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Конфидент

Конфидент

25.12.2020 СЗИ ВИ Dallas Lock прошла процедуру оценки соответствия 4 уровню доверия 1
30.09.2020 Выручка лидеров рейтинга CNews Security выросла почти на 40% 1
14.09.2020 СЗИ Dallas Lock 8.0-К прошла процедуру оценки соответствия 4 уровню доверия СЗИ 3
26.08.2020 «Юнидата» получила сертификат совместимости с операционной системой «Лотос» 1
23.06.2020 «Конфидент» и «Актив» выпустили решение СКН уровня отчуждения информации 6
05.06.2020 «Конфидент» и «Актив» запускают первое в России решение СКН уровня отчуждения информации 3
06.04.2020 Dallas Lock Linux получил сертификат совместимости с РЕД ОС 2
29.11.2019 Российский рынок информационной безопасности поставил новый рекорд 4
26.09.2019 СЗИ Dallas Lock 8.0 протестирована на совместимость с электронными ключами линейки Jacarta 1
22.08.2019 Компания iRU получила сертификат совместимости своей продукции с операционной системой Лотос 1
03.07.2019 «Конфидент» сертифицировал сборку Dallas Lock 8.0-К 1
04.10.2018 Сплошная «цифра»: в Барнауле пройдет крупный ИТ-Форум 1
27.07.2018 «Конфидент» разработал «песочницу» для СЗИ Dallas Lock 8.0 2
29.03.2018 ИБ-конференция «Электронный регион: территория безопасности» пройдет в Кисловодске 1
29.03.2018 На Северном Кавказе обсудят безопасность информационных систем 1
10.01.2018 СДЗ Dallas Lock успешно прошло сертификационные испытания МО РФ 1
10.01.2018 СЗИ ВИ Dallas Lock успешно прошла сертификационные испытания 1
30.08.2017 СЗИ Dallas Lock 8.0 подтвердила совместимость с MaxPatrol SIEM 1
15.08.2017 СЗИ Dallas Lock 8.0 получила совместимость с системой управления событиями ИБ КОМРАД 2.0 1
13.07.2017 Открыта регистрация на II Всероссийскую конференцию «Информационная безопасность и импортозамещение» 1
17.04.2017 Госведомства превращаются в ИТ-компании, оказывающие услуги гражданам 1
17.04.2017 Средство доверенной загрузки Dallas Lock с разъемом М.2 прошло инспекционный контроль во ФСТЭК России 2
07.04.2017 В ближайшее время госсектор может полностью перейти от аутсорсинга к инсорсингу 1
03.04.2017 «Конфидент» представил собственную базу данных сигнатур для системы Dallas Lock 1
13.03.2017 «Депо Компьютерс» и «Конфидент» представили российский комплекс для защиты информации на серверах и ПК 2
28.02.2017 Средство доверенной загрузки Dallas Lock от «Конфидент» совместимо с USB-токенами Esmart 2
30.12.2016 «Конфидент» получил сертификаты на новые модули продуктовой линейки Dallas Lock 2
02.12.2016 Средство доверенной загрузки Dallas Lock прошло сертификационные испытания 1
27.09.2016 Средство доверенной загрузки Dallas Lock совместимо с USB-ключами и смарт-картами eToken 1
23.09.2016 «Конфидент» предложил универсальную лицензию на Dallas Lock 8.0-К или Dallas Lock Linux 3
15.09.2016 СЗИ Dallas Lock 8.0 протестирована на совместимость с электронными ключами SafeNet eToken 3
01.08.2016 Система защиты информации Dallas Lock 8.0 компании "Конфидент" совместима с продуктами от "Аладдин Р.Д." 1
19.07.2016 СЗИ НСД Dallas Lock Linux получила сертификат ФСТЭК России 2
16.05.2016 СЗИ от НСД Dallas Lock Linux совместима с электронными ключами eToken 1
28.04.2016 СЗИ Dallas Lock 8.0-С проанализирована на уязвимости по новым требованиям ФСТЭК России 2
15.04.2016 СЗИ Dallas Lock 8.0-С внесена в Реестр российских программ для ЭВМ и БД 2
08.02.2016 СЗИ НСД Dallas Lock 8.0-К подтвердила соответствие требованиям ФСТЭК России 2
17.12.2015 Комплексные решения придут на смену классическим средствам защиты информации от несанкционированного доступа 1
26.11.2015 Информационная безопасность: на подходе новое поколение защитных систем 1
08.09.2015 Готовятся в выпуску обновления СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 редакции «К» 4

Публикаций - 56, упоминаний - 96

Конфидент упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 5
Infotecs - ИнфоТеКС 249 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 4
Код Безопасности 365 4
Tonk - Тонк ГК 32 4
Microsoft Corporation 11127 3
Связь инжиниринг 14 3
InfoWatch - Инфовотч 613 3
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 3
Новые облачные технологии (НОТ) 227 2
РТЛабс 145 2
Инфосистемы Джет 675 2
Энстрим - Instream 19 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 351 2
СКБ Контур 416 2
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 107 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 2
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 44 2
Эшелон НПО 56 2
ITG - INLINE Technologies Group 126 2
Promt - Промт 100 2
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 13 2
Softline - Софтлайн 1474 2
SearchInform - Серчинформ 181 2
VMware 1829 2
Информзащита 423 2
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 3 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
Ланит ГК 1159 2
Кейсистемс КСБ-СОФТ 3 2
NetApp 486 1
Malvin Systems - Малвин Системс 4 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
ОсноваЛаб - Основа Лаб 3 1
АйТи 752 1
Базальт СПО 206 1
Directum - Директум 646 1
ЭОС - Электронные офисные системы 987 1
Почта Банк 289 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 1
Visa International 1346 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 1
Wells Fargo 28 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 32
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
Правительство РФ 2207 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 428 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 2
РФ ОИВ - Органы исполнительной власти 14 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Правительство и губернатор Республики Алтай 13 1
СЗИ - Средства защиты информации 140 15
НСД - Несанкционированный доступ к информации - Неправомерный доступ к компьютерной информации - Защита от несанкционированного доступа к информации - Киберпреступность 119 9
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 6
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 6
ARM64 - Архитектура процессора 1019 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 5
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей 73 4
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 3
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 59 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 3
UEFI - The Unified Extensible Firmware Interface - Интерфейс между операционной системой и микропрограммами - Развитие BIOS 91 3
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 609 2
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 2
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 232 2
Microsoft Windows API 68 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 2
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 345 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 1
НИР - Научно-исследовательская работа 115 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
АПМДЗ - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 18 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
ГОСТ 28147-89 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования 60 1
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
HAAS - Hardware as a Service - Оборудование как сервис 19 1
Gigabit Ethernet 360 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 85 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 231 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3067 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 43 34
Microsoft Windows 10 6659 17
Linux OS 4267 6
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 78 5
Microsoft NTFS - new technology file system - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 131 5
Новые облачные технологии - МойОфис 311 4
Microsoft Windows XP 896 4
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 86 3
VMware ESXi 142 3
Код Безопасности - Secret Net Studio 96 3
Java - Язык программирования 1178 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 789 3
Aladdin JaCarta 147 3
Intel x86 - Архитектура процессора 993 3
Aladdin eToken Management System 71 3
SUSE openSUSE 57 2
Microsoft Windows 8 1228 2
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 301 2
Энстрим Лотос - Операционная система 13 2
Infotecs - ViPNet VPN-решение 137 2
Linux - Debian GNU 273 2
Aladdin JaCarta PKI 74 2
Aladdin JaCarta ГОСТ 88 2
Microsoft Windows Server 2003 144 1
Gemalto SafeNet eToken 120 1
ISBC Esmart Reader 8 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 211 1
Актив - Рутокен S 20 1
Aladdin JaCarta SE - JaCarta-2 SE 30 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Visary - Визари АИС 3 1
Эшелон НПО - Komrad Enterprise SIEM (Комрад) 6 1
Актив - Рутокен ЭЦП Bluetooth 11 1
S-Terra Юнит 2 1
ISBC Esmart Token 8 1
Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 25 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
Код Безопасности ПАК Соболь - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки - АПМДЗ 61 1
Microsoft Office 1946 1
Кожемяка Егор 12 11
Гусев Дмитрий 48 2
Шадаев Максут 384 2
Кузнецов Сергей 82 2
Хоценко Виталий 3 2
Энфиаджян Рубен 21 2
Иванов Владимир 43 2
Пыслару Аркадий 4 2
Кошкин Андрей 19 1
Фоменко Алексей 2 1
Заречнев Сергей 4 1
Богданов Валентин 7 1
Ухлинов Леонид 48 1
Рудычева Наталья 81 1
Скородумов Олег 17 1
Алябьев Андрей 27 1
Клеев Владимир 9 1
Голдбергс Алексей 5 1
Рустамов Рустам 169 1
Гродзенский Яков 9 1
Ходаков Сергей 40 1
Веригин Илья 28 1
Заикин Андрей 16 1
Шаблыков Никита 27 1
Фенюшин Евгений 21 1
Меджитов Тимур 56 1
Лопаткин Герман 102 1
Смирнов Евгений 25 1
Дзвинко Роман 9 1
Бутенко Юрий 64 1
Фишер Андрей 54 1
Плешков Алексей 42 1
Генс Филипп 29 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 24
Северный Кавказ 138 2
Россия - Кисловодск 28 2
Кавказ 57 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 2
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 253 2
Россия - Ставропольский край 461 2
Турция - Турецкая республика 954 1
Северная Америка 1413 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 1
Россия - Республика Алтай 687 1
Ближний Восток 1475 1
Африка 1491 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 1
Германия - Федеративная Республика 3657 1
Россия - Уфа 646 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Прибалтика - Балтия 592 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 1
Россия - Ростовская область 864 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 5
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
Федеральное законодательство 254 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 2
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 1
НПА - Нормативный правовой акт 49 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
CNews Analytics 1991 3
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 2
IDC - International Data Corporation 2724 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 38 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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