Smartphone LTE Smartphone 4G LTE-оборудование

Доля LTE-смартфонов в сети Tele2 достигла 83% в за год увеличилась на 13 п. п. Tele2 продолжает развивать свою клиентскую базу через продажи смартфонов и фокусируется на устройствах с поддержкой 4G. По итогам 2019 г. рекордный прирост количества LTE-устройств среди смартфонов – на 14 п. п. – зафиксирован в ряде регионов. Их доля в Центральной России составила 81% в сети оператора, на Волге показатель также увеличился до 81%, в Сибири –

Доля LTE-смартфонов в сети Tele2 на Северо-Западе достигла 84% должает развивать свою клиентскую базу через продажи смартфонов и фокусируется на устройствах с поддержкой 4G. На Северо-Западе по итогам 2019 г. доля 4G-смартфонов увеличилась на 12 п. п. Общая доля LTE-устройств в сети Tele2 среди смартфонов составила 84%. Доля смартфонов среди всех устройств (кнопочных телефонов, планшетов, роутеров и пр.) в России в сети Tele2 увеличилась до 71%. Лидеро

Доля LTE-смартфонов в сети Tele2 достигла 83% в за год увеличилась на 13 п. п. Tele2 продолжает развивать свою клиентскую базу через продажи смартфонов и фокусируется на устройствах с поддержкой 4G. По итогам 2019 г. рекордный прирост количества LTE-устройств среди смартфонов – на 14 п. п. – зафиксирован в ряде регионов. Их доля в Центральной России составила 81% в сети оператора, на Волге показатель также увеличился до 81%, в Сибири –

Доля LTE-смартфонов в сети Tele2 превысила 70% фонов увеличилась на 19%, превысив 70%. Рекордный прирост количества 4G-устройств зафиксирован в Московском регионе – на 21 п. п. до 80%. Значительный рост показали Северо-Запад и Урал – по 19%, доля LTE-смартфонов в этих регионах увеличилась до 72% и 70% соответственно. При этом количество аппаратов с поддержкой 2G в сети Tele2 по России уменьшилось на 91% год к году. Доля смартфонов в сет

2Test анонсировала LTE-смартфон для служб быстрого реагирования 2Test, российский производитель, поставщик и интегратор решений в области коммуникаций, ИТ и промышленной автоматизации, представил новый LTE-смартфон LEX L11 Motorola Solutions для служб безопасности и быстрого реагирования. Новый смартфон LTE LEX L11 Motorola Solutions подходит для работы в экстремальных условиях, где важны ско

Жители Мордовии дарили друг другу LTE-смартфоны и спутниковые тарелки жеты, на которые пришлось более 70% продаж умных телефонов, сообщили CNews в МТС. При этом спрос на LTE-смартфоны и LTE-планшеты в рознице оператора вырос почти вдвое по сравнению с аналогичным

LTE-гаджеты стали самыми популярными подарками у жителей Сибири — с 24 декабря 2016 г. по 10 января 2017 г. Самыми популярными среди жителей регионов Сибири стали LTE-смартфоны, пик продаж которых пришелся на предновогодние дни — 30 и 31 декабря. В эти дни

МТС представил квартальные итоги розничных продаж 4G-устройств в Кировской области е p10000 – их доля в продажах 4G-смартфонов составила более 51%.В третьем квартале 2016 г. спрос на LTE-смартфоны вырос почти вдвое, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи L

МТС подвел итоги продаж 4G-устройств в своей рознице в Чувашии за 3 квартал 2016 ь смартфона с поддержкой 4G в Чувашии оказалась на 14% выше, чем в среднем в регионах Поволжья, где LTE-смартфон стоил p12506.Доля дорогих LTE-смартфонов, приобретенных жителями Чувашии в розни

Чувашия обогнала все регионы Поволжья по доле LTE-смартфонов в продажах «умных» устройств онов, приобретенных в операторской рознице МТС, поддерживают работу в сетях «четвертого» поколения. LTE-смартфоны стоимостью от p5 тыс. до p9 999, на которые пришлась почти половина продаж во в

Спрос на премиальные LTE-смартфоны в розничной сети МТС в Марий Эл вырос втрое ущего года вырос почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. Более половины покупателей LTE-смартфонов в салонах МТС предпочли устройства стоимостью более p10000 рублей, в то время

МТС: Продажи премиальных LTE-смартфонов в Поволжье выросли в 3,5 раза ошлого года продемонстрировали жители Ульяновской, Саратовской и Оренбургской областей, где продажи LTE-смартфонов выросли более чем в три и 2,5 раза, соответственно. «Подобные результаты нагля

МТС отмечает всплеск продаж LTE-гаджетов на Урале е. На втором месте по популярности гаджеты МТС (17%), замыкает тройку Alcatel (13%). Средний чек на LTE-смартфон в 4 квартале 2015 г. в уральской рознице МТС снизился на 11% и составил p12320,

Спрос на 4G-гаджеты среди жителей Вятского края вырос втрое твертом квартале 2015 г. C октября по декабрь 2015 г. жители Вятского края купили в три раза больше LTE-устройств, чем в аналогичный период 2014 г., при этом максимальный рост спроса продемонст

Сегмент LTE-смартфонов стал самым быстрорастущим в розничной сети МТС в Красноярском крае ель «умных» телефонов в офисах продаж оператора приобретал гаджет с поддержкой сети 4G. Кроме того, LTE-смартфоны в 2015 г. стали основным генератором доходов — на них пришлось больше половины

МТС: Продажи LTE-гаджетов в Поволжье выросли почти втрое о кварталов подряд удерживает Розничная сеть МТС в Республике Башкортостан – почти каждый четвертый LTE-смартфон и LTE-планшет, приобретенный в Поволжье, куплен в башкирской рознице. В тройку п

МТС снизит цены на несколько моделей LTE-смартфонов Samsung и Alcatel иями модели Idol 3 — с дисплеем 4,7 и 5,5 дюймов. Таким образом, по сниженной цене можно приобрести LTE-смартфоны всех ценовых категорий, начиная от самых бюджетных стоимостью p5490. Цена на см

В 2015 г. в России было продано больше LTE-смартфонов, чем за все предыдущие годы вместе взятые лн LTE-смартфонов, что превышает суммарный объем продаж за все предыдущие годы (6,1 млн устройств). LTE-смартфоны в 2015 г. стали основным генератором выручки в российском сотовом ритейле - на

МТС отмечает семикратный рост продаж LTE-смартфонов в Республике Алтай цена LTE-гаджетов снизилась почти в полтора раза и составила i7 643. Чаще всего клиенты приобретали LTE-смартфоны на основе операционной системы Android. Самой популярной 4G-моделью стал Alcate

К началу учебного года жители Сибири увеличили спрос на 4G-гаджеты в 2,2 раза тройств в Сибири накануне Дня знаний. К началу нового учебного года жители региона активно покупали LTE-смартфоны, продажи которых в сибирской розничной сети МТС выросли более чем в два раза по

МТС: Омичи выбирают LTE-смартфоны среднего ценового сегмента снизилась почти на 40%, до i12380 с i19978. При этом наибольшую динамику продаж продемонстрировали LTE-смартфоны стоимостью от i5000 до i10000 ─ число проданных устройств в данной ценовой кате

Снижение цен позволило рознице МТС увеличить выручку от продажи смартфонов и планшетов и превзойти динамику рынка онов, которая как правило представлена 3-4 базовыми устройствами (самый дешевый смартфон, недорогой LTE-смартфон, фаблет и т.д.), и позволяют операторам эффективно и быстро заполнять новые ниши

Meizu представила компактный LTE-смартфон M2 Mini 29 июля в Пекине компания Meizu представила новый компактный LTE-смартфон с поддержкой 2 SIM-карт, Meizu M2 Mini. Новинка является уменьшенной версией молодежного смартфона M2 Note, представляя пользователю более компактные габариты. Как и M2 Note, M2 Mi

Недорогие LTE-смартфоны лидируют по продажам в рознице МТС в Сибири 3 раз соответственно. «Мы видим, что сегодня все больше покупателей предпочитают обычным смартфонам LTE-смартфоны. Причины такого тренда ─ активное развитие в регионе сети «четвертого поколения

МТС: Жители Хакасии стали в два раза чаще приобретать премиальные 4G-смартфоны Компания МТС сообщила о двукратном росте спроса на премиальные LTE-смартфоны в Республике Хакасия по итогам первого полугодия 2015 г. по сравнению с аналоги

МТС: Жители Красноярского края массово переходят на бюджетные LTE-смартфоны в» с поддержкой 4G в ценовом сегменте до i10 тыс. за год выросли более чем в 30 раз – каждый шестой LTE-смартфон, купленный в розничной сети МТС в Красноярском крае в период с января по март те

Бюджетные LTE-смартфоны лидируют в сибирской рознице МТС нах Сибири в первом квартале 2015 г. Самой быстрорастущей категорией среди гаджетов стали бюджетные LTE-смартфоны, продажи которых по итогам первого квартала 2015 г. по сравнению с аналогичным

МТС: Продажи LTE-гаджетов в Республике Алтай увеличились в 7 раз на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2013 г., с i13 642 до i9 946. Самой популярной на рынке LTE-смартфонов стала операционная система Android ─ продажи устройств, которые работают на эт

В период новогодних продаж спрос на LTE-смартфоны в рознице МТС в Поволжье увеличился почти в 2,5 раза и Oysters, Supra, Asus и Samsung, среди LTE-планшетов ─ МТС, Archos, Asus, Samsung и Apple. Продажи LTE-смартфонов в розничной сети МТС увеличились почти в 2,5 раза, наибольшим спросом пользова

К 2018 г. продажи смартфонов с поддержкой LTE в России превысят 20 млн устройств son & Partners Consulting представила краткие результаты исследования российского и мирового рынков LTE-устройств по итогам 3 квартала 2014 г. К внедрению технологии LTE операторы сотовой связи

Ассортимент LTE-смартфонов за год увеличился в 2,5 раза го оборота всего рынка смартфонов, сообщили CNews в «Связном». По данным компании, темпы реализации LTE-смартфонов в штуках продолжают оставаться трехзначными, являясь одним из важных драйверов

МТС: Спрос на LTE-гаджеты на Дальнем Востоке возрос в несколько раз поддерживающим стандарты 4G-сетей, проявляют жители Хабаровского и Приморского краев. Каждый второй LTE-смартфон, реализованный в рознице МТС с начала 2014 г., куплен в этих регионах. Лидерами

В Сибири утроился спрос на LTE-гаджеты ей, современным LTE-гаджетам проявляют жители Новосибирской области – здесь покупался каждый второй LTE-смартфон из реализованных в сибирской рознице МТС с начала 2014 г. При этом самый высокий

«Роснано» и Nokia закрывают СП по выпуску LTE-оборудования елеком», в Чечне — «Вайнах Телеком». Если бы оборудование ЦБТ получило данный статус Минпромторга, то именно на нем операторы должны были бы строить сети, так как ни одна другая компания, выпускающая LTE-оборудование в России, пока также не подтвердила комиссии Минпромторга его российское происхождение. Через несколько месяцев после отказа Минпромторга, в июле 2013 г. 25% ЦБТ у NSN выкупила

«Инфотекс» разработала ViPNet Client для российского LTE-смартфона YotaPhone специалистами Yota Devices и внести свой вклад в развитие их продукта. Надеемся, что включение в YotaPhone технологий информационной безопасности ViPNet повысит привлекательность первого российского LTE-смартфона для корпоративных заказчиков, решающих задачи защиты своей информации от современных ИТ-угроз», — заявил Андрей Чапчаев, генеральный директор «Инфотекс». По мнению Влада Мартынова

МТС выпустила первые «народные» LTE-гаджеты еские характеристики, - прокомментировал директор филиала МТС «Северо-Запад» Кирилл Дмитриев. - Мы в МТС постарались ответить на запрос рынка и сегодня запускаем продажи LTE-планшета и инновационного LTE-смартфона МТС по доступной «народной» цене».

Samsung выпускает двухъядерный LTE-смартфон SHV-E120L Компания Samsung анонсировала выпуск нового флагманского устройства Samsung SHV-E120L. Это LTE-смартфон, предназначенный для южнокорейского рынка. Аппарат будет иметь 1.5 ГГц процессор Qualcomm Snapdragon, 4.7-дюймовый экран с разрешением 1280*720 пикселей, 2-мегапиксельную фронтальн

LG выпускает LTE-смартфон LU6200 в Южной Корее передачи с Super AMOLED, но при этом потребляет меньше электроэнергии. В смартфоне будет 8-мегапиксельная основная и 1.3-мегапиксельная фронтальная камеры, 1830 мАч батарея и NFC-модуль. LG выпускает LTE-смартфон LU6200 в Южной Корее Смартфон будет работать на базе Android OS 2.4 Ice Cream Sandwich.