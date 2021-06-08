Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Oracle WebLogic
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 38, упоминаний - 46
Oracle WebLogic упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Microsoft Corporation 11253 6
|Oracle Corporation 3389 3
|SAP SE 3230 3
|Check Point Software Technologies 449 3
|IBM 3586 2
|Google LLC 7210 1
|iTeco - Ай-Теко 721 1
|Brocade Communications Systems 145 1
|Cisco Systems 2074 1
|АйТи 755 1
|Oracle Siebel 132 1
|IXIA 13 1
|DocuSign 13 1
|Proofpoint 17 1
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 1
|Логика BPM 39 1
|Verysell Проекты - Verysell Project 43 1
|Riverbed Technology 103 1
|ИТБ - Информационные технологии будущего 28 1
|Tencent 93 1
|Bellsoft - БеллСофт 26 1
|Nginx - Энджайникс 100 1
|Fortinet 288 1
|Facebook 3769 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 1
|Восход ФГБУ НИИ 367 1
|Alibaba Group 298 1
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4713 1
|Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1919 1
|SEC Consult Services 933 1
|Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 2
|Открытие ФК 539 1
|Норникель - Норильский никель 178 1
|UPS 37 1
|ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 91 1
|FedEx 31 1
|Финам ИК - Инвестиционный холдинг 629 1
|ВТБ24 583 1
|ВТБ Факторинг 22 1
|ВТБ - Транскредитбанк 74 1
|Белокрылов Александр 20 2
|Степанов Антон 56 1
|Зайцев Михаил 145 1
|Зеленюк Александр 2 1
|Погодаев Александр 7 1
|Вагнер Юлия 9 1
|Каменнова Мария 41 1
|Борискин Александр 2 1
|Герасимов Александр 40 1
|Леушев Андрей 63 1
|Шароглазов Арсений 2 1
|Horowitz Maya - Хоровитц Майя 8 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
|Безбородов Александр 6 1
|Трефилов Алексей 34 1
|Кулик Вадим 113 1
|Еремин Андрей 10 1
|Добровинский Александр 2 1
|Колесняк Сергей 6 1
|Захаров Юрий 13 1
|Гвоздев Дмитрий 83 1
|Шоржин Валерий 32 1
|Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 14 1
|Жуков Олег 15 1
|Русанов Сергей 44 1
|Дягилев Василий 83 1
|CNews Analytics 1996 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772085, в очереди разбора - 675767.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 772085, в очереди разбора - 675767.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru