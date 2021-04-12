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Код Безопасности
Secret Net Studio


12.04.2021 Электронные ключи JaCarta совместимы с новыми версиями программ компании «Код Безопасности» 1
25.02.2021 «Код безопасности» продлил сертификат соответствия ФСТЭК на Secret Net Studio 8.6 3
26.08.2020 «Юнидата» получила сертификат совместимости с операционной системой «Лотос» 1
23.03.2020 «Дочка» Сбербанка сделала бесплатными свои ИБ-сервисы 1
17.03.2020 Видеоконференцсвязь TrueConf стала бесплатной для вузов и школ России 1
17.03.2020 «Код Безопасности» представил бесплатные лицензии «Континент-АП» и Secret Net Studio 2
15.01.2020 «Код безопасности» представил Secret Net Studio 8.6 14
22.08.2019 Компания iRU получила сертификат совместимости своей продукции с операционной системой Лотос 1
18.06.2019 «Код безопасности» выпустил новую версию Secret Net LSP 2
28.05.2019 NMarkets Limited выбрала облачные решения Cloud4Y 1
18.03.2019 «Код безопасности» разработал банковское биометрическое ИБ-решение 1
04.05.2018 Государству понравилось закупать ИБ: За год рынок вырос на треть 1
26.04.2018 «Информзащита» представила оценку рынка ИБ за 2017 год 1
20.04.2018 «Код безопасности» объявил о выходе новой версии Secret Net Studio 14
05.04.2018 Axoft начал продавать решения «Кода безопасности» онлайн 1
29.01.2018 «Код безопасности» и «Лаборатория Касперского» стали партнерами 4
23.11.2017 Cloud4Y предоставила услугу «Облако ФЗ 152» сети супермаркетов «Вулкан» 1
31.10.2017 «Код безопасности» выводит на рынок защищенный тонкий клиент 1
19.09.2017 Россияне придумали «первый в мире» биологический генератор случайных чисел. Как он работает? 1
18.09.2017 «Код безопасности» запатентовал биологический датчик случайных чисел 1
30.06.2017 Минобороны выделило 1,2 млрд на защищенные ПК на Astra Linux 1
25.05.2017 Secret Net Studio 8.1 сертифицирован ФСТЭК России 7
27.03.2017 «Аладдин Р.Д.» и «Код безопасности» протестировали свои продукты на совместимость 2
13.02.2017 Персональные данные клиентов Stack Group под защитой решений «Кода безопасности» 2
01.02.2017 Бизнес «Кода безопасности» в 2016 году вырос на 34% 4
19.12.2016 Secret Net Studio получил сертификат ФСТЭК России 7
12.12.2016 «Код безопасности» представил данные исследования защиты информации 1
07.11.2016 Вышла обновленная версия Secret Net LSP с поддержкой новых дистрибутивов 1
25.10.2016 Виртуальная инфраструктура ГУИТ Омской области — под защитой vGate-S R2 1
27.09.2016 «ВТБ Специализированный депозитарий» внедрил Secret Net Studio для защиты корпоративной информации 6
28.06.2016 Стартовали продажи новой версии Secret Net Studio с поддержкой Windows 10 8
23.06.2016 «Код безопасности» представил «Политику ответственного разглашения» 2
01.06.2016 Softline защитила персональные данные Единого лесопожарного центра Архангельской области 1
12.05.2016 Новый продукт Secret Net Studio от «Кода безопасности» поступил в продажу 11
29.04.2016 Positive Technologies выпустила новую версию системы сбора и анализа событий ИБ MaxPatrol SIEM 1
06.04.2016 «Код безопасности» выпустил обновленную версию Secret Net LSP 4
18.02.2016 Оборот «Кода безопасности» по итогам 2015 г. вырос на 48,5% 3
17.12.2015 Комплексные решения придут на смену классическим средствам защиты информации от несанкционированного доступа 1
01.12.2015 Softline защитила персональные данные «Сентинел Кредит Менеджмент» 1
31.08.2015 Обновленная версия СЗИ от НСД Secret Net LSP для Linux поступила в продажу 2

Публикаций - 96, упоминаний - 247

Код Безопасности упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Код Безопасности 365 43
Microsoft Corporation 11077 5
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 422 5
Dr.Web - Доктор Веб 976 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 3
InfoWatch - Инфовотч 607 3
Конфидент 56 3
VK - Mail.ru Group 2483 2
Информзащита 423 2
Spirit DSP - Спирит Корп 246 2
VideoMost - ВидеоМост 191 2
TrueConf - ТруКонф 252 2
АйТи 751 1
Merlion iRU - Деловой офис 66 1
Cloud4Y 186 1
Юнидата - Unidata 32 1
Крипто-ПРО 200 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
BI.Zone 44 1
Энстрим - Instream 19 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 101 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 1
SAP SE 3212 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 1
Oracle Corporation 3344 1
VMware 1829 1
Газпром ПАО 520 2
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 2
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 6 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
NPBFX NMarkets Limited 1 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 25
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
СЗИ - Средства защиты информации 140 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
ARM64 - Архитектура процессора 1018 2
Microsoft Windows API 68 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1094 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 2
Flash 474 2
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 2
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 2
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
Legacy-системы - унаследованная система 16 1
MSSP - Managed Security Service Provider - Услуги по управлению информационной безопасностью - MSS - Managed Security Services - Управляемые сервисы кибербезопасности 63 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место 25 1
CPT - Continuous Penetration Testing - Непрерывный мониторинг внешнего ИТ-периметра 4 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 519 1
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 1
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 1
Linux OS 4257 10
Microsoft Windows 10 6635 9
Microsoft Windows 853 6
Aladdin JaCarta ГОСТ 88 5
Aladdin JaCarta 147 5
Код Безопасности - Континент-АП СКЗИ 30 4
Aladdin JaCarta PKI 74 4
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 298 4
Aladdin eToken Management System 71 3
Код Безопасности - Secret Net LSP 17 3
Код Безопасности Континент АПКШ - программно-аппаратный комплекс 34 3
Код Безопасности ПАК Соболь - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки - АПМДЗ 61 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 3
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 43 2
Aladdin JaCarta SE - JaCarta-2 SE 30 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 210 2
Google Android 10751 2
Apple iOS 5742 2
Энстрим Лотос - Операционная система 13 2
VK - Mail.ru Teambox 19 2
Okko OkkoBro_bot - чат-бот 4 2
Infotecs - ViPNet VPN-решение 137 2
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 26 2
Intel x86 - Архитектура процессора 992 2
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 127 2
Microsoft Windows 8 1228 2
Microsoft Windows 7 1662 2
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 114 2
1С-Битрикс - Битрикс24 211 2
Java - Язык программирования 1176 2
Код Безопасности Континент TLS VPN 7 2
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 2
Алтэкс-Софт RedCheck 8 2
Код безопасности - Secret MDM 3 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
BI.Zone Perimeter Scanner 4 1
Kaspersky Anti-Virus 18 1
Kaspersky SafeStream 2 1
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 101 1
TrueConf Online 29 1
Чутов Олег 5 2
Петров Павел 3 2
Земков Сергей 150 1
Голикова Татьяна 39 1
Коваленко Алексей 1 1
Голов Андрей 32 1
Ковалев Дмитрий 30 1
Бойков Алексей 2 1
Карплюк Александр 1 1
Сапельников Сергей 100 1
Мякишева Марина 84 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 29
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 3
Беларусь - Белоруссия 2088 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Россия - ЯНАО - Надым - Надымский район 30 1
Белиз 38 1
Туркмения - Туркменистан 195 1
Молдавия - Республика Молдова 428 1
Таджикистан - Республика 434 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 1
Грузия 691 1
Узбекистан - Республика 822 1
Украина 3365 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
Россия - ПФО - Самара 1288 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 1
Ближний Восток 1473 1
Африка 1489 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 1
Армения - Республика 688 1
Казахстан - Республика 2629 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 252 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 1
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 21 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 64 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 26 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 29 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
GeekBrains 40 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761268, в очереди разбора - 664957.
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