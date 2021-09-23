Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Росреестр ФКП ФГБУ
Федеральная кадастровая палата
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 42, упоминаний - 78
Росреестр ФКП ФГБУ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 3
|Raidix - Рэйдикс 129 2
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
|VMware 1830 1
|Cisco Systems 2056 1
|Ростех - Ростехнологии 2230 1
|NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 1
|SAS Institute 597 1
|Naumen - Наумен 342 1
|Oracle Corporation 3363 1
|Avaya Inc - Avaya СНГ 558 1
|Mellanox Technologies 69 1
|Genesys 144 1
|РТ-Информ 112 1
|BCC - Бизнес Компьютер Центр 82 1
|Город ФСГ - Федеральная Система 27 1
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
|Enghouse Interactive 5 1
|Сытин Дмитрий 50 4
|Тухтасунов Парвиз 3 3
|Васильев Игорь 21 3
|Сапельников Сергей 100 2
|Минниханов Рустам 89 2
|Чащин Павел 2 2
|Путин Владимир 1828 2
|Давыдов Евгений 1 1
|Ищенко Александр 2 1
|Каньшин Александр 1 1
|Чупраков Александр 1 1
|Норвейшис Игорь 1 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Ильчук Сергей 3 1
|Крашенинников Павел 10 1
|Абрамченко Виктория 15 1
|Городилов Михаил 17 1
|Шайхутдинов Роман 107 1
|Голубев Василий 32 1
|Приданкин Андрей 30 1
|Солодовников Денис 62 1
|Орловский Виктор 229 1
|Турчак Евгений 23 1
|IDC - International Data Corporation 2729 1
|CNews Analytics 1991 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769826, в очереди разбора - 673509.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769826, в очереди разбора - 673509.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru