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Inmarsat
Инмарсат



11.05.2021 В России ежечасно будут определять координаты пользователей мобильной спутниковой связи 1
29.12.2020 В России вводят миллионный штраф для операторов, использующих иностранные спутники связи 1
28.08.2020 Власти отдали морское спутниковое оборудование на откуп госмонополисту 1
11.06.2019 В России введут крупные штрафы за иностранный спутниковый интернет 2
27.02.2019 Власти обязали российских операторов сдавать спецслужбам трафик зарубежных спутниковых абонентов 1
22.01.2019 Назло OneWeb: Россиянам запретили ввозить в страну спутниковые телефоны 2
06.11.2018 Частникам запретят ввозить в Россию спутниковые телефоны 2
22.03.2018 Зачем ИТ-экспертам подтверждать свои знания сертификатами 1
20.02.2017 «Звездные войны»: Частоты для мобильной спутниковой сети «в одни руки» получит система «Гонец» 1
13.01.2017 Интернет появился на коротких и средних рейсах Lufthansa и Austrian Airlines 2
23.12.2016 Хозяева МТС собрались строить мобильную спутниковую сеть «в интересах государственной безопасности» 1
30.11.2016 Inmarsat, Deutsche Telekom, Nokia и Thales провели испытания авиационной телеком-сети EAN 4
18.11.2016 Российские силовики смогут прослушивать абонентов Iridium - кроме служащих Пентагона 1
30.06.2016 Lufthansa предоставит доступ в интернет на рейсах короткой и средней протяженности 2
22.12.2015 «Т-софт» внедрит систему расчетов CombiBilling в «Морсвязьспутнике» 1
23.09.2015 В 2016 г. на рейсах Lufthansa короткой и средней продолжительности появится скоростной интернет 3
18.09.2015 Россияне запустят революционную систему мобильного спутникового интернета 1
10.07.2014 AltegroSky купил «Московский телепорт» 1
15.05.2014 Создана спутниковая система контроля движения поездов 1
28.10.2013 «Аэрофлот» снижает цены на интернет в небе 1
12.07.2013 Британское космическое агентство откроет 100 тыс. рабочих мест для инженеров 1
24.01.2013 В 26 самолетах «Аэрофлота» появится WiFi 1
24.01.2013 «Аэрофлот» активирует WiFi-интернет на 26 воздушных судах до конца года 1
09.11.2011 «Мегафон» начал ШПД-экспансию 1
08.11.2011 «МегаФон» приобрел компанию «Находка Телеком» за 196 млн руб. 1
26.01.2010 Inmarsat совершил первый звонок в новой системе глобальной спутниковой телефонной связи 1
11.11.2008 ИВК поможет подключить подвижные объекты к глобальным ИС 1
04.04.2007 Спутниковые телефоны: ненужный хайтек? 1
15.02.2007 Компания Inmarsat запустила новую услугу BGAN 3
31.08.2006 Ryanair предложит услуги мобильной телефонии во время полета 1
11.08.2006 Морские суда меняют провайдера 2
08.08.2006 ИВК представил защищенный КПК 1
16.05.2006 Inmarsat идет в США с новым сервисом 2
25.04.2006 Спутники отправят ледоколы на стоянки 1
21.03.2006 Страховать спутники станет значительно дешевле 1
08.12.2005 Inmarsat запустил услугу по передаче голоса 2
21.11.2005 Широкополосной доступ будут использовать в корпоративных самолетах 1
08.11.2005 Inmarsat-4 F2 успешно запущен 1
29.06.2005 Цены на спутниковую связь падают: как выбрать оператора 3
03.03.2005 Борьба за Galileo закончилась патом 1

Публикаций - 40, упоминаний - 56

Inmarsat упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Thuraya 27 7
Iridium - Иридиум - Оператор спутниковой телефонной связи 63 7
Globalstar - Глобалстар 41 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5390 5
OneWeb - Уанвеб - WorldVU 23 4
GTNT - Джи Ти Эн Ти 6 3
Морсвязьспутник ФГУП 17 3
AltegroSky - Альтегроскай - НекстТелл 48 3
Альфа-Телеком ГК - Megacom 173 3
Транзит-Телеком 8 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7208 2
ТМ Сат 5 2
Microsoft Corporation 14491 2
Lenovo Motorola 1605 2
Google LLC 8672 1
Cisco Systems 2616 1
ГлобалТел - Глобалстар-Космические Телекоммуникации 25 1
Amazon Inc - Amazon.com 1656 1
HP Inc. 3632 1
МегаФон 1440 3 1
Синтерра - Synterra 731 1
GNTT 1 1
Космическая связь ФГУП ГПКС 262 1
Антарес 26 1
КНС Групп - Yadro 124 1
HP - Hewlett-Packard 1378 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 1601 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7390 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6498 1
АФК Система ПАО 1392 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 6 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6375 9
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 471 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2128 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1902 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 403 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1122 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 522 3
Пентагон - Министерство обороны США 523 2
Правительство РФ 2314 1
Верховный суд Российской Федерации 226 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 47 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 26 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству 3 1
Microsoft ITIL Foundation 1 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8378 6
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 97 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2657 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4009 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3329 2
SCRUM - Методология совместной работы 61 1
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 82 1
3G - Стандарт мобильной связи 4207 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 421 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1856 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 647 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 642 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 211 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5678 1
SpaceX 48 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 433 1
WhatsApp Messenger 656 1
Cisco Certified - Cisco Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 29 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 9 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 64 1
Cisco UCCE - Cisco Unified Contact Center Enterprise 6 1
Iridium Next 5 1
GipsyTeam - покер-онлайн 1 1
Бокова Людмила 80 3
Пехтерев Сергей 41 3
Клишас Андрей 44 2
Никифоров Николай 1127 2
Матаев Вячеслав 3 2
Иванов Олег 124 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 87 1
Дорогой Леонид 1 1
Рогозин Дмитрий 79 1
Шелобков Алексей 12 1
Шамотин Вячеслав 1 1
Серкин Александр 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 67428 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 7272 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 378 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 464 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 18949 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 5537 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 977 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 9608 3
Россия - ДФО - Приморский край - Находка 88 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 688 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1542 2
Европа 4761 2
Германия - Федеративная Республика 4733 2
Индия - Республика 2744 2
Земля - планета Солнечной системы 1868 2
Австралия - Австралийский Союз 1440 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 823 1
США - Аризона 155 1
Арктика 166 1
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 266 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 161 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 308 1
Румыния 418 1
Венгрия 395 1
Китай - Гонконг - Специальный административный район 717 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 895 1
Финляндия - Финляндская Республика 1021 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары 177 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 259 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 394 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 7162 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 505 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1420 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1049 1
Россия - Сибирь 1078 1
Ирландия - Республика 476 1
Ближний Восток 1796 1
Африка - Африканский регион 1836 1
Канада 1673 1
Италия - Итальянская Республика 1746 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 298 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 466 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 130 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3283 1
CGEIT - Certified in the Governance of Enterprise IT - Сертифицированный специалист по корпоративному управлению ИТ 1 1
PMBoK - Project Management Body of Knowledge - Свод знаний по управлению проектами 22 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4530 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1263 1
Прайм - Агентство экономической информации 628 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2414 1
Cisco Expo 9 1
Microsoft Академия CIO - конкурс 48 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
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