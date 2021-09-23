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AliExpress Tmall


23.09.2021 Обзор Infinix HOT 10S NFC: интересный смартфон до 15 000 рублей 1
02.07.2021 Yota открыла продажи в магазинах сети «Эльдорадо» 1
21.06.2021 Infinix NOTE 10 Pro NFC поступает в продажу в России 1
07.06.2021 На складе Xiaomi произошел мощный взрыв 1
19.05.2021 Обзор смарт-часов Amazfit T-Rex Pro: выдержат любые испытания 2
28.04.2021 На дефектных процессорах AMD для игровых приставок Xbox начали собирать ПК. Они уже в продаже 3
20.02.2021 Распродажа умных часов Amazfit в преддверии праздников 1
29.01.2021 РФПИ выкупил долю в российском AliExpress. Он забрал почти 8% у китайцев 1
18.12.2020 Бренд Poco объявил о старте продаж смартфона Poco M3 в России. Цена. Фото 2
14.12.2020 В России начались продажи устройств умного дома и освещения Yeelight 1
08.12.2020 AliExpress ввела единый тариф на доставку для продавцов 1
13.11.2020 За время распродажи россияне сделали покупки на AliExpress Россия на 19,3 млрд рублей 1
28.10.2020 Обновленный смартфон Huawei P smart 2021 появится в России 1
07.10.2020 Смартфон POCO X3 NFC официально поступил в продажу в России. Цена 1
02.10.2020 Впервые раскрыты итоговый дизайн и цены новых iPhone. Подорожания не избежать 3
21.09.2020 Обзор беспроводных наушников Amazfit PowerBuds: созданы для спорта 1
14.09.2020 В России начинаются продажи доступного смартфона Vsmart Joy 3+ с NFC. Цена 1
27.07.2020 Yota запустила продажи SIM-карт на «Беру», Goods и Ozon 1
07.07.2020 Смартфон Poco F2 Pro поступает в продажу в России. Цена 1
18.06.2020 Xiaomi и Mastercard представили в России Mi Smart Band 4 NFC с функцией бесконтактной оплаты. Цена 1
28.04.2020 «Мегафон» начал продавать сим-карты в магазинах у дома 1
15.04.2020 Годовой оборот «Ситилинка» превысил 100 млрд рублей 1
26.03.2020 За четвертый квартал 2019 года «Мегафон» нарастил выручку на 5,4% 1
24.03.2020 «Мегафон» обновил бесплатные сервисы для комфортного карантина 1
23.03.2020 «Мегафон» открыл продажу SIM-карт с саморегистрацией на Tmall 1
03.03.2020 Ассортимент товаров российских компаний на Aliexpress достиг 1,5 млн позиций 1
07.02.2020 Создан холдинг для развития компаний в сфере ecommerce 1
23.01.2020 Российский госфонд, «Мегафон» и Mail.ru создадут новую платежную систему специально для AliExpress 1
22.11.2019 Xiaomi представила в России Mi Note 10 и Redmi Note 8T. Цены 1
11.11.2019 «Мегафон» открыл интернет-магазин на Aliexpress 1
17.10.2019 «Ситилинк» откроет интернет-магазин на площадке Tmall 3
09.10.2019 Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цены 3
09.10.2019 Mail.ru отдаст «Деньги.Mail.ru» и VK Pay в совместное предприятие с китайцами 1
04.10.2019 В России представлен флагманский смартфон realme XT. Цена 1
24.09.2019 Alibaba навяжут в штат правительственных чиновников Китая 1
16.08.2019 Xiaomi объявила российский старт продаж смартфона Mi A3. Цены 1
09.08.2019 Xiaomi представила в России смартфон Mi A3 с 48-МП тройной камерой. Цены 1
18.06.2019 Xiaomi запустила в России Mi 9T, телевизоры Mi TV и Mi Smart Band 4. Цены 2
22.03.2019 Названа российская цена дешевого Redmi Note 7 с камерой «не хуже, чем у iPhone» 1
22.03.2019 Xiaomi начала продажи смартфона Redmi Note 7 в России. Цены 1

Публикаций - 52, упоминаний - 66

AliExpress Tmall упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Xiaomi 904 16
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 13
Ситилинк - Citilink 190 9
Alibaba Group 298 8
VK - Mail.ru Group 2487 8
Samsung Electronics 5730 7
Google LLC 7177 6
Huawei 2733 5
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 26 4
Xiaomi Poco Global 3 3
LiquidCool Solutions 3 3
Apple Inc - Эппл Рус 7737 3
SAP SE 3220 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
Qualcomm Technologies 1004 2
Yandex - Яндекс 4103 2
Intel Corporation 4204 2
Microsoft Corporation 11168 2
Bosch - БСХ бытовые приборы 244 2
Yota - Скартел 623 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
VinSmart 2 1
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 95 1
МегаФон Ритейл 55 1
МойСклад - Логнекс 85 1
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 20 1
RuTube - видеохостинг 120 1
NXP Semiconductors 133 1
SPB TV 43 1
Позитроника - интернет-магазин электроники 44 1
Amazon Inc - Amazon.com 1473 1
Dell EMC 2419 1
diHouse - Дихаус 39 1
AWG - АртВеб Групп 5 1
Mixtech - Микстех - сеть сервисных центров 4 1
HitBuy 3 1
Goodix Technology 4 1
CentroBit - Центробит 2 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
AliExpress 275 14
Wildberries 128 7
Связной ГК 884 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 432 4
Pandao 21 3
TÜV Rheinland Group 63 3
AliExpress Russia - AER 16 2
Cenam.net - Ценам.нет 2 2
1Click 2 2
Finn Flare 20 2
Puma - Пума 23 2
Alibaba Group - Cainiao Network - Цайняо - Международный логистический оператор 16 2
Decathlon - Декатлон 22 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 2
Открытие ФК 538 1
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 30 1
TVzavr - ТиВиЗавр - Онлайн-кинотеатр 31 1
Бристоль - сеть магазинов 11 1
Верный - Торговая сеть 16 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
ЕКА Топливная компания 11 1
L’Oreal 36 1
Поларис 1 1
DuPont 10 1
Uber 257 1
Quiksilver 6 1
Улыбка Радуги - Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом 19 1
Lego 84 1
Аквафор 6 1
Great Wall Motors - Haval 6 1
Sokolov 8 1
Кредит Европа банк 29 1
the Untitled Venture 1 1
Happy Baby 2 1
Sunlight - Санлайт 5 1
Почта России ПАО 1579 1
eBay Inc 534 1
Русский стандарт Банк 302 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 12 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 7
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 7
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 7
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 5
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 5
Smartphone - Смартфон 774 5
USB Type-C - USB-C 901 4
Beautify - Режим улучшения фотоизображений 17 4
Super Pixel 5 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 4
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3000 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 3
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 2
Dual Pixel 29 2
RAW - Формат цифровых файлов изображения 324 2
HRA - High-resolution audio - Hi-Res Audio 26 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1210 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 395 1
A-GPS - Assisted GPS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 201 1
Наушники - Headphones 83 1
Nano-SIM 121 1
Hyper Boost 3 1
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения 33 1
NTSC - National Television System Committee - Национальный комитет по телевизионным системам - Система аналогового цветного телевидения 26 1
Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 21 1
CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 45 1
Quad Bayer - Quad Pixel - Tetracell - технология цветофильтра 23 1
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 106 1
FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 9 1
Bluetooth Mesh 2 1
Sony LDAC Bluetooth - технология кодирования звука 13 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 209 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 12
Xiaomi Mi Store 27 9
Google Android 10751 8
Corning Gorilla Glass 496 8
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 176 5
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 116 5
Xiaomi Mi Smart Band - Фитнес браслет 45 5
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 4
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 213 4
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 4
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 306 4
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 19 4
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 161 4
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 4
Qualcomm Quick Charge 104 4
Sony IMX - КМОП-сенсоры для смартфонов 114 4
Apple iOS 5742 3
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 3
Google Android 9 Pie 159 3
Xiaomi Poco F - Xiaomi Pocophone F - Серия смартфонов 19 3
Xiaomi Smart PA - аудио система на чипе класса Hi-Fi с усилителем 6 3
Samsung ISOCELL - серия сенсоров смартфона 27 3
Google YouTube - Видеохостинг 1734 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 2
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 187 2
Яндекс.Маркет 439 2
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - Онлайн-кинотеатр 48 2
Google Android TV 173 2
Google Android 8 Oreo 139 2
Qualcomm Adreno 6xx - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 34 2
Alibaba Group - AliPay 65 2
Xiaomi Mi MIX - Мобильные телефоны 79 2
Xiaomi Mi A - Серия смартфонов 23 2
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 217 2
Xiaomi Game Turbo 9 2
Xiaomi Mi True Wireless Earphones - беспроводные наушники 2 2
Amazfit Zepp - серия умных часов 8 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 174 1
Сергеев Дмитрий 53 5
Man Yu - Мань Юй 9 4
Вольфсон Влад 55 3
Дмитриев Кирилл 93 2
Лю Вэй 5 2
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Славинский Михаил 8 2
Xiang Wang - Сян Ван 9 1
Evans Michael - Эванс Майкл 3 1
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Окунев Валентин 1 1
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Завадский Марк 11 1
Солдатенков Сергей 113 1
Усманов Алишер 241 1
Вермишян Геворк 61 1
Путин Владимир 1828 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 39
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Индия - Республика 2181 2
Германия - Федеративная Республика 3674 2
Япония 2811 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Малайзия 344 1
Россия - Уфа 648 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 1
Россия - Краснодар 1041 1
Россия - Нижегородская область 745 1
Индонезия - Республика 386 1
Китай - Ханчжоу 27 1
Турция - Турецкая республика 956 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Специальный административный район Гонконг 555 1
Россия - Красноярск 853 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 1
Европа 3788 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1435 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 317 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 55 1
Made in China - Сделано в Китае 4 1
Forbes - Форбс 442 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 1
FT - Financial Times 247 1
Thomson Reuters - Рейтер 1760 1
Tom’s Hardware 86 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
КиноПоиск - Портал о кино 118 1
GizmoChina 77 1
VideoCardz 12 1
eMarketer 77 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 15 1
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