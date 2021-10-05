Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Data Matrix
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 52, упоминаний - 61
Data Matrix упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Юсупов Реваз 22 6
|Дубин Михаил 38 5
|Арлазаров Владимир 118 5
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Милых Александр 2 2
|Кузнецов Никита 2 2
|Предыбайло Вячеслав 11 2
|Харитонов Антон 9 2
|Сергеенко Егор 11 2
|Волков Кирилл 7 2
|Матвеев Евгений 9 2
|Цыганов Вячеслав 54 2
|Протасов Сергей 9 2
|Головко Сергей 3 1
|Расторгуева Светлана 1 1
|Кашин Иван 1 1
|Голубцов Иван 1 1
|Осадчикова Наталья 2 1
|Луговская Наталья 1 1
|Аникин Сергей 1 1
|Белотелов Павел 1 1
|Кобзарев Илья 1 1
|Даниленко Андрей 1 1
|Колесников Григорий 4 1
|Дю Игорь 1 1
|Косенко Валентина 1 1
|Чурзина Екатерина 1 1
|Ткаченко Татьяна 1 1
|Александров Александр 18 1
|Курганский Максим 2 1
|Сакаев Марат 1 1
|Коротыгин Станислав 1 1
|Ивентьев Игорь 1 1
|Щеглова Юлия 5 1
|Витров Ян 3 1
|Теплухина Екатерина 1 1
|Волкова Вера 4 1
|Марков Дмитрий 21 1
|Носков Константин 202 1
|Никифоров Николай 1126 1
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 1
|CNews Analytics 1991 1
|Research and Markets 17 1
|VDC Research 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768663, в очереди разбора - 672347.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768663, в очереди разбора - 672347.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru