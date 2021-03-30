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Western Union


30.03.2021 «Мегафон» назначил коммерческого директора по развитию корпоративного и государственного сегментов 1
26.01.2021 Хакер из Бобруйска украл полмиллиона долларов, но остался ни с чем. Деньги отобрали силовики. Видео 1
21.07.2020 Денежные переводы Western Union запущены в интернет-банке «Открытия» 4
12.05.2020 Коронавирусных безработных начали вербовать для ограбления банкоматов 1
12.12.2019 Mail.ru Group и Gallery запустили таргетированную цифровую наружную рекламу в Санкт-Петербурге 1
28.10.2019 Блокчейн для финансистов «созреет» через 3–5 лет 1
28.10.2019 Блокчейн для финансистов «созреет» через 3–5 лет 1
01.10.2019 Мобильное приложение Сбербанка научилось переводить деньги за границу. Комиссия 2
17.09.2019 Мобильное приложение Сбербанка научилось переводить деньги с кредиток. Комиссия 2
24.05.2019 Facebook запустит собственную валюту и систему переводов в обход банков 1
17.05.2019 Приложение Сбербанка научилось переводить деньги в Европу 2
16.04.2019 Осуждены три хакера, которых с «голливудским» драматизмом ловили девять лет 1
28.03.2019 Мобильный троян Gustuff угрожает международным банкам, криптосервисам и маркетплейсам 1
13.02.2019 Экспертиза: как внедрить биометрическую идентификацию в банке 1
07.12.2018 Хакер с рекордным сроком заключения доставлял себе дроном в тюрьму ИТ-гаджеты 1
09.07.2018 «Почта Банк» и Western Union расширили сервис денежных переводов за рубеж 6
05.07.2018 «Почта банк» и Western Union представили услугу денежных переводов на банковский счет 7
19.06.2018 «Мегафон» запустил в своих салонах услугу денежных переводов Western Union на банковские счета за рубежом 6
05.04.2018 «Доктор Веб»: Более 78 миллионов руб. клиентов Сбербанка под угрозой 1
26.07.2017 «Промсвязьбанк» запустил сервис денежных переводов Western Union в мобильном и интернет-банке 1
03.07.2017 Хакер украл у нелегалов интернета биткоины на $365 тысяч 1
11.01.2017 В «Яндекс.Деньгах» появилась поддержка переводов за границу через «Юнистрим» 1
12.12.2016 Московский ЦОД Linxdatacenter подтвердил соответствие стандартам PCI DSS 1
22.08.2016 ВТБ приступил к обслуживанию банков в рамках платежной системы «Мир» 1
25.05.2016 Денежные переводы Western Union со счета на счет теперь доступны в «МКБ Онлайн» 10
17.05.2016 Linxdatacenter создал для Western Union геораспределенную ИТ-инфраструктуру 5
26.11.2015 R-Style Softlab внедрила систему интернет-банкинга на базе InterBank в «дочке» Western Union 2
05.06.2015 Денежные переводы Western Union теперь доступны в салонах «Мегафона» 8
01.06.2015 «Почта России» и Western Union запустили сервис денежных переводов в страны ближнего зарубежья 10
29.04.2015 Азербайджан обвинил «Билайн» в работе на территории Нагорного Карабаха 1
17.02.2015 Денежные переводы Western Union теперь доступны в «МКБ Онлайн» 1
19.09.2014 Региональным директором Western Union в России назначен Андрей Агеев 8
07.08.2014 «Рапида» и «Русский Торговый Банк» реализовали процедуру мгновенной оплаты кредитов и пополнения карт 1
29.04.2014 R-Style Softlab интегрировала RS-Bank v. 5.5 с сервисом «Золотая Корона — Денежные переводы» 1
14.03.2014 «Тройка-Д Банк» присоединился к системе денежных переводов Western Union 3
10.02.2014 «Татфондбанк» запустил в интернет-банке сервис денежных переводов через Western Union 3
30.01.2014 Владимир Салахутдинов займется реформированием блока финансовых услуг «Почты России» 1
14.01.2014 BSS выпустила новую версию системы «ДБО BS-Client. Частный Клиент» для обслуживания физических лиц 1
26.12.2013 Денежные переводы Western Union теперь доступны в терминалах с ПО eKassir 8
05.12.2013 Денежные переводы Western Union теперь доступны более чем в 80 тыс. банкоматов и терминалов самообслуживания в Европе и СНГ 14

Публикаций - 87, упоминаний - 284

Western Union упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SEC Consult Services 931 3
PayPal 441 3
ЭОС - Электронные офисные системы 987 2
Coinbase 24 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 2
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 2
Hyperledger - Open Ledger Project 17 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 2
Digital Assets 5 2
Facebook 3767 2
Bayrob - Хакерская группировка 2 1
Comodo 25 1
PhishLabs 3 1
Микротест 177 1
Google LLC 7161 1
Revolut 3 1
Золотая Корона 280 1
AOL Inc 314 1
МегаФон Ритейл 55 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 206 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 1
Microsoft Corporation 11127 1
Cambridge Analytica 43 1
Fortinet 287 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
ESET 989 1
NortonLifeLock (Symantec) 781 1
Dr.Web - Доктор Веб 977 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 5
Юнистрим - Unistream 167 5
Walmart - Wal-Mart Stores 152 3
Почта Банк 289 3
МКБ - Московский кредитный банк 268 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 3
eBay Inc 531 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
Visa International 1346 2
Церих банк 3 1
ВТБ - Транскредитбанк 74 1
Wells Fargo 28 1
TD Bank 8 1
MoneyGram 24 1
Capital One 15 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
Bank of America - Банк Америки 101 1
Русский стандарт Банк 302 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
Avito - Авито 171 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Альфа-Банк 1127 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Открытие ФК 538 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 414 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
Federal Correctional Institution USA - Федеральные исправительные учреждения США 1 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 4
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 546 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 2
OTR - Off-the-Record Messaging - Криптографический протокол для систем мгновенного обмена сообщениями 6 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 1
Crypto currency - Криптографическая валюта - Криптовалюта - разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система 37 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
AdTech Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы 17 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
HSM - Hardware security module - Модуль аппаратной безопасности 34 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
DOOH - Digital out-of-home - Медиа в общественных местах 9 1
CVV - Card Verification Value - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 80 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 112 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
Google Android 10751 8
Apple iOS 5742 5
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 4
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 3
Western Union MTCN - Money Transfer Control Number 3 3
Corda R3 - Платежная система на блокчейне 10 2
Cardano - криптовалюта - блокчейн 3 2
Google Android Package Kit - APK 43 2
Tezos - Программная блокчейн-платформа 3 2
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 2
WhatsApp Messenger 654 2
ПриватБанк Приват24 113 2
ВТБ Мультикарта 147 1
R-Style Softlab - InterBank 94 1
CryptoPay - КриптоПэй - Криптовалюта 3 1
Bitcoin Wallet - криптокошелек 1 1
Group-IB TI&A - Threat Intelligence & Attribution 38 1
Google Play Protect 12 1
BitPay - система обработки биткоиновых платежей - криптокошелёк 6 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Почта Банк Онлайн 18 1
PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 32 1
Facebook Libra - Криптовалюта - GlobalCoin 8 1
Group-IB FHP - Group-IB Fraud Hunting Platform - Group-IB Secure Bank / Secure Portal 22 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2089 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Microsoft Windows 10 6659 1
Dialog - Мессенджер 23 1
VK - Mail.Ru myTarget 99 1
Microsoft Skype 1473 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 1
Google Android Accessibility Service 10 1
Apple Mac 1460 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Агеев Андрей 11 3
Ветров Михаил 4 2
Chesini Fabio - Чесини Фабио 2 2
Масленникова Анастасия 35 2
Gonzales Albert - Гонсалес Альберт 4 1
Семеник Александр 1 1
Tidwell Jason Dane - Тидуэлл Джейсон Дэйн 1 1
Hammons Phillip Tyler - Хэммонс Филлип Тайлер 1 1
Миркасымов Рустам 7 1
Carney Mark - Карни Марк 1 1
Marcus David - Маркус Дэвид 8 1
Max Ray Butler - Макс Рэй Батлер 3 1
Danet Tiberiu - Данет Тибериу 1 1
Nicolaescu Bogdan - Николаеску Богдан 1 1
Miclaus Radu - Миклаус Раду 1 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 1
Абрамова Татьяна 1 1
Ковалев Игорь 21 1
Медведев Антон 5 1
Шибанов Кирилл 12 1
Крылов Павел 21 1
Исагулова Элина 28 1
Болышев Максим 15 1
Мамонтов Игорь 28 1
Мельникова Анастасия 166 1
Галушкин Олег 168 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 45
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 20
Восточная Европа 1682 9
Украина 3378 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 7
Германия - Федеративная Республика 3657 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 6
Беларусь - Белоруссия 2095 5
Индия - Республика 2175 5
Европа 3774 5
Эстония - Эстонская Республика 418 3
Молдавия - Республика Молдова 430 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 3
Таджикистан - Республика 439 3
Литва - Литовская Республика 330 3
Кипр - Республика 247 3
Австрия - Австрийская Республика 528 3
Греция - Греческая Республика 324 3
Узбекистан - Республика 825 3
Португалия - Португальская Республика 318 3
Монголия 172 3
Болгария - Республика 306 3
Казахстан - Республика 2641 3
Финляндия - Финляндская Республика 819 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 595 3
Бельгия - Королевство 399 3
Италия - Итальянская Республика 1396 3
Франция - Французская Республика 2136 3
Туркмения - Туркменистан 196 3
Испания - Королевство 1257 3
Грузия 692 3
Нидерланды 976 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 2
Япония 2802 2
Сомали - Федеративная Республика 16 1
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 183 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 116 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 454 2
OTS - Opportunity to see - Оценка количества аудиторных контактов с рекламным сообщением 15 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 357 1
FT - Financial Times 247 1
Ведомости 259 1
Gartner 2194 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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