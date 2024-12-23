ГПБ - ГС-инвест - ИТ1-Холдинг - IT_One - ИТ Один - ИТ1-Технологии - ГПБ ИТ1 - Газпромбанк.Тех

IT_One – стратегический партнер по цифровизации сервисов на рынке ИТ. Компания входит в группу «ГС-Инвест», принадлежащую Сергею Мацоцкому и Газпромбанку. В «ГС-Инвест» также входят компании Rubytech, ArenaData, Avanpost и БФТ.

Газпромбанк.Тех — ИТ-бренд Газпромбанка, который используется для продвижения цифровых, инновационных проектов банка и привлечения специалистов. Под брендом «Газпромбанк.Тех» банк представлен в профессиональных ИТ-сообществах, участвует в профильных ИТ-мероприятиях, стратегических партнерствах, коллаборациях и развивает собственные проекты в сфере технологий.