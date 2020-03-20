Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
LTE-смартфон LTE-оборудование
Публикаций - 158, упоминаний - 241
LTE-смартфон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чернышов Михаил 36 4
|Левин Дмитрий 35 3
|Бобиков Дмитрий 14 3
|Широков Алексей 15 2
|Alutis Arvidas - Алутис Арвидас 16 2
|Семенов Максим 22 2
|Лабис Юрий 14 2
|Свердлов Денис 170 2
|Павлов Владимир 16 2
|Кузнецов Александр 84 2
|Соловенчук Александр 53 2
|Евдокимов Сергей 4 1
|Сметанкин Игорь 7 1
|Клебанова Юлия 19 1
|Румянцев Сергей 22 1
|Кнышев Сергей 7 1
|Байгушев Владимир 16 1
|Егоров Игорь 41 1
|Аветисян Армен 43 1
|Хрусталев Даниил 5 1
|Чернов Григорий 17 1
|Куртеев Сергей 6 1
|Седов Владимир 11 1
|Низомиддинов Олег 12 1
|Курова Мария 6 1
|Дьяков Александр 1 1
|Ковалев Сергей 20 1
|Аршинов Александр 1 1
|Козерод Сергей 26 1
|Тиунов Леонид 9 1
|Торгов Игорь 25 1
|Савченко Вадим 18 1
|Хлевтова Анна 6 1
|Сергеев Константин 12 1
|Тихонов Сергей 8 1
|Меламед Александр 60 1
|Майстренко Игорь 45 1
|Богатов Сергей 1 1
|Сергеев Андрей 6 1
|Чуб Александр 39 1
|WSJ - The Wall Street Journal 1220 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1147 1
|DigiTimes - Издание 1283 1
|AppleInsider 384 1
|91Mobiles 241 1
|Boy Genius Report - BGR 49 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177248, в очереди разбора - 984067.
Создано именных указателей - 71577.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1177248, в очереди разбора - 984067.
Создано именных указателей - 71577.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru