 Китай создаст в Антарктиде высотную научно-исследовательскую станцию 1
26.03.2008 От ледяного континента откололся гигантский айсберг 1

Публикаций - 89, упоминаний - 115

Антарктида упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Марс ФГУП НПО 1024 3
Галактика - Корпорация 706 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 458 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7519 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8553 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6239 1
SEC Consult Services 1273 1
Iridium - Иридиум - Оператор спутниковой телефонной связи 178 1
ОБИТ 47 1
Omnicomm - Омникомм 153 1
Neti - Нэти 18 1
Google LLC 9440 1
TOT Money - агрегатор мобильного контента 35 1
TOT Payments - Unifiyed Payments 21 1
Меркури - Mercury 64 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3242 18
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1449 2
SEC USA - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 594 1
NASA Cassini - Кассини - автоматическая межпланетная станция 306 12
ESA VEX - Venus Express 70 4
NASA Mars Odyssey 55 4
Linux OS 7207 2
SpaceX Falcon - ракета-носитель 109 2
NASA MRO - NASA Mars Reconnaissance Orbiter 89 2
NASA MGS - NASA Mars Global Surveyor 71 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 157 1
Microsoft Office 3012 1
UCS R-Keeper 48 1
SpaceX 168 1
HPE SGI 1 1
NASA Aitken - суперкомпьютер 2 1
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (телескоп) 440 1
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 147 1
NASA Deep Impact 38 1
Ракишев Кенес 30 1
Zoe Mike - Зои Майк 12 1
Абдуов Нурлан 5 1
Земля - планета Солнечной системы 6495 36
Антарктида - Антарктика - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 375 21
Луна 1156 14
Сатурн - Энцелада (спутник) 118 14
Солнечная система 2007 10
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1047 9
Россия - Российская федерация - РФ 82514 8
Юпитер - планета Солнечной системы 517 7
Солнце - звезда Солнечной системы 1005 6
Венера - планета Солнечной системы 253 5
США - Калифорния - Пасадина 167 4
Сатурн - Титан (спутник) 143 4
Австралия - Австралийский Союз 2657 4
Млечный путь - Наша Галактика 269 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10904 3
США - Аризона 403 2
Арктика 328 2
Россия - Сибирь 1346 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11597 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34049 2
США - Висконсин 69 1
Сатурн - планета Солнечной системы 60 1
Нептун - планета Солнечной системы 173 1
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 98 1
Канада - Канадский Арктический архипелаг - Арктическая акватория Канады 8 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26716 1
Арктика - Северный полюс 83 1
Антарктида - Антарктика Западная 5 1
Тихий океан 487 1
Сингапур - Республика 1520 1
Финляндия - Финляндская Республика 1651 1
Канада 3059 1
Норвегия - Королевство 1049 1
Китай - Шанхай 592 1
США - Калифорния 3070 1
Франция - Французская Республика 4928 1
Европа 7249 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9585 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11615 1
Чили - Республика 429 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2234 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1884 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 218 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5072 1
Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 138 1
Градус Цельсия 222 1
CNews RND - R&D.CNews 2111 9
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 818 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10328 3
SpaceWeather 54 3
SpaceDaily - Space Daily 187 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1835 1
Wikipedia - Википедия 399 1
Thomson Reuters - Рейтер 5681 1
New Scientist 1444 1
PCPro 51 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2692 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 172 4
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 158 4
NSF USA - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 69 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 73 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1028652.
Создано именных указателей - 61603.
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