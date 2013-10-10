Индексная книга CNews*
ОПК Подводная лодка подлодка, субмарина submarine
Публикаций - 256, упоминаний - 344
ОПК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 1
|Перминов Анатолий 130 4
|Путин Владимир 2728 3
|Kantrowitz Arthur - Кантровиц Артур 2 2
|Давыдова Татьяна 2 2
|Phillips John - Филипс Джон 5 2
|Балуевский Юрий 21 2
|Маринеско Александр 2 2
|Дырмовский Дмитрий 95 1
|Кукушкина Татьяна 1 1
|Петрова Юлиана 2 1
|Иванченко Василий 1 1
|Тимофеев Рюрик 1 1
|Хромов Николай 1 1
|Иванова Ольга 8 1
|Адлеров Евгений 1 1
|Капица Сергей 8 1
|Поскакухин Вадим 8 1
|Медведев Дмитрий 1629 1
|Рейман Леонид 1031 1
|Поповкин Владимир 23 1
|Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 181 1
|Высоцкий Владимир 16 1
|Гагарин Юрий 77 1
|Карпов Сергей 27 1
|Занин Виталий 22 1
|Кириенко Сергей 145 1
|Галеев Ринат 6 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7455 6
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 184 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216657, в очереди разбора - 884089.
Создано именных указателей - 109799.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216657, в очереди разбора - 884089.
Создано именных указателей - 109799.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.