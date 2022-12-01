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PC game Arcade game Arcade genre Аркады



01.12.2022 Гонки на двоих или пасьянс в одиночестве: в какие игры россияне играют в браузере 1
12.08.2022 RuStore выяснил, какие приложения пользуются спросом в разных регионах России 1
02.08.2022 В RuStore появилась разбивка мобильных игр по категориям 1
25.07.2022 Обзор 4К-телевизора Hyundai H-LED65FU7002: корейское железо и российский софт 1
08.02.2022 Максимальная частота обновления экрана и для кого она важна 1
10.06.2021 «Мегафон» запускает новый сервис подписки на мобильные игры 1
20.05.2021 Сбербанк создал «убийцу» Android для умных телевизоров 1
15.10.2020 Медиаприставка SberBox поступила в продажу. Цена 1
24.09.2020 «Сбер» выпустил ТВ-приставку SberBox с семейством виртуальных ассистентов «Салют» и голосовым управлением 1
19.06.2017 Искусственный интеллект побил мировой рекорд в Ms. Pac-Man 1
17.02.2017 M83 вместе с Microsoft выпустили интерактивный клип-игру на песню «Go!» 1
24.01.2017 «Мегафон» открывает безлимитный доступ к играм 1
03.10.2016 Игромир 2016: по-прежнему весело 1
22.09.2016 Купил шлем? Выбери игру! 1
21.07.2016 Обзор PS VR: виртуальная реальность по версии PlayStation 1
05.04.2016 Обзор очков Samsung Galaxy VR: лучшее VR-решение для смартфона 1
09.12.2015 GS Group вручил 600 тыс. руб. победителям студенческого конкурса по программированию 1
13.11.2015 Sociable вместо Sensible 1
20.10.2015 Всё и сразу - в новой Need for Speed 1
09.09.2015 В демо FIFA 16 не только девушки 1
30.07.2015 Коробка для птиц и свиней 1
30.01.2015 Лучшие игры 2014 года для платформы iOS 1
23.01.2015 Ubisoft выращивает "звёздный цветок" 1
02.12.2014 Хакер превратил клавиатуру в аркадный автомат 1
15.08.2014 Лучшие игры первой половины 2014 года для iOS, часть II 1
28.04.2014 Обзор народного смартфона Explay Vega: "яндексофон" на Android 1
07.04.2014 Большой обзор современных портативных консолей: Sony vs Nintendo vs NVIDIA 1
20.02.2014 Sega Genesis представила комплект из портативной игровой приставки Sega Gopher и джойстика Sega Fire Joy 1
19.02.2014 Галактика с запястья 1
13.01.2014 Лучшие игры 2013 года для iOS. Выбор ZOOM.CNews 2
09.10.2013 Выбор ZOOM: топ-10 игр осени для Android 1
07.10.2013 Лучшие игры для iOS третьего квартала 2013 года. Выбор ZOOM 1
27.09.2013 1000 Марио для одной принцессы 1
28.08.2013 Raven's Cry сменила разработчика 1
26.08.2013 Обзор NVIDIA Shield: самая технологичная портативная игровая приставка 1
19.08.2013 Обзор революционного шлема виртуальной реальности Oculus Rift 1
22.07.2013 Обзор Acer Aspire P3: планшет и немножко ультрабук 1
19.07.2013 Новая вспышка воспоминаний накроет нас 21 августа 1
11.07.2013 Новый год - с новым Ratchet and Clank 1
27.06.2013 Настоящая Limbo приходит на iOS 1

Публикаций - 178, упоминаний - 179

PC game упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Sony 6490 9
Apple Inc 11285 7
1С-ИжТиСи 6412 4
7098 4
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 160 4
4A Games 749 4
Yandex - Яндекс 5805 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2764 2
Intel Corporation 11703 2
Twitter 2736 2
AMD - Advanced Micro Devices 3888 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 1338 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9639 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5927 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1871 3
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 341 2
GFG - Lamoda - Купишуз 121 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2443 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9313 2
4CIO 716 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79806 17
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22223 13
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25589 9
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2971 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6768 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8408 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6747 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7612 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54166 3
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 901 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15155 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11416 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4460 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 5652 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8230 2
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1775 2
Акустические устройства - Динамик - Стереодинамики 401 2
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 1953 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3980 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1182 1
Акустические устройства - Динамик - Сабвуфер - Subwoofer 318 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20368 1
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9295 1
Apple iOS 6898 11
Microsoft Windows 14556 9
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6630 4
4A Games - Metro Exodus - Метро: исход - компьютерная игра (Шутер от первого лица) 700 4
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 614 2
Linux OS 8364 1
Microsoft Outlook 1298 1
Google Android 5 - Android Lollipop 304 1
Epic Games - Unreal Engine 286 1
Intel Core i - Cерия процессоров 472 1
Google Android TV 228 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50399 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39734 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15252 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2683 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2535 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15277 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13016 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 549 1
Германия - Берлин 704 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 500 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2349 1
Швеция - Королевство 3540 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10102 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42607 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24558 6
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 3779 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7938 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10935 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7506 1
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