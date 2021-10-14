Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ВымпелКом
Билайн ТВ
Цифровое телевидение
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 106, упоминаний - 175
ВымпелКом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Held George - Хелд Джордж 38 6
|Ситковская Мария 3 3
|Лацанич Василь 92 2
|Резник Мария 1 1
|Путин Владимир 1824 1
|Борисова Светлана 5 1
|Григорьев Андрей 17 1
|Нищев Сергей 2 1
|Толстоган Алексей 1 1
|Ноздрин Алексей 9 1
|Бырдин Алексей 21 1
|Соловей Алексей 3 1
|Журавлев Алексей 7 1
|Малахов Андрей 4 1
|Лебедева Ирина 17 1
|Колесников Дмитрий 14 1
|Шоржин Валерий 32 1
|Шведов Александр 18 1
|Паршин Максим 141 1
|CNews Analytics 1988 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761141, в очереди разбора - 664830.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761141, в очереди разбора - 664830.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru