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CBOSS


01.03.2021 В МТС банке назначен вице-президент и глава ИТ-кластера 1
09.08.2018 Бывший замглавы Минкомсвязи займется развитием системы, «не имеющей мировых аналогов» 1
09.08.2018 Экс-замминистра связи назначен исполнительным директором ЦРПТ 1
20.07.2018 Из Минкомсвязи уволились два замминистра 1
14.11.2017 В «Ростелекоме» назначен вице-президент по информационным технологиям 1
14.11.2017 Главным ИТ-шником «Ростелекома» стал выходец из проблемного банка «Открытие» 1
02.11.2017 ИТ-директор «Открытия» с командой ушел в «Ростелеком» 1
05.04.2017 В ABBYY Россия новый гендиректор. Прежний предпочел работать в Австралии 1
05.07.2016 Техдиректором «Информзащиты» стал выходец из Академии ФСБ 1
27.05.2016 В ИТ-команде банка «ФК Открытие» произошли изменения 1
21.07.2015 Власти заставили казахского сотового оператора вернуть клиентам миллионы долларов 1
02.12.2014 Разработчику ЕС ЭВМ сменили гендиректора 1
15.11.2013 Экс-менеджер МТС назначен заместителем министра связи 1
09.07.2013 «АйТи» защитила персональные данные абонентов иркутской «дочки» «Ростелекома» 1
04.02.2013 Топ-менеджер МТС перешел работать в Минкомсвязи 1
06.04.2012 Новая разработка CBOSS поможет операторам в борьбе с мошенничеством 1
09.03.2012 Всемирный мобильный конгресс «забанил» российскую ИТ-компанию, предлагавшую «девочек» его участникам 8
24.11.2011 Экспорт ПО из России быстро растет 1
11.10.2011 Россия: HP вновь атаковал системных интеграторов 1
06.07.2010 Топ-менеджер «Петер-Сервис» возглавил телеком-бизнес «Ситроникса» 1
06.07.2010 Михаил Бондаренко назначен гендиректором «Ситроникс Телеком Солюшнс» 1
09.12.2009 CBOSS реализовала проект централизации филиалов «Нижегородской сотовой связи» 2
16.11.2009 Новое решение CBOSS поможет операторам организовать целевой маркетинг 3
12.11.2009 ЕТК: три расширения ИТ-решения CBOSS за два года 2
23.10.2009 Решение CBOSS позволит «Байкалвесткому» обслуживать свыше 2,2 млн абонентов 6
10.03.2009 Как заставить OLA работать 2
06.03.2009 Mobile World Congress 2009: вендоры научат экономить 2
28.10.2008 CBOSS представила центр обработки сообщений CBOSSsms на платформе NonStop 1
30.06.2008 МТ-С выбрала CBOSS. Старый друг лучше новых двух 3
03.06.2008 CBOSS обеспечил техническую поддержку ребрендинга Orange 1
28.08.2007 Марк Шерман: "Амфора" предложит российским банкам Temenos T24 1
18.06.2007 Джон Райден: HDS в России и СНГ - 5 лет сплошного драйва 1
29.05.2007 Андрей Маклаков: кадровое подкрепление "Амфоры" завоюет телеком 7
21.03.2007 12 апреля откроется "НР Телеком Форум 2007" 1
09.01.2007 CBOSS защитит "Волгоград-GSM" от экспансии "большой тройки" 3

Публикаций - 35, упоминаний - 63

CBOSS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5383 5
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 3
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 2
Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 68 2
Intracom Telecom 42 1
Ростелеком НСС 48 1
Ростелеком ЦентрТелеком 198 1
Nortel Networks 224 1
Ростелеком Связьинвест 714 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 790 1
VK - Mail.ru Group 2492 1
АйТи 755 1
IBM 3586 1
Accenture - Аксенчер 533 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
Siemens Communications 8 1
Nokia Siemens Network Russia 4 1
Ericsson Россия - Эрикссон Корпорация 66 1
Элвис-Плюс 69 1
Nokia Networks 54 1
Data Matrix 52 1
Huawei 2736 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Открытие ФК 539 4
Альфа-Банк 1128 2
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 1
ВТБ24 583 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5810 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1965 1
Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан 5 1
Верховный суд Казахстана 2 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 669 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7379 2
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 2
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 108 2
3G - Стандарт мобильной связи 3762 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5452 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1586 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 636 1
Nokia N - серия 245 1
Kaspersky Mobile Security 29 1
Медведев Дмитрий 1434 3
Дубин Михаил 38 2
Носков Константин 203 2
Никифоров Николай 1126 2
Алхазов Дмитрий 14 2
Осеевский Михаил 221 2
Иванов Олег 124 1
Кисляков Евгений 83 1
Галицкий Александр 82 1
Усманов Алишер 241 1
Исмаилов Рашид 47 1
Козырев Алексей 270 1
Калугин Сергей 162 1
Приходько Сергей 23 1
Телятников Алексей 12 1
Липич Григорий 51 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 7
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1102 2
Украина 3431 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 1
Европа 3804 1
Восточная Европа 1701 1
Япония 2832 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4010 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1628 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5795 1
Казахстан - Республика 2665 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Турция - Турецкая республика 958 1
Прибалтика - Балтия 607 1
Беларусь - Белоруссия 2107 1
Армения - Республика 692 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2240 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3236 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4042 1
CNews Analytics 1996 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 33 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 658 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 16 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
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