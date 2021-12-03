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USB-модем



03.12.2021 Создан первый в мире 5-нанометровый процессор для Windows-ноутбуков. Intel и AMD нечем ответить 1
02.09.2021 Российские магазины завалены дешевыми кнопочными телефонами с вредоносным ПО 1
29.10.2020 TCL расширяет линейку сетевых решений Alcatel и представляет 4G Wi-Fi-роутер Alcatel LINKZONE MW45V 1
10.08.2020 TCL Communication представила в России новый интернет-центр и USB-модем под брендом Alcatel. Цены 1
12.02.2019 В России появится мегаоператор интернета для чиновников, МВД и МЧС за 73 миллиарда 1
13.06.2017 Власти обвиняют МТС, «Мегафон» и «Билайн» в одновременном многократном росте цен на 4G-модемы 1
15.04.2016 «Билайн» создал технологическую платформу для запуска услуги «Мини-кабинет» 1
12.04.2016 Yota пустила метеорит на чехлы для модемов 1
23.11.2015 «Билайн» запустил 4G в Тольятти 1
16.11.2015 В Саратовской области запущен бесплатный и безлимитный 4G от «Билайн» 1
12.10.2015 «Билайн» обновляет офисы продаж и обслуживания в Кировской области 1
16.09.2015 Positive Technologies выявила серьезную уязвимость в LTE-модемах Huawei 3
05.06.2015 Москва бросилась раскупать модемы «Мегафона». Розница удивлена 1
11.02.2015 Более 1 тыс. абонентов «Билайн» в Иркутске пользуются связью 4G 1
22.12.2014 Услуги 4G доступны клиентам «Билайн» в Вологде, Мурманске, Пскове и Североморске 1
16.12.2014 ТТК запустил WiMAX в Березниках Пермского края 1
19.11.2014 В салонах «МегаФона» в Барнауле начались продажи 4G-оборудования 1
04.07.2014 «Билайн» запустил скоростной интернет 4G в Барнауле 1
03.07.2014 Клиенты «Билайн» Подмосковья переходят на 4G 1
28.04.2014 «Билайн» включил 4G в терминале D в «Шереметьево» 1
12.12.2013 «Билайн» перевёл сеть в Новгородской области на скоростные каналы 1
01.11.2013 «Билайн» отказался от безлимитного мобильного интернета 1
27.09.2013 «Билайн» обрезал торренты 2
16.09.2013 «Билайн» представил новую линейку опций мобильного интернета «Хайвей» 1
23.07.2013 Новые 3G-модемы «Билайн» поддерживают Windows 8 1
24.06.2013 Yota скрестила USB-модем с WiFi-роутером 1
10.06.2013 «Основа Телеком» получила первую партию USB-модемов для тестирования LTE-сети в нескольких городах 3
14.05.2013 «Ростелеком» запускает в коммерческую эксплуатацию сеть 3G+ в 5 регионах УрФО 1
26.04.2013 Обзор роутера ZyXEL Keenetic Giga II: ZOOM рекомендует 1
22.04.2013 Елена Лукьянова назначена директором по продажам на массовом рынке Тульского филиала «ВымпелКома» 1
02.04.2013 Выбор ZOOM: лучшие дачные планшеты 1
28.03.2013 «Ростелеком» запускает в коммерческую эксплуатацию сеть 3G в Пермском крае 1
22.03.2013 Предсказаны перспективы LTE в России 1
19.03.2013 «Билайн» продлевает отмену роуминга для пользователей USB-модемов и планшетов 2
01.03.2013 «Билайн» расширил зону покрытия сети 3G в Туле 1
25.10.2012 Планшеты Prology: обзор лучших моделей линейки 1
24.10.2012 «МегаФон» предложил корпоративным клиентам усилитель интернет-сигнала 1
04.10.2012 Мобильный бизнес: набирая обороты 1
25.09.2012 Интернет-трафик в сети МТС в Тамбове за год увеличился в 7 раз 1
13.09.2012 TP-Link представил беспроводной маршрутизатор, способный автоматически переключается с WAN на 3G/4G 1

Публикаций - 125, упоминаний - 148

USB-модем упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7456 54
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6181 20
Yota - Скартел 698 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8506 16
Samsung Electronics 8922 14
Huawei 3132 13
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1234 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7749 7
Apple Inc - Эппл Рус 10085 7
Qualcomm Technologies 1521 6
Nokia Corporation 5231 6
Lenovo Motorola 3318 6
ZTE Corporation 637 5
HTC Corporation 1374 5
Cisco Systems 4624 4
Microsoft Corporation 20962 4
Lenovo Group 1990 4
LG Electronics 3116 4
Intel Corporation 10778 4
Ericsson 2273 4
ZyXEL Communications 273 4
ВымпелКом - Билайн Узбекистан - Unitel - Beeline Uzbekistan 129 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2214 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 1719 3
MediaTek 366 3
Nokia Alcatel-Lucent 1416 3
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1274 3
Dell EMC 4463 2
Ростех - Ростехнологии 2297 2
HP Inc. 5096 2
Toshiba Corporation 2747 2
Acer Group 2177 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1842 2
TCL Corporation 145 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 931 2
Sony 5559 2
Orange S.A. 878 2
Vodafone Group 1267 2
Merlion - Мерлион 336 2
MSI - Micro-Star International 474 2
Телефорум 91 2
Garsdale Services 36 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 107 1
Dixis - Диксис 341 1
Телефон.Ру 87 1
Telconet Capital 24 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 25 1
Yota Lab технопарк 4 1
Chiesi Pharmaceuticals - Кьези Фармасьютикалс 12 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1886 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 245 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 226 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 170 1
Евросеть 1342 1
Hyundai Motor 256 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 831 1
Связной ГК 1082 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7309 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1726 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1995 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2337 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1872 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 169 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1936 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 872 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 553 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 281 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 143 1
ФАС РФ - Управление Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области - Ярославское УФАС 1 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 8
3G - Стандарт мобильной связи 5061 66
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4189 35
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10060 25
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9088 24
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3032 21
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12105 15
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3163 14
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 977 12
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 469 12
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6270 9
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1135 8
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4849 8
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 492 8
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 667 7
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1332 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3949 6
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2848 5
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 263 5
HSUPA - High-Speed Uplink Packet Access - технология высокоскоростной пакетной передачи данных в направлении «от абонента» 91 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2970 4
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3135 4
Wi-Fi Alliance WPS - Wi-Fi Protected Setup - Стандарт полуавтоматического создания беспроводной сети Wi-Fi 90 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 820 4
WPA - WPA2 - Wi-Fi Protected Access 207 4
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 580 3
MAC-адрес - Media Access Control - Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 142 3
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 469 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2566 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1531 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3491 3
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 188 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 445 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 648 3
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1342 3
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 584 3
DDR - Double data rate 2046 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 866 3
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 154 3
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 3965 3
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 755 3
Google Android 11622 10
Linux OS 7160 7
Microsoft Windows 10 10088 7
Apple iPad 3534 6
Apple iPhone - серия смартфонов 5801 4
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 353 3
Apple macOS 1217 3
Microsoft Skype 1876 2
Huawei Honor - Серия смартфонов 372 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1277 2
Huawei MediaPad - серия планшетов 45 2
Microsoft Windows XP 2205 2
МТС 3G-сеть 87 2
Huawei Vision - Смартфон 11 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2054 2
Nokia Alcatel-Lucent Linkkey 2 2
Nokia Alcatel Linkhub HH 3 2
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - мессенджер 805 2
ZyXEL Keenetic 21 2
Opera Mini 206 2
Samsung Electronics TouchWiz 174 2
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 421 2
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 2086 2
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1226 2
Google Play - Google Store - Android Market 2629 2
Microsoft Windows 7 1728 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1360 2
Apple iOS 6193 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1172 1
HTC Sense UI - графическая оболочка 207 1
Microsoft Windows 2000 978 1
GIMP - Графический редактор 43 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
Pidgin - Мессенджер 43 1
Google Picasa Web Albums 154 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 405 1
WEP - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 130 1
Google Earth - Google Планета Земля 446 1
Hyundai Solaris - субкомпактный автомобиль 10 1
Кусков Денис 212 4
Свердлов Денис 169 3
Самошкина Диана 28 2
Плесконос Дмитрий 30 2
Брюквин Юрий 280 2
Адоньев Сергей 32 1
Студитских Виталий 16 1
Медведев Дмитрий 1582 1
Царевская Наталья 10 1
Зайцев Павел 45 1
Карасев Павел 15 1
Пилюгин Игорь 7 1
Зайцева Анна 63 1
Немшич Борис 22 1
Темиров Артур 7 1
Коваль Валерий 38 1
Широков Алексей 15 1
Григорьева Евгения 57 1
Беляева Оксана 22 1
Погребинский Антон 39 1
Кромский Дмитрий 28 1
Карпович Владимир 9 1
Головнев Роман 3 1
Торгов Игорь 19 1
Мартиросян Ваагн 36 1
Володин Роман 22 1
Аляутдинов Тимур 20 1
Шуклин Андрей 22 1
Ланина Ирина 17 1
Солдатенков Сергей 154 1
Хасьянова Гульнара 115 1
Акимов Максим 168 1
Петров Михаил 96 1
Иванов Олег 128 1
Чемезов Сергей 131 1
Усманов Алишер 252 1
Ермаков Валерий 75 1
Смирнов Дмитрий 64 1
Егоров Игорь 40 1
Березкин Григорий 28 1
Россия - Российская федерация - РФ 82082 58
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26565 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11513 12
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1723 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12012 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3769 8
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 900 5
Казахстан - Республика 4116 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1858 4
Украина 5501 4
Россия - СЗФО - Новгородская область 423 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1768 4
Узбекистан - Республика 1249 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 989 3
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 496 3
Россия - СФО - Республика Алтай 878 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 836 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10848 3
Беларусь - Белоруссия 3189 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33841 3
Южная Корея - Республика 3248 3
Россия - ЦФО - Тульская область 922 2
Россия - СЗФО - Мурманская область 472 2
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 342 2
Россия - СЗФО - Псковская область 455 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 768 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1059 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 811 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2127 2
Россия - СФО - Новосибирск 2905 2
Россия - УФО - Челябинская область 842 2
Россия - ПФО - Казань 1880 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1125 2
Москва - Садовое кольцо 73 2
Япония 7883 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 901 2
Россия - ДФО - Магаданская область 298 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1160 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 431 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2883 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2705 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1874 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 155 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 300 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 258 2
Коммерсантъ - Издательский дом 783 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 40 1
Stack Overflow - Сайт вопросов и ответов для программистов 19 1
Sputnik 12 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 872 5
Juniper Research 419 1
Strategy Analytics 281 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 1
In-Stat 81 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 8 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 720 1
CeBIT 406 1
Cisco Connect 5 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1166869, в очереди разбора - 1047255.
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