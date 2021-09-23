Росреестр ФКП ФГБУ

Регистрацией недвижимости россиян займутся ИИ и нейросети на отечественном и открытом ПО 2

Росреестр развивает электронные сервисы 3

Кадастровая палата запустила сайт для заявителей и владельцев недвижимости 5

На сайте Росреестра доступны новые электронные сервисы 1

Росреестр начал прием документов на регистрацию прав через интернет по новому законодательству 2

На сайте Росреестра доступна выписка о кадастровой стоимости объекта недвижимости 2

Росреестр запустил электронный сервис по предоставлению выписок из Единого государственного реестра недвижимости 2

Росреестр запустил два доработанных в соответствии с новым законодательством сервиса 1

Росреестр расширяет предоставление услуг через сеть МФЦ 1

Ведомственный центр телефонного обслуживания Росреестра повышает качество обработки вызовов 2

Росреестр увеличивает долю услуг в электронном виде и повышает качество обслуживания заявителей 1

Росреестр развивает проект электронного взаимодействия со Сбербанком 1

Росреестр развивает бесконтактные технологии и сокращает сроки обслуживания 1

Росреестр совершенствует систему хранения документов 3

Записаться в МФЦ и ОИВы можно через Московский портал госуслуг 1

В Ростовской области открылся МФЦ для бизнеса 2

Netbynet подписал 25 контрактов с государственными и корпоративными заказчиками 1

После увольнения Сапельникова Росреестру утвердили ФЦП на 55 млрд рублей 1