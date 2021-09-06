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Xerox
Ксерокс Россия
Xerox упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 155 2
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 357 2
|Богачев Игорь 172 4
|Топтун Виктория 4 4
|Корнеев Александр 11 4
|Родюков Алексей 6 4
|Кулешов Алексей 27 3
|Румянцева Мария 3 3
|Малышев Алексей 8 2
|Минченко Сергей 3 2
|Фомичев Андрей 56 2
|Дубов Борис 5 2
|Зайцев Владимир 49 2
|Готовцев Алексей 5 2
|Клейн Константин 8 2
|Коновалов Борис 11 1
|Рудников Вячеслав 9 1
|Синицин Сергей 1 1
|Черникова Алевтина 20 1
|Ефимова Ольга 2 1
|Antinora Terri - Антинора Терри 3 1
|Синягин Максим 2 1
|Прохоров Фёдор 80 1
|Катрич Алексей 42 1
|Викторов Алексей 9 1
|Чухланцев Александр 14 1
|Першутов Александр 5 1
|Демидов Михаил 132 1
|Степанов Антон 57 1
|Шалманов Сергей 194 1
|Симонов Игорь 100 1
|Солонин Виталий 85 1
|Казак Максим 154 1
|Аксаков Анатолий 102 1
|Гришина Дарья 15 1
|Мегрелишвили Георгий 17 1
|Мартынов Владислав 101 1
|Тарасов Андрей 11 1
|Павлов Роман 6 1
|Нуралиев Борис 242 1
|Лихачев Алексей 27 1
|Золотых Кирилл 11 1
|CNews - ZOOM.CNews 1315 1
|PC Magazine - PCMag 72 1
|СК Пресс 15 1
|Открытые системы ИД 102 1
|IDC - International Data Corporation 4426 4
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2512 2
|Gartner 3100 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 869 1
|Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 29 1
Ключевых фраз выявлено - 1103683, в очереди разбора - 997181.
Создано именных указателей - 49903.
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