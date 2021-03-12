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SafeNet


12.03.2021 Подтверждена совместимость ПАК «Электронный ключ Safenet eToken 10» и «Ред ОС» 1
09.01.2020 IBS и «Лаборатория Касперского» разработали защищенное виртуальное рабочее место на базе KasperskyOS и «Скала-Р ВРМ» 1
08.10.2019 В России появятся умные «лежачие полицейские» 1
21.05.2019 России нужны 300 тыс. специалистов по новым ИТ-направлениям 1
10.04.2019 Правительство распределило 6,2 миллиарда на проекты «Национальной технологической инициативы» 1
29.03.2019 Как государство потратит 5,8 млрд на поддержку технологических кружков 1
20.03.2019 Продукты израильской оборонки выходят на российский рынок ИБ 2
21.03.2018 Positive Technologies нашла уязвимости в системе защиты от пиратства 1
04.12.2017 Gemalto обеспечила клиентов Google Cloud Platform шифрованием и управлением ключами 1
26.09.2017 Gemalto представила аппаратный модуль безопасности с секционированием 2
29.08.2017 Gemalto представила решение по защите данных для VMware Cloud on AWS 3
27.04.2017 Gemalto совместно с TESSIS предлагает инновационные решения в области аутентификации в России 1
14.02.2017 Gemalto представила решения по шифрованию для защиты данных в облачных, корпоративных и скоростных сетях 2
11.01.2017 Virtuozzo обеспечит защиту контейнерных приложений за счет поддержки шифрования 1
05.04.2016 «Арсиэнтек» представила третью версию auth.as:token для iOS 1
01.03.2016 Gemalto расширяет экосистему защиты данных в области индустрии безопасности 3
03.02.2016 Parallels выпустила новую версию Remote Application Server 1
08.12.2015 Решения Gemalto Bluetooth Smart позволяют компаниям выполнять строгую PKI-аутентификацию на мобильных устройствах 1
17.11.2015 Gemalto и NetApp представят интегрированное решение для хранения и шифрования данных для пользователей AWS 1
28.09.2015 Госзаказчики все еще оценивают возможность импортозамещения 1
16.09.2015 Облачное шифрование данных от Gemalto теперь доступно по запросу в Microsoft Azure Marketplace 2
01.07.2015 Gemalto выпустила многоканальный сетевой шифратор с общей производительностью 100 Гбит/с 3
26.02.2015 ФТС поставила российскую систему управления токенами вместо американской 1
19.02.2015 Gemalto упростила лицензирование ПО, созданного на базе решений National Instruments 1
16.02.2015 Количество утечек данных в 2014 г. выросло на 49% 1
25.11.2014 SafeNet представила новое решение Encryption-as-a-Service для поставщиков услуг 7
31.10.2014 ИТ-подразделениям всё труднее контролировать корпоративные данные в «облаке» 3
17.10.2014 Исследование: Четверть ИТ-директоров не доверили бы свои конфиденциальные данные собственной компании 2
15.10.2014 Большинство руководителей не уверены в способности своих организаций защитить данные после утечки 1
10.10.2014 ACI Worldwide, Blue Coat Systems, F5 Networks и Google присоединились к экосистеме SafeNet по защите данных 8
06.08.2014 GeoID внедрила SafeNet Sentinel LDK для защиты и управления лицензиями ПО 4
30.07.2014 375 млн пользовательских записей было похищено в 2014 г. 1
10.07.2014 SafeNet ProtectFile позволяет защитить ценные данные в кластерах Hadoop 1
02.07.2014 В Казани завершил свою работу VIII Всероссийский IT&Security Forum 1
27.05.2014 SafeNet обновила решение для монетизации ПО Sentinel LDK 3
13.05.2014 SafeNet оптимизировала защиту доступа к приложениям и сервисам в «облаке» Microsoft 1
21.04.2014 Растет спрос на моментальный выпуск банковских карт 1
25.03.2014 66% специалистов ИБ ожидают, что их компания подвергнется успешной хакерской атаке 2
17.03.2014 ПАК SafeNet eToken 8 прошел инспекционный контроль во ФСТЭК 2
12.02.2014 Лишь 21% компаний применяет шифрование данных в виртуализированных окружениях 3

Публикаций - 79, упоминаний - 184

SafeNet упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11127 12
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 5
IBM 3551 5
Google LLC 7161 4
Rainbow Security 56 2
Cyberbit 2 1
Jolla - Sailfish Holding 58 1
АйТи 752 1
Ланит Интеграция 101 1
Gemalto 168 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
Ingenico Group - Инженико 29 1
Docsvision - ДоксВижн 778 1
Netsparker 4 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
CyberArk 10 1
Mirantis - Мирантис 21 1
BioLink Solutions - Биолинк Солюшенс 1 1
WatchGuard Technologies 36 1
Trend Micro 342 1
Samsung Electronics 5702 1
Компьюлинк ГК - Compulink 211 1
Крок 1221 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 1
RCNTEC - АРСИЭНТЕК 37 1
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 1
SAP SE 3216 1
Cisco Systems 2049 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 1
3761 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates 388 1
Intel Corporation 4192 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 22 1
ЦМИТ - Центр молодежного инновационного творчества 4 1
Платформа НТИ АНО - Платформа национальной технологической инициативы 11 1
Совет при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию 6 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
Big Data - Большие данные 1136 2
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3711 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 926 1
Лежачий полицейский - Sleeping policeman - Искусственная неровность - элемент принудительного снижения скорости транспортных средств 3 1
IoC-контейнер - Принцип объектно-ориентированного программирования 19 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 76 1
Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация кибератак - пентестеры 16 1
NGAV - Next-Generation Antivirus 4 1
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 142 1
Microsoft Windows приложения 105 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 609 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 16 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
OpenStack 347 1
Тонкий клиент - Thin client 107 1
XSS Cross-Site Scripting - Межсайтовый скриптинг - Межсайтовое выполнение сценариев 100 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
Linux OS 4267 5
Microsoft Windows 10 6659 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива - ФудНет - FoodNet - Разработка питательных веществ и пищевой продукции 4 4
Aladdin Knowledge Systems 7 3
AWS - Amazon Web Services 569 3
Google Android 10751 3
Apple iOS 5742 2
Aladdin JaCarta 147 2
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 1
Gemalto Sentinel LDK 7 1
Cyberbit SCADAShield 1 1
Stepik.org - образовательный портал 3 1
ReactOS 9 1
Planeta.ru - краудфандинговая платформа 4 1
RCNTEC Auth.AS - Сервис двухфакторной аутентификации 12 1
Масштаб IP-АТС Александрит 11 1
Aladdin eToken Management System 71 1
Cyberbit Range 1 1
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 1
Microsoft Office 365 769 1
Alfresco 114 1
Kaspersky Embedded Systems Security 9 1
Boomstarter Network 11 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
Java - Язык программирования 1178 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Microsoft Azure 1171 1
Apple macOS 930 1
Microsoft Windows 854 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 1
Apple iPad 3263 1
Intel x86 - Архитектура процессора 993 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Kaspersky Security Center - KCS 36 1
Скала-Р - Гиперконвергентная инфраструктура 54 1
KasperskyOS 29 1
Moore Todd - Мур Тодд 10 7
Сизов Григорий 13 1
Климов Антон 2 1
Путин Владимир 1828 1
Морозов Александр 16 1
Тоболь Богдан 5 1
Кожевников Максим 1 1
Федосеев Ярослав 4 1
Зайцев Георгий 5 1
Шипулин Кирилл 1 1
Решетков Александр 5 1
Karidis George - Каридис Джордж 10 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 2
Германия - Федеративная Республика 3657 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 2
США - Бостон 99 1
Россия - Пензенская область 347 1
Россия - Пермь 741 1
Россия - Краснодарский край 915 1
Украина 3378 1
Франция - Французская Республика 2136 1
Европа 3774 1
Россия - ПФО - Казань 1520 1
Япония 2802 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 1
Казахстан - Республика 2641 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
Индия - Республика 2175 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Маринет - Marinet - Цифровая навигация и морской транспорт 13 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива - ФинНет - FinNet - Финансовые сервисы 5 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 28 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 34 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АэроНет - AeroNet 21 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Энерджинет - Energynet - интернет энергии 18 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 4
НТИ - Кружковое движение Национальной технологической инициативы 22 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 2
Лифт в будущее - Программа развития инженерного образования в России 11 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
STEM - S-science (наука), T-technology (технология), Е-engineering (инженерия), М-mathematics (математика) 13 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 19 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
Gartner 2194 2
TAdviser Report 6 1
Gemalto BLI - Breach Level Index 8 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 4 1
Академгородок Новосибирск 29 1
Интеллектуал ГБОУ школа 5 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Олимпиада НТИ - Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы - всероссийская инженерная олимпиада 8 1
Всероссийская робототехническая олимпиада - Russian Robot Olympiad 1 1
Школьная лига Роснано 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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