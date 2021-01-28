Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Правительство Республики Татарстан
Министерство информатизации и связи Республики Татарстан
Минцифры РТ
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 56, упоминаний - 59
Правительство Республики Татарстан упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Шайхутдинов Роман 107 5
|Осеевский Михаил 221 3
|Wu Aiden - У Эйден 22 3
|Валяева Елизавета 72 2
|Ахмеров Тимур 73 2
|Минниханов Рустам 89 2
|Улесов Денис 2 1
|Крылов Андрей 14 1
|Coenegrachts Karl-Filip - Коэнеграхтс Карл-Филип 1 1
|Акимов Максим 167 1
|Нащекин Алексей 111 1
|Нигметзянов Марсель 1 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Албычев Кирилл 7 1
|Минниханов Рифкат 4 1
|Минуллина Талия 3 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Тихонов Илья 1 1
|Емельянов Сергей 2 1
|Разумовский Дмитрий 70 1
|Жданов Андрей 4 1
|Догадин Александр 4 1
|Diachenko Bob - Дяченко Боб 6 1
|Рудзевич Мария 34 1
|Рымар Максим 36 1
|Ципорин Павел 51 1
|Хайруллин Айрат 39 1
|Лысенко Эдуард 209 1
|Оганесян Ашот 58 1
|КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 2
|НИИ СТТ АО - завод Эдельвейс - Научно-исследовательский институт современных телекоммуникационных технологий 1 1
|Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766170, в очереди разбора - 669856.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766170, в очереди разбора - 669856.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru