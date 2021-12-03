Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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USB-модем
Публикаций - 125, упоминаний - 148
USB-модем упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 8
|Кусков Денис 212 4
|Свердлов Денис 169 3
|Самошкина Диана 28 2
|Плесконос Дмитрий 30 2
|Брюквин Юрий 280 2
|Адоньев Сергей 32 1
|Студитских Виталий 16 1
|Медведев Дмитрий 1582 1
|Царевская Наталья 10 1
|Зайцев Павел 45 1
|Карасев Павел 15 1
|Пилюгин Игорь 7 1
|Зайцева Анна 63 1
|Немшич Борис 22 1
|Темиров Артур 7 1
|Коваль Валерий 38 1
|Широков Алексей 15 1
|Григорьева Евгения 57 1
|Беляева Оксана 22 1
|Погребинский Антон 39 1
|Кромский Дмитрий 28 1
|Карпович Владимир 9 1
|Головнев Роман 3 1
|Торгов Игорь 19 1
|Мартиросян Ваагн 36 1
|Володин Роман 22 1
|Аляутдинов Тимур 20 1
|Шуклин Андрей 22 1
|Ланина Ирина 17 1
|Солдатенков Сергей 154 1
|Хасьянова Гульнара 115 1
|Акимов Максим 168 1
|Петров Михаил 96 1
|Иванов Олег 128 1
|Чемезов Сергей 131 1
|Усманов Алишер 252 1
|Ермаков Валерий 75 1
|Смирнов Дмитрий 64 1
|Егоров Игорь 40 1
|Березкин Григорий 28 1
|TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 258 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 783 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 40 1
|Stack Overflow - Сайт вопросов и ответов для программистов 19 1
|Sputnik 12 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 872 5
|Juniper Research 419 1
|Strategy Analytics 281 1
|AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 1
|In-Stat 81 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1166869, в очереди разбора - 1047255.
Создано именных указателей - 54753.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1166869, в очереди разбора - 1047255.
Создано именных указателей - 54753.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru