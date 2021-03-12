Продукты израильской оборонки выходят на российский рынок ИБ 2

Positive Technologies нашла уязвимости в системе защиты от пиратства 1

Gemalto обеспечила клиентов Google Cloud Platform шифрованием и управлением ключами 1

Gemalto представила аппаратный модуль безопасности с секционированием 2

Gemalto представила решение по защите данных для VMware Cloud on AWS 3

Gemalto совместно с TESSIS предлагает инновационные решения в области аутентификации в России 1

Virtuozzo обеспечит защиту контейнерных приложений за счет поддержки шифрования 1

Gemalto расширяет экосистему защиты данных в области индустрии безопасности 3

Parallels выпустила новую версию Remote Application Server 1

Gemalto и NetApp представят интегрированное решение для хранения и шифрования данных для пользователей AWS 1

Госзаказчики все еще оценивают возможность импортозамещения 1

Облачное шифрование данных от Gemalto теперь доступно по запросу в Microsoft Azure Marketplace 2

ФТС поставила российскую систему управления токенами вместо американской 1

Большинство руководителей не уверены в способности своих организаций защитить данные после утечки 1

GeoID внедрила SafeNet Sentinel LDK для защиты и управления лицензиями ПО 4

SafeNet ProtectFile позволяет защитить ценные данные в кластерах Hadoop 1

SafeNet обновила решение для монетизации ПО Sentinel LDK 3

Растет спрос на моментальный выпуск банковских карт 1