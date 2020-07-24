Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
iCore
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 45, упоминаний - 69
iCore упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
|ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
|Карпинский Алексей 37 12
|Пауков Сергей 7 3
|Демидов Руслан 10 3
|Буленков Дмитрий 13 3
|Аксельрод Илья 15 3
|Парахин Виктор 4 2
|Барыкин Сергей 9 2
|Карпов Алексей 21 2
|Бобровников Борис 86 2
|Тищенко Андрей 12 2
|Семынин Дмитрий 3 1
|Соколюк Валерий 26 1
|Андронов Сергей 17 1
|Мамров Алексей 1 1
|Богданов Валентин 7 1
|Танцоров Вячеслав 2 1
|Вознесенский Александр 2 1
|Иодковский Станислав 1 1
|Гименез Вероника 6 1
|Литвинов Игорь 7 1
|Островский Владимир 22 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Гусев Александр 26 1
|Чаркин Евгений 182 1
|Русанов Сергей 44 1
|Калинин Александр 95 1
|Макаров Алексей 49 1
|Тикуркин Максим 32 1
|Добкин Аркадий 54 1
|Игнатова Людмила 5 1
|Прозоров Денис 5 1
|Хрупов Сергей 1 1
|Витоженц Александр 5 1
|Малышев Алексей 7 1
|Ананьин Алексей 60 1
|Стрельников Алексей 1 1
|Бурлуцкий Андрей 3 1
|Домуховский Николай 3 1
|Терещенко Николай 2 1
|Натрусов Артем 121 1
|CNews Analytics 1991 15
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 3
|IDC - International Data Corporation 2729 2
|CNews Fast рейтинг 30 2
|Markets&Markets Research 78 1
|РЖД ВНИИЖТ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 4 1
|МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 12 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru