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ДНР
Донецк


16.03.2021 «Позитроника» открыла два магазина в Ростовской области 1
04.09.2020 «Скорую помощь» ДНР перевели на СПО 1
25.06.2019 ДНР наладила тайный обмен с «Почтой Россией» 1
02.05.2019 Как ДНР построила себе «российский 4G», и почему ЛНР держится за украинский CDMA. Репортаж 4
26.01.2018 МТС увеличила число БС LTE в Ростовской области на 22% 1
13.12.2017 Как в ДНР восстанавливали связь на конфискованном украинском оборудовании. Репортаж 2
21.06.2017 Мобильная связь ДНР в западне между украинским прошлым и российским будущим. Репортаж 1
24.05.2017 Министр связи ДНР Виктор Яценко: Государство не может зависеть от вендоров — это зло 1
12.08.2016 МТС открыла 24 новых салона в Ростовской области 1
03.08.2016 4G-интернет Tele2 доступен в 20 регионах России 1
28.06.2016 «Мегафон» улучшил голосовую связь для 100 тыс. сельских жителей Ростовской области 1
18.02.2016 «МегаФон» наращивает 3G-покрытие в Ростовской области 1
26.11.2015 Yota начинает оказывать услуги мобильной связи в Ростовской области 1
09.11.2015 «МегаФон» за 2 года на 100% увеличил число объектов связи в Ростовской области 1
21.10.2015 МТС проанализировала нагрузку на сети 4G в Ростовской области 2
16.07.2015 Абоненты «МегаФона» в Ростовской области предпочитают гаджеты с поддержкой LTE 1
02.07.2015 Европейский интернет-регистратор назвал ДНР и ЛНР частями России 2
26.06.2015 На Украине арестованы хакеры, укравшие миллионы евро 1
25.06.2015 В Ростовской области мобильным интернетом «Мегафона» пользуются уже 100 тыс. абонентов 1
06.04.2015 Суши и роллы станут интерактивными 1
31.03.2015 Сеть ресторанов «Тануки» автоматизировала заказ еды с установкой терминалов самообслуживания 1
20.11.2014 «МегаФон» запустил сети 4G+ еще в восьми городах Ростовской области 1
03.06.2014 ФБР раскрыло российско-украинскую группировку хакеров, укравших $100 млн 1
25.07.2013 Банк «Капитал» подключился к системе Contact 1
15.01.2013 2ГИС появился в Донецке 1
21.12.2012 «МегаФон» ускорил мобильный интернет в Ростовской области 1
07.12.2012 Переводы Unistream стартовали в терминалах «Дельта Кей» 1
20.06.2012 IBM открывает 10 новых офисов в России и Украине 1
19.06.2012 IBM удваивает присутствие в России и СНГ, открывая 10 новых офисов 1
25.05.2012 «Яндекс.Карты» обновили карты Украины 1
28.04.2012 «Юнекс Банк» стал участником системы Contact 1
04.04.2012 Оборот TrueConf в 2011 г. вырос в 2,5 раза 1
05.03.2012 «МегаФон» увеличит скорость 3G-интернета в Ростовской области 1
06.02.2012 Сеть системы Contact на Украине насчитывает 11 тыс. пунктов обслуживания 1
25.01.2012 РНТ подвела итоги деятельности на украинском рынке в 2011 г. 1
18.01.2012 PM Expert отчиталась за 2011 г. 1
24.10.2011 R2-D2: Обзор Android-приложения Gloss.ua - афиша в 16 городах Украины 1
08.06.2011 TrueConf открыл центр разработки в Донецке 6
21.04.2011 Бумажный S.T.A.L.K.E.R. 1
05.04.2011 «Яндекс» добавил панорамы 11 городов Украины 1

Публикаций - 52, упоминаний - 63

ДНР упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 4
Cisco Systems 2054 3
Samsung Electronics 5714 3
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 2
Астелит 73 2
Lifecell - Лайфселл - Украинский оператор мобильной связи 18 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 1
Интертелеком - Intertelecom 31 1
Apple Inc - Эппл Рус 7729 1
SAP SE 3218 1
Microsoft Corporation 11143 1
PEOPLEnet 18 1
RIPE NCC - Network Coordination Centre 19 1
Углетелеком ГПС 4 1
Комтел 12 1
Rancher Labs 11 1
RETN - Ретннет 11 1
Лугаком - Lugacom 5 1
РНТ - Русские Навигационные Технологии 121 1
АвтоТрекер 95 1
PM Expert 82 1
АйТи 752 1
3770 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Интерднестрком 6 1
Тримоб 30 1
Укртелеком 131 1
Киевстар 261 1
Verizon 372 1
Vodafone Group 386 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 1
Ericsson 864 1
Huawei 2733 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1914 1
РусславБанк - РСБ 147 3
Почта России ПАО 1577 1
Юнистрим - Unistream 167 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Укргазпромбанк 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 3
ДНР - Почта Донбасса 9 3
ДНР - Минсвязи - Министерство связи Донецкой Народной Республики 7 2
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 19 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 10 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 659 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 10
3G - Стандарт мобильной связи 3748 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2455 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 486 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 546 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1267 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
Kubernetes 307 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 127 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 1
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 387 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2055 1
Google Android 10751 5
Apple iOS 5742 3
Linux OS 4272 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 2
Rakuten Viber 429 1
VK - Mail.ru Одноклассники 860 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 1
Docker - Платформа распределённых приложений 146 1
Яндекс.Карты и Транспорт 293 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu 547 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 347 1
Microsoft Exchange 684 1
WhatsApp Messenger 654 1
Symbian OS 781 1
АИС СМП - Скорая медицинская помощь 1 1
Феникс SIM-карты 2 1
Барков Алексей 32 5
Фролова Светлана 41 3
Захарченко Александр 2 2
Яценко Виктор 13 1
Ахметов Ринат 52 1
Путин Владимир 1828 1
Рудниченко Андрей 2 1
Толстых Михаил 1 1
Сурженко Михаил 1 1
Фетисов Олег 1 1
Плотницкий Игорь 1 1
Глинка Елизавета 1 1
Павлов Арсен 1 1
Марьясов Игорь 18 1
Тригуба Александр 3 1
Украина 3389 23
Россия - Российская федерация - РФ 57617 20
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1115 16
Россия - Ростовская область 864 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 11
Россия - Батайск 27 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 6
Россия - Волгодонск 42 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 5
Россия - ПФО - Самара 1301 5
Россия - СФО - Новосибирск 1977 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 5
ДНР - Донецкая Народная Республика 39 3
Казахстан - Республика 2646 3
Россия - ПФО - Казань 1521 3
Донбасс 25 2
Украина - Одесса 58 2
Германия - Федеративная Республика 3664 2
Япония 2808 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 2
ЛНР - Луганская Народная Республика 32 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 460 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 1
Россия - Таганрог 112 1
Южная Осетия - Республика 81 1
Россия - Белая Калитва 6 1
Россия - Азов 31 1
Россия - Куйбышев 16 1
Россия - Аксай - Аксайский район 13 1
Россия - Республика Адыгея 242 1
Россия - Новочеркасск 42 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 1
Россия - Константиновск 2 1
ПМР - Приднестровская Молдавская Республика - Приднестровье 14 1
Индия - Республика 2181 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 636 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
Juniper Research 278 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
Создано именных указателей - 46354.
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