Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Oracle JD Edwards
Публикаций - 36, упоминаний - 38
Oracle JD Edwards упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Жуков Олег 18 1
|Вдовин Максим 2 1
|Дубовиков Дмитрий 1 1
|Юдин Дмитрий 7 1
|Федорова Анна 2 1
|Бутова Елена 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 805423, в очереди разбора - 709094.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 805423, в очереди разбора - 709094.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru