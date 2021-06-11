Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

LetterOne Holdings
L1 Technology


11.06.2021 Экс-президент МТС будет присматривать за хозяевами «Билайна» 2
20.04.2021 Хозяева «Билайна» лишились гендиректора 1
19.03.2021 Хозяин «Билайна» в 11 раз сократил численность своего персонала 1
13.01.2021 Veon доверил свой украинский актив врагам «Газпрома» 1
11.11.2020 Владельцы «Билайна» вышли из затяжного конфликта с выручкой в $205 млн 2
23.06.2020 Как хозяева «Билайна» помогли турецким властям овладеть главным местным сотовым оператором 5
19.06.2020 Закончилась 15-летняя телеком-война. Экс-акционер «Мегафона» распрощался с владельцем «Билайна» 2
04.05.2020 От хозяев «Билайна» массово уходят директора 2
14.02.2020 «Билайн» остается без гендиректора 1
02.12.2019 Совладелец «Билайна» через суд требует признать подделкой письма экс-директоров оператора 1
22.11.2019 Варяги продали последние акции «Билайна» и заработали $700 млн 1
12.11.2019 Хозяева «Билайна» расстались с ветераном легендарных корпоративных войн 4
29.10.2019 Хозяином «Билайна» будут управлять выходцы из Facebook и Turkcell 1
25.09.2019 Владельца «Билайна» допросят, подозревая в умышленном банкротстве 3
27.06.2019 Владельцу «Билайна» разрешили покинуть Египет за $744 млн 1
19.04.2019 «Билайн» потратил 350 миллионов, чтобы купить платежную систему у своего акционера и его друга 2
18.03.2019 Сотовый оператор «Альфа-групп» отправил в отставку «цифрового» гендиректора 3
07.03.2019 «Билайн» купил мобильную платежную систему у друга Фридмана 2
25.02.2019 Хозяева «Билайна» ищут ему нового владельца 1
14.03.2018 Владельцам «Билайна» не удалось создать во Львове офис для постсоветских стран 1
13.11.2017 Владельцы «Альфа-групп» могут получить контроль над крупнейшим оператором Турции 8
19.09.2017 Акционер «Мегафона» выходит из крупнейшего сотовика Турции 3
06.07.2017 Бизнесмен, обвинявший «Билайн», арестован в Испании по делу о взятках российским чиновникам 2
27.03.2017 «Дочка» «Билайна» покинула Лондонскую биржу из-за провальных показателей 1
13.03.2017 Консьерж Фридмана продал долю в партнере «Билайна» 1
27.02.2017 Владелец «Билайна» меняет название в угоду цифровой моде 1
19.01.2017 Партнера «Билайна» заподозрили в выводе денег в пользу «сына главы МВД». Схема 5
27.09.2016 Туркам дали 2 месяца, чтобы отобрать у россиян крупнейшего оператора страны, или уйти самим 1
16.09.2016 Хозяева «Билайна» избавились от его акций на полмиллиарда долларов 1
12.09.2016 «Альфа-групп» ищет «Билайну» нового директора 1
12.09.2016 Старейший инвестор «Билайна» избавляется от его акций на $1,55 млрд 4
06.09.2016 Гендиректор «Билайна» стремительно ушел в отставку 1
30.08.2016 Владельцы «Билайна» вложили $50 млн в бесплатного сотового оператора 13
07.07.2016 Сбербанк инвестировал в конкурента «Яндекс.Такси» 1
02.04.2016 Владельцы «Альфа-групп» спрятали свои акции «Билайна» 5
31.03.2016 Из «Билайна» уходит основной акционер 1
28.03.2016 Владельцы «Билайна» готовы продать крупнейшего сотовика Турции 12
09.03.2016 Владельцы «Билайна» заработают на продаже крупнейшего оператора Турции 2
07.12.2015 18 мимических мышц лица обеспечили популяризацию ВКС 1
12.11.2015 «Альфа-групп» спрятала акции Tukrcell по методу Ходорковского 1

Публикаций - 43, упоминаний - 105

LetterOne Holdings упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 36
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 15
Turkcell 182 8
Telia Company 350 5
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 115 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 4
CTH - Cukurova Telecom Holdings 31 4
Global Telecom Holding S.A.E. (GTH) - Orascom Telecom Holding S.A.E. 105 4
Киевстар 263 4
ZED+ Group 9 4
Telenor 308 4
Funbox - ФБ Групп 7 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 3
Ruru - Электронная платёжная система - Национальная Сервисная Компания 27 3
ZED+ Temafon - Темафон 14 3
Facebook 3768 3
Microsoft Corporation 11226 3
A1 Systems - А1 Системс 2 2
Альфа-Групп - Altimo 236 2
Yandex - Яндекс 4106 2
НСК - Наша Сервисная Компания 39 2
Vodafone Group 388 2
Xerox 520 2
Cisco Systems 2069 2
SEC Consult Services 931 2
Med Cable 3 1
Cukurova Turkcell Holding - CTH 1 1
Djezzy - Алжирский сотовый оператор 28 1
Axiata - малайзийская телекоммуникационная компания 8 1
Питерская группа связистов 115 1
Bitel - Бител - сотовый оператор Киргизии 28 1
Banglalink 13 1
Telefonica - Telefónica España 173 1
Veon - Beeline - Sky Mobile 37 1
Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 32 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 1
VK - Mail.ru Group 2490 1
Apple Inc - Эппл Рус 7750 1
Крок 1223 1
АФК Система ПАО 999 1
Альфа-Групп 330 16
Альфа-Банк 1128 6
M.I.P.R. 6 4
Uber Technologies 258 3
Uber 257 3
ТНК-ВР Холдинг 148 2
Ziraat Bank - Zirat Bankasii - Зираат Банк 3 2
Loyality Partners 3 2
ATB - Amsterdam Trade Bank 3 2
Встреча ООО 5 2
Rumi 2 2
IMTIS Holdings - International Mobile Telecom Investment Stichting Administratiekantoor 2 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Nouse Limited 2 1
Merrill Lynch 33 1
Citigroup 114 1
EGX - Египетская фондовая биржа 9 1
Сбербанк Венчурный фонд - SBT Venture Fund - SberBank Venture Capital 6 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 236 1
Buselten 1 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 3
TWF - Turkish Wealth Fund - TVF - Türkiye Varlık Fonu - Турецкий фонд национального благосостояния 3 3
Международный арбитраж 11 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 255 1
ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 9 1
EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта 8 1
UK Parliament - Палата лордов Великобритании - The House of Lords of the United Kingdom - House of Peers 7 1
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 17 1
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 4 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 443 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 667 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2909 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
3G - Стандарт мобильной связи 3757 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 174 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1280 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 1
WhatsApp Messenger 654 4
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5149 1
Google Android 10752 1
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit 45 1
Deezer - интернет-сервис потоковой передачи музыки 22 1
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 8
Фридман Михаил 54 7
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 13 4
Енгибарян Ваге 9 4
Kjell Johnsen - Йонсен Шелль Мортен 31 4
Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 15 4
Туровецкий Владимир 6 3
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 24 3
Лацанич Василь 92 3
Herrero Sergi - Херреро Серджи 8 3
Кузьмичев Алексей 9 3
Королев Игорь 41 3
Коболев Андрей 3 2
Кудряшев Антон 25 2
Перцовский Александр 11 2
Wakkie Peter - Вакки Петер 5 2
Grinda José - Гринда Хосе 3 2
Баев Владимир 2 2
Johnsen Kjell Morten - Йонсен Шелль Мортен 10 2
Слободин Михаил 55 2
Dolset Javier Pérez - Долсет Хавьер Перес 5 2
Колокольцев Александр 3 2
Bedier Osama - Бедиер Осама 3 1
Holt Gunnar - Холт Гуннар 2 1
Pusey Stephen - Пусей Стефен 2 1
Газин Геннадий 2 1
Genish Amos - Гениш Амос 1 1
Castellón Manuel García - Кастеллеон Мануэль Гарсия 1 1
Изосимов Александр 92 1
Горькова Мария 1 1
Кузмичев Алексей 1 1
Поповский Александр 86 1
Казбеги Александр 2 1
Derby Peter - Дерби Питер 2 1
De Beer Mariano - Де Бир Мариано 1 1
Hans-Holger Albrecht - Ганс-Голгер Албрейхт 1 1
Bacuvier Gullaume - Бакувиер Гуллауме 1 1
Laurence Guy - Лауренс Гай 1 1
Horn-Smith Julian - Хорн-Смит Джулиан 2 1
van de Kraats Robert Jan - ванн де Краатс Роберт Ян 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 8
Украина 3417 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 7
Узбекистан - Республика 828 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 5
Испания - Королевство 1262 4
Нидерланды 984 4
Казахстан - Республика 2661 4
Таджикистан - Республика 441 3
Грузия 694 3
Канада 1321 3
Африка 1506 3
Италия - Итальянская Республика 1409 3
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 119 3
Швейцария - Женева 87 3
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 184 3
Армения - Республика 692 3
Турция - Турецкая республика 957 3
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 230 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 529 2
Индия - Республика 2184 2
Великобритания - Виргинские Острова 110 2
Франция - Французская Республика 2150 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 2
Азия - Азиатский регион 1532 2
Великобритания - Лондон 831 2
Нидерланды - Амстердам 260 2
Испания - Мадрид 64 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 597 2
Америка 467 2
Швеция - Королевство 767 2
Украина - Львов 34 1
Камбоджа - Королевство 88 1
Норвегия - Осло 36 1
Намибия - Республика 26 1
Зимбабве - Республика 61 1
Египет - Арабская Республика 370 1
Бурунди - Республика 51 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 633 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 1
Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 4 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 1
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 8 1
Прайм - Агентство экономической информации 530 1
Bloomberg 786 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Лига.нет 3 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще