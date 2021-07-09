Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
HPE ArcSight
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 50, упоминаний - 73
HPE ArcSight упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Савченко Константин 11 1
|Степанов Антон 56 1
|Заединов Руслан 40 1
|Wong Arthur - Артур Вонг 2 1
|Садовникова Галина 4 1
|Горчаков Сергей 1 1
|Черноволенко Сергей 18 1
|Greenberg Itai - Гринберг Итай 11 1
|Семенов Анатолий 12 1
|Голов Андрей 32 1
|Кутуков Андрей 10 1
|Путин Владимир 1828 1
|Ефимов Петр 30 1
|Генс Филипп 29 1
|Лашин Ренат 25 1
|Кудрин Алексей 63 1
|Генс Георгий 62 1
|Прибочий Михаил 34 1
|Белоусов Андрей 53 1
|Матвеев Лев 42 1
|Рахметов Руслан 23 1
|Forbes - Форбс 442 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|Ведомости 259 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768860, в очереди разбора - 672544.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768860, в очереди разбора - 672544.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru