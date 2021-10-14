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ВымпелКом
Билайн ТВ
Цифровое телевидение


14.10.2021 «Билайн» провел ребрендинг и тут же выпустил тарифный план с максимумом настроек. Подробности 2
06.09.2021 Сервис «Билайн ТВ» объявил о новой акции на подписки 2
30.08.2021 Бизнес-единица «Россия» компании VEON представила результаты за 2 квартал 2021 года 1
15.07.2021 «Билайн» запустил акцию «3 в 1: по цене смартфона!» 1
05.07.2021 «Билайн» поможет Росстату провести перепись населения страны 1
18.06.2021 В Рунете готовится погром онлайн-кинотеатров. Их должно остаться не больше 10 1
08.01.2021 Власти выпустили итоговый список ПО, которое в России будут предустанавливать на смартфоны и ПК 1
28.12.2020 Валерий Шоржин, «ВымпелКом»: Экосистемы и цифровые продукты должны строиться на фундаменте основного телеком-бизнеса 1
09.12.2020 Власти еще раз перенесли обязательную предустановку российского ПО на ПК и смартфоны 1
08.12.2020 Минцифры рассказало, какие российские приложения будут предустанавливать на смартфоны и ПК. В основном это «Яндекс» и Mail.ru 1
18.08.2020 «Билайн» ускорит Домашний интернет по всей России 1
07.08.2020 «Билайн» объединил музыку и ТВ в одном сервисе 2
24.03.2020 «Билайн» отказался от тарификации трафика государственных сайтов в мобильном приложении «Куб» 1
10.03.2020 «Открытие» и «Билайн» предложили пополнение счета с помощью QR-кода в СБП 1
12.02.2020 «Билайн» выпустил ТВ-приставку с возможностью установки приложений из Google Play 4
04.02.2020 «Билайн» создал тарифы в формате «семейного» MVNO для близких людей 1
04.10.2019 «Билайн» запустил игровую облачную платформу с «Петькой и Василием Ивановичем», Syberia и Metro 1
03.10.2019 «Билайн» выходит на рынок облачного гейминга с брендом Beeline Gaming 1
04.06.2019 «Орион» организует доставку спутникового сигнала одиннадцати новых каналов в сеть домашнего ТВ «Билайна» 1
28.05.2019 «Билайн» и ТТК займутся совместным развитием FVNO в России 1
21.02.2019 «Билайн» выпустил «антиоператорскую» ТВ-приставку с искусственным интеллектом 1
15.02.2019 «Билайн» и ivi выяснили, какие фильмы и сериалы предпочитают абоненты 4
23.07.2018 «Билайн» представил обновленную digital-концепцию своего ритейла 1
03.05.2018 «Билайн» объявил о запуске новой версии «Билайн ТВ» 2
13.04.2018 Абоненты «Билайн ТВ» смогут оформлять покупки во время показа рекламы 2
01.02.2018 В приложении «Билайн ТВ» станут доступны видео в формате VR 1
26.04.2017 Андрей Холодный возглавил направление развития нелинейных сервисов «Триколор ТВ» 1
17.01.2017 «Билайн» подключил 500 тыс. домохозяйств к предложению «Всё в одном» 1
27.01.2016 «Билайн» запустил собственное телевизионное приложение на платформе Apple TV 1
02.09.2015 «Билайн» представил бюджетный 4G-смартфон для студентов 1
15.06.2015 «Билайн» обновил линейку опций «Хайвей» в Московском регионе 1
19.02.2015 «Билайн ТВ» начинает трансляцию трех новых спортивных каналов семейства «НТВ-Плюс» 3
05.02.2015 Клиентам «Билайн ТВ» стал доступен канал «Санкт-Петербург» 1
16.12.2014 «Билайн ТВ» представил ТВ-пакеты для владельцев мобильных устройств 4
05.12.2014 «Билайн ТВ» расширил количество HD и 3D каналов 2
20.11.2014 В Вологде запущено домашнее цифровое телевидение «Билайн» 2
01.09.2014 «Билайн» представил пакетное предложение «Три плюса» для московских абонентов домашнего интернета 2
11.06.2014 Мобильное «Билайн ТВ» открыли для абонентов любых российских операторов 5
05.03.2014 «Билайн» запустил домашнее цифровое ТВ в Архангельске 3
22.10.2013 «Билайн ТВ» теперь доступно на Android и iOS 3

Публикаций - 106, упоминаний - 175

ВымпелКом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 97
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 4
VK - Mail.ru Group 2483 4
Apple Inc - Эппл Рус 7701 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 3
Samsung Electronics 5666 2
Акадо Телеком - Комкор 609 2
НТВ-Плюс 174 2
Бука - Buka 269 2
META Publishing 3 2
LG Electronics 1847 2
Huawei 2730 2
Yandex - Яндекс 4101 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 2
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком 20 1
Nvidia Corp 2019 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор 20 1
TRENDnet 49 1
Blizzard Entertainment 213 1
Epic Games 87 1
Ростелеком Связьинвест 696 1
Xiaomi 904 1
Microsoft Corporation 11077 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 718 1
Ericsson 860 1
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 1
Nokia Corporation 2434 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 4
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 4
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 3
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 3
More.tv - Онлайн-кинотеатр 7 2
АльфаСтрахование СГ 208 1
Central Partnership - Централ Партнершип 24 1
Paramount Pictures Corporation 30 1
Sony Pictures Entertainment 79 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Лиза Алерт 18 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 30 1
Евросеть 885 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
Альфа-Банк 1123 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 2
Правительство РФ 2203 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
Президент Российской Федерации 1439 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 85 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
Руссофт - Russoft 250 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 2
Интернет-видео - ассоциация 9 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 23
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 7
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1114 6
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 6
Телевизор - Телевизионный приёмник 487 5
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 2
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 411 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
Addressable TV 3 1
SPI - Serial Peripheral Interface - SPI bus - Последовательный периферийный интерфейс 37 1
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ 5 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 392 1
Социальные сети - Соцсети 96 1
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 179 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 1
FVNO - Fixed Virtual Network Operator - Фиксированный виртуальный оператор 6 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 1
Smartphone - Смартфон 773 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 136 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 1
3G - Стандарт мобильной связи 3731 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1251 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2047 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
Apple iOS 5742 12
Google Android 10751 11
VK - Mail.ru Одноклассники 857 6
ВымпелКом - Билайн Личный кабинет - Мой Билайн 56 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Microsoft Windows 10 6635 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Google Android TV 173 2
МТС ТВ 37 2
VK - Mail.ru MyGames 25 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline Gaming - Игровой облачный сервис 5 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 13 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - Онлайн-кинотеатр 48 2
Microsoft Skype 1467 2
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 2
ВГТРК Смотрим 14 2
Blizzard Entertainment Battle.net 21 1
VK - Mail.ru Одноклассники OK Live 12 1
EA Origin 45 1
Blizzard Entertainment Hearthstone 11 1
Малышарики - анимационный сериал для детей 2 1
Overwatch - Компьютерная игра - "Шутер" от первого лица 14 1
ВымпелКом - BeeFREE WaaS - WorkPlace-as-a-Service 6 1
Google Hangouts - Мессенджер 63 1
ВымпелКом Beebox - ТВ-приставка 1 1
МегаФон Игры - games.megafon.ru 5 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 257 1
Nvidia GeForce GTX 2062 1
Blizzard Entertainment World of Warcraft 168 1
Loudplay - Сервис облачного гейминга 13 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 65 1
Snapchat 89 1
VK - Mail.Ru Почта 164 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 1
Apple iPad 3263 1
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 161 1
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 116 1
WASD.tv - Стриминговая платформа для геймеров, киберспортсменов и любителей IRL 29 1
WeChat - Мессенджер 96 1
Held George - Хелд Джордж 38 6
Ситковская Мария 3 3
Лацанич Василь 92 2
Резник Мария 1 1
Путин Владимир 1824 1
Борисова Светлана 5 1
Григорьев Андрей 17 1
Нищев Сергей 2 1
Толстоган Алексей 1 1
Ноздрин Алексей 9 1
Бырдин Алексей 21 1
Соловей Алексей 3 1
Журавлев Алексей 7 1
Малахов Андрей 4 1
Лебедева Ирина 17 1
Колесников Дмитрий 14 1
Шоржин Валерий 32 1
Шведов Александр 18 1
Паршин Максим 141 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 56
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 32
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 21
Россия - ПФО - Казань 1515 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 6
Россия - ПФО - Самара 1288 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 3
Европа 3752 3
Россия - Краснодар 1039 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 2
Россия - Ставрополь 271 2
Россия - Красноярск 845 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1053 1
Россия - Грозный 94 1
Россия - Ульяновск 292 1
Россия - Кемерово 309 1
Россия - Тольятти 236 1
Россия - Иваново 191 1
Россия - Республика Хакасия 249 1
Россия - Нижний Тагил 114 1
Россия - Владикавказ 132 1
Россия - Пятигорск 76 1
Россия - Махачкала 114 1
Россия - Дивногорск 15 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 1
Россия - Тверская область 248 1
Россия - Саратов 403 1
Россия - Сочи 912 1
Россия - Пермь 739 1
Россия - Воронеж 690 1
Россия - Смоленск 234 1
Россия - Нижегородская область 740 1
Россия - Тверь 325 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 2
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 19 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Федеральное законодательство 254 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 3
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 3
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 2
КиноПоиск - Портал о кино 118 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
НТВ - Телекомпания 164 1
ТНТ - Телеканал 94 1
Рен ТВ - телеканал 47 1
Пятый канал - Телеканал 38 1
Муз ТВ - Телеканал 12 1
Fashionbox - телеканал об индустрии моды 2 1
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 24 1
ТВ-3 - телеканал 48 1
Стрим-ТВ - телекомпания 79 1
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Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 91 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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