Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Конфидент
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 56, упоминаний - 96
Конфидент упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Почта Банк 289 1
|Газпромбанк - ГПБ 693 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 1
|Visa International 1346 1
|Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 1
|Wells Fargo 28 1
|Кожемяка Егор 12 11
|Гусев Дмитрий 48 2
|Шадаев Максут 384 2
|Кузнецов Сергей 82 2
|Хоценко Виталий 3 2
|Энфиаджян Рубен 21 2
|Иванов Владимир 43 2
|Пыслару Аркадий 4 2
|Кошкин Андрей 19 1
|Фоменко Алексей 2 1
|Заречнев Сергей 4 1
|Богданов Валентин 7 1
|Ухлинов Леонид 48 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Скородумов Олег 17 1
|Алябьев Андрей 27 1
|Клеев Владимир 9 1
|Голдбергс Алексей 5 1
|Рустамов Рустам 169 1
|Гродзенский Яков 9 1
|Ходаков Сергей 40 1
|Веригин Илья 28 1
|Заикин Андрей 16 1
|Шаблыков Никита 27 1
|Фенюшин Евгений 21 1
|Меджитов Тимур 56 1
|Лопаткин Герман 102 1
|Смирнов Евгений 25 1
|Дзвинко Роман 9 1
|Бутенко Юрий 64 1
|Фишер Андрей 54 1
|Плешков Алексей 42 1
|Генс Филипп 29 1
|CNews Analytics 1991 3
|CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 2
|IDC - International Data Corporation 2724 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765768, в очереди разбора - 669454.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765768, в очереди разбора - 669454.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru