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HPE ArcSight


09.07.2021 В портфеле «Инфосистемы джет» появилась комплексная платформа для киберразведки 1
25.06.2020 Минкомсвязи хочет поднять НДС на ПО, чтобы «обнулить» «самые низкие налоги в мире» для ИТ-компаний 1
10.06.2020 «Информзащита» меняет хозяев. Владельцем становится Филипп Генс 1
18.03.2020 Micro Focus и «Интеллектуальная безопасность» объявили о технологическом сотрудничестве 3
03.02.2020 Россияне запускают по всему миру «ИБ как сервис» на базе Microsoft Azure 1
17.06.2019 Check Point CloudGuard Log.ic обеспечит защиту от облачных угроз 1
26.07.2018 «Таможенная карта» обеспечивает непрерывность бизнеса с помощью MaxPatrol SIEM 1
03.07.2018 Axoft представила новый сервис технического аутсорсинга 1
13.03.2017 Знаменитый создатель SUSE Linux купил у HPE облачные разработки 1
31.01.2017 Solar Security и SOC Prime договорились о партнерстве 1
15.12.2016 Региональная сеть: как управлять тысячами сервисов ИБ одной кнопкой 1
10.10.2016 «ДиалогНаука» внедрила систему FireEye для защиты «Абсолют Банка» от целенаправленных атак 1
02.09.2016 Hewlett-Packard распадется еще раз: HPE продает активы по разработке ПО 1
22.06.2016 Solar JSOC обеспечивает круглосуточный мониторинг кибербезопасности «Тинькофф Банка» 4
08.06.2016 Команда «АСТ» защитила городской банк в рамках соревнований «CityF: Противостояние» 1
03.06.2016 Оборот Axoft по итогам 2015 финансового года вырос на 21% 1
29.04.2016 «Гознак» строит второй ЦОД вдвое больше первого 1
28.01.2016 Поведенческий анализ помогает выявлять ИБ-инциденты 3
28.09.2015 «Ланит» и «Систематика» сыграли в 3-миллиардном тендере «Гознака» 1
09.09.2015 HP предложила новые решения для защиты корпоративных данных 1
05.08.2015 «Гознак» заплатит 2,89 млрд руб. за серверы IBM и Lenovo, а также дисковые массивы Hitachi 1
13.03.2015 HP анонсировала обновления в портфеле решений HP Helion 1
15.01.2015 HP открыла новый центр компетенции по вопросам киберзащиты в Германии 1
28.10.2014 Чиновники снимут с себя ответственность за безопасность гособлака 2
12.09.2014 HP расширила портфель услуг и решений для безопасной печати 2
23.12.2013 Защищаем облачную среду: новые технологии безопасности 1
16.12.2013 3 обновления платформы HAVEn облегчат работу с Big Data 1
19.11.2013 «Инфосистемы Джет» обеспечили банк «Урал ФД» инструментом управления событиями ИБ 2
21.10.2013 HP анонсировала новые продукты и услуги для управления рисками и защиты от киберугроз 1
02.10.2013 РЖД автоматизировала работу с инцидентами ИБ 3
07.08.2013 Определен разработчик, который займется безопасностью ИТ-системы ФНС 1
30.07.2013 Шлюзы безопасности CSP VPN от S-Terra интегрированы с HP ArcSight 7
12.07.2013 ФНС по второму разу разыгрывает аукцион на защиту главной ИТ-системы 1
18.12.2012 Блог Сергея Меднова: Оживит ли ВПК мировую экономику? 1
28.08.2012 «Андэк» будет предлагать SIEM-решения HP ArcSight 1
26.07.2012 «Энвижн Груп» построила центр управления ИБ в «Московском индустриальном банке» 1
26.04.2012 Банк «Санкт-Петербург» получил сертификат соответствия стандарту PCI DSS 1
13.03.2012 "Энвижн Груп": "Окопы" не для нас 1
21.02.2012 «Инфосистемы Джет» помогли «СКБ-банку» модернизировать систему ИБ 1
22.08.2011 Россия: Домашние пользователи вытянули производителей антивирусов из кризиса 1

Публикаций - 50, упоминаний - 73

HPE ArcSight упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11168 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 4
Cisco Systems 2056 4
IBM 3557 4
Fortinet 288 3
Ланит ГК 1160 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 3
Lenovo Group 1641 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 2
Информзащита 423 2
SAP SE 3220 2
Код Безопасности 365 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 2
Palo Alto Networks 80 2
Canonical 168 1
Acronis - Акронис 365 1
Ростелеком Связьинвест 706 1
Adobe Systems 816 1
Imperva 27 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 424 1
МойСклад - Логнекс 85 1
Google LLC 7177 1
CyberSecurity Insiders 2 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
HP Security Operations 1 1
Kerio Technologies 50 1
Ростелеком Сибирьтелеком 307 1
Cisco Systems - Tandberg 94 1
SearchInform - Серчинформ 181 1
Check Point Software Technologies 447 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность - Триметр - Trimetr 46 1
Twitter 2204 1
NortonLifeLock (Symantec) 790 1
Abbyy 797 1
InfoWatch - Инфовотч 615 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 269 1
Softline - Софтлайн 1475 1
SolarWinds 30 1
Газпромбанк - ГПБ 693 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Норникель - Норильский никель 178 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 141 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Таможенная карта 9 1
НАЦ - Национальный аттестационный центр 15 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
Счётная палата РФ 461 1
Президент Российской Федерации 1442 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Федеральное казначейство России 766 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 153 1
АЮР - Ассоциация юристов России 16 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 9
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 6
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
OpenStack 347 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1210 2
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 166 2
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня 105 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 13 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 63 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
IPSec VPN - IP Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange 122 1
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 123 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 1
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 1
DevOps - Development и Operations 297 1
Microsoft Azure 1171 2
HPE Helion OpenStack 28 2
Linux OS 4276 2
AWS - Amazon Web Services 569 2
Microsoft Windows 10 6676 2
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 150 2
Microsoft Azure Sentinel - SIEM 14 2
IBM QRadar 20 1
Fortinet FortiSIEM 18 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Aladdin JaCarta 147 1
Apple macOS 934 1
HPE ArcSight Enterprise Security Solution 1 1
HPE ArcSight Logger 1 1
Google Android 10751 1
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit 45 1
AWS CloudTrail 3 1
Axoft AxoftCloud 11 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
HPE Helion Development Platform 4 1
HPE Helion Eucalyptus 3 1
HPE Helion Stackato PaaS 5 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 1
Security Vision Incident Response Platform - Security Vision IRP - SOAR 12 1
Intel x86 - Архитектура процессора 994 1
Apple iOS 5742 1
Atlassian Jira - Система отслеживания ошибок 48 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
HPE ArcSight CEF - Common Event Format 9 1
MISA - Microsoft Intelligent Security Association - Ассоциация интеллектуальных средств безопасности Microsoft 6 1
Check Point CloudGuard 13 1
Red Hat Virtualization Suite - RHV 12 1
Check Point ThreatCloud 53 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall 76 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 47 1
FireEye 51 1
Савченко Константин 11 1
Степанов Антон 56 1
Заединов Руслан 40 1
Wong Arthur - Артур Вонг 2 1
Садовникова Галина 4 1
Горчаков Сергей 1 1
Черноволенко Сергей 18 1
Greenberg Itai - Гринберг Итай 11 1
Семенов Анатолий 12 1
Голов Андрей 32 1
Кутуков Андрей 10 1
Путин Владимир 1828 1
Ефимов Петр 30 1
Генс Филипп 29 1
Лашин Ренат 25 1
Кудрин Алексей 63 1
Генс Георгий 62 1
Прибочий Михаил 34 1
Белоусов Андрей 53 1
Матвеев Лев 42 1
Рахметов Руслан 23 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 6
Германия - Федеративная Республика 3674 4
Индия - Республика 2181 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 2
Россия - СФО - Новосибирск 1980 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 2
Европа 3788 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 587 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 1
Ирландия - Республика 365 1
Япония 2811 1
Прибалтика - Балтия 597 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Восточная Европа 1691 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
Alert Fatigue - медленное реагирование экспертов при слишком большом количестве сигналов тревоги 4 1
Forbes - Форбс 442 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Ведомости 259 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
Markets&Markets Research 78 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
451 Research Group 44 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
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