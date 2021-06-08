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Oracle WebLogic


08.06.2021 Новый ботнет атакует серверы под Windows и Linux для добычи криминальной криптовалюты 1
04.03.2021 Стандартизованный сервер Java-приложений Libercat включен в реестр российского ПО 1
10.02.2021 Разработчик российской Java выпустил замену серверам приложений IBM и Oracle 1
15.01.2021 «Ред софт» и BellSoft подтвердили совместимость РЕД ОС c сервером Java-приложений LiberCat 1
05.11.2020 Серверам приложений Oracle грозит опасность уровня 9,8 балла из 10 возможных 1
27.10.2020 НИИ «Восход» начал тестировать российскую среду исполнения Java – Liberica JDK – для Единой среды разработки 1
07.08.2020 Positive Technologies помогла Oracle устранить уязвимость в серверах приложений WebLogic 3
05.11.2019 Oracle рассказала об итогах 25-летней деятельности в России 1
26.10.2018 В 99% кибервзломов виноваты сами пользователи 1
12.07.2018 Check Point: активность банковских троянов увеличилась на 50% 1
22.05.2018 Check Point: криптомайнеры эксплутируют серверные уязвимости 2
17.01.2018 Хакеры научились «ломать» Linux-сервера, чтобы добывать криптовалюту 2
27.04.2017 Росгвардия строит ИТ-систему учета оружия с использованием PostgreSQL 2
05.10.2016 «Техносерв» за 100 млн построил «уникальную» ИТ-систему мониторинга для ВТБ 24 1
10.08.2015 AT Consulting обновила портал госторгов РФ 1
06.03.2015 Кризис спровоцировал рост рынка BPM 1
18.06.2014 TmaxSoft выпустил новую версию APM-решения SysMaster 1
19.03.2014 Федеральное агентство Германии сэкономило 80% на Linux 1
21.10.2013 Oracle представила новые сервисы Oracle Cloud 2
09.10.2013 Oracle представила полное решение для управления идентификационными данными 1
25.06.2013 Microsoft пополнила Windows Azure решениями Oracle 2
27.11.2012 Казначейство распределит на тендерах 1,8 млрд руб. на ИТ за 1 месяц 1
08.06.2012 Oracle анонсировала обширное портфолио облачных сервисов Oracle Cloud 1
02.04.2012 СУБД встречают по ТСО 1
19.03.2012 R-Style Softlab: фронт-офисные решения и сервисы ДБО — основные тренды 2011 г. 1
20.12.2011 В Самарской области начинается опытная эксплуатация прототипа региональной геоинформационной системы 1
28.10.2011 «Форс-Банковские Системы» анонсировала АБС «Ва-Банк» 10.2 на базе Oracle Database 11g 1
11.10.2011 IBM помогает клиентам Oracle мигрировать на свои системы 1
27.05.2011 InterBank: в чем выигрыш банка? 1
19.05.2011 IBM помогает клиентам Oracle перейти на свои программные продукты 2
24.12.2010 TOLLTEC разработала ПО IntellectTraffic для автоматизации управления дорожным движением 1
01.10.2010 Насколько жизнеспособно коммерческое ПО с открытым кодом? 1
24.09.2010 Рынок Linux-систем перестраивается по вертикали 1
18.06.2010 Cisco составит конкуренцию Microsoft на ECM-рынке? 1
10.02.2010 Вышла новая версия пакета инструментов разработки Oracle Enterprise Pack for Eclipse 1
23.04.2009 Oracle покупает Sun. Что будет с рынком? 1
18.09.2008 Анонсирован выпуск Oracle WebLogic Server 10g R3 1
20.08.2007 HP Universal CMDB: единство не всегда бардак 1

Публикаций - 38, упоминаний - 46

Oracle WebLogic упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11253 6
Oracle Corporation 3389 3
SAP SE 3230 3
Check Point Software Technologies 449 3
IBM 3586 2
Google LLC 7210 1
iTeco - Ай-Теко 721 1
Brocade Communications Systems 145 1
Cisco Systems 2074 1
АйТи 755 1
Oracle Siebel 132 1
IXIA 13 1
DocuSign 13 1
Proofpoint 17 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 1
Логика BPM 39 1
Verysell Проекты - Verysell Project 43 1
Riverbed Technology 103 1
ИТБ - Информационные технологии будущего 28 1
Tencent 93 1
Bellsoft - БеллСофт 26 1
Nginx - Энджайникс 100 1
Fortinet 288 1
Facebook 3769 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 1
Восход ФГБУ НИИ 367 1
Alibaba Group 298 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4713 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1919 1
SEC Consult Services 933 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 2
Открытие ФК 539 1
Норникель - Норильский никель 178 1
UPS 37 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 91 1
FedEx 31 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 629 1
ВТБ24 583 1
ВТБ Факторинг 22 1
ВТБ - Транскредитбанк 74 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5810 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1965 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1723 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1707 1
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 437 3
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 68 3
Вредоносное ПО - Зловред - malware 496 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7379 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 1
IRC - Internet Relay Chat - протокол прикладного уровня для обмена сообщениями в режиме реального времени 39 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4598 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 932 1
OpenStack 347 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 155 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1642 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 551 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 217 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
DMZ - Demilitarized zone - Демилитаризованная зона 24 1
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 1
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 387 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1271 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 1
Java - Язык программирования 1186 13
Linux OS 4296 5
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 5
BellSoft LiberCat 8 4
Oracle Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition - J2EE - Java EE 82 4
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 62 4
Microsoft Windows 10 6707 4
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 336 2
Check Point Global Threat Index 24 2
Coinhive - Сервис криптовалютного майнинга 21 2
Check Point ThreatCloud 53 2
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 78 2
Check Point Global Threat Impact Index 18 2
SQL - Язык программирования 436 2
Oracle WebLogic Server 43 2
Microsoft Windows Server 2003 150 2
Oracle Cloud Free Tier 7 1
Microsoft SQL Server 799 1
Intel x86 - Архитектура процессора 995 1
Microsoft Exchange 685 1
Oracle Siebel CRM 170 1
Cisco Certified - Cisco Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 21 1
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 84 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Microsoft Windows 866 1
Oracle VM VirtualBox 94 1
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 31 1
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 24 1
Oracle Engineered Systems 42 1
Oracle Generation 2 Cloud Infrastructure 5 1
Oracle Fusion Middleware 164 1
IBM WebSphere 82 1
Microsoft SharePoint Server 103 1
ДИТ Москвы - Парковки Москвы - приложение - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 13 1
Ruby on Rails - фреймворк 17 1
Brocade Certified - Brocade Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 5 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 1
BellSoft Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 27 1
Google Android 10752 1
Apple iOS 5742 1
Белокрылов Александр 20 2
Степанов Антон 56 1
Зайцев Михаил 145 1
Зеленюк Александр 2 1
Погодаев Александр 7 1
Вагнер Юлия 9 1
Каменнова Мария 41 1
Борискин Александр 2 1
Герасимов Александр 40 1
Леушев Андрей 63 1
Шароглазов Арсений 2 1
Horowitz Maya - Хоровитц Майя 8 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
Безбородов Александр 6 1
Трефилов Алексей 34 1
Кулик Вадим 113 1
Еремин Андрей 10 1
Добровинский Александр 2 1
Колесняк Сергей 6 1
Захаров Юрий 13 1
Гвоздев Дмитрий 83 1
Шоржин Валерий 32 1
Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 14 1
Жуков Олег 15 1
Русанов Сергей 44 1
Дягилев Василий 83 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 2
Франция - Французская Республика 2155 2
Германия - Федеративная Республика 3702 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4010 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5711 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1102 2
Монголия 173 1
Мозамбик - Республика 10 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1145 1
Россия - СФО - Новосибирск 1992 1
Россия - ПФО - Казань 1529 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 1
Исландия 86 1
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 31 1
Княжество Лихтенштейн 42 1
США - Сан-Франциско 700 1
Италия - Итальянская Республика 1413 1
Австралия - Австралийский Союз 1136 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 764 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2486 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 282 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
CNews Analytics 1996 2
Oracle Academy 8 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Oracle OpenWorld 36 1
Oracle Modern Cloud Day 7 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772085, в очереди разбора - 675767.
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