Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
SafeNet
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 79, упоминаний - 184
SafeNet упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Microsoft Corporation 11127 12
|Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 5
|IBM 3551 5
|Google LLC 7161 4
|Rainbow Security 56 2
|Cyberbit 2 1
|Jolla - Sailfish Holding 58 1
|АйТи 752 1
|Ланит Интеграция 101 1
|Gemalto 168 1
|ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
|Ingenico Group - Инженико 29 1
|Docsvision - ДоксВижн 778 1
|Netsparker 4 1
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
|CyberArk 10 1
|Mirantis - Мирантис 21 1
|BioLink Solutions - Биолинк Солюшенс 1 1
|WatchGuard Technologies 36 1
|Trend Micro 342 1
|Samsung Electronics 5702 1
|Компьюлинк ГК - Compulink 211 1
|Крок 1221 1
|Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 1
|RCNTEC - АРСИЭНТЕК 37 1
|Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 1
|SAP SE 3216 1
|Cisco Systems 2049 1
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 1
|1С 3761 1
|IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
|Intel Security McAfee - McAfee Associates 388 1
|Intel Corporation 4192 1
|Yandex - Яндекс 4101 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 1
|РЖД - Российские железные дороги 1081 1
|MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
|Moore Todd - Мур Тодд 10 7
|Сизов Григорий 13 1
|Климов Антон 2 1
|Путин Владимир 1828 1
|Морозов Александр 16 1
|Тоболь Богдан 5 1
|Кожевников Максим 1 1
|Федосеев Ярослав 4 1
|Зайцев Георгий 5 1
|Шипулин Кирилл 1 1
|Решетков Александр 5 1
|Karidis George - Каридис Джордж 10 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru