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Smartphone LTE Smartphone 4G LTE-оборудование

Smartphone LTE - Smartphone 4G - LTE-оборудование


20.03.2020 Доля LTE-смартфонов в сети Tele2 достигла 83%

в за год увеличилась на 13 п. п. Tele2 продолжает развивать свою клиентскую базу через продажи смартфонов и фокусируется на устройствах с поддержкой 4G. По итогам 2019 г. рекордный прирост количества LTE-устройств среди смартфонов – на 14 п. п. – зафиксирован в ряде регионов. Их доля в Центральной России составила 81% в сети оператора, на Волге показатель также увеличился до 81%, в Сибири –
11.03.2020 Доля LTE-смартфонов в сети Tele2 на Северо-Западе достигла 84%

должает развивать свою клиентскую базу через продажи смартфонов и фокусируется на устройствах с поддержкой 4G. На Северо-Западе по итогам 2019 г. доля 4G-смартфонов увеличилась на 12 п. п. Общая доля LTE-устройств в сети Tele2 среди смартфонов составила 84%. Доля смартфонов среди всех устройств (кнопочных телефонов, планшетов, роутеров и пр.) в России в сети Tele2 увеличилась до 71%. Лидеро
06.03.2020 Доля LTE-смартфонов в сети Tele2 достигла 83%

в за год увеличилась на 13 п. п. Tele2 продолжает развивать свою клиентскую базу через продажи смартфонов и фокусируется на устройствах с поддержкой 4G. По итогам 2019 г. рекордный прирост количества LTE-устройств среди смартфонов – на 14 п. п. – зафиксирован в ряде регионов. Их доля в Центральной России составила 81% в сети оператора, на Волге показатель также увеличился до 81%, в Сибири –
30.01.2019 Доля LTE-смартфонов в сети Tele2 превысила 70%

фонов увеличилась на 19%, превысив 70%. Рекордный прирост количества 4G-устройств зафиксирован в Московском регионе – на 21 п. п. до 80%. Значительный рост показали Северо-Запад и Урал – по 19%, доля LTE-смартфонов в этих регионах увеличилась до 72% и 70% соответственно. При этом количество аппаратов с поддержкой 2G в сети Tele2 по России уменьшилось на 91% год к году. Доля смартфонов в сет
29.08.2018 2Test анонсировала LTE-смартфон для служб быстрого реагирования

2Test, российский производитель, поставщик и интегратор решений в области коммуникаций, ИТ и промышленной автоматизации, представил новый LTE-смартфон LEX L11 Motorola Solutions для служб безопасности и быстрого реагирования. Новый смартфон LTE LEX L11 Motorola Solutions подходит для работы в экстремальных условиях, где важны ско
19.01.2017 Жители Мордовии дарили друг другу LTE-смартфоны и спутниковые тарелки

жеты, на которые пришлось более 70% продаж умных телефонов, сообщили CNews в МТС. При этом спрос на LTE-смартфоны и LTE-планшеты в рознице оператора вырос почти вдвое по сравнению с аналогичным
17.01.2017 LTE-гаджеты стали самыми популярными подарками у жителей Сибири

— с 24 декабря 2016 г. по 10 января 2017 г. Самыми популярными среди жителей регионов Сибири стали LTE-смартфоны, пик продаж которых пришелся на предновогодние дни — 30 и 31 декабря. В эти дни
03.11.2016 МТС представил квартальные итоги розничных продаж 4G-устройств в Кировской области

е p10000 – их доля в продажах 4G-смартфонов составила более 51%.В третьем квартале 2016 г. спрос на LTE-смартфоны вырос почти вдвое, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи L
28.10.2016 МТС подвел итоги продаж 4G-устройств в своей рознице в Чувашии за 3 квартал 2016

ь смартфона с поддержкой 4G в Чувашии оказалась на 14% выше, чем в среднем в регионах Поволжья, где LTE-смартфон стоил p12506.Доля дорогих LTE-смартфонов, приобретенных жителями Чувашии в розни
13.07.2016 Чувашия обогнала все регионы Поволжья по доле LTE-смартфонов в продажах «умных» устройств

онов, приобретенных в операторской рознице МТС, поддерживают работу в сетях «четвертого» поколения. LTE-смартфоны стоимостью от p5 тыс. до p9 999, на которые пришлась почти половина продаж во в
01.06.2016 Спрос на премиальные LTE-смартфоны в розничной сети МТС в Марий Эл вырос втрое

ущего года вырос почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. Более половины покупателей LTE-смартфонов в салонах МТС предпочли устройства стоимостью более p10000 рублей, в то время

12.05.2016 МТС: Продажи премиальных LTE-смартфонов в Поволжье выросли в 3,5 раза

ошлого года продемонстрировали жители Ульяновской, Саратовской и Оренбургской областей, где продажи LTE-смартфонов выросли более чем в три и 2,5 раза, соответственно. «Подобные результаты нагля
24.03.2016 МТС отмечает всплеск продаж LTE-гаджетов на Урале

е. На втором месте по популярности гаджеты МТС (17%), замыкает тройку Alcatel (13%). Средний чек на LTE-смартфон в 4 квартале 2015 г. в уральской рознице МТС снизился на 11% и составил p12320,

24.02.2016 Спрос на 4G-гаджеты среди жителей Вятского края вырос втрое

твертом квартале 2015 г. C октября по декабрь 2015 г. жители Вятского края купили в три раза больше LTE-устройств, чем в аналогичный период 2014 г., при этом максимальный рост спроса продемонст
08.02.2016 Сегмент LTE-смартфонов стал самым быстрорастущим в розничной сети МТС в Красноярском крае

ель «умных» телефонов в офисах продаж оператора приобретал гаджет с поддержкой сети 4G. Кроме того, LTE-смартфоны в 2015 г. стали основным генератором доходов — на них пришлось больше половины

05.02.2016 МТС: Продажи LTE-гаджетов в Поволжье выросли почти втрое

о кварталов подряд удерживает Розничная сеть МТС в Республике Башкортостан – почти каждый четвертый LTE-смартфон и LTE-планшет, приобретенный в Поволжье, куплен в башкирской рознице. В тройку п
01.02.2016 МТС снизит цены на несколько моделей LTE-смартфонов Samsung и Alcatel

иями модели Idol 3 — с дисплеем 4,7 и 5,5 дюймов. Таким образом, по сниженной цене можно приобрести LTE-смартфоны всех ценовых категорий, начиная от самых бюджетных стоимостью p5490. Цена на см
13.01.2016 В 2015 г. в России было продано больше LTE-смартфонов, чем за все предыдущие годы вместе взятые

лн LTE-смартфонов, что превышает суммарный объем продаж за все предыдущие годы (6,1 млн устройств). LTE-смартфоны в 2015 г. стали основным генератором выручки в российском сотовом ритейле - на 
14.09.2015 МТС отмечает семикратный рост продаж LTE-смартфонов в Республике Алтай

цена LTE-гаджетов снизилась почти в полтора раза и составила i7 643. Чаще всего клиенты приобретали LTE-смартфоны на основе операционной системы Android. Самой популярной 4G-моделью стал Alcate
07.09.2015 К началу учебного года жители Сибири увеличили спрос на 4G-гаджеты в 2,2 раза

тройств в Сибири накануне Дня знаний. К началу нового учебного года жители региона активно покупали LTE-смартфоны, продажи которых в сибирской розничной сети МТС выросли более чем в два раза по
03.08.2015 МТС: Омичи выбирают LTE-смартфоны среднего ценового сегмента

снизилась почти на 40%, до i12380 с i19978. При этом наибольшую динамику продаж продемонстрировали LTE-смартфоны стоимостью от i5000 до i10000 ─ число проданных устройств в данной ценовой кате
30.07.2015 Снижение цен позволило рознице МТС увеличить выручку от продажи смартфонов и планшетов и превзойти динамику рынка

онов, которая как правило представлена 3-4 базовыми устройствами (самый дешевый смартфон, недорогой LTE-смартфон, фаблет и т.д.), и позволяют операторам эффективно и быстро заполнять новые ниши
29.07.2015 Meizu представила компактный LTE-смартфон M2 Mini

29 июля в Пекине компания Meizu представила новый компактный LTE-смартфон с поддержкой 2 SIM-карт, Meizu M2 Mini. Новинка является уменьшенной версией молодежного смартфона M2 Note, представляя пользователю более компактные габариты. Как и M2 Note, M2 Mi
23.07.2015 Недорогие LTE-смартфоны лидируют по продажам в рознице МТС в Сибири

3 раз соответственно. «Мы видим, что сегодня все больше покупателей предпочитают обычным смартфонам LTE-смартфоны. Причины такого тренда ─ активное развитие в регионе сети «четвертого поколения
16.07.2015 МТС: Жители Хакасии стали в два раза чаще приобретать премиальные 4G-смартфоны

Компания МТС сообщила о двукратном росте спроса на премиальные LTE-смартфоны в Республике Хакасия по итогам первого полугодия 2015 г. по сравнению с аналоги
24.04.2015 МТС: Жители Красноярского края массово переходят на бюджетные LTE-смартфоны

в» с поддержкой 4G в ценовом сегменте до i10 тыс. за год выросли более чем в 30 раз – каждый шестой LTE-смартфон, купленный в розничной сети МТС в Красноярском крае в период с января по март те
23.04.2015 Бюджетные LTE-смартфоны лидируют в сибирской рознице МТС

нах Сибири в первом квартале 2015 г. Самой быстрорастущей категорией среди гаджетов стали бюджетные LTE-смартфоны, продажи которых по итогам первого квартала 2015 г. по сравнению с аналогичным

27.01.2015 МТС: Продажи LTE-гаджетов в Республике Алтай увеличились в 7 раз

на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2013 г., с i13 642 до i9 946. Самой популярной на рынке LTE-смартфонов стала операционная система Android ─ продажи устройств, которые работают на эт
22.01.2015 В период новогодних продаж спрос на LTE-смартфоны в рознице МТС в Поволжье увеличился почти в 2,5 раза

и Oysters, Supra, Asus и Samsung, среди LTE-планшетов ─ МТС, Archos, Asus, Samsung и Apple. Продажи LTE-смартфонов в розничной сети МТС увеличились почти в 2,5 раза, наибольшим спросом пользова
28.11.2014 К 2018 г. продажи смартфонов с поддержкой LTE в России превысят 20 млн устройств

son & Partners Consulting представила краткие результаты исследования российского и мирового рынков LTE-устройств по итогам 3 квартала 2014 г. К внедрению технологии LTE операторы сотовой связи
06.11.2014 Ассортимент LTE-смартфонов за год увеличился в 2,5 раза

го оборота всего рынка смартфонов, сообщили CNews в «Связном». По данным компании, темпы реализации LTE-смартфонов в штуках продолжают оставаться трехзначными, являясь одним из важных драйверов
22.08.2014 МТС: Спрос на LTE-гаджеты на Дальнем Востоке возрос в несколько раз

поддерживающим стандарты 4G-сетей, проявляют жители Хабаровского и Приморского краев. Каждый второй LTE-смартфон, реализованный в рознице МТС с начала 2014 г., куплен в этих регионах. Лидерами

31.07.2014 В Сибири утроился спрос на LTE-гаджеты

ей, современным LTE-гаджетам проявляют жители Новосибирской области – здесь покупался каждый второй LTE-смартфон из реализованных в сибирской рознице МТС с начала 2014 г. При этом самый высокий
06.03.2014 «Роснано» и Nokia закрывают СП по выпуску LTE-оборудования

елеком», в Чечне — «Вайнах Телеком». Если бы оборудование ЦБТ получило данный статус Минпромторга, то именно на нем операторы должны были бы строить сети, так как ни одна другая компания, выпускающая LTE-оборудование в России, пока также не подтвердила комиссии Минпромторга его российское происхождение. Через несколько месяцев после отказа Минпромторга, в июле 2013 г. 25% ЦБТ у NSN выкупила
03.03.2014 «Инфотекс» разработала ViPNet Client для российского LTE-смартфона YotaPhone

специалистами Yota Devices и внести свой вклад в развитие их продукта. Надеемся, что включение в YotaPhone технологий информационной безопасности ViPNet повысит привлекательность первого российского LTE-смартфона для корпоративных заказчиков, решающих задачи защиты своей информации от современных ИТ-угроз», — заявил Андрей Чапчаев, генеральный директор «Инфотекс». По мнению Влада Мартынова
27.11.2013 МТС выпустила первые «народные» LTE-гаджеты

еские характеристики, - прокомментировал директор филиала МТС «Северо-Запад» Кирилл Дмитриев. - Мы в МТС постарались ответить на запрос рынка и сегодня запускаем продажи LTE-планшета и инновационного LTE-смартфона МТС по доступной «народной» цене».
22.09.2011 Samsung выпускает двухъядерный LTE-смартфон SHV-E120L

Компания Samsung анонсировала выпуск нового флагманского устройства Samsung SHV-E120L. Это LTE-смартфон, предназначенный для южнокорейского рынка. Аппарат будет иметь 1.5 ГГц процессор Qualcomm Snapdragon, 4.7-дюймовый экран с разрешением 1280*720 пикселей, 2-мегапиксельную фронтальн
19.09.2011 LG выпускает LTE-смартфон LU6200 в Южной Корее

передачи с Super AMOLED, но при этом потребляет меньше электроэнергии. В смартфоне будет 8-мегапиксельная основная и 1.3-мегапиксельная фронтальная камеры, 1830 мАч батарея и NFC-модуль. LG выпускает LTE-смартфон LU6200 в Южной Корее Смартфон будет работать на базе Android OS 2.4 Ice Cream Sandwich.
12.04.2011 Рынок LTE-оборудования к 2014 г. вырастет в 18,6 раза

Ребелло. Наиболее ярким примером в этом плане является AT&T, которая неоднократно жаловалась на то, что не в состоянии качественно обслужить всех пользователей iPhone. За 4 года расходы операторов на LTE-оборудования вырастут в 18,6 раза Для того чтобы улучшить пропускную способность сетей, компании предлагают тарифные планы, стоимость которых зависит от максимальной скорости передачи данны

Публикаций - 225, упоминаний - 344

Smartphone LTE и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10574 119
Samsung Electronics 9941 81
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 362 54
Apple Inc 11599 51
Sony 6480 43
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5632 38
Huawei 3675 34
LG Electronics 3565 32
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2634 30
HTC Corporation 1491 29
ZTE Corporation 734 28
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8374 28
МегаФон 7653 25
Ростелеком 10635 24
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1178 21
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2673 17
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2973 13
Microsoft Corporation 23991 11
ASUS - AsusTek Computer Inc 1992 10
Lenovo Group 2230 8
5nine Software 1933 8
AT&T Inc 1663 7
Verizon Wireless - Cellco Partnership 423 7
Lenovo Motorola 3489 7
Xiaomi 1484 6
Yota Devices - YD 101 6
Supra 34 5
Verizon Communications - Bell Atlanitic 986 5
SK Group - SK Telecom - South Korea Telecom - SK Broadband 199 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3020 5
Вайнах Телеком 43 5
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1137 5
Fly 204 4
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 316 4
Микран НПФ - научно-производственная фирма 37 4
Oysters 21 4
Основа Телеком 64 3
Meta Platforms - Facebook 4366 3
Motorola Solutions 104 3
Yandex - Яндекс 6374 3
Связной ГК 1356 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 7
Евросеть 1402 5
SoftBank Group 251 3
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 31 3
Россети Ленэнерго 1698 2
Большое Савино - международный аэропорт федерального значения города Перми 10 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6754 2
Tiger Global Management 43 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 264 1
Новосибирский метрополитен 13 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 109 1
Priceline.com - online travel agency 139 1
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 113 1
Международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны - ИАТА: KGD, ИКАО: UMKK 14 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1809 1
Garsdale Services 38 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 114 1
Металлург КБ 16 1
Mondi Group - Mondi Business Paper - Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК - Монди СЛПК - Монди Сыктывкарский лесопромышленный комплекс 21 1
Softbank Vision Fund 12 1
Аксиома ТЦ 1 1
Дворец конгрессов Государственный комплекс - Константиновский дворец - Большой Стрельнинский дворец 9 1
Росатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 91 1
LinkedIn 610 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 462 1
Berkshire Hathaway 24 1
JD.com - Jingdong Mall 85 1
DiDi Chuxing 26 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 203 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 51 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1045 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 178 1
Верный - торговая сеть 268 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 165 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 133 1
Ростех - Вертолеты России 163 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 106 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 251 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 403 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5417 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10306 5
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 648 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2249 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 738 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2536 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2575 2
Президент Российской Федерации 3995 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 927 2
ОЭЗ Томск - Особая экономическая зона 7 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5051 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 85 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 136 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 73 1
Правительство Москвы 2168 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 405 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2097 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3093 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6176 18
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 277 3
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 201 1
Коммунизм - Коммунистические партии 69 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7527 198
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22605 131
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 6313 92
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6892 80
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11674 72
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6278 52
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26581 49
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23210 45
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19750 37
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 58081 32
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14116 30
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6260 30
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8983 29
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 2816 25
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13457 23
Сеть передачи данных - Data transmission network 3515 22
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4356 19
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23401 19
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 369 19
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19839 17
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11975 16
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13242 15
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12093 14
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 771 13
Carrier grade - Carrier class - системы операторского класса высокого уровня надёжности 943 12
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1268 12
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8754 11
USB modem - USB модем 302 11
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9630 11
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5893 9
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7779 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43588 9
Аксессуары 3648 9
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3252 9
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6947 9
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 868 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 10872 9
5G RAN - 5G Radio Access Network - gNB - Архитектура базовых станций сети радиодоступа мобильной связи 5-го поколения 1922 8
5G SA - 5G Standalone 1922 8
5G - пятое поколение мобильной связи 2020 8
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 275 42
Google Android 13299 37
Apple iPhone 5 769 27
Apple iOS 7278 16
Apple iPad mini 405 15
Apple iPhone - серия смартфонов 6839 13
Samsung Galaxy 911 12
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1612 11
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 431 9
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 8
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1036 7
Apple iPhone 6 4861 7
МТС серия смартфонов 26 7
Sony Xperia Z - серия смартфонов 107 6
Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy SIII - смартфон 229 5
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1298 5
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 229 5
Sony Xperia V - серия смартфонов 9 5
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 475 5
Samsung Galaxy S6 - смартфон 146 4
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 423 4
МТС Планшет 21 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4836 4
Nvidia Optimus 182 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 990 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1423 3
Apple iPad 3793 3
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 258 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2581 3
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 345 3
Nokia Alcatel-Lucent OT Mobile Phones 42 3
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 432 3
Unimax UMX - Серия смартфонов 218 3
Samsung Galaxy Note 686 3
Microsoft Windows 2000 8661 3
Samsung Galaxy S5 - серия смартфонов 118 3
Samsung Galaxy S4 - Samsung Galaxy S IV - смартфон 182 3
Huawei P20 - Серия смартфонов 134 3
Yota LTE-сеть 12 3
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 3
Свердлов Денис 197 5
Бобиков Дмитрий 32 5
Байгушев Владимир 17 4
Чернышов Михаил 37 4
Левин Дмитрий 39 3
Чернов Григорий 17 3
Попов Андрей 99 3
Alutis Arvidas - Алутис Арвидас 16 2
Евдокимов Сергей 4 2
Сысоева Евгения 36 2
Смирнов Павел 41 2
Коротин Павел 31 2
Сергиенко Андрей 14 2
Лабис Юрий 17 2
Медведев Дмитрий 1641 2
Семенов Максим 23 2
Широков Алексей 16 2
Исаев Максим 54 2
Павлов Владимир 19 2
Торгов Игорь 40 2
Кузнецов Александр 103 2
Соловенчук Александр 80 2
Орловский Виктор 355 2
Дорофеев Алексей 11 1
Майстренко Игорь 46 1
Богатов Сергей 1 1
Румянцев Сергей 24 1
Чуб Александр 41 1
Солодовников Дмитрий 56 1
Шевердин Владимир 11 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 371 1
Меламед Александр 93 1
Малис Александр 156 1
Baker Simon - Бейкер Саймон 39 1
Дубовсков Андрей 88 1
Buffett Warren - Баффет Уоррен 64 1
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 1
Слободин Михаил 56 1
Эмдин Сергей 68 1
Солодовников Денис 94 1
Россия - РФ - Российская федерация 131529 110
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40316 41
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50823 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15993 26
Южная Корея - Республика 6435 21
Россия - Сибирь 2196 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15932 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6750 14
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1161 12
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2703 12
Япония 13098 12
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2934 11
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 626 11
Европа 21308 11
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 633 10
Россия - СФО - Омская область 614 10
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1239 10
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1475 10
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1094 10
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 492 10
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2578 10
Россия - ЮФО - Ростовская область 1369 9
Россия - СЗФО - Псковская область 587 9
Россия - УФО - Челябинская область 1066 9
Россия - ПФО - Нижегородская область 1635 9
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1061 9
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1196 9
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2440 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13816 9
Россия - СФО - Хакасия Республика 435 8
Россия - СЗФО - Архангельская область 660 8
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1292 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1515 8
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2155 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2540 8
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 375 7
Россия - СЗФО - Новгородская область 598 7
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 819 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1385 7
Россия - СЗФО - Карелия Республика 625 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22052 75
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9266 25
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2081 24
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12161 19
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26107 18
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46847 16
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4316 14
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6060 13
Абонентская база - Абонентская плата 5456 12
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 1927 11
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10292 8
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3402 8
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4709 7
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1507 7
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5090 7
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 756 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15037 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44675 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16568 4
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2062 4
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2267 4
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 389 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5081 4
Оптимизация затрат - Cost optimization 712 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4382 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6273 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3535 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4399 3
Статистика - Statistics - статистические данные 1639 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 969 3
Дача - дачники 681 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6963 3
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4675 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2482 2
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 188 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7719 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 2919 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7130 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6430 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5828 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1263 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1194 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 893 1
DigiTimes - Издание 1306 1
AppleInsider 388 1
Boy Genius Report - BGR 50 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 956 18
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7733 3
Strategy Analytics 284 3
ABI Research 233 2
IDC - International Data Corporation 4881 2
IHS iSuppli 397 2
IDC CEMA 8 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 65 1
Infonetics Research 98 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
IHS Infonetics Research 90 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 1
Dell'Oro Group 60 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 548 1
GSMA Intelligence 10 1
IDC Russia - IDC Россия 157 1
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 24 1
GfK Rus - ГФК-Русь 205 1
Gartner - Гартнер 3506 1
Juniper Research 512 1
МГТУ имени Г.И. Носова - Магнитогорский государственный технический университет 9 2
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 21 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 478 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 316 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 46 1
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 14 1
РАН МИАН - Математический институт имени В.А. Стеклова Российской академии наук 31 1
НИЯУ МИФИ - ИИКС - Институт интеллектуальных кибернетических систем 6 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 22 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 55 1
ОмГУ - ОмскГУ - Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 11 1
РАН - Российская академия наук 1749 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 273 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1379 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 136 1
ТГУ - Томский государственный университет 148 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 139 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 62 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 146 1
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MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 910 6
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