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iCore


24.07.2020 Мировые ИТ-тренды в российской транспортной отрасли 1
24.07.2020 Выручка крупнейших поставщиков ИТ в транспортную отрасль выросла на 17% 1
24.07.2020 Государство становится одним из драйверов цифровизации транспорта 1
13.03.2020 Банк «Открытие» модернизировал инфраструктуру хранения данных 3
03.10.2019 Выручка от реализации инфраструктурных ИТ-проектов снова снизилась 1
31.05.2019 Российские ИТ-компании выходят из стагнации и возобновляют рост 1
01.03.2019 iCore создала мультимедийную систему для инжинирингового дивизиона «Росатома» 5
14.01.2019 «Сибур» и iCore внедрили систему телеприсутствия в Томске 4
29.06.2018 Рынок ИТ-инфраструктуры: кризис или трансформация? 1
07.07.2017 Интеграторы ищут новые источники доходов в «инженерке» и безопасности 1
29.06.2017 Рынок ИТ-инфраструктуры: затянувшаяся стагнация в ожидании роста 1
15.05.2017 CNews100: ИТ-рынок начинает выходить из кризиса 1
31.08.2016 iCore договорился о партнерстве с производителем модульных дата-центров GreenMDC 2
07.06.2016 Сегмент инфраструктуры зданий опередил рынок ЦОДостроения 2
27.05.2016 CNews Infrastructure: кризис – шанс для второго и третьего эшелонов 2
20.04.2016 iCore и SimpliVity предложат в России гиперконвергентные решения 1
08.09.2015 iCore первым из интеграторов стал сервисным партнером Brocade в России 3
28.07.2015 ИТ в здравоохранении 2015: главная роль отдана регионам 1
03.07.2015 Дата-центры – слабое звено рынка ИТ 1
26.06.2015 Интеграторы сыграли на валютных курсах 3
25.06.2015 iCore модернизировал сеть передачи данных «Утконоса» 2
14.04.2015 Хиты продаж: популярные ноутбуки весны 2015 года 1
24.12.2014 Внедрение DCIM – первый шаг к контролю ИТ-инфраструктуры 1
29.10.2014 Алексей Карпинский: Здравоохранение «умирает» с точки зрения интегратора. Время «умной» медицины 1
06.10.2014 Проект iCore сохранил клиенту инвестиции в BI за 10 лет 1
24.07.2014 Открытые данные в медицине: чего ждать и чего опасаться 1
24.07.2014 Медицина пока не стала удобной 1
22.07.2014 Денег на ИБ не хватает 1
10.06.2014 Интеграторы по-новому отнеслись к безопасности 2
11.03.2014 Нужны ли России умные города? 1
04.03.2014 Вокзалы поумнеют вслед за аэропортами 1
19.02.2014 Инженерные знания без практики 1
12.02.2014 Системные интеграторы увлеклись видеоаналитикой 1
03.02.2014 Решение для каждого стадиона уникально 1
30.01.2014 Умное здание: безопасно, но неэффективно? 1
23.12.2013 Облака приведут к революции в мировом разделении труда 1
06.11.2013 Врачи против ИТ: кто победит? 1
28.10.2013 Самый тонкий в мире ультрабук 14" и другие новинки Fujitsu: первый взгляд 1
18.12.2012 iCore выводит на рынок собственный мультимедийный продукт 3
28.11.2012 Руслан Демидов: Делаем ставку на качество! 3

Публикаций - 45, упоминаний - 69

iCore упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Крок 1221 14
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 8
Ланит ГК 1160 7
Инфосистемы Джет 675 7
АйТи 753 6
Компьюлинк ГК - Compulink 214 5
iTeco - Ай-Теко 720 5
Астерос - Asteros 531 5
Микротест 177 4
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 109 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 3
ГЛОНАСС АО 82 3
ХайТэк - Hi-Tech 66 3
Ramax - Рамакс 62 3
Ланит Интеграция 101 3
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 3
BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 20 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
Softline - Софтлайн 1475 2
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 34 2
SAP SE 3220 2
Lenovo Group 1641 2
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 189 2
Системный софт - SysSoft 124 2
Инсистемс 33 2
Brocade Communications Systems 143 2
Телеком-защита 48 2
LanKey - ЛанКей ИТ 23 2
VMware 1830 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
Yandex - Яндекс 4103 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 844 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 1
Hitachi Vantara 100 1
Hitachi 477 1
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Аэрофлот 493 2
Деловые Линии ГК 36 1
РесурсТранс 16 1
ПГК - Первая грузовая компания 98 1
Posti Group Corporation - Itella 21 1
Согласие СК 44 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 45 1
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 1
Л’Этуаль - Торговая сеть 49 1
Транснефть 159 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 1
НГКМ - Нефтегазкомплектмонтаж 1 1
АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом 32 1
ЕВРАЗ ЕвразРуда 3 1
МДМ Банк 150 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 223 1
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 1
Открытие ФК 538 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
Airbus Group 71 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 216 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
X5 Group 600 1
Boeing 98 1
Hyundai Motor 146 1
X5 Group - Пятерочка 560 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 1
Почта России ПАО 1579 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 65 1
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 47 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2387 2
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 796 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 319 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 437 1
HAAS - Hardware as a Service - Оборудование как сервис 19 1
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 277 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1210 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 139 1
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 17 1
ExpressCard - NewCard - PCCard - интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 98 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 849 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 1
Сенсорный экран - Тачскрин - Touch Screen 41 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 166 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 1
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 102 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 2
ЕГИС ОТБ - Единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности 5 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Microsoft Windows 8 1228 2
Госуслуги - Суперсервисы - Безбумажные перевозки пассажиров и грузов 5 1
KNX - коммуникационная шина для автоматизации зданий 67 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 676 1
Polycom 3D Voice 1 1
Airbus Skywise 2 1
Lenovo Yoga - серия ноутбуков 72 1
РЖД Ласточка - ЭС1, ЭС1П, ЭС2Г, ЭС2ГП - семейство пассажирских электропоездов на основе платформы Siemens Desiro 11 1
Siemens MindSphere 22 1
ITPS AVIST Oil&Gas - Asset Virtualization System Oil&Gas 2 1
РЖД Цифровая железная дорога 7 1
General Electric Predix - IIoT-платформа 7 1
Lenovo System X - серия серверов 3 1
Nvidia GeForce GT 154 1
Brocade Certified - Brocade Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 5 1
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 79 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 1
Fenix 5 1
Swiss-AS AMOS 11 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 285 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 1
Microsoft Windows 10 6676 1
Nvidia GeForce GTX 2081 1
Intel x86 - Архитектура процессора 994 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 329 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Карпинский Алексей 37 12
Пауков Сергей 7 3
Демидов Руслан 10 3
Буленков Дмитрий 13 3
Аксельрод Илья 15 3
Парахин Виктор 4 2
Барыкин Сергей 9 2
Карпов Алексей 21 2
Бобровников Борис 86 2
Тищенко Андрей 12 2
Семынин Дмитрий 3 1
Соколюк Валерий 26 1
Андронов Сергей 17 1
Мамров Алексей 1 1
Богданов Валентин 7 1
Танцоров Вячеслав 2 1
Вознесенский Александр 2 1
Иодковский Станислав 1 1
Гименез Вероника 6 1
Литвинов Игорь 7 1
Островский Владимир 22 1
Прозоровский Василий 40 1
Гусев Александр 26 1
Чаркин Евгений 182 1
Русанов Сергей 44 1
Калинин Александр 95 1
Макаров Алексей 49 1
Тикуркин Максим 32 1
Добкин Аркадий 54 1
Игнатова Людмила 5 1
Прозоров Денис 5 1
Хрупов Сергей 1 1
Витоженц Александр 5 1
Малышев Алексей 7 1
Ананьин Алексей 60 1
Стрельников Алексей 1 1
Бурлуцкий Андрей 3 1
Домуховский Николай 3 1
Терещенко Николай 2 1
Натрусов Артем 121 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 9
Россия - ПФО - Казань 1522 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 4
Европа 3788 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 3
Россия - Астраханская область 372 2
Россия - Калининградская область 542 2
Германия - Федеративная Республика 3674 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 2
Армения - Республика 690 2
Казахстан - Республика 2650 2
ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога 15 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Россия - Республика Адыгея 242 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Россия - Томская область 424 1
Восточная Европа 1691 1
Япония 2811 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Россия - Оренбургская область 295 1
Арктика 141 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 1
Узбекистан - Республика 827 1
Ближний Восток 1479 1
Африка 1499 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 597 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 762 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Финляндия - Финляндская Республика 822 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
Космодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 11 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
CNews - ZOOM.CNews 1109 1
CNews Analytics 1991 15
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 3
IDC - International Data Corporation 2729 2
CNews Fast рейтинг 30 2
Markets&Markets Research 78 1
РЖД ВНИИЖТ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 4 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 12 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 3
CNews AWARDS 292 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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