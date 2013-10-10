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ОПК Подводная лодка подлодка, субмарина submarine

ОПК - Подводная лодка - подлодка, субмарина - submarine


10.10.2013 Инженеры собирают инновационную подводную лодку
23.01.2013 50 лет без дозаправки и шума: американцы совершенствуют подлодки
24.09.2012 Американцы будут ловить российские подлодки айсбергами
17.02.2012 Подлодки вооружат зенитными ракетами
30.12.2011 Китайские подлодки шумят на весь океан
28.12.2011 Беспилотники-убийцы смогут стартовать с подлодок
27.05.2010 Обнаружены пропавшие в Желтом море 4 северокорейские подлодки
15.09.2009 Капитана тайваньской подводной лодки смыло за борт во время учений в море
13.07.2009 Атомные подлодки доставлены на корабле для утилизации
06.07.2009 Израильская субмарина прошла через Суэцкий канал, послав "сигнал" Ирану
15.06.2009 Китайская субмарина случайно задела сонар эсминца США
10.06.2009 Шведские дайверы обнаружили советскую подводную лодку С-2
01.09.2008 Бразилия построит свою первую атомную подводную лодку
22.08.2008 Личная субмарина для скучающих миллионеров
07.07.2008 Исполнилось 10 лет первому в мире запуску спутника с подводной лодки
02.07.2008 Исполнилось 50 лет со дня выхода в море первой советской атомной подводной лодки
28.05.2008 В Красном море терпит бедствие британская субмарина
13.02.2008 Спущена на воду новая российская атомная подводная лодка
14.09.2007 Саров: администрация выложила в Сеть секретные данные
03.07.2007 Обнаружена потопленная советская подводная лодка
28.05.2007 Самая большая в мире субмарина
17.05.2007 Россия укрепит подводную мощь Индии
17.04.2007 В России вывезли из цеха атомную подводную лодку нового поколения
25.12.2006 ВМС США получили новую подводную лодку класса "Вирджиния"
11.12.2006 Автоматическая подводная лодка впервые применила оружие
11.12.2006 Автоматическая подводная лодка впервые применила оружие
08.12.2006 США осуществили успешный пуск 2 ракет Trident с подводной лодки
08.12.2006 США осуществили успешный пуск 2 ракет Trident с подводной лодки
15.11.2006 Пентагон разрабатывает быструю, как самолет, подводную лодку
15.11.2006 Пентагон разрабатывает быструю, как самолет, подводную лодку
07.09.2006 Пожар на российской подлодке: подробности
07.09.2006 Пожар на российской подлодке: подробности
17.08.2006 В Финском заливе испытывают подлодку 4 поколения
17.08.2006 В Финском заливе испытывают подлодку 4 поколения
29.05.2006 Российская подводная лодка успешно запустила микроспутник
29.05.2006 Российская подводная лодка успешно запустила микроспутник
13.04.2006 На Тихоокеанском флоте горела атомная подводная лодка
13.04.2006 На Тихоокеанском флоте горела атомная подводная лодка
15.03.2006 Атомная субмарина четвертого поколения будет заложена в Северодвинске
15.03.2006 Атомная субмарина четвертого поколения будет заложена в Северодвинске

Публикаций - 256, упоминаний - 344

ОПК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Парус Корпорация 531 14
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 715 8
Samsung Electronics 9724 4
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 97 4
Raytheon - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Systems 306 3
Microsoft Corporation 23487 3
Формоза - Formoza 175 2
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 48 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 377 2
Siemens AG - Siemens Group 2541 2
Панорама КБ - Конструкторское бюро 135 2
Ростех - Автоматика Концерн 1484 2
Schneider Electric - Электрощит Самара 23 2
IBS Platformix - СИЛА 835 1
Xerox 1120 1
Thales Group 116 1
Spirit DSP - Спирит Корп 445 1
Meta Platforms - Facebook 4337 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 313 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 203 1
LG Electronics 3538 1
НИКИЭТ имени Н.А. Доллежаля - Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники 24 1
Fujitsu 2034 1
Spectrum Management - Спектрум Менеджмент 11 1
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 180 1
Ростех - Росэлектроника - Радиосвязь НПП - Научно-производственное предприятие 18 1
ФОРС - Центр разработки 555 1
Nintendo 738 1
IBM - International Business Machines Corp 9192 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 935 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2774 1
Intel Corporation 11666 1
Google LLC 10934 1
Yandex - Яндекс 5662 1
AMD - Advanced Micro Devices 3860 1
Nvidia Corp 3213 1
BBK OPPO Electronics 324 1
РТИ Микрон - Micron 1229 1
Canon 1376 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5589 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6631 22
Lockheed Martin 750 7
Boeing 987 6
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 567 4
Airbus Group - Airbus Industries 221 2
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 28 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2515 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 338 2
LEGO 219 2
ЕКА Топливная компания 139 2
UK Met Office - The United Kingdom Meteorological Office - Национальная метеорологическая служба Соединенного Королевства 6 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 604 2
Алроса АК 135 2
Ростех - Рособоронэкспорт - РСЦ СОАО - Русский страховой центр Страховое Открытое Акционерное Общество 2 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 92 1
Fincantieri - Финкантьери 1 1
Jaguar Cars 123 1
ОСК - Балтийский завод 28 1
Робостанция - Корпорация роботов 1 1
Mazda Motor Corporation 54 1
Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького 1 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Красноярская ГЭС 14 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 164 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 252 1
Porsche - Порше Руссланд 96 1
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 51 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 343 1
Точка 3795 1
QinetiQ Group 58 1
Восточный Банк 281 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 654 1
Ингосстрах СПАО 331 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5785 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2504 30
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1921 26
ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 88 24
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17949 18
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1752 14
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1547 9
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 386 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10370 8
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3387 8
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 862 5
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Президент Российской Федерации 3709 3
Правительство Москвы 1990 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1648 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1214 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3061 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 2
ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля 54 1
Правительство Исламской Республики Иран - КСИР - Корпус стражей исламской революции - вооружённые силы Ирана 33 1
Мосгортранс ГУП 94 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - ситуационный центр 18 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 412 1
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