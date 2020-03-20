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LTE-смартфон LTE-оборудование



20.03.2020 Доля LTE-смартфонов в сети Tele2 достигла 83%
11.03.2020 Доля LTE-смартфонов в сети Tele2 на Северо-Западе достигла 84%
06.03.2020 Доля LTE-смартфонов в сети Tele2 достигла 83%
30.01.2019 Доля LTE-смартфонов в сети Tele2 превысила 70%
29.08.2018 2Test анонсировала LTE-смартфон для служб быстрого реагирования
19.01.2017 Жители Мордовии дарили друг другу LTE-смартфоны и спутниковые тарелки
03.11.2016 МТС представил квартальные итоги розничных продаж 4G-устройств в Кировской области
28.10.2016 МТС подвел итоги продаж 4G-устройств в своей рознице в Чувашии за 3 квартал 2016
13.07.2016 Чувашия обогнала все регионы Поволжья по доле LTE-смартфонов в продажах «умных» устройств
01.06.2016 Спрос на премиальные LTE-смартфоны в розничной сети МТС в Марий Эл вырос втрое
12.05.2016 МТС: Продажи премиальных LTE-смартфонов в Поволжье выросли в 3,5 раза
08.02.2016 Сегмент LTE-смартфонов стал самым быстрорастущим в розничной сети МТС в Красноярском крае
01.02.2016 МТС снизит цены на несколько моделей LTE-смартфонов Samsung и Alcatel
13.01.2016 В 2015 г. в России было продано больше LTE-смартфонов, чем за все предыдущие годы вместе взятые
14.09.2015 МТС отмечает семикратный рост продаж LTE-смартфонов в Республике Алтай
07.09.2015 К началу учебного года жители Сибири увеличили спрос на 4G-гаджеты в 2,2 раза
03.08.2015 МТС: Омичи выбирают LTE-смартфоны среднего ценового сегмента
30.07.2015 Снижение цен позволило рознице МТС увеличить выручку от продажи смартфонов и планшетов и превзойти динамику рынка
23.07.2015 Недорогие LTE-смартфоны лидируют по продажам в рознице МТС в Сибири
16.07.2015 МТС: Жители Хакасии стали в два раза чаще приобретать премиальные 4G-смартфоны
24.04.2015 МТС: Жители Красноярского края массово переходят на бюджетные LTE-смартфоны
23.04.2015 Бюджетные LTE-смартфоны лидируют в сибирской рознице МТС
22.01.2015 В период новогодних продаж спрос на LTE-смартфоны в рознице МТС в Поволжье увеличился почти в 2,5 раза
28.11.2014 К 2018 г. продажи смартфонов с поддержкой LTE в России превысят 20 млн устройств
06.11.2014 Ассортимент LTE-смартфонов за год увеличился в 2,5 раза
22.09.2011 Samsung выпускает двухъядерный LTE-смартфон SHV-E120L

Публикаций - 158, упоминаний - 241

LTE-смартфон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8678 80
Samsung Electronics 9199 59
Apple Inc 10475 34
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1455 26
Sony 6101 26
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 127 20
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5388 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7627 19
LG Electronics 3270 17
Huawei 3124 16
HTC Corporation 1405 16
ZTE Corporation 658 15
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6407 14
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2310 11
Yota - Скартел - WiMAX Holding 742 10
Microsoft Corporation 22203 8
Lenovo Group 2039 8
ASUS - AsusTek Computer Inc 1772 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8155 6
Verizon Wireless - Cellco Partnership 423 6
Ericsson 2698 6
Supra 28 5
AT&T Inc 1557 5
Xiaomi 1031 5
Lenovo Motorola 3445 4
Fly 171 4
Oysters 17 4
Yota Devices - YD 100 3
SK Telecom 188 3
Qualcomm Technologies 1613 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 409 3
МегаФон Ритейл 70 2
Вайнах Телеком 42 2
ВымпелКом - Билайн Приволжский регион 59 2
Microsoft - Nokia Devices & Services 33 2
Amazon Inc - Amazon.com 2606 2
NTT DoCoMo 1107 2
Micromax - Микромакс системс 77 2
Meta - Facebook 4194 2
Explay - Эксплей 215 1
Связной ГК 1124 7
Евросеть 1392 4
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 26 3
SoftBank Group 233 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1656 1
LinkedIn 554 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 383 1
Berkshire Hathaway 24 1
JD.com - Jingdong Mall 46 1
DiDi Chuxing 21 1
Храброво - Международный аэропорт Калининград 10 1
Garsdale Services 36 1
Tiger Global 38 1
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 104 1
Priceline.com - online travel agency 137 1
Правительство РФ 7428 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1878 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7777 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 335 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1462 1
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 566 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 241 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2011 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4455 123
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 7092 33
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5313 24
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 34111 19
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 338 12
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3153 10
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 5862 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 7312 9
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5138 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10323 6
Умные платформы 893 6
USB-модем 197 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 1930 5
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 681 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6414 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1108 4
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 866 3
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 1588 3
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 86 3
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 161 2
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 982 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 1091 2
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем - Точка доступа 878 2
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 597 2
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 542 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1662 2
Спутниковое телевидение - Satellite television 128 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 1372 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4420 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 470 2
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9090 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 2537 2
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 87 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 3217 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3614 2
Мобильная связь - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 1212 2
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1326 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2472 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 13335 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 3601 1
Google Android 11773 29
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 179 19
Apple iPhone 5 734 14
Apple iOS 6334 14
Microsoft Windows Phone OS 1545 9
Apple iPhone - серия смартфонов 6050 9
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1041 9
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 8
Apple iPad mini 395 6
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 204 5
Apple iPhone 6 1381 3
Nokia Alcatel-Lucent OT Mobile Phones 41 3
Samsung Galaxy 603 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1357 3
Nvidia Optimus 141 3
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 375 2
МегаФон 4G+/LTE-сеть 33 2
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2200 2
Samsung Galaxy Note 626 2
Honor 7 - Серия смартфонов 33 2
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 528 2
Apple iPad Air - Серия планшетов 213 2
Ланит - Treolan Irbis 83 2
ВымпелКом - Билайн 4G/LTE-сеть 20 2
Nokia Alcatel-Lucent OneTouch 58 2
Google Android 2 Eclair, Gingerbread, Froyo 171 1
Nokia AirScale Radio Access 29 1
LG Electronics Optimus 3D 23 1
МТС ТВ - МТС СТВ 64 1
Samsung Galaxy Tab A - Серия планшетов 39 1
Samsung Exynos 4 - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 32 1
Mozilla Firefox OS 88 1
LG Electronics Optimus G 17 1
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 138 1
Yota LTE-сеть 11 1
Lenovo Motorola LEX L - серия смартфонов 1 1
Samsung Electronics Bada 179 1
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Nvidia Tegra - серия процессоров 439 1
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Меламед Александр 60 1
Майстренко Игорь 45 1
Богатов Сергей 1 1
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Чуб Александр 39 1
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