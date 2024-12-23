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ГПБ ГС-инвест ИТ1-Холдинг IT_One ИТ Один ИТ1-Технологии ГПБ ИТ1 Газпромбанк.Тех

ГПБ - ГС-инвест - ИТ1-Холдинг - IT_One - ИТ Один - ИТ1-Технологии - ГПБ ИТ1 - Газпромбанк.Тех

IT_One – стратегический партнер по цифровизации сервисов на рынке ИТ. Компания входит в группу «ГС-Инвест», принадлежащую Сергею Мацоцкому и Газпромбанку. В «ГС-Инвест» также входят компании Rubytech, ArenaData, Avanpost и БФТ

Газпромбанк.Тех — ИТ-бренд Газпромбанка, который используется для продвижения цифровых, инновационных проектов банка и привлечения специалистов. Под брендом «Газпромбанк.Тех» банк представлен в профессиональных ИТ-сообществах, участвует в профильных ИТ-мероприятиях, стратегических партнерствах, коллаборациях и развивает собственные проекты в сфере технологий.

 


23.12.2024 Юрий Овчаренко, «Девелоника»: Разработка — это производственный конвейер, где нужны люди, процессы и технологии 1
11.12.2024 115 подписаний, более 100 спикеров, презентация технологических инноваций и масштабный Хакатон — подведены итоги «ФИЦ – 2024» 1
04.12.2024 Выручка топ-15 поставщиков средств аналитики за год выросла на 28% 1
29.02.2024 Заказчики BPMS могут выбирать из 380 российских продуктов 1
28.02.2024 ProcessTech 2024: состоялся масштабный митап по Process Mining и Task Mining 1
19.12.2023 IT_ONE и «Сколково» выбрали 8 финалистов конкурса стартапов в области ИИ для решения HR-задач 2
14.12.2023 Skillbox и «Газпромбанк.тех» запускают программу подготовки фронтенд-разработчиков 1
05.12.2023 IT_ONE разработала ETL-продукт для наполнения хранилищ данных – OneData 2
14.11.2023 Лидер российского рынка ИТ в финсекторе забрал себе треть выручки 1
07.11.2023 IT_ONE и «Сколково» запускают конкурс в области ИИ для решения HR-задач 2
18.10.2023 Компания Rubytech представила обновленный сайт-витрину референсной модели импортонезависимого ИТ-ландшафта 1
23.08.2023 Российские разработчики назвали обучение языкам программирования главным фактором карьерного роста 1
20.07.2023 Выручка топ-15 поставщиков средств аналитики выросла на 35% 1
20.07.2023 IT_One: растет спрос на фокусное обучение сотрудников 1
05.07.2023 CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 1
08.06.2023 IT_One завершила пилотный проект по миграции данных «Почты России» на российскую СУБД от Arenadata 1
31.05.2023 IT_One стала участником ассоциации «Руссофт» 1
03.03.2023 Сергей Мацоцкий продал свою долю в «ГС-Инвест» менеджменту холдинга 1
16.02.2023 Rubytech и IT_One сделали доступной для клиентов и экспертов собственную модель импортонезависимого ИТ-ландшафта 1
17.01.2023 Александр Егоров, «Рексофт»: Настало время заниматься цифровой трансформацией, а не декларировать стремление к ней 1
21.12.2022 Итог 2022 г. на кадровом ИТ-рынке: резко вырос спрос на «сеньоров» 1
07.12.2022 IT_One выводит на рынок услугу по построению выделенного центра разработки на заказ 2
08.11.2022 IT_One разработала российский реестр углеродных единиц 1
31.10.2022 IT_One запускает комплексную услугу «Переход на технологически независимый ИТ-ландшафт» 1
24.10.2022 IT_One вошла в состав экспертного совета АНО «Открытый код» 1
05.09.2022 В России резко упал спрос на ИТ-специалистов. Число резюме растет, число вакансий падает 1
26.08.2022 Российские программисты влюбились в Java вопреки всемирной любви к Python. Названы самые востребованные языки в России 1
24.08.2022 Госсектор в три с половиной раза увеличит расходы на российское ПО 1
24.03.2022 Российские разработчики назвали самые «влиятельные» ИТ-специальности 1
13.01.2022 Кадровые события года на рынке ИКТ. Топ-10 по версии CNews Analytics 2
29.12.2021 Холдинг Мацоцкого получает долю в компании «Ростелекома» и Yadro 1
08.11.2021 Президентом группы компаний IT_One назначен Юрий Овчаренко 1
28.10.2021 Газпромбанк и IT_One создали новую финтех-компанию 4
24.06.2021 В России придумали способ продвижения отечественных облачных сервисов и инженерного ПО 1
19.04.2021 Власти хотят понизить налоги для российских ИТ-компаний и поднять для иностранных 1
19.04.2021 После бурного роста рынок российского ПО ждет падение 1
07.10.2019 Газпромбанк планирует обрабатывать заявки на кредит с помощью искусственного интеллекта 1

Публикаций - 37, упоминаний - 45

ГПБ и организации, системы, технологии, персоны:

ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 92 8
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 5
ГПБ - ГС-инвест - GS Invest 23 5
Ростелеком 9701 4
Softline - Софтлайн 2811 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 4
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 411 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 4
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 4
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 81 3
ИКС 318 3
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Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 3
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 152 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 2
VK - Mail.ru Group 3455 2
Microsoft Corporation 24625 2
GitHub 814 2
SAP SE 5277 2
Cisco Systems 5114 2
Рексофт - Reksoft 419 2
Цифра ГК 2426 2
Корус Консалтинг ГК 1217 2
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 2
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 134 2
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 2
UseTech - Юзтех Интеграция 50 2
Технопром Инновационная корпорация 44 2
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 124 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 2
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ИКС - Форпост 72 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 2
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Ростелеком - РТЛабс 178 2
Luxms 78 2
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ГПБ - Газпромбанк 1084 8
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 3
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 30 3
Почта России ПАО 2112 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 2
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 59 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
Транснефть 299 1
Связной ГК 1369 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 1
Связной Банк 104 1
Нижегородпромстройбанк 5 1
Табрис - сеть супермаркетов розничной торговли 3 1
Капитал ООО 4 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Московская Биржа НТБ - Национальная товарная биржа 3 1
Открытый код АНО - Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения 11 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - Вайлдберриз - Ягодки 644 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Газпром нефть 618 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 1
MR Group - МР Групп 33 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 61 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Татнефть 226 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Нефтьмагистраль ТД 12 1
Прио-Внешторгбанк 8 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Сбер - Сберфакторинг - Сбербанк Факторинг 32 1
ММК Учетный Центр 2 1
Aurus Russia - Аурус 11 1
МГУ Воробьёвы горы ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Акселератор возможностей - Воробьёвы горы ГБПОУ Центр технического образования 17 1
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 6
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 4
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 4
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 4
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Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 2
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Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 2
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Кредитование - Сrediting - Заём 6698 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 2
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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