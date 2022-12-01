Индексная книга CNews*
PC game Arcade game Arcade genre Аркады
Публикаций - 178, упоминаний - 179
PC game упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Sony 6490 9
|Apple Inc 11285 7
|1С-ИжТиСи 6412 4
|1С 7098 4
|СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 160 4
|4A Games 749 4
|Yandex - Яндекс 5805 3
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2764 2
|Intel Corporation 11703 2
|Twitter 2736 2
|AMD - Advanced Micro Devices 3888 1
|Zoom Int - Zoom Video Communications 1338 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 9639 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5927 5
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1871 3
|Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 341 2
|GFG - Lamoda - Купишуз 121 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2443 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9313 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1227109, в очереди разбора - 870492.
Создано именных указателей - 114676.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1227109, в очереди разбора - 870492.
Создано именных указателей - 114676.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.