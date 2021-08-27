Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Антарктида
Южный полюс
Публикаций - 89, упоминаний - 115
Антарктида упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ракишев Кенес 30 1
|Zoe Mike - Зои Майк 12 1
|Абдуов Нурлан 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1028652.
Создано именных указателей - 61603.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1028652.
Создано именных указателей - 61603.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru