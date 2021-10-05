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Data Matrix


05.10.2021 Компания Data Matrix создает Национальный банк биомедицинских данных 1
26.05.2021 Дым над Рунетом: нелегальный рынок онлайн-продаж табака в 2020 году превысил 500 млн рублей 1
20.05.2021 «Иннотек» управляет маркировкой с помощью решений Utrace 1
11.05.2021 Российскую вакцину «Спутник Лайт» защитят от подделки с помощью маркировки 1
08.04.2021 В России эмитировано более 100 млн кодов для маркировки парфюма 2
17.11.2020 Smart Engines представила новое поколение систем распознавания с аутентификацией документов и биометрической верификацией 1
05.11.2020 «Атол» представила дешевый терминал сбора данных 1
20.10.2020 «Эвотор» масштабирует сервисы для работы с маркировкой 1
10.07.2020 За неделю пользователи «Честного знака» проверили более миллиона кодов 1
09.07.2020 «Контур» разработала мобильное приложение со сканером для маркировки лекарств 2
19.06.2020 Тотальная маркировка подстегнет рынок решений автоматической идентификации 1
17.06.2020 «Тинькофф» внедрил технологию распознавания QR-кодов Smart Engines 1
15.06.2020 «СБИС» и «Эвотор» запустили совместный проект по маркировке 1
11.06.2020 Пользователи приложения «Честный знак» проверили более 6 млн товаров 4
03.06.2020 «Первый ОФД» и «Честный знак» провели эксперимент по маркировке велосипедов 1
03.06.2020 «Первый ОФД» и «Честный знак» провели эксперимент по передаче данных о маркированных велосипедах 1
27.05.2020 В мобильное приложение СДМ-Банка внедрены технологии Smart Engines для распознавания QR-кодов 1
14.05.2020 Обзор терминала для сбора данных АТОЛ Smart.Pro 1
04.02.2020 «Атол» разработал новый терминал сбора данных «Атол Smart.Pro» 1
30.12.2019 В Android-приложении Рокетбанка заработал новый сканер QR-кодов от Smart Engines 1
29.11.2019 ЦРПТ представил приложение для проверки подлинности лекарств 1
30.10.2019 «Корус консалтинг» внедрит систему маркировки обуви для Levi Strauss 1
11.10.2019 ЦРПТ сообщила о выдаче более 9,5 млн цифровых кодов на обувь за 10 дней 1
17.09.2019 «Корус консалтинг» поможет производителям молочной продукции с маркировкой 1
16.07.2019 СКБ-банк внедрил новую технологию распознавания QR кодов в мобильном банке 1
15.07.2019 В России запущен «пилот» по маркировке молочной продукции 1
24.06.2019 Стартовала подготовка к пилоту по маркировке альтернативной табачной продукции 1
29.04.2019 ИТ-разработки резидента «Сколково» внедрят в фармацевтической отрасли Кореи 1
27.02.2019 Началось массовое подключение мелкой розницы к системе маркировки 1
22.01.2019 ЦРПТ станет оператором экспериментов по маркировке духов и фотокамер 1
18.12.2018 ЦРПТ поддержала инициативу фармотрасли по уменьшению длины кода маркировки 1
03.12.2018 Что болит у фарминдустрии? 1
20.11.2018 «Трекмарк» представил новую линию оборудования для маркировки лекарств 1
22.10.2018 «Катрен» совместно с ЦРПТ провели успешный тест по считыванию криптозащищенной маркировки 1
18.09.2018 Цифровая маркировка сигарет принесет бюджету и рынку триллион 1
13.09.2018 Минпромторг и Росздравнадзор: перенос внедрения обязательной маркировки лекарств не планируется 2
05.09.2018 Tetra Pak и «Галактика» реализовали проект по маркировке молочной продукции 2
30.08.2018 Zenden успешно получила первый цифровой код маркировки Data Matrix 1
29.08.2018 ЦРПТ и производитель молочных продуктов «Галактика» протестируют нанесение цифровых кодов Data Matrix 1
24.08.2018 ЦРПТ начнет массовое подключение обувных компаний к пилоту по маркировке в октябре 2018 года 1

Публикаций - 52, упоминаний - 61

Data Matrix упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 26
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 6
Галактика - Корпорация 251 5
ТрекМарк 5 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
АТОЛ ГК 168 3
Ростех - Концерн Автоматика 398 2
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 2
Эвотор - Evotor 105 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
Корус Консалтинг ГК 808 2
3779 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
Biocad - Биокад 38 1
IBM 3557 1
RRC 67 1
Дримкас - Dreamkas 14 1
Парус 204 1
Тензор 44 1
Элвис-Плюс 69 1
Лига Цифровой Экономики 30 1
Cleverence - Клеверенс 9 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
ГС1 РУС - Ассоциация автоматической идентификации Юнискан 5 1
Google LLC 7177 1
Сколково - SK Биомед - Кластер биомедицинских технологий 8 1
VerifyMyAge 6 1
CBOSS 34 1
Ланит Treolan - Треолан 95 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
Microsoft Corporation 11168 1
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 1
SAP SE 3220 1
Cisco Systems 2056 1
ICL Services 51 1
Honeywell 138 1
Navicon - Навикон 198 1
HP Inc. 2937 1
MediaTek 315 1
Парижская коммуна 5 4
Analpa - ЛС Импорт 4 4
Zenden Group 24 4
Спортмастер 116 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Kari - Кари - Сеть магазинов 32 3
X5 Group 600 3
Почта Банк 289 2
Катрен 9 2
Егорьевск-обувь 3 2
Bayer AG - Байер 37 2
Тетра Пак - Tetra Pak 2 2
Danone - Данон 45 2
АльфаСтрахование СГ 208 2
Лента - Сеть розничной торговли 189 2
X5 Group - Пятерочка 560 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
Альфа-Банк 1127 2
Герофарм - Geropharm 8 1
Обувь России 27 1
Восток-Сервис ГК 11 1
AKFA 2 1
Takeda Pharmaceutical 15 1
Citibank - Ситибанк 170 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Шахунское молоко 1 1
Карат - Московский завод плавленых сыров 1 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 1
Туту.ру - Tutu.ru - российский сервис путешествий 13 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 19 1
Diners Club International - платёжная система 52 1
Tessi 8 1
Эконика - Женская обувная сеть 15 1
Dukascopy Bank SA 4 1
Levi Strauss - Леви Страусс 1 1
Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 1
BCW - BioCollections Worldwide 7 1
Вакинское АГРО 3 1
Levi Strauss&Co - Levi’s 6 1
Интро групп 1 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 7
Правительство РФ 2208 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 3
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 65 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Росздравнадзор РФ - Управление организации государственного контроля качества медицинской продукции 1 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 78 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
Президент Российской Федерации 1442 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 257 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 661 1
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 18
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 7
PDF417 - Portable Data File - Переносимый файл данных - двумерный штрихкод 13 6
AZTEC Code - Двумерный матричный штрихкод 12 6
2D - 2-Dimensional 297 5
Code 128 - Code 39 - Code 93 - стандарт штрихкода 5 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 4
UPC code - Universal Product Code - Американский стандарт штрихкода отслеживания товаров в магазинах - UPC-A, UPC-E 14 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 2
ARM64 - Архитектура процессора 1020 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - машиносчитываемая часть документа 18 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 2
WVGA - разрешение экрана 800x480 88 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
Computational Document Liveness - Алгоритм проверки «живости» 3 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
JIT - Just in Time - Точно в срок - Концепция управления производством, направленная на снижение количества запасов 8 1
Green AI - парадигма «зеленого искусственного интеллекта» 4 1
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 582 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1210 1
DataMatrix - электронный точечный двухмерный код 9 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 19 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 219 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3000 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 181 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
3G - Стандарт мобильной связи 3753 1
USB Type-C - USB-C 901 1
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 161 1
Google Android 10751 9
Apple iOS 5742 6
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 4
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 3
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 3
Microsoft Windows 10 6676 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 329 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
Intel x86 - Архитектура процессора 994 2
Linux OS 4276 2
Apple macOS 934 2
АТОЛ Онлайн-кассы 54 1
Lenovo Motorola DS - серия сканеров 1 1
Lenovo Motorola MC - серия радиотерминалов 1 1
Honeywell PPR - Honeywell Productivity Products and Solutions 6 1
СКБ-банк - СКБ Онлайн 3 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 676 1
Smart Engines - Smart Document Engine 8 1
Smart Engines - Smart Code Engine 9 1
ТрекМарк Линия М 1 1
АТОЛ Smart.Pro - терминал сбора данных промышленного класса 2 1
ФГУП НТЦ Атлас Атликс 9 1
Купибилет - Kupibilet 13 1
React - JavaScript фреймворк 24 1
Google Flutter 15 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 992 1
Smart Engines GreenOCR 17 1
MasterCard Maestro 112 1
Oz Liveness 18 1
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 55 1
Corning Gorilla Glass 496 1
Smart Engines Hieroglyph - Система распознавания удостоверяющих документов 8 1
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Apache HTTP Server 223 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 228 1
Java - Язык программирования 1180 1
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 99 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple - App Store 2198 1
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Щеглова Юлия 5 1
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Теплухина Екатерина 1 1
Волкова Вера 4 1
Марков Дмитрий 21 1
Носков Константин 202 1
Никифоров Николай 1126 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 32
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 4
Франция - Французская Республика 2143 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 762 2
Ливан - Ливанская Республика 44 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Украина 3398 1
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Сирия - Сирийская Арабская Республика 116 1
Марокко - Королевство 75 1
Катар 78 1
Иордания - Иорданское Хашимитское Королевство 47 1
Ирак - Республика 82 1
Султанат Оман 38 1
Тунис - Тунисская Республика 78 1
Ливия 13 1
Кувейт 51 1
Судан - Республика 41 1
Россия - Геленджик 58 1
Йемен - Йеменская Республика 9 1
Россия - Арзамас 57 1
Россия - Нижегородская область 745 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
Южная Корея - Республика 1466 1
Азия - Азиатский регион 1525 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 845 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Африка 1499 1
Ближний Восток 1479 1
Россия - Владивосток 866 1
Россия - Хабаровск 624 1
Саудовская Аравия - Королевство 278 1
Латинская Америка 726 1
EAN - European Article Number - Европейский номер товара 11 5
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 5 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 1
CNews Analytics 1991 1
Research and Markets 17 1
VDC Research 6 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 33 1
ГИЛС и НП ФБУ - Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик 1 1
НИОПИК ФГУП Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт органических полупродуктов и красителей 2 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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