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Xerox
Ксерокс Россия



06.09.21 Xerox представила новые сканеры W110/W130 1
28.10.20 Полноцветные МФУ Xerox AltaLink C8100: все преимущества экосистемы Xerox ConnectKey 1
22.04.20 Xerox начала продажи новой ЦПМ PrimeLink C9070 1
16.01.20 Xerox разработал приложение для печати зарплатных листов 1
04.04.19 «Ингосстрах» доверил Xerox управление печатной инфраструктурой 1
17.07.18 Xerox представила портативный сканер для фрилансеров и мобильных сотрудников 1
03.07.18 Xerox представил монохромные МФУ B1022 и B1025 формата A3 для бизнеса 1
22.03.18 Xerox представила производительные сканеры DocuMate формата А4 1
20.12.17 Xerox начинает продажи принтеров и МФУ VersaLink B600/605/610/615 1
19.09.17 Xerox начала российские продажи цветных принтеров и МФУ VersaLink C500/C505/C600/C605 1
25.07.17 Xerox представила цветной принтер VersaLink C7000 формата A3 для средних и малых рабочих групп 1
11.07.17 Первая в России ЦПМ Xerox Versant 180 Press установлена в типографии «Крафт» 1
04.07.17 Xerox начала российские продаж МФУ AltaLink C8000 и AltaLink B8000 формата A3 1
28.06.17 Xerox: Мы создаем устройства, полностью готовые к цифровой трансформации 1
08.06.17 Xerox и «Делаем дело» представят комплексное решение для автоматизации рабочих процессов в типографиях 1
06.06.17 Xerox продемонстрировала полноцветную ЦПМ Xerox Versant 180 Press в России 1
31.05.17 Xerox начинает продажи принтеров и МФУ на обновленной платформе ConnectKey 1
24.05.17 Xerox представила в России МФУ Xerox VersaLink B7025, B7030 и B7035 1
26.04.17 Xerox запустила печатные устройства VersaLink B400/B405 и C400/С405 1
24.11.16 Научная библиотека Новосибирского госуниверситета внедрила решение «ПЭБ Xerox» 1
22.09.16 Xerox запустила новые монохромные МФУ WorkCentre и принтер Phaser 3330 1
13.07.16 Xerox представила новое МФУ DocuCentre для СМБ 1
03.03.16 Xerox выпустила новые версии Digital Alternatives и DocuShare 1
03.12.15 Xerox выпустила сканеры DocuMate 4830i и DocuMate 5460i для оцифровки большого объема документов 1
02.12.15 Xerox взяла на себя сервисное обслуживание печатной техники «Ростелекома» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 1
19.11.15 Xerox выпустила новый протяжной документ-сканер DocuMate 152i 1
17.09.15 Как создать электронный архив документов 1
02.07.15 «Сахалинская областная универсальная научная библиотека» создала полнотекстовую электронную библиотеку на базе решения Xerox 1
13.05.15 Xerox выпустила новый протяжной цветной сканер формата A4 1
18.03.15 Xerox предложила новые монохромные лазерные устройства для дома и малых рабочих групп 1
25.02.15 Xerox представила в России новые твердочернильные принтеры ColorQube 1
18.02.15 Новое цветное МФУ Xerox WorkCentre 6655 поможет СМБ сократить расходы на печать 1
17.02.15 Xerox представила обновленную стратегию развития услуг MPS 1
22.01.15 «Седьмой Континент» передал обработку первичных бухгалтерских документов на аутсорсинг Xerox 1
15.01.15 Сетевой сервер Visioneer NetScan 3000 расширит возможности сканеров Xerox DocuMate 1
04.12.14 Xerox выпустила новые монохромные МФУ WorkCentre 3215/3225 для малых офисов 1
19.11.14 «Альянс» передал управление печатной инфраструктурой на аутсорсинг в Xerox 1
10.11.14 Аутсорсинг в госсекторе: рост в жестких рамках 1
28.10.14 Xerox представила новое монохромное МФУ формата A4 WorkCentre 3655 1
24.10.14 Новый чип On-Board Acuity для сканера Xerox DocuMate 5445 повысит качество обработки изображений и ускорит рабочие процессы 1

Публикаций - 142, упоминаний - 196

Xerox упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Xerox 1031 128
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 751 5
Abbyy 1042 5
IBM 8333 4
HP Inc. 4944 4
Canon 1256 4
SAP SE 4257 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7415 3
Microsoft Corporation 20589 3
SAP CIS - САП СНГ 807 3
ЭОС - Электронные офисные системы 1191 2
Терем 47 2
Diasoft - Диасофт 488 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 435 2
Seiko Epson Corporation 780 2
Ланит ГК 1483 2
Viewsonic 286 2
Marvel - Марвел КТ 116 2
Xerox Евразия 47 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 285 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1315 2
Apple Inc - Эппл Рус 10025 2
Samsung Electronics 8816 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7647 2
Cisco Systems 4590 2
Nikon 552 1
Nortel Networks 1262 1
Masterdata - Мастердата 16 1
Quest Software 38 1
Tech Data 21 1
HP 3Com 643 1
Галэкс НТЦ - Galex 26 1
Landata - Ландата 62 1
Компьюлинк УСП 143 1
DocuSign 14 1
Schneider Electric IT Division - Schneider Electric IT Business 29 1
EFI - Electronics for Imaging 36 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 497 1
BCC - Бизнес Компьютер Центр 137 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4744 3
Росбанк ПАО - Societe Generale 400 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 329 2
Челябэнергосбыт 12 2
Белый Ветер 205 2
Альфа-Банк 1308 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1827 2
Мотовилихинские заводы 11 1
Силовые машины 49 1
Ростех - Новикомбанк 30 1
Славнефть - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС 7 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 182 1
Citibank - Ситибанк 248 1
Татэнерго 37 1
Акрихин - Фармацевтическая компания 30 1
Bayer AG - Байер 44 1
Ингосстрах СПАО 275 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 200 1
Deutsche Bank 288 1
АвтоВАЗ 153 1
Societe Generale Group 62 1
Бинбанк 188 1
Мосэнерго ПАО 97 1
Техносила 224 1
Возрождение - Коммерческий банк 119 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 162 1
Татнефть 166 1
Уралкалий ПАО 78 1
Лента - Сеть розничной торговли 206 1
Дикси - Сеть магазинов 91 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 240 1
Аэрофлот 593 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 106 1
Ренессанс кредит Банк 149 1
ГПБ - Газпромбанк 780 1
Почта России ПАО 1756 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1090 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1995 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2684 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1975 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2193 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1909 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1283 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 582 1
Государственное Собрание Республики Марий Эл 1 1
Правительство Саратовской области 19 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 190 1
Администрация Президента РФ 315 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 642 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 355 1
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 66 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 473 1
Правительство Москвы 795 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 238 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1715 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 698 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 249 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 794 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1833 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 155 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 357 2
МФУ - Многофункциональное устройство 764 33
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 9086 13
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1371 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11957 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9937 11
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2825 7
Принтер - Printer 230 7
Mopria - Сервис печати со смартфонов и планшетов под управлением Android 45 6
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 773 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1621 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 965 4
ЦПМ - Промышленные Цифровые Печатные Машины 64 4
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 3331 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2064 3
MPS - Managed Print Services - Система управления печатью 47 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 669 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3872 3
Wi-Fi Direct 168 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2459 2
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 252 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1765 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2004 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1214 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1564 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 660 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1438 1
CIFS - Common Internet File System - Единая Файловая Система Интернета - Cетевой протокол прикладного уровня для удалённого доступа 74 1
ISO 9000 - стандарты менеджмента качества 68 1
PPC - PowerPC - микропроцессорная RISC-архитектура 208 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 377 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 84 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1775 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 77 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 244 1
BPaaS - Business Process as a Service - Бизнес-процессы как сервис 23 1
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 217 1
МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания 4 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 523 1
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1004 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 2982 1
Xerox WorkCentre - серия МФУ 68 19
Xerox ConnectKey 38 13
Apple AirPrint 110 12
Xerox DocuMate 16 9
Google Android 11552 9
Xerox App Gallery 19 8
Abbyy FineReader 179 5
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 251 5
Xerox Print Service 12 5
Dropbox - Файловый хостинг 417 5
Xerox AltaLink 17 5
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 385 4
Google Cloud Print - Виртуальный принтер 59 4
Xerox VersaLink 13 4
Apple iOS 6158 4
Microsoft Office 365 783 3
Xerox FreeFlow SIQA - Simple Image Quality Adjustment 42 3
YSoft SafeQ 23 3
Samsung Hummingbird 90 3
Apple macOS 1208 3
Microsoft Windows XP 2198 2
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 43 2
Xerox DocuCentre SC - серия МФУ 3 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1284 2
Xerox Emulsion Aggregation - EA-тонер 20 2
Microsoft Office 2874 2
Microsoft Windows 10 10018 2
Логика Бизнеса - Логика СЭД 178 1
Abbyy Lingvo 165 1
VK - Mail.ru Одноклассники 956 1
Microsoft Windows Phone OS 1520 1
Adobe Illustrator 96 1
Google Play - Google Store - Android Market 2617 1
Microsoft Windows 2000 974 1
Adobe InDesign 55 1
Adobe Creative Suite 72 1
Xerox FreeFlow Print Server 11 1
Xerox Duplex Travel Scanner 1 1
PostScript - Язык программирования 70 1
Xerox PrimeLink C - серия ЦПМ - цифровая печатная машина 1 1
Богачев Игорь 172 4
Топтун Виктория 4 4
Корнеев Александр 11 4
Родюков Алексей 6 4
Кулешов Алексей 27 3
Румянцева Мария 3 3
Малышев Алексей 8 2
Минченко Сергей 3 2
Фомичев Андрей 56 2
Дубов Борис 5 2
Зайцев Владимир 49 2
Готовцев Алексей 5 2
Клейн Константин 8 2
Коновалов Борис 11 1
Рудников Вячеслав 9 1
Синицин Сергей 1 1
Черникова Алевтина 20 1
Ефимова Ольга 2 1
Antinora Terri - Антинора Терри 3 1
Синягин Максим 2 1
Прохоров Фёдор 80 1
Катрич Алексей 42 1
Викторов Алексей 9 1
Чухланцев Александр 14 1
Першутов Александр 5 1
Демидов Михаил 132 1
Степанов Антон 57 1
Шалманов Сергей 194 1
Симонов Игорь 100 1
Солонин Виталий 85 1
Казак Максим 154 1
Аксаков Анатолий 102 1
Гришина Дарья 15 1
Мегрелишвили Георгий 17 1
Мартынов Владислав 101 1
Тарасов Андрей 11 1
Павлов Роман 6 1
Нуралиев Борис 242 1
Лихачев Алексей 27 1
Золотых Кирилл 11 1
Россия - Российская федерация - РФ 77944 67
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11796 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25533 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11186 13
Россия - СФО - Новосибирск 2810 10
Россия - УФО - Екатеринбург 2835 9
Украина - Киев 868 7
Беларусь - Минск 495 7
Казахстан - Алматы 433 7
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент 169 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10781 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 29023 6
Прибалтика - Балтия 1178 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1689 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1686 4
Украина 5209 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9622 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2077 3
Северная Америка 2368 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 907 2
Латинская Америка 1298 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1539 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 841 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 532 2
Турция - Турецкая республика 1334 2
Беларусь - Белоруссия 2974 2
Россия - УФО - Курганская область - Курган 180 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 635 2
Бразилия - Федеративная Республика 1744 2
Казахстан - Республика 3792 2
Европа 6658 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 761 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 841 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 346 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1542 1
Финляндия - Финляндская Республика 1417 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 867 1
Канада 2368 1
США - Нью-Йорк 2347 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 886 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1558 9
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4896 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3987 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2588 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3569 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 390 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 625 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1200 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 777 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1439 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 294 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 170 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 106 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1041 1
МПС - Международные платежные системы 92 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 77 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 121 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 364 1
Всероссийская перепись населения 37 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 336 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 155 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 395 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1485 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 365 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 262 1
CNews - ZOOM.CNews 1315 1
PC Magazine - PCMag 72 1
СК Пресс 15 1
Открытые системы ИД 102 1
IDC - International Data Corporation 4426 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2512 2
Gartner 3100 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 869 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 29 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 191 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 145 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 74 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 48 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 46 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 70 1
Государственная публичная научно-техническая библиотека России 3 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова 19 1
ВНИИДАД - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 37 1
Docflow 103 3
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1103683, в очереди разбора - 997181.
Создано именных указателей - 49903.
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