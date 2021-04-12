Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Код Безопасности
Secret Net Studio
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 96, упоминаний - 247
Код Безопасности упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Код Безопасности 365 43
|Microsoft Corporation 11077 5
|Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 422 5
|Dr.Web - Доктор Веб 976 4
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 4
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 3
|InfoWatch - Инфовотч 607 3
|Конфидент 56 3
|VK - Mail.ru Group 2483 2
|Информзащита 423 2
|Spirit DSP - Спирит Корп 246 2
|VideoMost - ВидеоМост 191 2
|TrueConf - ТруКонф 252 2
|АйТи 751 1
|Merlion iRU - Деловой офис 66 1
|Cloud4Y 186 1
|Юнидата - Unidata 32 1
|Крипто-ПРО 200 1
|Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
|BI.Zone 44 1
|Энстрим - Instream 19 1
|Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 101 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 1
|SAP SE 3212 1
|HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
|Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 1
|Oracle Corporation 3344 1
|VMware 1829 1
|Чутов Олег 5 2
|Петров Павел 3 2
|Земков Сергей 150 1
|Голикова Татьяна 39 1
|Коваленко Алексей 1 1
|Голов Андрей 32 1
|Ковалев Дмитрий 30 1
|Бойков Алексей 2 1
|Карплюк Александр 1 1
|Сапельников Сергей 100 1
|Мякишева Марина 84 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 64 1
|GeekBrains 40 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761268, в очереди разбора - 664957.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761268, в очереди разбора - 664957.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru