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DataSpace
ДатаСпейс Партнерс


20.05.2021 «Сбер» открывает разработчикам приложений доступ ко всем своим технологиям 1
28.04.2021 Дата-центр DataSpace ежегодную сертификацию PCI DSS 3.2.1 1
18.12.2020 НКК сообщила о начале работы облачной платформы на площадке DataSpace 3
09.07.2020 DataSpace успешно прошла сертификацию Tier III от Uptime Institute 6
26.05.2020 «Медси» разместила информационные системы в ЦОДе Dataspace 2
05.09.2019 ЦОДы требуют у властей налоговых льгот и дешевого электричества 1
29.08.2019 «ИТ Гильдия» стала партнером SimpleOne 1
06.06.2019 ARQA Technologies масштабировала ИТ-инфраструктуру на базе ЦОДа Dataspace 2
15.05.2019 Почему «Азбука вкуса» арендует ЦОД 4
06.09.2018 DataSpace и iKS-Consulting представили отчет «Практические рекомендации по выбору коммерческого ЦОД» 3
22.08.2018 СПбМТСБ выбрала DataSpace в качестве дата-центра для размещения ИТ-оборудования 2
24.05.2018 DataSpace прошел аудит на соответствие PCI DSS v 3.2 1
11.12.2017 «Европлан» разместит ИТ-инфраструктуру в ЦОД DataSpace 2
13.11.2017 Операторы ЦОД готовятся к запуску рекордного количества стоек 1
12.04.2017 Дата-центр DataSpace подтвердил соответствие требованиям стандарта PCI DSS 3.2 7
10.04.2017 Связь для ЦОДа: сколько телеком-операторов должно быть в дата-центре? 1
01.12.2016 Что банкиры думают об инновациях в ИТ 2
29.11.2016 DataSpace выступил спонсором секции «Банки» в рамках Сnews Forum 2016 2
13.05.2016 «Андок» разместила в «облаке» «ИТ-Града» SaaS-сервисы управления документооборотом 1
27.04.2016 ЦОД DataSpace1 прошел сертификацию по стандарту PCI DSS 3.1 2
28.03.2016 ИТ-«дочка» «Росатома» ищет ЦОД для своих серверов 1
14.03.2016 DataSpace1 лидирует в рейтинге доступности сертифицированных ЦОД CNews Analytics 3
14.03.2016 Серверы шведско-южноафриканского Avito.ru переехали в Россию 1
14.03.2016 Avito перенесла ИТ-инфраструктуру в Россию 1
18.01.2016 «КИТ Финанс Брокер» выбрал ЦОД DataSpace1 в качестве основного дата-центра 3
13.01.2016 В России наблюдается дефицит сертифицированных стоек 1
10.11.2015 Демпинг мешает выходу на рынок новых ЦОДов 1
30.04.2015 ЦОД DataSpace1 прошел сертификацию по стандарту PCI DSS v.3 2
23.04.2015 TTK начала сотрудничество с московским дата-центром DataSpace1 2
11.11.2014 «Московская Биржа» выбрала DataSpace в качестве поставщика услуг ЦОД 2
05.09.2014 В России появился самый надежный коммерческий ЦОД 2
28.07.2014 «Ай-Теко» создала СКС в ЦОД банка «Восточный экспресс» 1
04.07.2014 В DataSpace произошли кадровые изменения в руководстве 6
13.05.2014 На базе DataSpace запущена новая облачная площадка компании «ИТ-Град» 2
17.12.2013 Приведет ли внедрение TIER к удорожанию услуг ЦОД 3
01.07.2013 «Тинькофф» выбрал DataSpace в качестве поставщика услуг центра обработки данных 3
02.11.2012 Telehouse открыл коммерческий ЦОД на базе московского дата-центра DataSpace 1
10.10.2012 DataSpace: Сертифицированный Tier III ЦОД в Москве 6
28.11.2011 IDC: Крупные вендоры оттесняют российских интеграторов 1
25.11.2011 CNews FORUM 2011: банки, розницу, безопасность - в "облака" 1

Публикаций - 43, упоминаний - 92

DataSpace упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 4
Крок 1221 4
Uptime Institute 159 3
IBM 3557 3
Ланит ГК 1160 2
Microsoft Corporation 11168 2
iTeco - Ай-Теко 720 2
ARQA Technologies 5 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
SAP CIS - САП СНГ 757 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 25 1
SAP SE 3220 1
ДиалогНаука 92 1
T-Systems - Т-Системс 100 1
Ланит - Норбит - Norbit 203 1
Caravan - Караван 13 1
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 19 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
СберДевайсы - SberDevices 47 1
Docsvision - ДоксВижн 780 1
Акадо Телеком - Комкор 612 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 1
SimpleOne - Симпл 1 6 1
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 62 1
ServiceNow 49 1
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация 156 1
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 1
Yandex - Яндекс 4103 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
СПбМТСБ - Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа 2 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Технопарк-Мордовия 11 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 1
Авиакомпания Россия 8 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 19 1
JCB International 113 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 1
Альфа-Банк 1127 1
Открытие ФК 538 1
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 1
American Express 172 1
Avito - Авито 171 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 141 1
Visa International 1346 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 1
Норникель - Норильский никель 178 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Правительство РФ 2208 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
Администрация Президента РФ 269 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 31 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 5
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
ESM - Enterprise Service Management - Управление Корпоративными Услугами 18 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 128 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
DataSpace ЦОД 18 13
ТрастИнфо ЦОД 24 3
DataLine Nord ЦОД 15 3
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
JavaScript - Язык программирования 635 1
Крок ЦОД 15 1
IBM Bluemix 38 1
SAP Predictive Analytics 11 1
НКК - NCC Cloud 2 1
Сбербанк Салют-ТВ - Сберсалют 9 1
Сбербанк - SberPortal 15 1
Caravan Aero 9 1
Рассказов Сергей 26 5
Севастьянов Алексей 23 2
Павельев Кирилл 7 1
Стародубцев Александр 4 1
Кречетов Алексей 1 1
Медунов Алексей 3 1
Дюгаев Евгений 12 1
Ветров Михаил 4 1
Курляндчик Владимир 4 1
Белоусов Игорь 7 1
Солодовников Алексей 15 1
Жигалов Иван 3 1
Чуканов Сергей 5 1
Закрепин Евгений 45 1
Бедердинов Дмитрий 2 1
Ковалев Дмитрий 30 1
Сапронов Максим 1 1
Галюжин Алексей 1 1
Богомолов Алексей 10 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 4
Восточная Европа 1691 2
Европа 3788 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 2
Япония 2811 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Россия - Владивосток 866 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Европа Западная 618 1
Россия - Республика Мордовия 390 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 269 1
CNews Analytics 1991 6
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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