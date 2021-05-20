Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
DataSpace
ДатаСпейс Партнерс
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 43, упоминаний - 92
DataSpace упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 31 1
|Рассказов Сергей 26 5
|Севастьянов Алексей 23 2
|Павельев Кирилл 7 1
|Стародубцев Александр 4 1
|Кречетов Алексей 1 1
|Медунов Алексей 3 1
|Дюгаев Евгений 12 1
|Ветров Михаил 4 1
|Курляндчик Владимир 4 1
|Белоусов Игорь 7 1
|Солодовников Алексей 15 1
|Жигалов Иван 3 1
|Чуканов Сергей 5 1
|Закрепин Евгений 45 1
|Бедердинов Дмитрий 2 1
|Ковалев Дмитрий 30 1
|Сапронов Максим 1 1
|Галюжин Алексей 1 1
|Богомолов Алексей 10 1
|CNews Analytics 1991 6
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770417, в очереди разбора - 674099.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770417, в очереди разбора - 674099.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru