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CBOSS
Fujitsu Services Oy



09.03.2012 Всемирный мобильный конгресс «забанил» российскую ИТ-компанию, предлагавшую «девочек» его участникам
09.12.2009 CBOSS реализовала проект централизации филиалов «Нижегородской сотовой связи»
16.11.2009 Новое решение CBOSS поможет операторам организовать целевой маркетинг
12.11.2009 ЕТК: три расширения ИТ-решения CBOSS за два года
23.10.2009 Решение CBOSS позволит «Байкалвесткому» обслуживать свыше 2,2 млн абонентов
30.06.2008 МТ-С выбрала CBOSS. Старый друг лучше новых двух
26.12.2007 CBOSS в Германии
29.11.2007 CBOSS успешно реализовал проект по CRM-консалтингу в «Байкалвестком»
19.11.2007 CBOSS завершил объединение биллинговых систем ЕТК и «СТеК Джи Эс Эм»
13.11.2007 CBOSS добрался до Афганистана
06.11.2007 Geocell предоставил 3G-сервисы благодаря технологиям CBOSS
09.01.2007 CBOSS защитит "Волгоград-GSM" от экспансии "большой тройки"
13.09.2006 Новый GSM+3G оператор выбрал всю ИТ-инфраструктуру от CBOSS
20.06.2006 CBOSS тоже хочет Armentel
08.06.2006 CBOSS избавился от "лишних" вице-президентов и пиара
21.04.2004 Призраки "старших братьев" преследуют CBOSS и Cognitive?
12.04.2004 CBOSS поставил в филиалы МТС серверное оборудование и ПО
02.04.2004 НР заключил ОЕМ-соглашение с CBOSS
05.03.2004 CBOSS поставит комплексное решение в Азербайджан
16.02.2004 CBOSS купила кусочек Fujitsu
26.01.2004 CBOSS разочарован в российских заказчиках
18.12.2003 CBOSS и МЕRА начали разработку совместного решения для провайдеров IP-телефонии
17.12.2003 CBOSS и МЕRА углубят совместимость своих решений для провайдеров IP-телефонии
03.10.2003 Биллинг: что может аналитический CRM
03.10.2003 Биллинг: что может аналитический CRM
26.08.2003 CBOSS прирос "Абсолютом"
27.03.2003 Биллинг готов к взрывному росту абонентской базы. Дело за операторами...
19.12.2002 CBOSS установил в "Нижегородской Сотовой Связи" первую отечественную систему предоплаченных услуг на интеллектуальной платформе CBOSSin
26.07.2002 В службе технического сопровождения CBOSS внедрен call-центр собственной разработки
14.06.2002 Технология CBOSS соединяет абонентов "Кубань-GSM" с пользователями ICQ
10.06.2002 Рынок телекоммуникаций: Обзор событий прошедшей недели 25.05-10.06
21.08.2001 Cистемы CBOSS запущены в коммерческую эксплуатацию в сети оператора "Новая Телефонная Компания" во Владивостоке
23.03.2001 CBOSS представила Россию на выставке Mobile Billing 2001 в Каннах

Публикаций - 113, упоминаний - 261

CBOSS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8509 25
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7464 17
Oracle Corporation 5801 13
HP Inc. 5098 11
Ростелеком - Связьинвест 1656 10
Oracle - Sun Microsystems 2158 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7758 9
IBS - ИБС ИТ Услуги 1325 9
Amdocs 123 8
Открытые технологии 429 8
HP - Hewlett-Packard 3423 8
Беркут НПФ 93 7
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 499 7
Yota - Скартел 698 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6186 7
Hitachi 1278 7
IBM 8663 7
Eastwind - Восточный Ветер 63 6
МТС - Кубань GSM 87 6
Ростелеком НСС 75 6
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 713 6
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 150 5
AT Consulting - Группа ЭйТи 294 5
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 352 5
Tele2 НСС - Нижегородская сотовая связь 68 5
Cisco Systems 4626 5
Электросвязь 188 5
АФК Система ПАО 1613 4
Lenovo Motorola 3318 4
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 169 4
Nokia Corporation 5231 4
HDS - Hitachi Data Systems 392 4
Nokia Alcatel-Lucent 1416 4
Tele2 Байкалвестком 84 4
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1234 4
Комстар ОТС - МТУ-Информ 176 4
Ситроникс - Sitronics 829 4
Abbyy 1056 4
Microsoft Corporation 20975 4
ECI Telecom 67 4
Открытие ФК 566 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1891 3
Почта России ПАО 1771 3
РЖД - Российские железные дороги 1320 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 151 2
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 115 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 140 2
Ингосстрах СПАО 278 2
Евросеть 1342 2
Альфа-Банк 1324 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4810 2
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 73 1
Радуга НПП 1 1
Евросеть Техмаркет 76 1
Приорбанк 9 1
AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 41 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 32 1
Никойл АБ ИБГ - Никойл Инвестиционно-банковская группа 31 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 379 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 108 1
Рапида НКО - платежные система 137 1
ВТБ24 621 1
Ford 350 1
UCS - United Card Services - Процессинговая компания 84 1
Русский стандарт Банк 344 1
Транснефть 206 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1581 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 332 1
Рокет (ранее Рокетбанк) 54 1
МТС банк 266 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 765 1
Qiwi 788 1
CyberPlat - КиберПлат 329 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7318 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2734 4
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 226 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1969 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1476 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2340 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2014 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1151 1
SEC USA - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 563 1
Ростех - Росэлектроника - НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 32 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство национальной экономики Республики Казахстан - КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 14 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 16 1
Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан 5 1
Верховный суд Казахстана 3 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 7
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 235 2
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 2
Руссофт - Russoft 340 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2467 1
АФТ - Ассоциация Финтех 84 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 27 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12250 15
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5138 12
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 215 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12115 8
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1135 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3955 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2568 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1633 4
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 722 3
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 231 3
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 106 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3068 3
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 238 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4012 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1490 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10072 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 821 2
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 146 2
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 580 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 684 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 214 2
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 79 2
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 188 2
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1028 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2509 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1578 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1451 2
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9091 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 645 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 987 2
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 384 1
SMPP - Short Message Peer-to-Peer - Одноранговая передача коротких сообщений 14 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 143 1
CMMI - Capability Maturity Model Integration - набор моделей (методологий) совершенствования процессов в организациях 44 1
ИТ-аутсорсинг 842 1
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 91 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 99 1
TDMA - Time Division Multiple Access - Множественный доступ с разделением по времени - способ использования радиочастот 140 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 239 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 233 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 4
HPE OpenView 162 4
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 807 3
ДИТ Москвы - Моя Москва 26 3
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 903 2
МТТ MVNE 22 2
MERA VoIP Transit Softswitch - MVTS 36 2
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 134 2
MTC Foris OSS - биллинговая система 35 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1292 2
Linux OS 7170 2
CBOSS icq2sms 2 2
Amdocs BSS 2 1
Amdocs App Store 1 1
Nokia Alcatel-Lucent Shanghai Bell 24 1
Nokia Alcatel-Lucent Digital 2U 1 1
Nokia Alcatel-Lucent eNodeB 2 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 485 1
Nokia Alcatel-Lucent Optics Group 2 1
Oracle Java ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 142 1
Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан 62 1
IBM Tivoli 275 1
Samsung Hummingbird 92 1
Amdocs Compact Convergence 1 1
Урал-1 ЭВМ 4 1
Benefon Dragon 12 1
Oracle - Sun StorEdge 14 1
Oracle - Sun Solaris OS 152 1
Nokia 7650 62 1
AMSAT OSCAR - спутник любительской радиосвязи 2 1
Amdocs CES - Amdocs Customer Experience Systems 8 1
Гонец - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 27 1
Kaspersky Mobile Security 35 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2150 1
Microsoft Office 2992 1
Apple - App Store 2351 1
Java - Язык программирования 2387 1
Microsoft Skype 1879 1
Intel x86 - архитектура процессора 1270 1
Symbian OS 1387 1
Морозов Андрей 42 7
Медведев Дмитрий 1582 5
Меньшов Кирилл 73 4
Корнеев Евгений 5 3
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Мелехин Иван 18 1
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Репин Николай 14 1
Климов Евгений 16 1
Чеканов Михаил 6 1
Ходос Юрий 17 1
Телятников Алексей 20 1
Ничипоренко Алексей 29 1
Красовский Александр 29 1
Бобровский Александр 3 1
Юрченко Евгений 131 1
Липич Григорий 64 1
Солонин Виталий 89 1
Нефедов Павел 44 1
Радаев Александр 40 1
Корюкин Юрий 27 1
Россия - Российская федерация - РФ 82161 50
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12027 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26592 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33945 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11588 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11532 8
Казахстан - Республика 4125 8
Европа 7247 7
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1160 6
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 725 6
Япония 7886 6
Украина 5524 5
Германия - Федеративная Республика 7776 5
Европа Восточная 2806 5
Италия - Итальянская Республика 2816 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2885 4
Финляндия - Финляндская Республика 1620 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1382 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10859 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1922 4
Беларусь - Белоруссия 3195 4
Австралия - Австралийский Союз 2650 3
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 427 3
Лаос - Лаосская Народно-Демократическая Республика 56 3
Африка - Африканский регион 2661 3
Грузия 1031 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 791 3
Азия - Азиатский регион 3149 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2129 3
Россия - СФО - Иркутская область 725 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 969 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 646 2
Норвегия - Королевство 1048 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 769 2
Южная Америка 669 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9494 2
Израиль 1680 2
Испания - Каталония - Барселона 696 2
Америка 1186 2
Прибалтика - Балтия 1199 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4074 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2741 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5020 4
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1466 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 401 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1494 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 750 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 371 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 510 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 145 1
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 163 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3623 1
Абонентская база 12 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1876 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1513 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 373 1
ComNews - Медиа-бизнес 87 6
ComputerWorld 136 6
Мобильные системы 10 6
Прайм - Агентство экономической информации 639 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 700 4
CRN 39 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 2
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 317 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 2
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 77 1
Эхо Москвы - радиостанция 168 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 119 1
Euronews - телеканал 46 1
IDC - International Data Corporation 4517 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 605 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2648 1
Gartner Dataquest 329 1
Moody's Investors Service 64 1
In-Stat/MDR 63 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 53 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1024 3
ГУУ - Государственный университет управления 17 2
ВКА имени А.Ф.Можайского - Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского 5 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 493 1
РАН - Российская академия наук 935 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 165 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 77 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 18 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 51 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 720 2
GSMA Global Mobile Awards 7 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167626, в очереди разбора - 1042503.
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