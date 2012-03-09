Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
CBOSS
Fujitsu Services Oy
Публикаций - 113, упоминаний - 261
CBOSS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Морозов Андрей 42 7
|Медведев Дмитрий 1582 5
|Меньшов Кирилл 73 4
|Корнеев Евгений 5 3
|Карпов Сергей 23 3
|Никифоров Николай 1131 3
|Ершова Элеонора 64 3
|Алхазов Дмитрий 14 3
|Тарасов Сергей 33 3
|Носков Константин 205 2
|Федотов Дмитрий 6 2
|Бондаренко Михаил 55 2
|Асланян Сергей 96 2
|Калюжный Игорь 26 2
|Осеевский Михаил 249 2
|Дубин Михаил 38 2
|Полевой Василий 14 2
|Павловский Павел 16 1
|Григорьев Сергей 6 1
|Меднов Сергей 121 1
|Шубин Сергей 25 1
|Данкевич Евгений 7 1
|Мелехин Иван 18 1
|Исаак Мостов 9 1
|Дарья Капранова 3 1
|Аристархов Дмитрий 14 1
|Репин Николай 14 1
|Климов Евгений 16 1
|Чеканов Михаил 6 1
|Ходос Юрий 17 1
|Телятников Алексей 20 1
|Ничипоренко Алексей 29 1
|Красовский Александр 29 1
|Бобровский Александр 3 1
|Юрченко Евгений 131 1
|Липич Григорий 64 1
|Солонин Виталий 89 1
|Нефедов Павел 44 1
|Радаев Александр 40 1
|Корюкин Юрий 27 1
|IDC - International Data Corporation 4517 5
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 605 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2648 1
|Gartner Dataquest 329 1
|Moody's Investors Service 64 1
|In-Stat/MDR 63 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167626, в очереди разбора - 1042503.
Создано именных указателей - 57013.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167626, в очереди разбора - 1042503.
Создано именных указателей - 57013.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru