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Oracle JD Edwards



31.07.2020 Oracle объявил о доступности облачной автономной базы данных Oracle в ЦОД клиентов 2
14.07.2020 Oracle объявила о размещении всех публичных облачных сервисов в дата-центрах заказчиков 1
25.05.2020 Группа «Борлас» и «Рассвет» внедрили систему «Борлас АгроСистема» 1
05.11.2019 KFC полностью перешел на электронный документооборот через «Диадок» 1
09.10.2017 Oracle Cloud Infrastructure предлагает высокую производительность корпоративных приложений 1
28.04.2015 Embarcadero выпустила новую версию решения для работы с данными ER/Studio XE7 1
05.08.2014 Oracle выпустила 57 мобильных приложений для JD Edwards 1
01.07.2014 Oracle Database In-Memory уже доступен для заказа 1
23.05.2014 Главные тренды мирового рынка ПО: облака, онлайн-аналитика и интернет вещей 1
19.05.2014 Обновленные Oracle BI Applications расширяют понимание процессов закупок и управления талантами 1
25.04.2014 Новое приложение Oracle In-Memory Application позволит изучать спрос и предложение в реальном времени 1
17.07.2013 Мировой рынок BI снижает темпы роста 1
01.04.2013 Logistics Vision Suite управляет работой аптечного склада «Юниверсал Лоджистик» 1
21.02.2013 В ERP-системе JD Edwards Enterprise One закрыта уязвимость спустя 3 года с момента обнаружения 2
16.01.2013 Oracle: Мы вкладываем миллиарды в облачные сервисы, но не заставляем переходить на них 1
27.07.2012 Oracle анонсировала Exalogic Elastic Cloud Software версии 2.0 1
04.04.2012 Oracle представила новое поколение Oracle Fusion Applications 1
27.03.2012 Oracle представила мобильное приложение для управления отчетами о расходах 1
20.02.2012 Oracle представила новые мобильные бизнес-приложения для Oracle JD Edwards EnterpriseOne 1
09.11.2011 Oracle представила в России свои инновационные разработки по всем продуктовым направлениям 1
11.02.2011 Архитектурные уязвимости в ERP-системах и СУБД открывают доступ к корпоративным данным 1
27.09.2010 IBM выпускает новые системы начального уровня на базе процессора Power7 1
24.09.2010 Рынок Linux-систем перестраивается по вертикали 1
21.09.2010 Oracle представила «облачную» систему Exalogic Elastic Cloud 1
14.09.2010 Oracle анонсировала новые версии Oracle GoldenGate и Oracle Data Integrator Enterprise Edition 1
08.06.2010 Кризис не смог задушить BI 1
06.11.2009 Riverbed анонсировал Steelhead Mobile 3.0 для оптимизации мобильных сетей 1
03.06.2009 Вышла новая версия Oracle BI Applications 1
29.07.2008 Oracle: в SAP работают мошенники 1
29.07.2008 Oracle предъявила новые обвинения SAP 1
15.01.2008 Доходы Oracle выросли на 31% 1
21.06.2007 СК «Провидна» построит КИСУ персоналом на базе системы HRB 1
05.06.2007 Oracle «наступает» на SAP: «новый» иск 1
17.05.2007 Oracle и SAP взяли «таймаут»: иск о краже коммерческих тайн 1
24.04.2007 Rosslyn Medical выбрала решение IFS 1
09.03.2007 Взгляд в ИТ-будущее: на чем делать бизнес? 1

Публикаций - 36, упоминаний - 38

Oracle JD Edwards упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3318 4
Microsoft Corporation 12193 3
Oracle Corporation 3559 2
Oracle Siebel 136 2
IBM 3805 2
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 205 1
СКБ Контур 421 1
NTT DoCoMo 180 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5680 1
Акадо Телеком - Комкор 647 1
OITCG - Oman Information and Communication Technology Group 3 1
Samsung SDS - Самсунг СДС Рус 15 1
Entel - Боливийская государственная телекоммуникационная компания 6 1
Ингосстрах СПАО 211 1
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 37 1
Еврохим МХК 47 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1794 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 735 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2252 1
JavaScript Object Notation - JSON - Текстовый формат обмена данными 87 1
RoCE - RDMA over Converged Ethernet 14 1
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 67 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 569 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 86 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4894 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 249 1
Java - Язык программирования 1241 3
Oracle Exalogic Elastic Cloud 51 2
Oracle Autonomous Data Guard 2 2
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 48 2
Oracle Exadata Cloud at Customer - Cloud@Customer 4 2
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 24 2
Oracle Dedicated Region Cloud@Customer 5 2
Oracle PeopleSoft 54 2
SQL - Язык программирования 443 2
Oracle SCM - Oracle Supply Chain Management 7 1
Borlas АгроСистема 1 1
Oracle Fusion Cloud Applications 31 1
AWS Outposts 5 1
Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM 16 1
Microsoft Office 2007 126 1
IBM Cognos BI 162 1
Google Android 10755 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 1
Oracle Cloud Applications 17 1
Orecle Exadata Database Machine X 95 1
ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 19 1
СКБ Контур - Контур.Диадок 146 1
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 118 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 294 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI 55 1
Oracle Cloud Platform 151 1
Жуков Олег 18 1
Вдовин Максим 2 1
Дубовиков Дмитрий 1 1
Юдин Дмитрий 7 1
Федорова Анна 2 1
Бутова Елена 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 60538 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8494 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18559 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1145 2
Германия - Федеративная Республика 3936 1
Мексика - Керетаро 1 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 789 1
Ближний Восток 1571 1
Африка - Африканский регион 1586 1
Канада 1396 1
Европа 4032 1
Украина 3679 1
Франция - Французская Республика 2283 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 6064 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 15399 1
Перу - Республика 100 1
Чили - Республика 125 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 559 1
Япония 3103 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3002 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2302 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4190 1
IDC - International Data Corporation 2865 1
CNews Analytics 2039 1
SAP Forum 28 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 805423, в очереди разбора - 709094.
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