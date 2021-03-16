Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ДНР
Донецк
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 52, упоминаний - 63
ДНР упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РусславБанк - РСБ 147 3
|Почта России ПАО 1577 1
|Юнистрим - Unistream 167 1
|ТНК-ВР Холдинг 148 1
|Укргазпромбанк 2 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 659 2
|Барков Алексей 32 5
|Фролова Светлана 41 3
|Захарченко Александр 2 2
|Яценко Виктор 13 1
|Ахметов Ринат 52 1
|Путин Владимир 1828 1
|Рудниченко Андрей 2 1
|Толстых Михаил 1 1
|Сурженко Михаил 1 1
|Фетисов Олег 1 1
|Плотницкий Игорь 1 1
|Глинка Елизавета 1 1
|Павлов Арсен 1 1
|Марьясов Игорь 18 1
|Тригуба Александр 3 1
|CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 1
|ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
|Juniper Research 278 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru