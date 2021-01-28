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Правительство Республики Татарстан
Министерство информатизации и связи Республики Татарстан
Минцифры РТ


28.01.2021 «Мой офис», «Акронис инфозащита» и ICL разработали совместное решение для быстрого развертывания частного облака организации 1
28.01.2021 Резиденты ОЭЗ «Иннополис» представили Президенту Татарстана решение для быстрого развертывания частного облака 1
02.12.2020 Топ-65 региональных ИТ-чиновников России по доходам 1
12.05.2020 «НТС» вкладывается в разработчиков «зрения» для умных дорог 1
28.01.2020 «БАРС Груп» выступила разработчиком централизованной бухгалтерии Татарстана 1
21.01.2020 На «Госуслугах» Татарстана утечка. Скомпрометированы персональные данные пользователей 3
07.02.2019 «БАРС Груп» представила концепт мобильного офиса для «надомников» 1
16.11.2018 Huawei планирует открыть центр исследований и разработок в Татарстане 1
04.10.2018 В Казани обсудили вопросы цифровой трансформации 1
03.07.2018 «АМТ-груп» внедрила систему голосового заполнения медицинских протоколов в сети «ЛОР Клиника №1» 1
21.05.2018 В Иннополисе открыли опытную зону сети 5G 1
30.01.2018 Huawei стала партнером Правительства Республики Татарстан в области цифровой трансформации 1
08.11.2017 В Иннополисе создадут опытную зону мобильной сети 5G 1
24.08.2017 Казанские врачи протестировали систему голосового заполнения документов 1
29.06.2017 Минсвязи Татарстана и Uber запустили проект по транспортному обслуживанию бюджетных учреждений 1
25.05.2017 В Татарстане будет создана опытная зона сети нового поколения 5G 1
25.07.2016 «Ростелеком» выделил канал связи для «Электронного правительства» в Республике Татарстан 1
30.10.2015 «Ростелеком» в Татарстане в 7 раз увеличил охват VPN сетями пунктов охраны правопорядка 1
03.02.2015 Для держателей карт «Ак Барс» Банка введена нулевая комиссия при проведении платежей через портал госуслуг Татарстана 1
04.09.2014 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за август 2014 г. 2
12.08.2014 Минсвязи Татарстана и РТРС инициировали развитие сетей коллективного телеприема в республике 1
01.08.2014 На портале госуслуг Республики Татарстан появились новые услуги 1
28.05.2014 Татарстан стал пилотным регионом по запуску системы электронных больничных листов 1
28.04.2014 В Министерстве информатизации и связи Татарстана назначены два новых заместителя министра 1
28.03.2014 Более 1 млн пользователей работают в информационной системе «Электронное образование в Республике Татарстан» 1
25.03.2014 Более 3,5 тыс. жителей Татарстана подали заявление на получение УЭК 1
20.03.2014 Более 130 тыс. татарстанцев в этом году воспользовались электронной записью на прием к врачу 1
18.03.2014 В Татарстане госзакупки взяты под народный контроль благодаря порталу открытых данных 1
30.01.2014 В 2015 г. в Татарстане откроется почтовый логистический центр 1
18.12.2013 Уровень проникновения услуг ШПД в Татарстане достиг 71% 1
07.10.2013 18 октября в Казани пройдет ИТ-форум «Информатизация как стимул развития регионов России» 1
02.09.2013 Software Project Management Conference: открыты регистрация и прием докладов 1
08.07.2013 Тимур Хазиев назначен руководителем челнинской площадки казанского ИТ-парка 1
16.04.2013 В татарстанскую систему «Народный контроль» за год поступило 7,6 тыс. заявлений 1
11.02.2013 Упрощенный национальный роуминг может быть введен уже в этом году 1
11.02.2013 Глава Минкомсвязи: Обязательной выдачи УЭК с 1 января 2014 г. не будет 1
13.09.2012 Внедрение системы ГЛОНАСС+112 завершится в Татарстане к концу года 1
06.09.2012 В Татарстане за 2 месяца в СМЭВ поступило более 20 тыс. запросов 1
30.08.2012 В Казани запущена сеть LTE 1
08.08.2012 Минкомсвязи сменило свободную СЭД на облачную 1

Публикаций - 56, упоминаний - 59

Правительство Республики Татарстан упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 8
Huawei 2732 3
Барс груп 402 2
Verysell - Верисел 91 2
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 2
Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 25 2
Verysell Проекты - Verysell Project 42 1
Software AG & IDS Scheer 109 1
CADFEM - CADFEM Digital - КАДФЕМ - КАДФЕМ Диджитал - Фабрика Цифровой Трансформации (ФЦТ) 9 1
НТС - Казань-Телематика 2 1
InnoSTage - Инностейдж 5 1
Advantek Engineering - Адвантек Инжиниринг 1 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 1
Microsoft Corporation 11127 1
АйТи 752 1
Acronis - Акронис 364 1
НТС - Национальные телематические системы 20 1
HTC Corporation 1195 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Moxa 12 1
HeadPoint - ХэдПойнт 11 1
Таттелеком 106 1
Neoflex - Неофлекс 141 1
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 123 1
Selectel - Селектел 137 1
Telegram Group 702 1
Fortinet 287 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
РТС - Фондовая биржа 168 1
Иннополис Сити АО 6 1
Uber Technologies 258 1
Uber 257 1
Транснефтьэнерго 5 1
Татфондбанк 69 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
ГБУ БДД РТ - Безопасность дорожного движения Республики Татарстан 1 1
Правительство Республики Татарстан - Министерство экономики РТ - Минэкономики Татарстана 4 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 42 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
ДРКБ Казани - Детская республиканская клиническая больница города Казани 1 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 78 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
АИР Республики Татарстан - Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан 1 1
Президент Республики Татарстан 4 1
Иннополис ОЭЗ ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 41 1
Президент Российской Федерации 1441 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 655 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
3G - Стандарт мобильной связи 3744 2
8K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 173 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 215 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1702 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 41 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 1
УЗИ - Ультразвуковое исследование 20 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 162 1
Сервер - Серверные платформы 169 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 60 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 99 1
Shodan - поисковые системы для Интернета вещей 12 1
Госуслуги Татарстана 1 1
Google Android 10751 1
ЦРТ Voice2Med 16 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 670 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 1
Шайхутдинов Роман 107 5
Осеевский Михаил 221 3
Wu Aiden - У Эйден 22 3
Валяева Елизавета 72 2
Ахмеров Тимур 73 2
Минниханов Рустам 89 2
Улесов Денис 2 1
Крылов Андрей 14 1
Coenegrachts Karl-Filip - Коэнеграхтс Карл-Филип 1 1
Акимов Максим 167 1
Нащекин Алексей 111 1
Нигметзянов Марсель 1 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Албычев Кирилл 7 1
Минниханов Рифкат 4 1
Минуллина Талия 3 1
Кузьменко Валерия 58 1
Тихонов Илья 1 1
Емельянов Сергей 2 1
Разумовский Дмитрий 70 1
Жданов Андрей 4 1
Догадин Александр 4 1
Diachenko Bob - Дяченко Боб 6 1
Рудзевич Мария 34 1
Рымар Максим 36 1
Ципорин Павел 51 1
Хайруллин Айрат 39 1
Лысенко Эдуард 209 1
Оганесян Ашот 58 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 47
Россия - Российская федерация - РФ 57544 27
Россия - ПФО - Казань 1520 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 3
Россия - Иннополис 292 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 635 2
Украина 3378 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 1
Франция - Французская Республика 2136 1
Германия - Федеративная Республика 3657 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 1
Беларусь - Белоруссия 2095 1
Япония 2802 1
Россия - ПФО - Самара 1295 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 1
Россия - Калининградская область 539 1
Россия - Калуга 297 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Россия - Ярославская область 333 1
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 209 1
Россия - Оренбургская область 293 1
Россия - Тюменская область 584 1
Россия - Калужская область 574 1
Бельгия - Королевство 399 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
Dataleak - Утечки данных - telegram-канал 2 1
CNews Analytics 1991 2
Grand View Research 11 1
CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 2
НИИ СТТ АО - завод Эдельвейс - Научно-исследовательский институт современных телекоммуникационных технологий 1 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei 3 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Всемирный цифровой саммит по интернету вещей и искусственному интеллекту 4 1
IoT World Summit Russia - Всемирный цифровой саммит по технологиям интернета вещей 4 1
Digital Superhero - хакатон 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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