Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
CBOSS
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 35, упоминаний - 63
CBOSS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Открытие ФК 539 4
|Альфа-Банк 1128 2
|USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
|РЖД - Российские железные дороги 1083 1
|ВТБ24 583 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 669 2
|Медведев Дмитрий 1434 3
|Дубин Михаил 38 2
|Носков Константин 203 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Алхазов Дмитрий 14 2
|Осеевский Михаил 221 2
|Иванов Олег 124 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Галицкий Александр 82 1
|Усманов Алишер 241 1
|Исмаилов Рашид 47 1
|Козырев Алексей 270 1
|Калугин Сергей 162 1
|Приходько Сергей 23 1
|Телятников Алексей 12 1
|Липич Григорий 51 1
|CNews Analytics 1996 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru