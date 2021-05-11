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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Inmarsat
Инмарсат
Публикаций - 40, упоминаний - 56
Inmarsat упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Бокова Людмила 80 3
|Пехтерев Сергей 41 3
|Клишас Андрей 44 2
|Никифоров Николай 1127 2
|Матаев Вячеслав 3 2
|Иванов Олег 124 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 87 1
|Дорогой Леонид 1 1
|Рогозин Дмитрий 79 1
|Шелобков Алексей 12 1
|Шамотин Вячеслав 1 1
|Серкин Александр 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 913414, в очереди разбора - 816389.
Создано именных указателей - 47096.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 913414, в очереди разбора - 816389.
Создано именных указателей - 47096.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru