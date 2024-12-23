ГПБ ГС-инвест ИТ1-Холдинг IT_One ИТ Один ИТ1-Технологии ГПБ ИТ1 Газпромбанк.Тех
IT_One – стратегический партнер по цифровизации сервисов на рынке ИТ. Компания входит в группу «ГС-Инвест», принадлежащую Сергею Мацоцкому и Газпромбанку. В «ГС-Инвест» также входят компании Rubytech, ArenaData, Avanpost и БФТ.
Газпромбанк.Тех — ИТ-бренд Газпромбанка, который используется для продвижения цифровых, инновационных проектов банка и привлечения специалистов. Под брендом «Газпромбанк.Тех» банк представлен в профессиональных ИТ-сообществах, участвует в профильных ИТ-мероприятиях, стратегических партнерствах, коллаборациях и развивает собственные проекты в сфере технологий.
ГПБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Овчаренко Юрий 37 6
|Сокольская Ирина 6 6
|Мацоцкий Сергей 177 5
|Мишустин Михаил 676 4
|Яскевич Сергей 6 4
|Новиков Павел 97 4
|Кичко Дмитрий 64 3
|Чернышенко Дмитрий 565 3
|Шилов Дмитрий 13 3
|Ведехин Игорь 28 2
|Басистый Дмитрий 9 2
|Черепенников Антон 83 2
|Путин Владимир 3171 1
|Комиссаров Дмитрий 223 1
|Бочерова Елена 31 1
|Зауэрс Дмитрий 13 1
|Волков Александр 26 1
|Исаев Дмитрий 42 1
|Моносов Александр 18 1
|Голованов Василий 1 1
|Лисневский Андрей 1 1
|Починок Наталья 2 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Кисляков Евгений 93 1
|Добродеев Борис 95 1
|Вермишян Геворк 63 1
|Иванов Алексей 131 1
|Слышкин Василий 129 1
|Калинин Алексей 65 1
|Рымар Максим 50 1
|Кириенко Владимир 139 1
|Калинин Александр 154 1
|Бадалов Андрей 65 1
|Давыдович Евгений 28 1
|Иванов Дмитрий 88 1
|Копейкин Алексей 16 1
|Кириенко Сергей 149 1
|Шумейко Анна 20 1
|Ким Дмитрий 60 1
|Балаев Александр 6 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 47 1
|Forbes - Форбс 817 1
|VK Skillbox - Скилбокс 109 2
|РГСУ - Российский государственный социальный университет 49 1
|НГУ - Новосибирский Государственный Университет 198 1
|VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 70 1
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