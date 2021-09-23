Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Росреестр ФКП ФГБУ
Федеральная кадастровая палата


23.09.2021 Регистрацией недвижимости россиян займутся ИИ и нейросети на отечественном и открытом ПО 2
22.07.2021 Объем госзакупок по 44-ФЗ в сфере ИТ снизился на 21 % за первое полугодие 2021 года 1
19.02.2021 Итоги ковидного года: ИТ-закупки в госорганах заметно выросли, в госкомпаниях сократились 1
18.02.2021 «ТЭК-Торг»: в 2020 году объем ИТ-госзакупок по 44-ФЗ составил 245 млрд рублей 1
24.11.2020 «ТЭК-Торг»: с начала 2020 года госзаказчики опубликовали более 1,7 млн закупок на сумму свыше 7,5 трлн рублей 1
06.02.2020 Росреестр развивает электронные сервисы 3
05.02.2020 Кадастровая палата запустила сайт для заявителей и владельцев недвижимости 5
03.09.2019 Исследование: 70% крупных корпораций и госорганов заменят СУБД 1
03.09.2019 В России запущен сервис, который покончит с перепродажей сведений о недвижимости 3
12.08.2019 Власти запретили электронные подписи для всех сделок с недвижимостью, кроме ипотеки 4
30.06.2017 Российская компания разработала «умные» алгоритмы для СХД 1
28.02.2017 На сайте Росреестра доступны новые электронные сервисы 1
09.02.2017 Росреестр начал прием документов на регистрацию прав через интернет по новому законодательству 2
01.02.2017 На сайте Росреестра доступна выписка о кадастровой стоимости объекта недвижимости 2
30.01.2017 Росреестр запустил электронный сервис по предоставлению выписок из Единого государственного реестра недвижимости 2
23.01.2017 Росреестр запустил два доработанных в соответствии с новым законодательством сервиса 1
02.11.2016 «Рэйдикс» поставила СХД Raidix Aero в филиалы Росреестра 2
12.08.2016 Росреестр расширяет предоставление услуг через сеть МФЦ 1
02.08.2016 Ведомственный центр телефонного обслуживания Росреестра повышает качество обработки вызовов 2
26.07.2016 Росреестр увеличивает долю услуг в электронном виде и повышает качество обслуживания заявителей 1
20.07.2016 Росреестр развивает проект электронного взаимодействия со Сбербанком 1
18.05.2016 Росреестр развивает бесконтактные технологии и сокращает сроки обслуживания 1
07.04.2016 Росреестр представил новый сервис «Личный кабинет кадастрового инженера» 2
16.12.2015 Росреестр совершенствует систему хранения документов 3
16.09.2015 Услуги Кадастровой палаты можно оплатить по системе «Город» 1
10.02.2015 Росреестр: Доля госуслуг по государственной регистрации прав и кадастровому учету, оказываемых через интернет, достигла 28% 2
10.12.2014 Записаться в МФЦ и ОИВы можно через Московский портал госуслуг 1
26.11.2014 ИТ-поставщик Росреестра не дождался оплаты за 2,5 года работы и объявил войну 13
29.08.2014 Росреестр в первом полугодии 2014 г. предоставил в электронном виде 2,8 млн документов, содержащих сведения ЕГРП 2
08.08.2014 В Ростовской области открылся МФЦ для бизнеса 2
18.07.2014 С 1 августа ряд госуслуг в Ивановской области будет предоставляться по принципу «одного окна» 1
11.04.2014 Установка веб-камер в отделах Кадастровой палаты Оренбуржья позволила снизить очереди на 15% 2
13.02.2014 Росреестр: Четверть документов в 2013 г. отправлялось через СМЭВ 1
30.01.2014 МТС обеспечит услугами связи около 2 тыс. представителей госструктур Ярославской области 1
30.01.2014 Netbynet подписал 25 контрактов с государственными и корпоративными заказчиками 1
14.01.2014 «Ростелеком» забрал контракт ФКП Росреестра на 560 млн руб. как единственный участник тендера 1
07.11.2013 За 3 квартала 2013 г. Росреестр предоставил в электронном виде 18% выписок из ЕГРП 1
04.10.2013 После увольнения Сапельникова Росреестру утвердили ФЦП на 55 млрд рублей 1
06.09.2012 В Татарстане за 2 месяца в СМЭВ поступило более 20 тыс. запросов 1
31.08.2012 Чиновников будут штрафовать за требование справок в бумажной форме 1

Публикаций - 42, упоминаний - 78

Росреестр ФКП ФГБУ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 3
Raidix - Рэйдикс 129 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
VMware 1830 1
Cisco Systems 2056 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 1
SAS Institute 597 1
Naumen - Наумен 342 1
Oracle Corporation 3363 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 1
Mellanox Technologies 69 1
Genesys 144 1
РТ-Информ 112 1
BCC - Бизнес Компьютер Центр 82 1
Город ФСГ - Федеральная Система 27 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Enghouse Interactive 5 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
ТЭК-торг 38 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 141 3
Россети ПАО 168 1
Газпром нефть 382 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 158 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 32
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 7
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 3
Федеральное казначейство России 766 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 3
Счётная палата РФ 461 2
World Bank Group - Всемирный банк 131 2
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 29 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 428 2
Правительство РФ 2208 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 2
Президент Российской Федерации 1442 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
Охрана Росгвардии ФГУП 7 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 121 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 1
Гормедтехника ГАУ Департамента здравоохранения города Москвы 3 1
Ярославская областная Дума 4 1
Правительство Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ 56 1
МФЦ Мои документы Ростовской области 3 1
Росгранстрой ФГКУ 9 1
Правительство Республики Татарстан - Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан - Минлесхоз РТ 2 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 2
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 176 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 2
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 192 2
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 148 2
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 168 1
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 33 1
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 57 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 1
JBOD - just a bunch of disks 40 1
InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 149 1
Безопасный город 347 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 427 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 287 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 1
Big Data - Большие данные 1136 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 122 19
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 14
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 213 3
Росреестр ПКК - Публичная кадастровая карта 2 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
Asterisk 58 1
РЖД ЦОД 4 1
МТС Коммуникатор 20 1
Элвис-Плюс Застава АПК - аппаратно-программный комплекс 15 1
Atlassian Confluence 13 1
Росреестр Единый сервисный сайт 1 1
Redis СУБД 46 1
Raidix ERA Engine - СХД 18 1
Сател VoIP Платформа РТУ - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - ПАК РТУ 35 1
Microsoft Windows Media Player 116 1
Docker - Платформа распределённых приложений 146 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 99 1
Oracle JDK - Java Development Kit 64 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 790 1
Apache Hadoop 339 1
Java - Язык программирования 1180 1
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 1
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 1
Google Chrome - браузер 1119 1
Microsoft SQL Server 798 1
Сытин Дмитрий 50 4
Тухтасунов Парвиз 3 3
Васильев Игорь 21 3
Сапельников Сергей 100 2
Минниханов Рустам 89 2
Чащин Павел 2 2
Путин Владимир 1828 2
Давыдов Евгений 1 1
Ищенко Александр 2 1
Каньшин Александр 1 1
Чупраков Александр 1 1
Норвейшис Игорь 1 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Ильчук Сергей 3 1
Крашенинников Павел 10 1
Абрамченко Виктория 15 1
Городилов Михаил 17 1
Шайхутдинов Роман 107 1
Голубев Василий 32 1
Приданкин Андрей 30 1
Солодовников Денис 62 1
Орловский Виктор 229 1
Турчак Евгений 23 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 6
Россия - Краснодарский край 918 5
Россия - Калужская область 575 4
Россия - Свердловская область 807 3
Россия - Нижегородская область 745 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 3
Россия - Астраханская область 372 2
Россия - ПФО - Казань 1522 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 2
Россия - Новгородская область 287 2
Россия - Новосибирская область 819 2
Россия - Ярославская область 333 1
Россия - Липецкая область 293 1
Россия - Чебоксары 158 1
Южная Корея - Сеул 130 1
Россия - Курск 232 1
Россия - Челябинская область 661 1
Россия - Оренбургская область 295 1
Россия - Ярославль 407 1
Россия - Калуга 299 1
Россия - Белгородская область 370 1
Россия - Ростовская область 864 1
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 346 1
Россия - Воронежская область 400 1
Россия - Ивановская область 262 1
Россия - Курская область 341 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Россия - Красноярск 853 1
Россия - Республика Крым 626 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Южная Корея - Республика 1466 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 657 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 587 1
Россия - Иркутская область 548 1
Россия - Волгоградская область 400 1
Россия - Калининград 675 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О государственной регистрации недвижимости 13 7
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 4
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 4
Федеральное законодательство 254 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 16 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 82 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 22 1
Ипотека - вариант залога недвижимого имущества 14 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
IDC - International Data Corporation 2729 1
CNews Analytics 1991 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 2
Росреестр ФКП - Корпоративный университет Кадастровой палаты 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769826, в очереди разбора - 673509.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще