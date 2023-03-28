Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166839
ИКТ 13009
Организации 10207
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3383
Системы 24944
Персоны 70856
География 2722
Статьи 1507
Пресса 1178
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2548
Мероприятия 842

Росреестр ФКП ФГБУ Федеральная кадастровая палата Роскадастр ППК

Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК


28.03.2023 Отечественные сканеры «Эларскан» поставлены в ППК «Роскадастр» для оцифровки Федерального фонда пространственных данных

канера отечественного производства «Эларскан» А0 и «Эларскан» А2-400КС поставлены специалистам ППК «Роскадастр» для проведения работ по оцифровке материалов, содержащихся в Федеральном фонде пр
23.09.2021 Регистрацией недвижимости россиян займутся ИИ и нейросети на отечественном и открытом ПО

ть. Данная сумма выставлена в качестве начальной максимальной цены контракта в тематическом тендере Кадастровой палаты, который был запущен 20 сентября 2021 г. в формате открытого конкурса. Зая
06.02.2020 Росреестр развивает электронные сервисы

чения бюджетных средств и призван объединить сервисы и услуги рынка недвижимости. Глава Федеральной кадастровой палаты (ФКП) Парвиз Тухтасунов отметил, что Росреестр и ФКП сегодня оказывают бол
05.02.2020 Кадастровая палата запустила сайт для заявителей и владельцев недвижимости

и физическими лицами и отраслевым сообществом. Новый веб-сайт – собственная разработка специалистов Кадастровой палаты, которая нацелена на объединение сервисов и услуг рынка недвижимости на ед
03.09.2019 В России запущен сервис, который покончит с перепродажей сведений о недвижимости

х дней — таков установленный законом срок выдачи информации из ЕГРН. Как поясняет глава Федеральной кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов, за выписками из ЕГРН граждане обращаются для заключения
12.08.2019 Власти запретили электронные подписи для всех сделок с недвижимостью, кроме ипотеки

млять с использованием электронной подписи, если она была выдана удостоверяющим центром Федеральной кадастровой палаты, и если в оформлении сделки принимают участие нотариусы или госорганы, кот
16.09.2015 Услуги Кадастровой палаты можно оплатить по системе «Город»

Физические лица могут оплачивать услуги Кадастровой палаты в инфраструктуре системы «Город» по всей России — кассах банков и торгово-сервисных предприятий, а также через интернет в платежном кабинете системы — pay.kvartplata.ru. Об э
11.04.2014 Установка веб-камер в отделах Кадастровой палаты Оренбуржья позволила снизить очереди на 15%

продолжается процесс согласования установки веб-камер с собственниками зданий. По словам директора Кадастровой палаты Оренбуржья Михаила Чабаненко, установка веб-камер позволила не просто улуч
17.03.2014 ФКП Росреестра заказывает техсопровождение систем ведения госкадастра недвижимости за 201,7 млн руб.

еральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (ФКП Росреестра) объявила о проведении открытого конкурса на предоставление услуг по сопровожд
14.01.2014 «Ростелеком» забрал контракт ФКП Росреестра на 560 млн руб. как единственный участник тендера

сопровождению защищенной сети передачи данных федерального и регионального уровней для Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (ФК
20.12.2013 ФКП Росреестра на организацию и сопровождение защищенной сети передачи данных потратит 560 млн руб.

ральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» (ФКП Росреестра) проводит открытый аукцион в электронной форме на оказание услуг по организаци
15.07.2013 Федеральная кадастровая палата Росреестра доверила сопровождение защищенной сети передачи данных «Ростелекому»

Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (ФК
16.05.2013 Федеральная кадастровая палата Росреестра выделит 392 млн руб. на сопровождение защищенной сети передачи данных

еральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (ФКП Росреестра) объявила о проведении открытого аукциона в электронной форме на оказание услу
10.08.2012 «Глобус-Телеком» организует защищенный цифровой канал связи для ФКП Росреестра

обус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») заключил договор с Федеральной кадастровой палатой (ФГБУ «ФКП Росреестра») на оказание телекоммуникационных услуг на сумму свыше 900 тыс. руб. В

06.08.2008 ФКП «Завод им. И.Я. Свердлова» внедряет Global-ERP

и» победила в открытом конкурсе на разработку и внедрение информационных модулей автоматизированной системы учёта закупок, сбыта и управления складом системы управления предприятием (ERP /MRP II) для ФКП «Завод им. И.Я. Свердлова». До принятия окончательного решения «Завод им. И.Я. Свердлова» подписал договор с компанией «Бизнес Технологии» на выполнение пилотного проекта. В проекте были за
25.06.2008 «Земельная кадастровая палата» по Краснодарскому краю заказывает проектирование СОБ

«Земельная кадастровая палата» по Краснодарскому краю ищет подрядчика проекта по проектированию и монтажу комплексной системы информационно-технического обеспечения деятельности ФГУ «Земельная кадастро
24.01.2008 Кадастровая палата Московской области приобретет расходные материалы

на участие в торгах принимаются по 21 февраля, до 15 часов. Электронная версия документации доступна для скачивания на официальном портале госзакупок РФ. Рассмотреть конкурсные предложения участников кадастровая палата собирается 28 февраля, объявить результаты торгов планирует 6 марта.
14.11.2007 Земельная кадастровая палата Свердловской области купит расходные материалы
04.09.2007 Земельная кадастровая палата по Башкортостану ищет ИТ-поставщика

Земельная кадастровая палата по республике Башкортостан, г. Уфа, объявила открытый конкурс № 271к-941 по выбору ИТ-поставщика. От исполнителя, в частности, потребуется поставка источников бесперебойного

07.12.2006 Кадастровая палата Ленобласти закупает ноутбуки

ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Ленинградской области объявила запрос котировок на поставку ноутбуков. Лимит финансирования — 245 тыс. руб., дата окончания подачи заявок — 12 декабря. Необходи
21.11.2006 Земельная кадастровая палата Коми закупает компьютеры

Федеральное государственное учреждение «Земельная кадастровая палата» по Республике Коми объявило запрос котировок на поставку компьютерной техники. Лимит финансирования – 250 тысяч рублей. Срок поставки – 15 декабря 200 года. Необходимо поста

Публикаций - 124, упоминаний - 202

Росреестр ФКП ФГБУ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9708 10
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 299 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12589 6
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 4
Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 236 4
Yandex - Яндекс 7353 3
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 127 3
Telegram Group 1992 3
Oracle Corporation 6692 2
Cisco Systems 5114 2
Naumen - Наумен 626 2
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 170 2
Ростех - РТ-Информ 140 2
Softline - Софтлайн 2818 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 375 2
Dr.Web - Доктор Веб 1255 2
МегаФон 8832 2
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 70 2
Ростелеком - РТКомм.РУ 367 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1259 2
Микротест 278 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 800 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3911 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 2
Ланит Интеграция 190 2
ЦФТ Город ФСГ - Федеральная Автоматизированная система приема платежей 52 1
Broadcom - VMware 2362 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 1
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 139 1
SAS Institute 971 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
Nvidia - Mellanox Technologies 89 1
Genesys 208 1
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 165 1
Enghouse Interactive 5 1
IBM - International Business Machines Corp 9442 1
Red Hat 1306 1
Siemens AG - Siemens Group 2590 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8749 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 459 12
РЖД - Российские железные дороги 1904 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7320 5
СПбМТСБ - ТЭК-торг ЭТП 65 4
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 3
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 2
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 168 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГкНИПАС имени Л.К.Сафронова ФКП - Государственный казенный научно-испытательный полигон авиационных систем имени Л.К.Сафронова Федеральное казенное предприятие 2 2
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 174 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
Газпром нефть 619 1
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 52 1
Газпром ПАО 1342 1
Евросеть 1404 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 580 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 1
ГБУЗ Туберкулезная клиническая больница № 3 имени Г. А. Захарьина 1 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - СибНИА имени С.А. Чаплыгина ФАУ - Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С.А. Чаплыгина 10 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 1
Ford 412 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 290 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 86 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 73 1
ВИнКо - Воронежская индустриальная корпорация 2 1
Airbus Group - Airbus Industries 224 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 177 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 138 1
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 66 1
Роскосмос - Техномаш НПО ФГУП имени С. А. Афанасьева 34 1
Турбонасос 1 1
Забайкальское БТИ КГУП 1 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Химмаш ОКБ - Конструкторское бюро химического машиностроения имени А.М. Исаева 7 1
ГРЦ Макеева - Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева - КБ имени академика В.П. Макеева 33 1
СХЗ - Салаватский химический завод 1 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 1
Роскосмос - КБ Арсенал ФГУП - Арсенал Машиностроительный завод - Конструкторское бюро имени М.В. Фрунзе 17 1
Unsplash 776 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1216 69
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5918 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2891 14
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4966 14
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1856 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11647 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3277 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2994 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3139 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4516 8
Земельная кадастровая палата ФГУ - Федеральное государственное учреждение 11 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2717 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1904 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1997 6
Федеральное казначейство России 1773 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2183 4
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 587 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4093 4
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 295 4
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 105 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3333 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4756 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2744 3
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 110 3
Росреестр - Управления федеральной регистрационной службы 60 3
Правительство Москвы - Госинспекция по недвижимости - Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы 28 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 676 2
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 60 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 2
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 43 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 369 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1376 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5443 2
Росреестр - Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных ФГБУ - Центр геодезии, картографии и ИПД ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэросъёмки и картографии (ЦНИИГАиК) 22 2
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 62 2
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 25 2
ГосИнформСистемы 127 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 76 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66097 42
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50505 24
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9787 22
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3824 13
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6973 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30724 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20628 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29712 10
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2475 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11369 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6565 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9388 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7998 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19339 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27445 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15731 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12531 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3689 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24478 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13416 7
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2125 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10979 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10091 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13127 6
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1413 6
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2851 6
Электронный документ - Electronic document 1455 6
Оповещение и уведомление - Notification 4619 6
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 772 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11954 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24149 5
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1741 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6959 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5301 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9375 5
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5896 5
Сеть передачи данных - Data transmission network 3728 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15891 4
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1122 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12617 4
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 287 33
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1421 23
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5187 21
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3222 17
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 969 6
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 320 6
Космическая связь - Экспресс-МД - Система спутников 33 5
Росреестр - Личный кабинет правообладателя 5 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1251 3
Microsoft Windows 15668 3
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 3
Космодром Байконур 1066 3
РЦКС - KazSat - КазСат - телекоммуникационный геостационарный спутник ГКНПЦ имени М.В. Хруничева 72 3
Росреестр ФКП ФГБУ - ФГИС ЕЦП НСПД - Единая цифровая платформа Национальная система пространственных данных - ФГИС Единый информационный ресурс о земле и недвижимости 22 3
Правительство Москвы - Госинспекция по недвижимости - Самострой.net 7 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 688 2
Росреестр Единый сервисный сайт 2 2
Росреестр ПКК - Публичная кадастровая карта 3 2
Oracle Java - язык программирования 3076 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Застава АПК - аппаратно-программный комплекс 44 2
МТС Коммуникатор 31 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 116 2
Airbus EADS Astrium - Myriade 3 2
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 150 2
Ростех - Калашников ГК - Молния НПО - Энергия-Буран - космическая программа советской многоразовой транспортной космической системы (МТКС 55 2
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 33 2
Dr.Web Enterprise Security Suite 147 2
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 69 2
Росреестр ФКП ФГБУ - ФГИС ЕЭКО - Единая электронная картографическая основа 24 2
Роскосмос - Федеральный фонд данных ДЗЗ - Федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса - Федеральный фонд пространственных данных, ФФПД - Геопортал - Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли 17 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 637 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 93 2
ISRO PSLV - ISRO Polar Satellite Launch Vehicle 50 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 635 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 307 2
ИКС - Yadro - Raidix AERO 7 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
ИКС - Yadro - Raidix ERA Engine - СХД 55 1
РЖД ЦОД 7 1
Google Chrome - браузер 1563 1
Васильев Игорь 23 5
Измайлов Юрий 18 5
Путин Владимир 3173 4
Сытин Дмитрий 56 4
Тухтасунов Парвиз 3 3
Сапельников Сергей 109 3
Мишустин Михаил 677 3
Чащин Павел 2 2
Солодовников Денис 94 2
Приданкин Андрей 30 2
Минниханов Рустам 118 2
Перминов Анатолий 130 2
Смирнов Максим 44 2
Попов Евгений 8 2
Романов Кирилл 31 2
Ефимов Владимир 144 2
Горелов Дмитрий 61 2
Маслов Юрий 10 2
Малинин Юрий 11 2
Королев Сергей 43 2
Бобров Иван 28 2
Ковшов Валерий 2 2
Лабуцкая Анастасия 4 2
Турчак Евгений 24 1
Абрамченко Виктория 18 1
Крашенинников Павел 17 1
Давыдов Евгений 3 1
Норвейшис Игорь 1 1
Чупраков Александр 1 1
Каньшин Александр 1 1
Орловский Виктор 380 1
Голубев Василий 39 1
Шайхутдинов Роман 113 1
Городилов Михаил 18 1
Ильчук Сергей 3 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Ищенко Александр 4 1
Матвеев Евгений 12 1
Ивченко Владислав 2 1
Колмогоров Антон 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 144407 83
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43204 21
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7435 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2900 10
Земля - планета Солнечной системы 10378 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17390 9
Россия - ПФО - Нижегородская область 1877 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1767 8
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1227 7
Европа 21774 7
Россия - ЦФО - Калужская область 981 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52129 5
Франция - Французская Республика 7849 5
Россия - УФО - Свердловская область 1499 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2963 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2730 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1659 4
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 612 4
Казахстан - Республика 5530 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2669 3
Россия - ЦФО - Курская область 651 3
Россия - ЦФО - Ярославская область 852 3
Луна - спутник Земли 1475 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5186 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2455 3
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 404 3
Италия - Итальянская Республика 4354 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14195 3
Индия - Bharat 5450 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1140 3
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 848 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1373 3
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 411 3
Россия - СФО - Иркутская область 1094 2
Россия - ЮФО - Астраханская область 663 2
Южная Корея - Республика 6652 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3946 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2942 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 908 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1654 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51072 86
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4800 45
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4148 19
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5977 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48039 15
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6131 14
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4977 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29065 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18489 12
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9948 11
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8042 11
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2903 11
ФЦП Федеральная космическая программа России - ФЦП ФКП - Федеральная целевая программа 128 11
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5772 9
Федеральный закон 218-ФЗ - О государственной регистрации недвижимости 16 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8641 8
Земельный кадастр - кадастровый инженер - землемер 51 7
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 882 6
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4004 6
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2129 6
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 223 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7604 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6949 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6919 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3656 4
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 347 4
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 220 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10947 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3948 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8404 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3111 4
Миграция населения - Миграционные службы 413 4
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2187 4
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 550 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16308 4
Кредитование - Сrediting - Заём 6705 4
Геодезия - Топографо-геодезические работы - Геодезические системы 117 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13520 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1213 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11245 5
TAdviser - Центр выбора технологий 394 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 2
Российская газета 271 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8134 2
IDC - International Data Corporation 4910 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 223 1
НИЦ РКП - Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности 19 9
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 209 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 123 2
ГБИП России НИО ФКП - Государственные боеприпасные испытательные полигоны России Национальное испытательное объединение - Геодезия НИИ ФКП 5 2
Росреестр ФКП - Корпоративный университет Кадастровой палаты 1 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 530 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 31 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 26 1
РГАТУ имени П.А. Соловьева - Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева 7 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 541 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 117 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 73 1
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 24 1
НИЯУ МИФИ - БИТИ - Балаковский инженерно-технологический институт - БИТТиУ - Балаковский институт техники, технологии и управления 1 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 12 1
Минздрав РФ - НМИЦ кардиологии - Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Е. И. Чазова ФГБУ 3 1
МЧС РФ - Государственная противопожарная служба МЧС России - ВНИИПО ФГБУ - НИИ противопожарной обороны - АГПС ВО ФГБОУ - Академия Государственной противопожарной службы 32 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 39 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 63 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 224 1
Минздрав РФ - НМИЦ эндокринологии ГНЦ РФ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии 5 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 7
ИнфоКом 102 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336925, в очереди разбора - 772195.
Создано именных указателей - 166839.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Зачем нужны стабилизаторы: 5 лучших гимбалов для мобильной съемки

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще