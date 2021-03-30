Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Western Union
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Публикаций - 87, упоминаний - 284
Western Union упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 2
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 357 1
|FT - Financial Times 247 1
|Ведомости 259 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765324, в очереди разбора - 669010.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765324, в очереди разбора - 669010.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru